Не осмелюсь советовать Путину

Анонсирована серия совещаний в Сочи на высшем уровне по вопросам оборонной политики и гособоронзаказа до 2030 года. А в статье «ВО» поднимались проблемы систематизации наименований кораблей современного российского флота. Мозг «сумрачного германского гения» под псевдонимом Шарнхорст почему-то толкнул руки к клавиатуре. В огороде бузина, а в Киеве дядька. Эту поговорку применят многие сторонники строительства нового российского авианосца, противником строительства которого является автор. Уважая мнение оппонентов и будучи отходчивым по натуре, перейду на их сторону, если они согласятся назвать новый плавучий аэродром «Зенит Арена». Пару крейсеров УРО в составе АУГ новейшего проекта типа «Лидер» назовём «Монорельс Москвы» и «Восточный космодром». Три-четыре эсминца должны называться «Турецкий поток», «Шёлковый путь»… МАПЛ, естественно, станут «Березовским» и «Чичваркиным». Пунктами базирования на Тихоокеанском флоте станут называться именами экс-губернатора Сахалина и генерала МВД. И не надо заморачиваться на отсутствие финансовых средств, верфей, НИОКР, инфраструктуры базирования. За бабло предлагаемых названий и авторские права фигурантов в тендере на всю эту роскошь победят ведущие мировые производители, отложив на потом госзаказы Пентагона и саудитов.А если серьёзно, очень не хотелось бы пополнять серии кораблей первого ранга российского флота названиями «Крымский мост» или «Собянин».Три года проведения эксперимента в некоем виртуальном государстве, условно назовём его Укропией, наглядно демонстрируют безнадёжность ставок на благоразумие богатой прослойки свободного общества. МРОТ в 7500 заработанных рублей и декларации в миллиарды заокеанских долларов в «благополучной» России никогда не будут гарантией социального мира. Пока нам позволено рассуждать на страницах «ВО» в Интернете о необходимости авианосцев, концепции эсминца, роли «москитного» флота, о названиях кораблей… А в соседней стране уже запрещают русский язык, «Вконтакте», РПЦ…Роль личности в истории, конечно же, велика. Были Богдан Хмельницкий и Пётр Порошенко, есть Теодор Рузвельт и Дональд Трамп. «Червона Украина» становится «Варягом», а «Варяг» стал «Ляонином»!Хочется закончить на мажорной ноте. Жду в программе «Вести 20:00» итогов совещания по проблемам флота!