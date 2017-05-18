08:37 18 мая

Госдепартамент США раскритиковал блокировку Киевом российских сайтов

Государственный департамент США неожиданно жёстко отреагировал на решение украинских властей по блокировке российских сайтов. Напомним, что после принятия законопроекта соответствующий документ был подписан президентом Украины Петром Порошенко.
При этом в Госдепе в очередной раз заявили, что Россия распространяет в мире якобы фейковые новости.

Госдепартамент США раскритиковал блокировку Киевом российских сайтов


Заявление Госдепа передаёт «Голос Америки» :

Нет сомнения, что подконтрольные России СМИ пытаются подорвать западные СМИ с помощью фейковых новостей и фальшивой информации, включая Украину, где Россия использует и другие методы, чтобы подорвать правительство в Киеве. Тем не менее, свобода слова − ключевой элемент здоровой демократии, которая прописана в Конституции Украины.


Госдеп призвал Киев найти такие пути защиты своих национальных интересов, которые бы не противоречили конституционным нормам.

Странное заявление, особенно если учесть, что именно при поддержке США нынешними властями Украины все конституционные нормы и были растоптаны.

При этом во внешнеполитическом ведомстве Соединённых Штатов попытались дать понять, что американская администрация к этому украинскому шагу отношения не имеет.

Использованы фотографии: Белорусская правда
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Комментарии 24

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  1. Teberii Сегодня, 06:06
    Украинские санкции похожи на самострел.
    Teberii
    1. сибиралт Сегодня, 06:58
      А чего им стреляться то? Интернет им перекрыть не получится, а вот 1 миллиард баксов попились для этого дела - с превеликим удовольствием. laughing
      сибиралт
      1. Егоза Сегодня, 07:12
        Цитата: сибиралт
        а вот 1 миллиард баксов попились для этого дела

        Еще не известно, где тот лярд брать, но провайдеров уже предупредили, что они обязаны закупить спец.аппаратуру для блокировки, а для этого повысить стоимость интернета для пользователей.
        Егоза
  2. Teberii Сегодня, 06:07
    Украинские санкции похожи на самострел.
    Teberii
    1. Чёрный Сегодня, 06:11
      Учишь их, учишь... кто так блокирует? Надо было липендричество рубануть. При свечах не сильно то в соцсетях посидишь. А вместо телевизора и компьютера - громкоговорители на столбах развесить! wassat
      Чёрный
      1. 210окв Сегодня, 06:28
        Может быть к этому всё и идет..Платить то за "электричку" да и за всё надо,а там процент коммунальных неплательщиков сильно вырос-ну и получите.
        Цитата: Чёрный
        Учишь их, учишь... кто так блокирует? Надо было липендричество рубануть. При свечах не сильно то в соцсетях посидишь. А вместо телевизора и компьютера - громкоговорители на столбах развесить! wassat
        210окв
      2. Masya Masya Сегодня, 07:12
        Надо было липендричество рубануть. При свечах не сильно то в соцсетях посидишь

        выкрутятся...

        wink
        Masya Masya
  3. viktor. Сегодня, 06:07
    Выходит параша всё правильно сделал laughing
    viktor.
    1. Чёрный Сегодня, 06:12
      Цитата: viktor.
      Выходит параша всё правильно сделал laughing

      Ну да. Он теперь мудератор всея украины. laughing
      Чёрный
    2. Uncle Lee Сегодня, 06:12
      Вальцман сделал все для разрыва Русского мира
      Uncle Lee
  4. Омскгазмяс Сегодня, 06:11
    Холопы всё делают сами, и США тут ни причём, хотя и осуждают.
    Удобная позиция.
    Омскгазмяс
  5. Ольгович Сегодня, 06:25
    Нет сомнения, что подконтрольные России СМИ пытаются подорвать западные СМИ с помощью фейковых новостей и фальшивой информации, включая Украину, где Россия использует и другие методы, чтобы подорвать правительство в Киеве. Тем не менее, свобода слова − ключевой элемент здоровой демократии, которая прописана в Конституции Украины.

    Сначала ОПРАВДАЛИ, потом -мягко пожурили....
    Ольгович
    1. рич Сегодня, 07:45
      Что такое блокировка сайтов по сравнению с не прекращающимися обстрелами Донбасса. Видимо убийства мирных жителей, как считают Госдепе - это не ключевой элемент здоровой демократии, которая прописана в Конституции Украины.
      рич
  6. Ren Сегодня, 06:33
    Вообще можно отключить в реальности всё в окраине... Нужно только поставить большой МЭ на границе и абсолютно весь трафик в/из незалежной пускать через него. Непотребное закрыть соотвествующими правилами и аксесс листами.
    За организацию любых других соединений в обход данного МЭ карать жёстко! wassat
    Ren
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:42
    Госдепартамент США раскритиковал блокировку Киевом российских сайтов

    Порошенко только обрадовался, что НАТО поддержало его порыв, а тут такая пилюля от главного хозяина. И как теперь перестраиваться (подстраиваться)?
    rotmistr60
    1. Егоза Сегодня, 07:14
      Цитата: rotmistr60
      Порошенко только обрадовался, что НАТО поддержало его порыв

      А чего НАТО в своих странах такое не устроит? Безопасность ведь всем нужна! А в ВК и много иностранцев сидит.
      Егоза
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:19
        В своем глазу бревна не видят. Привычка поддержать то, что против России и нести в массы "разумное и вечное" в виде американской "демократии".
        rotmistr60
  8. Фагелов Сегодня, 06:47
    Введя запрет на соцсети, уркаина признала своё поражение в информационной войне с Россией.
    Фагелов
    1. Dionis2019 Сегодня, 06:53
      ...УРКАИНА..... wassat
      Dionis2019
  9. avg-mgn Сегодня, 07:01
    А как же теперь сам Киев будет получать информацию о настроениях в ВС РФ, беспрерывно атакующих бедные и несчастные ВСУ? Украинские хакеры, ищите дырку - она точно есть!
    avg-mgn
  10. Masya Masya Сегодня, 07:03
    Государственный департамент США неожиданно жёстко отреагировал на решение украинских властей по блокировке российских сайтов.

    где же жёстко то? ну пожурили дитятю неразумного... и тут же дистанцировались от него...
    Masya Masya
  11. Nix1986 Сегодня, 07:05
    Это решение Украины похоже на первый шаг агонии Порошенко на своем посту, любыми путями отвлечь народ от проблем в стране. И я даже верю, что США тут не причем, они тоже не такие дураки, издавать указания в духе Каллигулы - пороть море.
    Nix1986
  12. нивасандер Сегодня, 07:28
    тупые хохлы просто не смогли понять что от них хочет вашингтонский обком
    нивасандер
  13. seregatara1969 Сегодня, 08:01
    без интернета и соцсетей невозможно добывать вопиющие факты агрессии русских
    seregatara1969
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