Ровесница германского «маузера» - российская винтовка 1891 года. Вопросы и ответы. Почему же ее пристреливали со штыком? (Глава первая)

Цикл статей об уже легендарной «трехлинейке», которым порадовал посетителей сайта «Военное обозрение» В.О. Шпаковский, формально завершен. Работа, безусловно, заслуживает внимания. Притом не только за тот объем материала, который был обработан и представлен. Не каждый возьмется за тему, по которой написаны, без преувеличения, тома литературы, чтобы ее дополнить новыми материалами и выводами. Конечно, в статье есть, скажем так, спорные моменты. Но они, во-первых, не влияют на общую положительную оценку, во-вторых, позволяют продолжить обсуждение довольно интересной темы.Один из таких моментов – штык и его влияние на бой винтовки. Информации по этой теме – очень много. Притом достоверной – редкие островки. Зато версий, далеких от истины, а порой и фантастических, достаточно много. Даже в «Википедии».Поэтому интересно рассмотреть этот вопрос подробней. Чтобы поддержать тон обсуждаемой статьи, постараемся основываться на первоисточниках.Итак, имеем следующий абзац. Разделим его для удобства.А) «Отметим, что и пехотный, и драгунский образцы винтовки в обязательном порядке пристреливались с надетым на ствол штыком, и при стрельбе ему следовало обязательно быть примкнутым к винтовке, так как иначе точка попаданий пуль сильно смещалась в сторону.В этой части все логично.Б) Штык к винтовке Мосина примыкался с правой стороны ствола. Если же штык установить снизу так, как это зачастую показывается у нас в старых советских кинофильмах, то в момент выстрела пороховые газы будут опережать пулю, частично отражаться от штыка и «уводить» ее вверх, а так она под их воздействием уходила влево. То есть штык играл роль компенсатора деривации. Дело в том, что ствол нашей винтовки имел «правый» шаг нарезов, в отличие от «левого» «лебелевского». И «левый» шаг нарезов при штыке справа дал бы еще большее смещение пули влево. В винтовке Лебеля деривацию компенсировали смещением мушки влево на 0,2 точки («точка» – 1 десятая линии, линия – 1 десятая дюйма), что и у нас потребовало бы дополнительных и высокоточных операций во время сборки винтовки, не будь на ней штыка!»Здесь уже не все логично. Почему пороховые газы, отразившись от штыка, установленного снизу, уведут пулю влево, пока загадка. Логика подсказывает, что от штыка, установленного снизу, газы отразятся вверх, и пулю уведут вверх. И непонятно, почему французы, вместо того, чтобы установить штык с другой стороны, прибегали для компенсации деривации к такому сложному методу.Попытаемся найти ответы.Глава первая.Почему «3х-линейная винтовка образца 1891 года» пристреливалась со штыком.Начнем с рассмотрения того, каким документом определяется то, как из конкретного оружия правильно стрелять. И в Российской Империи, и в СССР, и современной России такой документ один и тот же: «Наставление по стрелковому делу». Единственное отличие - в Российской Империи документ носил немного другое название: «Наставление для обучения стрельбе».Вот это и есть тот официальный документ, который регламентирует обучение личного состава обращению с оружием.За исключением незначительных особенностей, документ этот содержит следующие разделы:Устройство образца оружия, обращение с ним, уход и сбережение.Общие сведения.Разборка и сборка.Назначение и устройство частей и механизмов, принадлежностей и боеприпасов.Работа частей и механизмов.Задержки при стрельбе и способы их устранения.Уход за оружием, хранение и сбережение.Осмотр и подготовка к стрельбе.Приведение к нормальному бою.Приемы и правила стрельбы.Приложения (технические характеристики оружия и боеприпасов, баллистические таблицы, нормы расхода боеприпасов на поражение целей в различных условиях и пр.).Вот как раз раздел «Приведение к нормальному бою» и определяет порядок проведения пристрелки оружия. Процессу этому всегда уделяется самое пристальное внимание. Качество приведения оружия к нормальному бою оказывает существенное влияние на результаты стрельбы. Поэтому все оружие, находящееся в подразделениях, должно быть всегда приведено к нормальному бою, и иметь выверенные прицелы. Стрельба из оружия, не приведенного к нормальному бою, и с невыверенными прицелами категорически запрещается, ибо это приводит не только к низким результатам в стрельбе, но и оказывает отрицательное влияние на моральное состояние личного состава, вызывая у него неверие в мощь своего оружия.«Наставление для стрельбы из винтовок, карабинов и револьверов». 1916 год.«Наставление по стрелковому делу». 1941 год.«Наставление по стрелковому делу» 1954 год.Внимательнейшее изучение всех этих наставлений приводит к двум открытиям.Первое - несмотря на то, что между первой и последней книгами более пятидесяти лет, содержание их отличается не сильно. Порой и стилистика совпадает. Налицо явная преемственность.Второе открытие еще более интересное – там нет ни слова о необходимости пристреливать винтовку со штыком. Подчеркиваю – «пристреливать винтовку со штыком». В подтверждение привожу полностью главу V НСД-38 «Проверка боя винтовок и приведение их к нормальному бою».«Правила приведения винтовки к точному бою» 1933 год.В этом документе то же, но еще более детально. И здесь о необходимости пристрелки со штыком тоже нет ни слова. Однако при чтении всех этих документов возникает устойчивое впечатление, что люди, их писавшие на протяжении более чем пятидесяти лет, были уверены в одной непреложной истине – штык на винтовке присутствует всегда. Даже когда винтовка хранится в пирамиде. И снимать его можно в особо оговоренных случаях, например – при передвижении в вагонах. Более того, если в силу особых обстоятельств, штык вам пришлось снять, деть его некуда. Наставление рекомендует надеть его на шомпол. Исключительно как временная мера до того, чтобы снова примкнуть.Подтверждение этому мы находим в разделе «Смотр винтовок перед проверкой» «Правил приведения винтовки к точному бою».В «Правилах…» прямо указано на необходимость проверки состояния штыка перед приведением винтовки к нормальному бою. То есть, само собой разумеется, раз у вас в руках готовая к бою.«3х-линейная винтовка образца 1891 года» - штык на ней присутствует априори.Обратимся теперь к другой категории документов – боевым уставам. Боевой устав является официальным руководящим документом, устанавливающим основы боевой деятельности войск. В нем определяются цели, задачи, способы, принципы применения войск, основные положения по организации и ведению боевых действий. Правда, сам термин «боевой устав» появился уже в РККА, но сути это не меняет.На момент принятия на вооружение «3х-линейной винтовки образца 1891 года» в Русской армии действовал вот этот документ.В этом документе подробно расписаны тактические приемы действий в бою роты и батальона, и методы обучения личного состава этим действиям. Указано, какие команды и когда подаются. Отдельно описан такой тактический прием, как удар в штыки. Но нет ни слова о том, когда штык к винтовке положено примкнуть, когда снять. А еще есть глава, как ставить винтовки в козлы.Как ясно из текста, выполнить эту процедуру без штыка невозможно. То есть у пехотинца штык должен был постоянно примкнут к винтовке.А что же другие рода войск, например, кавалерия? Кавалерия, пока сидела в седле, могла штык не примыкать. Но стоило ей спешиться, все, примкнуть штыки. В этом уставе процедуре спешивания уделена отдельная глава. Нас будут в ней интересовать только драгуны, так как остальные виды кавалерии вооружались казачьим вариантом винтовки, который штыка не имел.Я думаю, что рассмотренных фактов вполне достаточно, чтобы сделать следующий вывод. Пехотная и драгунская винтовки пристреливались со штыком не потому, что без штыка из них нельзя стрелять, а потому, что без штыка использование этих винтовок просто не предусматривалось. В случае же необходимости по каким-то обстоятельствам использовать винтовку без штыка, необходимо было просто привести ее к нормальному бою, но без штыка. Кстати, снайперский вариант винтовки так и пристреливался – без штыка.