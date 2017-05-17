Германия высказала намерения приобрести F-35
ВВС Германии направили в США запрос о секретных данных по F-35, чтобы провести его оценку и сравнить с другими самолетами, которые могли бы заменить нынешний парк истребителей.
Письменный запрос был направлен в этом месяце. Из письма становится ясно, что правительство пока не авторизовало программу закупок, а также пока не склонилось к какому-либо определенному воздушному судну для замены нынешнего парка истребителей с 2025 до 2035 год, передает "Взгляд" сообщение Reuters.
Секретные данные нужны для того, чтобы провести углубленную оценку всех доступных решений по истребителям.
При этом интерес Германии к F-35 удивляет некоторых экспертов, так как считалось, что Берлин будет приобретать самолеты Eurofighter Typhoon, созданные компаниями из Франции, Британии, Италии и ФРГ.
Военные источники отмечают, что F-35 стал интересен Германии после того, как снизилась стоимость этих истребителей, а также на фоне технических проблем с Eurofighter.
Покупателями F-35 уже называются Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Турция и Италия, задумались о его покупке Швейцария, Бельгия и Финляндия.
В Пентагоне подтвердили получение письма.
Письменный запрос был направлен в этом месяце. Из письма становится ясно, что правительство пока не авторизовало программу закупок, а также пока не склонилось к какому-либо определенному воздушному судну для замены нынешнего парка истребителей с 2025 до 2035 год, передает "Взгляд" сообщение Reuters.
Секретные данные нужны для того, чтобы провести углубленную оценку всех доступных решений по истребителям.
При этом интерес Германии к F-35 удивляет некоторых экспертов, так как считалось, что Берлин будет приобретать самолеты Eurofighter Typhoon, созданные компаниями из Франции, Британии, Италии и ФРГ.
Военные источники отмечают, что F-35 стал интересен Германии после того, как снизилась стоимость этих истребителей, а также на фоне технических проблем с Eurofighter.
Покупателями F-35 уже называются Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Турция и Италия, задумались о его покупке Швейцария, Бельгия и Финляндия.
В Пентагоне подтвердили получение письма.
Использованы фотографии: http://www.1zoom.me/ru/
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