Нет сомнения, что подконтрольные России СМИ пытаются подорвать западные СМИ с помощью фейковых новостей и фальшивой информации, включая Украину, где Россия использует и другие методы, чтобы подорвать правительство в Киеве. Тем не менее, свобода слова − ключевой элемент здоровой демократии, которая прописана в Конституции Украины.

Государственный департамент США неожиданно жёстко отреагировал на решение украинских властей по блокировке российских сайтов. Напомним, что после принятия законопроекта соответствующий документ был подписан президентом Украины Петром Порошенко.При этом в Госдепе в очередной раз заявили, что Россия распространяет в мире якобы фейковые новости Заявление Госдепа передаёт «Голос Америки» Госдеп призвал Киев найти такие пути защиты своих национальных интересов, которые бы не противоречили конституционным нормам.Странное заявление, особенно если учесть, что именно при поддержке США нынешними властями Украины все конституционные нормы и были растоптаны.При этом во внешнеполитическом ведомстве Соединённых Штатов попытались дать понять, что американская администрация к этому украинскому шагу отношения не имеет.