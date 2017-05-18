08:41 18 мая

Американские морпехи замерзли у границ России

Согласно информации РИА Новости , Defense News сообщает о низком качестве арктического обмундирования американских военных, выявленным в ходе состоявшихся в Норвегии учений.

В ходе учений Joint Viking 2017, проведенных в начале марта в районе российско-норвежской границы, было задействовано примерно 200 американских морских пехотинцев. Выяснилось, что их снаряжение не подходит для температурных условий ниже минус 45 градусов.

Американские морпехи замерзли у границ России



В своей объемной одежде они выглядели как человечки-символы компании "Мишлен". Они думают, что им будет тепло, на деле же они ужасно замерзают.

— заявил представитель шведского производителя зимней военной одежды Torraka (Taiga) Йонас Райдем.

С его слов, изготовители арктической формы для американских войск, снабжающие ВС США, не обратили внимания на тот факт, что на сильном морозе исходящая от тела влага может замерзать в слоях одежды.

Кроме того, верхняя одежда американских военнослужащих в Норвегии на холоде расходилась по швам, молнии не расстегивались, ботинки выпадали из лыжных креплений, пластиковые рюкзаки трескались.

Как пояснил генерал-майор Нил Нельсон, все выявленные недостатки будут учтены.

После 12 лет в пустыне нам теперь предстоят иные уроки. Мы создали отличные вещи для пустыни, но минусовых температур они не выдерживают.


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Комментарии 50

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  1. Грац Сегодня, 06:02
    потому что не синтетику надо применять, а натуральные ткани и пух
    Грац
    1. Teberii Сегодня, 06:04
      Нил прав на экватор непохоже.
      Teberii
      1. Pulya Сегодня, 07:15
        БЕДОЛАГИ wassat
        Им Малицу с Унтайками нужно... обратились бы с просьбой, мы по доброте душевной, подкинули бы laughing
        Pulya
        1. рич Сегодня, 07:54
          Как пояснил генерал-майор Нил Нельсон, все выявленные недостатки будут учтены.
          После 12 лет в пустыне нам теперь предстоят иные уроки. Мы создали отличные вещи для пустыни, но минусовых температур они не выдерживают.

          Деньги из бюджета давайте. Вот и весь смысл речи Нила Нельсона
          рич
        2. seregatara1969 Сегодня, 07:59
          ладно не попросили у русских о помощи
          seregatara1969
    2. андрей юрьевич Сегодня, 06:07
      куда вы прётесь янки???
      андрей юрьевич
      1. Чёрный Сегодня, 06:14
        молнии не расстегивались,
        Это шо ж прям под себя ходили, сердешные wassat
        Чёрный
    3. Зяблицев Сегодня, 06:11
      Не знаю почему, но статья про замерзающих янки напомнила анекдот времен застоя:"Страшный сон Брежнева: BBC сообщает, что на финско-китайской границе произошла перестрелка.Страшный сон Никсона: его распекают за то, что Техасщина и Иллинойский край не выполнили план по заготовке зерновых." laughing
      Зяблицев
    4. сибиралт Сегодня, 06:16
      Как они могли замерзнуть в Норвегии, если её омывает Гольфстрим? Где средняя температура зимой от 0 до -5 по Цельсию. laughing Мы в такую погоду ходим без шапок и перчаток.
      сибиралт
      1. Coronel76 Сегодня, 07:40
        Как они могли замерзнуть в Норвегии, если её омывает Гольфстрим? Где средняя температура зимой от 0 до -5 по Цельсию. laughing Мы в такую погоду ходим без шапок и перчаток.

        И мороженное едим smile
        Coronel76
    5. mad Сегодня, 07:04
      Цитата: Грац
      потому что не синтетику надо применять, а натуральные ткани и пух

      Правильно подобранная синтетика с мембранами в РАЗЫ теплее и легче натуральных материалов! hi
      mad
      1. Pulya Сегодня, 07:21
        Цитата: mad
        Цитата: Грац
        потому что не синтетику надо применять, а натуральные ткани и пух

        Правильно подобранная синтетика с мембранами в РАЗЫ теплее и легче натуральных материалов! hi

        Вы это Ненцам с Якутами раскажите lol они и не знают... в малице ( из шкуры Оленя) на голое тело!!! и спят на снегу в -40
        и не мёрзнут.
        Pulya
  2. Mole Сегодня, 06:02
    Нормальная у них одежда. Для нас подходит.
    Mole
  3. Uncle Lee Сегодня, 06:05
    вещи для пустыни, но минусовых температур они не выдерживают.
    Для них видимо одно и то же: Арктика и пустыня, ну минус с плюсом перепутали ! lol
    Uncle Lee
    1. Teberii Сегодня, 06:12
      -45 и + 45 перепутали они там тормазную жидкость употребляют
      Teberii
      1. Uncle Lee Сегодня, 06:21
        А просветите меня: вовнутрь, или наружно ?
        Uncle Lee
    2. Yngvar Сегодня, 06:15
      Вот зараза! То хрен длинный, то трусы короткие...
      Yngvar
  4. viktor. Сегодня, 06:09
    Самый кайф когда -35 и ветер yes
    viktor.
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:16
      Цитата: viktor.
      Самый кайф когда -35 и ветер yes

      а ещё и по "большому" приспичило... belay
      андрей юрьевич
    2. Teberii Сегодня, 06:17
      Приезжай в Астрахань хоть в феврале хоть в марте,кругом степь как задует и плюс температура не поможет.
      Teberii
  5. 24rus Сегодня, 06:11
    Против КНДР тренируются :)
    24rus
  6. Аскет Сегодня, 06:11
    К нам зимой тоже американские наблюдатели приезжали в "алясках" навороченных сапожках "дутиках", тоже замерзали на ПП, пришлось им солдатские валенки выделить, хотя морозец был так себе -минус 15град.
    Аскет
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:15
      А одному даже жарко, рукавки снял ! soldier
      Uncle Lee
    2. DimerVladimer Сегодня, 08:22
      Мы так же в Забайкалье зимой одевались.
      Только полушубков не было - ватники.
      При - 42 через час в тентованном Урале уже ног не чувствуешь. Замерзали капитально. Как не болели? Здоровья дохрена было.
      DimerVladimer
  7. AlexDARK Сегодня, 06:11
    После 12 лет в пустыне нам теперь предстоят иные уроки. Мы создали отличные вещи для пустыни, но минусовых температур они не выдерживают.
    В пустынях пошалили, теперь сюда пришли? Причем судя по этим словам, человек так и говорит - "будет война!". Ну ничего, мороз нам в помощь. Кстати мало кто его чтит, а ведь он очень много сделал для победы в великой отечественной. Да и вообще, не раз спасал. Когда Наполеона по носу щелкал.
    AlexDARK
    1. Ren Сегодня, 06:25
      Цитата: AlexDARK
      Кстати мало кто его чтит, а ведь он очень много сделал для победы в великой отечественной. Да и вообще, не раз спасал. Когда Наполеона по носу щелкал.

      Т.е. мы русские настолько суровы, что для на нас мороз не действует? no
      Воевали в одних и тех же погодных условиях, поэтому говорить, что кому-то там было легче априори, не нужно, тут более важна мотивация и морально-волевые качества бойцов. hi
      Ren
      1. Аскет Сегодня, 06:52
        Цитата: Ren
        Воевали в одних и тех же погодных условиях, поэтому говорить, что кому-то там было легче априори, не нужно, тут более важна мотивация и морально-волевые качества бойцов.

        Сейчас нашего рафинированного городского манагера выпусти зимой в поле воевать, ничем не отличается от теплолюбивого пингвина. А в то время в армии преимущественно были деревенские мужики, которые сызмальства имели навыки выживания в лесу.
        Какой то немецкий генерал писал в мемуарах, что в холод солдаты вермахта собравшись в кружок жгли дорогую соляру чтобы согреться, а русскому мужику дай нож и спички и он спокойно себя чувствует в зимнем лесу.
        Карен Шахназаров рассказывал, что как то спросил отца, почему мы победили фашистов... тот долго молчал, а потом сказал -наш солдат мог спать на голой земле а фриц нет.
        Аскет
      2. AlexDARK Сегодня, 08:17
        Ну, как вариант, наши с морозом знакомы не по наслышке, следовательно одеты в более подходящую одежду. Да и почему стоит отметать такую вещь, как куда большую приспособленность к морозам? Да, физическую.
        AlexDARK
  8. 3vs Сегодня, 06:28
    Памперсы, похоже, к заднице примерзают! lol
    3vs
  9. SAF Сегодня, 06:28
    В зиму 1975-76 проходил срочную в учебке авиамехаников что-ли в Красноярске (я по РЛС).
    Было -42. Одежда:
    ХБ + теплые портянки + белье утепленное + ватник штаны и куртка + шинель + валенки + полушубок овчинный + шапка ушанка + полотенце вафельное на лицо.
    Автомат (АКМ) если сразу на посту не загонишь патрон в патронник один не передернешь - смазка загустевала (при смене на посту с разводящим вдвоем патронник освобождали - один держит - второй затвор тянет пока патрон не выскочит - не в караулку же идти заряденным).
    И вроде смена была не через два часа а поменьше.
    SAF
    1. nizhegorodec Сегодня, 07:07
      Цитата: SAF
      И вроде смена была не через два часа а поменьше.

      по уставу положено час при низких температурах
      nizhegorodec
    2. Pulya Сегодня, 07:27
      Прикладом об землю ТЮКНУТЬ нужно было, он и перезарядится.
      Pulya
      1. Аскет Сегодня, 07:52
        Цитата: Pulya
        Прикладом об землю ТЮКНУТЬ нужно было, он и перезарядится.

        Скольким таким "тюкальщикам" черепа разворотило приходилось видеть, к сожалению,
        Аскет
  10. Лёня Пантелеев Сегодня, 06:33
    По стопам вермахта в 1941-м...
    Лёня Пантелеев
  11. Стройбат запаса Сегодня, 06:33
    "После 12 лет в пустыне нам теперь предстоят иные уроки. Мы создали отличные вещи для пустыни, но минусовых температур они не выдерживают." - ГЕНИАЛЬНО!!!!
    Никогда бы не подумал, что нельзя ходить в одной и той же одежде в пустыне и в Арктике... А что, при -45 кеды не завязываются? Раз уж валенок нет? laughing
    Стройбат запаса
  12. kolkulon Сегодня, 06:38
    Что за бред?На аляске у них тоже группировка войск.Или на аляске климат сильно отличается от чукотского.Те же -40-45 зимой.
    kolkulon
    1. винторез Сегодня, 07:53
      Всё у них есть,в открытый космос они же в своих скафандрах выходят,просто зимняя форма при производстве у них получается не намного дешевле чем комический скафандр,а если в Китае заказывать то мёрзнут,потому как технологии секретные и китайцам их выдавать нельзя.
      винторез
  13. Nitarius Сегодня, 06:51
    ничего страшного в этом нет .. подумаешь вымерзнут немного .. их много .. не кто не заметитЬ!
    Nitarius
  14. профессор Сегодня, 07:01
    Как пояснил генерал-майор Нил Нельсон, все выявленные недостатки будут учтены.

    Canada Goose, Norrøna и другие готовятся к заказу Пентагона. Не надо изобретать колесо.
    профессор
    1. Аскет Сегодня, 08:08
      Цитата: профессор
      Как пояснил генерал-майор Нил Нельсон, все выявленные недостатки будут учтены.

      Canada Goose, Norrøna и другие готовятся к заказу Пентагона. Не надо изобретать колесо.

      У этих пуховиков есть существенный недостаток, ткань куртки ARCTIC-TECH содержит 15% хлопка и пропитана Durable Water Repellent, который при малейшем загрязнении ткань теряет прочность особенно на рукавах и в районе швов. Даже при повседневной носке они рекомендуют как можно чаще удалять загрязнение во избежании засаливания и регулярно сдавать в сухую химчистку, ибо стирать изделие нельзя. Естественно существующая технология не подходит для армейских условий эксплуатации, нужно придумывать что то более "ноское" и практичное.
      Пуховики у них неплохие, но я все же предпочитаю шведские сопоставимые по цене качеству, но более практичные и "ноские" их можно даже стирать
      Аскет
  15. rotmistr60 Сегодня, 07:16
    Складывается впечатление, что даже погода обязана подстраиваться под американцев. Иначе чем объяснить не подготовленность выполнять задачи при минусовых температурах.
    rotmistr60
  16. Aleks713 Сегодня, 07:18
    "После 12 лет в пустыне нам теперь предстоят иные уроки"?
    Облажались в пустынях Ближнего Востока - облажались в горах Афганистана - облажались в норвежской Арктике.
    Где еще собираются олблажаться американцы ?
    Aleks713
  17. Подрезчик Сегодня, 07:22
    Обращайтесь к русским. Они вас научат.!!!!!!!
    Подрезчик
  18. Dinko Сегодня, 07:41
    Такое уже было с немцами в Сталинграде.
    Dinko
  19. винторез Сегодня, 07:47
    Ну если у них обмундирование не приспособлено к таким морозам то,что же говорить об оружии и технике?
    винторез
  20. нивасандер Сегодня, 07:51
    камизмус капут
    нивасандер
  21. серафимамурский Сегодня, 07:54
    Вот и пусть не лезут на север и дальше воюют с папуасами.
    серафимамурский
  22. DimerVladimer Сегодня, 08:16
    Тулуп и унты, ватные штаны - лучшее средство от мороза.
    DimerVladimer
  23. AlexDARK Сегодня, 08:28
    Хотя конечно есть и минус. Сейчас в Европейской части России, зимы не такие как были тогда. Далеко не такие, даже в половину не дотягивают. В том же Волгограде максимум два или три дня крепкого мороза. Остальное не зима, забыли уже что такое зима. А вообще, поговаривают во времена ВОВ зимы были не самые обычные, аномальные для этих мест, нестандартные.
    AlexDARK
  24. TPAKTOP Сегодня, 08:31
    Нашим тоже не тепло они просто молчат)
    TPAKTOP
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