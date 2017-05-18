Зенитный ракетно-пушечный комплекс PASARS-16 Terminator (Сербия)



Общий вид ЗРПК PASARS-16 Terminator



Левый борт



Правый борт



Боевой модуль и его оснащение: ракеты RLN-IC, пушка Bofors L70, оптико-электронные устройства и кабина оператора



Зенитные ракеты крупным планом



Один из пультов управления



Зенитный комплекс в боевой конфигурации. Виден крупный магазин пушки

По материалам сайтов:

https://tangosix.rs/

http://zonwar.ru/

http://ffbkomerc.co.rs/

https://mycity-military.com/

http://strangernn.livejournal.com/

Сухопутные войска Сербии не могут похвастать большим количеством новой материальной части. Большинство остающихся на вооружении образцов оружия и техники было произведено еще несколько десятилетий назад, что соответствующим образом сокращает потенциал армии. Подобная ситуация характерна для всех родов войск, в том числе и для войсковой противовоздушной обороны. Тем не менее, сербская промышленность регулярно предпринимает попытки исправления имеющихся недостатков и предлагает новые варианты военной техники. В прошлом году широкой публике впервые был представлен зенитный ракетно-пушечный комплекс PASARS-16 Terminator.Перспективный образец военной техники, представляющий определенный интерес для армейской ПВО, впервые был показан 22 октября 2016 года. В этот день в г. Нови-Сад состоялись праздничные мероприятия, посвященные годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В рамках праздника оборонные предприятия страны, в том числе работающие в городе, организовали показательные мероприятия с демонстрацией своих новейших разработок. Были показаны самолеты, катера и сухопутная бронетехника отечественной разработки. Одним из участников парада стал опытный образец перспективного ЗРПК PASARS-16.Как сообщается, головным разработчиком нового проекта является белградский Военно-технический институт, известный множеством своих проектов в самых разных областях. Кроме того, к работам привлекались некоторые сторонние организации. Так, требуемое шасси с защищенной кабиной было предоставлено заводом Zastava kamioni. На правах поставщиков отдельных комплектующих к работам привлекались другие компании, в том числе зарубежные. Некоторое особенности перспективной машины позволяют предполагать, что часть компонентов зенитного комплекса была снята с хранения. Окончательная сборка прототипа осуществлялась в Белграде на заводе Srboauto.Перспективный ракетно-пушечный комплекс был разработан с учетом необходимости переоснащения армии современными системами противовоздушной обороны. Предлагаемый облик боевой машины позволяет решать задачи ПВО на марше или при защите стационарных объектов, таких как войска в местах сосредоточения. «Терминатор» должен отличаться высокой подвижностью на существующих дорогах или на пересеченной местности. Для поражения различных целей предлагается применять как ракетное, так и артиллерийское вооружение. При этом, как следует из опубликованных данных, проект позволяет обойтись только уже известными серийными системами и не требует выпускать значительное число совершенно новых агрегатов.ЗРПК PASARS-16 базируется на трехосном полноприводном колесном шасси типа FAP-2026BS/AV, переработанном компанией «Застава». Эта машина была создана на основе уже существующей техники, но имеет некоторые важные отличия. Главное нововведение касается применения оригинального броневого корпуса, способного защитить экипаж, двигатель и другие внутренние агрегаты от атаки с применением стрелкового оружия. При этом доработанное шасси имеет достаточно высокие характеристики и обеспечивает необходимую мобильность.Шасси FAP-2026BS/AV переделывалось из существующей машины с учетом требований нынешнего времени. В первую очередь, это сказалось на конструкции броневого корпуса, который, по всей видимости, получил не только баллистическую, но и противоминную защиту. Шасси комплекса PASARS-16 строится на основе продольной рамы, к которой крепятся все необходимые агрегаты. С целью повышения уровня защиты экипажа была изменена компоновка передней части шасси. Дизельный двигатель и сопряженные с ним элементы трансмиссии остались на своем месте, тогда как рабочее место водителя сдвинулось назад. В результате этого грузовое шасси, в отличие от своих предшественников, теперь имеет капотную компоновку.На передней части рамы крепится броневой корпус, защищающий экипаж и силовую установку. Корпус имеет характерную граненую форму и состоит из некоторого числа прямых броневых листов разных размеров. Лобовая проекция корпуса прикрыта металлическим бампером, над которым находится решетка радиатора. Предусматривается использование расходящихся бортов и наклоненной вперед крыши моторного отсека. Непосредственно за двигателем помещается кабина экипажа. Она имеет крупное лобовое бронестекло, а также комплектуется изогнутыми бортами, в которых располагаются проемы для дверей. Над водительским местом в крыше кабины помещается люк. Для повышения уровня защиты от взрывных устройств днище кабины имеет V-образный профиль. Кроме того, кабина поднята над рамой и находится на достаточно большом расстоянии от земли.Как и базовая техника семейства FAP-2026BS/AV, новое шасси для зенитного комплекса имеет трехосное шасси с колесной формулой 6х6. Используется дизельный двигатель Mercedes Benz OM 906 LA мощностью 280 л.с. или ему подобный. При помощи механической трансмиссии крутящий момент распределяется на все колеса, являющиеся ведущими. Предусматривается использование колес с шинами большого размера, оснащенных автоматической системой подкачки и изменения давления.Задняя часть рамы базового шасси была усилена и оснащена некоторым оборудованием, необходимым для установки боевого модуля. Кроме того, перед второй парой колес и позади третьей смонтированы две пары гидравлических аутригеров. Интересным образом была решена проблема размещения и привода опор. Сами аутригеры выполнены телескопическими и могут раздвигаться. Перемещение опор в вертикальной плоскости осуществляется при помощи четырех отдельных гидроцилиндров, закрепленных выше узлов их подвески. Для максимального увеличения опорной поверхности все аутригеры размещаются под значительными углами к продольной оси машины.Непосредственно над двумя задними осями на раме помещается опорная платформа с узлом монтажа поворотного боевого модуля. Она представляет собой многоугольную в плане конструкцию небольшой высоты с необходимыми устройствами. Удлиненный задний элемент рамы служит опорой для кожуха вспомогательной силовой установки, осуществляющей энергоснабжение основных систем при выключенном основном двигателе.На опорной платформе шасси предлагается установка поворотной башни со всем необходимым вооружением, вспомогательными системами и кабиной оператора. Конструкторами Военно-технического института предлагается использование башни сложной формы, имеющей собственное бронирование. Башня отличается достаточно сложными и несимметричными обводами, что связано с необходимостью установки самых разных агрегатов.Левая часть башни, отличающаяся увеличенной высотой, отдана под размещение одноместной операторской кабины. Оператор должен попадать на свое место при помощи бортовой двери. Для визуального наблюдения за обстановкой в его распоряжении имеются два небольших окна в лобовом и бортовом листе. Специфической особенностью ЗРПК PASARS-16 является не слишком большая ширина кабины, что может затруднять работу оператора.Справа от кабины помещается качающаяся установка с оптико-электронным оборудованием. В ее составе имеется несколько приборов разных размеров и различного назначения. Подробные сведения на этот счет отсутствуют, но есть основания полагать, что комплекс получил набор из видеокамеры, тепловизора и лазерного дальномера. Радиолокационные средства обнаружения отсутствуют. Наводить оружие предлагается только при помощи оптики.В центре башни поместили качающуюся артиллерийскую установку с орудием Bofors L70 калибра 40 мм. Эта пушка, имеющая автоматику на основе отдачи ствола, способна использовать выстрелы нескольких типов и разгонять снаряды до скоростей более 1000-1100 м/с. Скорострельность составляет 240 выстрелов в минуту. Эффективная дальность стрельбы – 3 км. Подача боеприпасов осуществляется сверху из секторного магазина. На опубликованных разработчиком фотографиях видно, как на новой башне размещается магазин емкостью несколько десятков снарядов. Автоматическая пушка предназначается для атаки целей, находящихся на минимальном расстоянии от комплекса.Правый борт башни отдан под размещение пусковой установки управляемых ракет. В крупном вырезе башни монтируется рама достаточно простой конструкции, на которой располагаются две пусковые направляющие для ракет. Размещенная ближе к центру башни ракета располагается немного выше. Пусковая установка для ракет имеет возможность наведения в вертикальной плоскости.Зенитный комплекс PASARS-16 должен использовать управляемые ракеты «земля-воздух» типа RLN-IC. Это изделие представляет собой вариант глубокой модернизации советского изделия Р-13М, относившегося к классу «воздух-воздух». Путем использования нового двигателя и иной инфракрасной головки самонаведения сербским конструкторам удалось довести дальность стрельбы до 12 км и досягаемость по высоте до 8 км. Ракета имеет цилиндрический корпус с увеличенным диаметром хвостовой части. В носовой и хвостовой частях корпуса помещается два набора Х-образных плоскостей. После модернизации изделие сохранило стержневую боевую часть массой более 11 кг.Для поиска целей и наведения вооружения оператор должен использовать имеющееся оптико-электронное оборудование. Кроме того, возможно получение целеуказания от радиолокационной станции Žirafa. Для взаимодействия с другой техникой самоходная машина оснащается современными средствами связи. Также на борту имеются системы спутниковой навигации.Перед открытием огня оператор имеет возможность навести вооружение на цель. Наводка осуществляется при помощи дистанционно управляемых электрических приводов. Для упрощения конструкции боевого модуля и сокращения времени реакции оптико-электронный блок, пушка и пусковая установка ракет имеют общие приводы и качаются синхронно. Горизонтальная наводка так же осуществляется одновременно, за счет поворота всей башни.Экипаж боевой машины должен состоять из трех человек. Водитель и командир находятся в кабине шасси, тогда как оператор зенитных систем находится в соответствующем отсеке башни. Как следует из данных, опубликованных производителем и зарубежной прессой, используется максимальное число автоматизированных систем. В частности, развертывание на позиции производится без покидания пределов защищенных объемов. На выполнение всех операций и начало боевой работы уходит не более 1 минуты.Параметры подвижности зенитного комплекса не уточнялись. Вероятно, шасси армейского грузового автомобиля позволяет развивать достаточно высокую скорость на шоссе, а также перемещаться по бездорожью с некоторым сокращением характеристик. При этом ЗРПК PASARS-16 Terminator получает возможность сопровождать и защищать автоколонны на маршах и стоянках. Кроме того, имеющаяся унификация боевой и транспортной техники позволяет в определенной мере упростить их совместную эксплуатацию.Первый показ перспективного сербского зенитного комплекса пока остается единственным. До настоящего времени опытная машина больше не демонстрировалась публично. Вероятно, сейчас она проходит необходимые испытания и доводку, по результатам которых может быть предложена военному ведомству Сербии. Площадкой для нового показа интересного образца может стать любая военно-техническая выставка в Сербии или в зарубежных странах.Дальнейшая судьба зенитного ракетно-пушечного комплекса PASARS-16 пока остается под вопросом. Представленная в прошлом году боевая машина представляет определенный интерес с технической точки зрения, а также показывает возможности сербской промышленности в деле создания новых образцов военной техники. В то же время, в существующем виде «Терминатор» имеет ряд характерных черт, которые могут считаться явными недостатками и резко сокращать потенциал машины.Явным плюсом предложенной боевой машины является наличие ракетного и артиллерийского вооружения. Безотносительно типа примененного оружия комбинирование систем разных классов позволяет силами одного комплекса создать некое подобие эшелонированной ПВО. Всего одна машина в теории способна атаковать воздушные цели на разных расстояниях при помощи наиболее эффективного в конкретном случае оружия. Также важной особенностью системы PASARS-16 является использование доработанного серийного шасси, обеспечивающего приемлемую подвижность и упрощающего эксплуатацию.Тем не менее, имеющиеся недостатки могут помешать реализации всех существующих положительных черт. Так, серьезной проблемой комплекса Terminator можно признать наличие только оптико-электронных систем обнаружения. В отличие от радиолокационных станций, такое оборудование может одновременно следить только за одним сектором, а кроме того, оно невыгодно отличается меньшей дальностью обнаружения. Как следствие, в определенных условиях дальность обнаружения цели может быть заметно меньше дальности полета ракеты.При всех специфических ограничениях и проблемах, зенитные ракеты RLN-IC все еще могут использоваться для решения поставленных перед ними задач. Тем не менее, на новой башне удалось разместить только две направляющие для ракет. Более того, боеприпасы перевозятся открыто и не имеют никакой защиты. Боевой потенциал и живучесть комплекса PASARS-16 могут быть заметно повышены при помощи защитных кожухов и большего числа направляющих. Иным способом исправления этих недостатков может стать интеграция ракет другого типа, транспортируемых в защищенных контейнерах.Проблема недостаточного боекомплекта относится не только к ракетам RLN-IC, но и к 40-мм автоматической пушке. На имеющейся башне удалось разместить секторный магазин ограниченной емкости, а его замена в боевой обстановке не представляется возможной. Более выгодным с точки зрения наращивания боекомплекта выглядит ленточное боепитание, но для его использования комплекс нуждается в замене орудия. При сохранении пушки «Бофорс» останется и проблема малого боекомплекта.В контексте модернизации или замены орудия весьма полезным нововведением может стать использование боеприпасов с программируемым взрывателем. Тем не менее, для этого требуются иная пушка с соответствующими возможностями, а также улучшенная система управления огнем, способная формировать команды для взрывателей. В существующем виде, однако, «Терминатор» комплектуется орудием, способным использовать только стандартные фугасные и бронебойные снаряды.В представленной конфигурации ЗРПК PASARS-16 Terminator может представлять интерес только с технической точки зрения. Кроме того, сам факт появления такой боевой машины показывает желание Сербии развивать свои вооруженные силы всеми доступными способами. Тем не менее, интерес к новой зенитной системе вряд ли может быть практическим. При всех своих положительных особенностях, комплекс имеет массу недостатков. Из-за них по своим техническим и боевым характеристикам «Терминатор», как минимум, не превосходит существующие системы аналогичного назначения и не имеет заметных преимуществ перед ними.Насколько известно, вооруженные силы Сербии пока не проявили интереса к новой разработке Военно-технического института и смежных предприятий. Сведения о появлении потенциальных зарубежных заказчиков тоже отсутствуют. В то же время сербская армия нуждается в современных комплексах противовоздушной обороны, и поэтому PASARS-16 может иметь некоторые шансы попасть в войска. При этом военные могут выступить с требованиями о переработке проекта с целью получения более высоких характеристик. Модернизированный вариант «Терминатора» получит определенные шансы поступить на вооружение.Имеющиеся сведения о проекте ЗРПК PASARS-16 Treminator позволяют утверждать, что на данный момент эта боевая машина отвечает далеко не всем современным требованиям к технике подобного класса. Поэтому новая разработка сербской промышленности вряд ли сможет реализовать все преимущества, характерные для предложенного облика, и благодаря этому поступить на вооружение. Проект пока выглядит «сырым» и нуждается в солидной доработке. Будут ли разработчики совершенствовать свой комплекс, в чем будет заключаться обновление и к каким результатам оно приведет – покажет время.