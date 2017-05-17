22:14 17 мая

Германия высказала намерения приобрести F-35

ВВС Германии направили в США запрос о секретных данных по F-35, чтобы провести его оценку и сравнить с другими самолетами, которые могли бы заменить нынешний парк истребителей.

Письменный запрос был направлен в этом месяце. Из письма становится ясно, что правительство пока не авторизовало программу закупок, а также пока не склонилось к какому-либо определенному воздушному судну для замены нынешнего парка истребителей с 2025 до 2035 год, передает "Взгляд" сообщение Reuters.




Секретные данные нужны для того, чтобы провести углубленную оценку всех доступных решений по истребителям.
При этом интерес Германии к F-35 удивляет некоторых экспертов, так как считалось, что Берлин будет приобретать самолеты Eurofighter Typhoon, созданные компаниями из Франции, Британии, Италии и ФРГ.

Военные источники отмечают, что F-35 стал интересен Германии после того, как снизилась стоимость этих истребителей, а также на фоне технических проблем с Eurofighter.

Покупателями F-35 уже называются Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Турция и Италия, задумались о его покупке Швейцария, Бельгия и Финляндия.

В Пентагоне подтвердили получение письма.

Использованы фотографии: http://www.1zoom.me/ru/
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 67

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. МПК105 Сегодня, 20:15
    Воооот...А вы говорите-плохой самолёт...
    МПК105
    1. фигвам Сегодня, 20:16
      Даже Еврофайтер сливают, полная капитуляция.
      фигвам
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:18
        Цитата: фигвам
        Даже Еврофайтер сливают, полная капитуляция.

        Надо же "Пингвину" обеспечить продвижение при отсутствии конкурентов .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 20:41
          Трамп знает , как двигать бизнес , в германии что скоро будет - выборы ... покупайте самолеты мадам...
          cniza
          1. supertiger21 Сегодня, 21:37
            При этом интерес Германии к F-35 удивляет некоторых экспертов, так как считалось, что Берлин будет приобретать самолеты Eurofighter Typhoon, созданные компаниями из Франции, Британии, Италии и ФРГ.


            Желание купить Лайтинги вместо продолжения закупок Тайфунов -
            очень правильное решение со стороны немцев. Ибо, как ни крути, при всех плюсах EF-2000 является машиной 4-го поколения, на ней нет стелс-технологий и АФАР, т.е. того, что присуще F-35. Закупка Лайтингов может стать большим шагом для мощи их ВВС.
            supertiger21
        2. sabakina Сегодня, 21:25
          Паш, ещё раз прЮвет! Да пусть покупают! Я лично ещё помню отчёты танкистов Гудариана о встрече с новыми русскими танками Т-34 и КВ!
          sabakina
          1. bouncyhunter Сегодня, 21:35
            Славик , пирЮвед и тебе , насяльника ! lol
            Цитата: sabakina
            Я лично ещё помню отчёты танкистов Гудариана о встрече с новыми русскими танками Т-34 и КВ!

            Эпическая сила ! Друже - немедленно садись за написание шедевральных мемуаров по мотивам этих отчётов ! soldier good
            bouncyhunter
          2. J.A.Henckels Сегодня, 22:12
            Сама за столом с Гудерианом сиживала?)))

            Помнит она отчеты и новые танки...))))
            J.A.Henckels
        3. J.A.Henckels Сегодня, 22:08
          Так вы продайте туда "суперкрнкурентный" миг-35!)))

          Или эти дрова, даже алжирцам не нужны?)
          J.A.Henckels
      2. русский молдаван Сегодня, 20:19
        Цитата: фигвам
        Даже Еврофайтер сливают, полная капитуляция.

        Хуже они вместо крестика сняли трусы.
        русский молдаван
      3. Teberii Сегодня, 20:19
        Пустились во все тяжкие,любовь нового президента нужно заслужить.
        Teberii
        1. maxim947 Сегодня, 20:24
          Еще говорят -"долой протекционизм")))
          Обидно за наших производителей, было бы столько заказов (в данном случае принудительных), было бы конечно гораздо легче и Т-50 летал бы уже вовсю и многое другое.
          maxim947
        2. фигвам Сегодня, 21:16
          Пингвин он и в антарктике пингвин.
          фигвам
          1. J.A.Henckels Сегодня, 22:14
            Погугли, как "новые" миги с "кузи" в волну лётают!)))
            J.A.Henckels
      4. Vita VKO Сегодня, 20:36
        Все идет к тому, что в НАТО истребительная авиация будет унифицирована. Значит нашим разработчикам будет легче подобрать алгоритмы боевого управления, а летчикам тактику ведения воздушного боя.
        Vita VKO
      5. рич Сегодня, 21:26
        МПК105 Воооот...А вы говорите-плохой самолёт...

        А ты чего в понедельник на планерке не был? Новых инструкций не получал? laughing
        рич
    2. Владимирец Сегодня, 20:17
      Цитата: МПК105
      плохой самолёт...

      "F-35 стал интересен Германии после того"

      Стал интересен после того, как подзагнули очередной раз очередного канцлера, слишком платежеспособная страна и слишком зависимая власть, чтобы их просто так отпускать. yes
      Владимирец
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:19
        Цитата: Владимирец
        Стал интересен после того, как подзагнули очередной раз очередного канцлера

        "Мыкола , не выпендрюйся и слухай свою любимую песню про валенки ." .
        bouncyhunter
      2. Арон Заави Сегодня, 21:09
        Цитата: Владимирец

        "F-35 стал интересен Германии после того"
        Стал интересен после того, как подзагнули очередной раз очередного канцлера, слишком платежеспособная страна и слишком зависимая власть, чтобы их просто так отпускать. yes

        Это самое легкое объяснение. А если без теории заговора?
        Германия готовится заменить нынешний парк истребителей на новые машины в период от 2025 по 2035 годы. В письме от имени командования планирования ВВС, которое попало в распоряжение Reuters, не говорится о том, что правительство Германии стремится закупить какой-то определенный тип истребителя. Сообщается, что министерство обороны будет проводить "углубленную оценку рынка доступных решений, в том числе F-35, позже в этом году". Запрос официально будет объявлен в ближайшие месяцы.
        Военные источники полагают, что Германия может купить F-35 в случае снижения его стоимости, а также продолжения технических проблем с истребителем Typhoon.
        Авторами письма стала "небольшая группа офицеров ВВС", которые поставили перед собой цель детального анализа возможностей самолета. Особенно интересны характеристики датчиков, системы обработки информации и оперативные возможности, говорится в письме. Поскольку Германия не является участником программы F-35, предоставление информации возможно только по специальному разрешению правительства США, отмечает Reuters.
        Арон Заави
        1. Владимирец Сегодня, 21:22
          Цитата: Арон Заави
          А если без теории заговора?

          А не получается без "теории заговора". request Германия один из разработчиков Еврофайтера, вложив в разработку миллиарды евро, ссылаясь на какие то проблемы Тайфуна, вдруг обращает внимание на Ф-35, тоже, кстати, не лишенного проблем истребителя. belay
          Цитата: Арон Заави
          Авторами письма стала "небольшая группа офицеров ВВС"

          Вы можете себе представить, что группа (пардон, небольшая группа) офицеров ЦАХАЛ недовольная возможностями танка Меркава-4 ведет самостоятельные переговоры или оценочные действия танка, к примеру, Леопард-2, заявляя о возможности их покупки. Ерунда какая то, не правда ли?
          Владимирец
          1. Арон Заави Сегодня, 21:59
            Цитата: Владимирец

            Вы можете себе представить, что группа (пардон, небольшая группа) офицеров ЦАХАЛ недовольная возможностями танка Меркава-4 ведет самостоятельные переговоры или оценочные действия танка, к примеру, Леопард-2, заявляя о возможности их покупки. Ерунда какая то, не правда ли?

            Ну конечно не самостоятельно , а с разрешения политического руководства. У нас например до сих пор идет спор в штабе ВВС заказывать еще 50 F-35 или 25F-35 и 25F-16.
            Арон Заави
            1. Владимирец Сегодня, 22:07
              Цитата: Арон Заави
              У нас например до сих пор идет спор в штабе ВВС заказывать еще 50 F-35 или 25F-35 и 25F-16.

              Арон, это частности, у вас нет своей альтернативы, у Германии альтернатива есть, причем своя, на которую потрачены огромные деньги.
              Владимирец
    3. svp67 Сегодня, 20:18
      Цитата: МПК105
      Воооот...А вы говорите-плохой самолёт...

      Хороший-плохой...он просто ДОРОГОЙ. Были бы сейчас деньги и у нас бы над его опонентом уже работали во всю... Легкий истребитель 5-го поколения в скоре будет ОЧЕНЬ востребован в мире.
      svp67
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 20:28
        А не надо было Миг забрасывать, а то все погосян , погосян.
        DIVAN SOLDIER
        1. perepilka Сегодня, 20:41
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          А не надо было Миг забрасывать,

          Да при чём Погосян, миговцам 31-й развивать, и палубную на перспективу, чтоб без катапульты с ледокола
          А с аэродромов тяжёлые и по вооружению и по дальности
          perepilka
      2. Inok10 Сегодня, 20:40
        Цитата: svp67
        Были бы сейчас деньги и у нас бы над его опонентом уже работали во всю... Легкий истребитель 5-го поколения в скоре будет ОЧЕНЬ востребован в мире.

        ... тут все сложно очень ... что проще, разработать новый истребитель "легкий" или на тот же МиГ-35 разработать средства поражения с улучшенными характеристиками типа РВВ-СД с 9Б-1103ПА ... активно пассивная ГСН дальность обнаружения в пассивном режиме - до 200 км. при ЭОП - 3 м2, в активном - 20 км. ... приличная СНРТР в составе бортового комплекса РЭБ и нет ни какого преимущества у 5 поколения, перед 4++ поколением, тем паче ЛТТХ F-35 мягко говоря просто посредственные ... hi
        П. С. - нет невидимых самолетов ! ... нет ни какого "стелс"
        Inok10
        1. Вадим237 Сегодня, 22:13
          "Разработать средства поражения с улучшенными характеристиками типа РВВ-СД с 9Б-1103ПА ... активно пассивная ГСН дальность обнаружения в пассивном режиме - до 200 км. при ЭОП - 3 м2" - С этим пока большие проблемы.
          Вадим237
      3. Саша Крымский Сегодня, 20:44
        svp67 Новый ↑
        Сегодня, 20:18
        Цитата: МПК105
        Воооот...А вы говорите-плохой самолёт...
        Хороший-плохой...он просто ДОРОГОЙ. Были бы сейчас деньги и у нас бы над его опонентом уже работали во всю... Легкий истребитель 5-го поколения в скоре будет ОЧЕНЬ востребован в мире

        Деньги -это второстипенное.
        Главное , что бы выстрелило в голове современных Кулибиных и Ломоносовых, которых в в вашей стране не замечают , А их много.
        Саша Крымский
        1. sabakina Сегодня, 21:29
          ну да, вам с Голан виднее...
          sabakina
      4. supertiger21 Сегодня, 21:45
        Цитата: svp67
        Хороший-плохой...он просто ДОРОГОЙ.


        По состоянию на 2017 год единица F-35A(включая двигатель) стоит $98 млн американских долларов, что на $15-20 млн дешевле, чем тот же Еврофайтер Тайфун.

        Цитата: svp67
        Были бы сейчас деньги и у нас бы над его опонентом уже работали во всю... Легкий истребитель 5-го поколения в скоре будет ОЧЕНЬ востребован в мире.


        Бы да абы... Это всё догадки и оправдания))) А факт есть факт, F-35 единственный, на данный момент серийно выпускающийся, истребитель 5-го поколения в мире.
        supertiger21
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 20:25
      Цитата: МПК105
      Воооот...А вы говорите-плохой самолёт...

      Молодец Трамп держит слово! Так все самолеты и раскидает и все окупится...Саудов вон как построил на баксы, а то все небоскребы строят и баб заводят 100 ми..
      Самое главное , что их пару штук Израиль принял в подарок сперва от США ..А потом понеслось..))) Прибыли будут рости , скоро и Украине один предложат купить (пока не развалилась))))) И ведь купят, а потом трава не рости...
      ОТДЕЛ
    5. perepilka Сегодня, 20:27
      Цитата: МПК105
      Воооот...А вы говорите-плохой самолёт...

      Ну, как бы немецкая школа угроблена, ещё французскую шведскую угробить what
      Они свихнулись на бабле request
      perepilka
    6. tforik Сегодня, 20:33
      у него нет конкурентов пока! Отличный самолет с огромным экспортным потенциалом!
      Если европейды еще и здесь прогнуться под америкосов, то совсем хана им))
      tforik
      1. perepilka Сегодня, 20:59
        Цитата: tforik
        Отличный самолет с огромным экспортным потенциалом!

        Распиареный скорей. Лёгкий, только ведь второй драки над Ла-Маншем за Британию не будет.
        perepilka
      2. Саша Крымский Сегодня, 20:59
        tforik ↑
        Сегодня, 20:33
        у него нет конкурентов пока! Отличный самолет с огромным экспортным потенциалом!
        Если европейды еще и здесь прогнуться под америкосов, то совсем хана им))

        Что значит прогнутся- это изначально американо-британский проэкт.
        Саша Крымский
  2. DIVAN SOLDIER Сегодня, 20:16
    "Ф35 дрмо не летает" , как видим разлетаются как горячие пирожки.
    DIVAN SOLDIER
    1. Владимирец Сегодня, 20:22
      Цитата: DIVAN SOLDIER
      как видим разлетаются как горячие пирожки.

      "провести его оценку и сравнить с другими самолетами, которые могли бы заменить нынешний парк истребителей."

      Обещать не значит жениться. wink
      Владимирец
    2. Sevastiec Сегодня, 20:23
      Не знаю, если честно, хороший или плохой, но то что рынок вооружений очень политизирован и что Европа лежит под США, это известно точно. Как пирожки, я бы пока не сказал.
      Sevastiec
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 20:26
        Сыграло не то , что сша прям всех принуждают его брать, а хороший пиар американцев которые могут предложить уже сейчас самолет 5 поколения.
        DIVAN SOLDIER
        1. Muvka Сегодня, 20:53
          F-35 не соответствует всем требованиям пятого поколения.
          Muvka
          1. supertiger21 Сегодня, 22:04
            Цитата: Muvka
            F-35 не соответствует всем требованиям пятого поколения.


            Объективные требования к истребителю 5-го поколения уже давно никем не соблюдаются. У каждой страны своя концепция в его создании.
            supertiger21
  3. Уэф Сегодня, 20:17
    А с востока, раздавалось патриотическое - " Пингвин говенный !!!" lol
    Уэф
    1. wazza Сегодня, 20:42
      Такой же как F-104G или даже хуже.
      C Востока обычно несется "освободите нас снова":
      http://img.antifashist.com/images2/0innenumschlag
      copyri.jpg
      wazza
  4. APASUS Сегодня, 20:21
    На сколько я понял ,Германия закрыла эру собственного военного самолетостроения.Покупая американские истребители немцы попадают в прямую зависимость от США в высокотехнологичном вооружении,ведь дальше пойдут ракеты,бомбы ,тренажеры и ремкомплекты.
    Стоит только установить прослушку для одного высокого чиновника Германии и подмять его американцам ,как им на голову свалилась вся Европа.Похоже что Меркель проведет пенсию в США ,как наш Горбачев к хозяевам подался по ближе
    APASUS
    1. supertiger21 Сегодня, 22:08
      Цитата: APASUS
      На сколько я понял ,Германия закрыла эру собственного военного самолетостроения.Покупая американские истребители немцы попадают в прямую зависимость от США в высокотехнологичном вооружении,ведь дальше пойдут ракеты,бомбы ,тренажеры и ремкомплекты.
      Стоит только установить прослушку для одного высокого чиновника Германии и подмять его американцам ,как им на голову свалилась вся Европа.Похоже что Меркель проведет пенсию в США ,как наш Горбачев к хозяевам подался по ближе


      Вы шутите? Германия всегда была традиционным оператором американских истребителей таких как Старфайтер и Фантом.
      supertiger21
  5. Atlant-1164 Сегодня, 20:27
    нагибают ,и еще ниже нагибают немецкого бюргера..
    Atlant-1164
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 20:32
      Если могут почему бы и не нагнуть?
      DIVAN SOLDIER
  6. мармеладный Сегодня, 20:30
    а теперь диванные эксперты дружно запойте что это вундервафля laughing а если серьезно-это самолет самый ПРИБЛИЖЕННЫЙ К 5 ПОКОЛЕНИЮ но НЕ 5 поколение и вот почему:
    1. 5 поколение должен летать в сверхзвуковом диапазоне без применения форсажа как на обычном режиме на все топливо-есть такое у 35ки? нет-но дольше остальных или на равных точно может...
    2. спецпокрытие не должно заканчиваться хотя бы на 100-150 полетов-а лучше на весь срок-опять этого нет...
    3. невидимость для радаров во всех диапазонах и ракурсах-тоже под сомнением...только с их слов...
    4. авионика-а вот тут вполне верю может быть-НО!
    и еще многие параметры которые еще никто в боевых ситуациях не видел...так что это ближе к 5 но никак пока полностью не 5..но это не отменяет того факта что он в некоторых параметрах впереди всех-так что диванное урра не к месту
    мармеладный
    1. BlackMokona Сегодня, 22:13
      У Ф35 есть крейсерский сверхзвук.
      BlackMokona
  7. Irokez Сегодня, 20:43
    По приказу из Вашингтона. Всем добровольно принудительная покупка F-35 обязательна.
    Шаг в сторону партнёров расценивается как рука Кремля, сеппаратизм к своим разработкам и саботаж демократических ценностей.
    Irokez
    1. Уэф Сегодня, 20:53
      Цитата: Irokez
      По приказу из Вашингтона. Всем добровольно принудительная покупка F-35 обязательна.

      А Кремль не может приказать покупать только наши самолеты ? Почему ? wink
      Уэф
  8. Berkut24 Сегодня, 20:45
    Военные источники отмечают, что F-35 стал интересен Германии после того, как снизилась стоимость этих истребителей, а также на фоне технических проблем с Eurofighter.
    Короче, рассматривают вопрос замены шила на мыло.
    Berkut24
  9. Рабинович_007 Сегодня, 20:46
    Ещё Израиль не обеспечили, хотя бы пару тысяч штук.
    Рабинович_007
  10. Караул73 Сегодня, 20:47
    Мало-помалу F-35 полетит и будет принят на вооружение многими странами НАТО. Доведут таки "пингвина" до ума вопреки крикам здешних диванных экспертов о несостоятельности машины.
    Караул73
    1. Muvka Сегодня, 20:55
      Ну да. Лет через 10. При том, что машина полетела в 2000 году. И при том, что бюджет на это машину был в разы раздут от первоначального. И через 30 лет, после первого полета машину доведут до ума. Если для вас это достижение, мне вас жаль.
      Muvka
      1. мармеладный Сегодня, 21:10
        через 10 лет у них уже модернизация попрет....а про бюджет их говорить когда станок у них печатный наивно
        мармеладный
  11. ArikKhab Сегодня, 20:49
    "на фоне технических проблем с Eurofighter"
    надо полагать, что у Ф-35 все проблемы уже решены ?
    ArikKhab
  12. without reverse Сегодня, 20:55
    деградирует дойчланд .скоро и танки не смогут собственные выпускать.. на заводах одни турки и арабы..а это не шаурмы делать.технологии разные.)
    without reverse
  13. Приговор Сегодня, 20:59
    Боюсь даже представить какой волшебный оргазм вызвала эта новость у тоталитарной секты поклонников F-35 в солнечном Израиле.. lol
    Впрочем, чем бы Израиль не тешился, лишь бы бармалеям меньше помогал.
    Приговор
    1. grm Сегодня, 21:18
      Цитата: Приговор
      Боюсь даже представить какой волшебный оргазм вызвала эта новость у тоталитарной секты поклонников F-35 в солнечном Израиле.


      Судя по вашей бурной реакции "бомбануло" таки как раз в другом месте..


      Цитата: Приговор
      Впрочем, чем бы Израиль не тешился, лишь бы бармалеям меньше помогал.


      Израиль и не помогает бармалеям, разве что в в фантазиях некоторых, более того активно работает с Россией в борьбе с терроризмом.


      http://tass.ru/politika/4212067

      Сотрудничество России и Израиля будет направлено на усиление борьбы с терроризмом и дальнейшую координацию действий в Сирии. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с израильским коллегой Авигдором Либерманом.
      "Наши страны связывает многое, и во многих регионах мы нацелены на развитие партнерства с Израилем как ключевым партнерам и игроком на Ближнем Востоке. Мы продолжительное время взаимодействуем в решении региональных и глобальных проблем", - сказал российский министр.

      Он отметил, что в Израиле, как и в России, знают не понаслышке о проблемах терроризма. "Надеюсь, у нас сегодня будет возможность обсудить все, что связано с проведением операции в Сирии. Тем более что мы с вами действуем там в рамках нашего соглашения о предотвращении в инцидентов воздухе.
      grm
  14. Mike2388 Сегодня, 21:16
    Немцам видимо f-104 мало было, хотят опять попытать "счастья".
    Mike2388
    1. supertiger21 Сегодня, 21:50
      Цитата: Mike2388
      Немцам видимо f-104 мало было, хотят опять попытать "счастья".


      Не стоит сравнивать г......о-самолёт Старфайтер с новейшим образцом стелс-технологий и авионики Лайтингом.
      supertiger21
      1. Mike2388 Сегодня, 22:03
        Надеюсь это был сарказм.
        Mike2388
  15. Холуай Сегодня, 21:26
    В Германии ВВС уже не те! И даже сейчас их школа по подготовке пилотов уступает Великобритании, Франции, Нидерландам, Швеции...
    Холуай
  16. demo Сегодня, 21:32
    Помните требования Трампа к Меркель на 400 млрд. долларов?
    Вот в такой незамысловатой форме бабки америкосы с европейцев и получат.
    А то немцы из себя девицу красную, не целованную строили.
    Хозяин сказал - давай деньги, и все, машну развяжут.
    demo
  17. Оператор Сегодня, 22:02
    Красавы - не иначе как по заданию Путина сливают свой европейский авиапром в обмен на мальчика для битья со стороны Су-35С laughing

    Заокенский босс скомандовал, сателлит взял под козырек - Jawohl !

    Собственный опыт немцев с предыдущим чудом в перьях F-104 по боку.
    Оператор
  18. Zaurbek Сегодня, 22:04
    Хана Тайфунам- последней надежде Европы остаться производителем боевых самолетов.
    Zaurbek
Картина дня