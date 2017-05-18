Американские морпехи замерзли у границ России
Согласно информации РИА Новости , Defense News сообщает о низком качестве арктического обмундирования американских военных, выявленным в ходе состоявшихся в Норвегии учений.
В ходе учений Joint Viking 2017, проведенных в начале марта в районе российско-норвежской границы, было задействовано примерно 200 американских морских пехотинцев. Выяснилось, что их снаряжение не подходит для температурных условий ниже минус 45 градусов.
— заявил представитель шведского производителя зимней военной одежды Torraka (Taiga) Йонас Райдем.
С его слов, изготовители арктической формы для американских войск, снабжающие ВС США, не обратили внимания на тот факт, что на сильном морозе исходящая от тела влага может замерзать в слоях одежды.
Кроме того, верхняя одежда американских военнослужащих в Норвегии на холоде расходилась по швам, молнии не расстегивались, ботинки выпадали из лыжных креплений, пластиковые рюкзаки трескались.
Как пояснил генерал-майор Нил Нельсон, все выявленные недостатки будут учтены.
В ходе учений Joint Viking 2017, проведенных в начале марта в районе российско-норвежской границы, было задействовано примерно 200 американских морских пехотинцев. Выяснилось, что их снаряжение не подходит для температурных условий ниже минус 45 градусов.
В своей объемной одежде они выглядели как человечки-символы компании "Мишлен". Они думают, что им будет тепло, на деле же они ужасно замерзают.
— заявил представитель шведского производителя зимней военной одежды Torraka (Taiga) Йонас Райдем.
С его слов, изготовители арктической формы для американских войск, снабжающие ВС США, не обратили внимания на тот факт, что на сильном морозе исходящая от тела влага может замерзать в слоях одежды.
Кроме того, верхняя одежда американских военнослужащих в Норвегии на холоде расходилась по швам, молнии не расстегивались, ботинки выпадали из лыжных креплений, пластиковые рюкзаки трескались.
Как пояснил генерал-майор Нил Нельсон, все выявленные недостатки будут учтены.
После 12 лет в пустыне нам теперь предстоят иные уроки. Мы создали отличные вещи для пустыни, но минусовых температур они не выдерживают.
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