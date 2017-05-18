Американские морпехи замерзли у границ России

В своей объемной одежде они выглядели как человечки-символы компании "Мишлен". Они думают, что им будет тепло, на деле же они ужасно замерзают.

После 12 лет в пустыне нам теперь предстоят иные уроки. Мы создали отличные вещи для пустыни, но минусовых температур они не выдерживают.