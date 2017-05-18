Здоровье генерала и низость трибунала
Соединенные Штаты и их союзники слишком активно ищут «нарушения прав человека» по всему миру, в то время как в созданном по их инициативе нелегитимном судилище на глазах всего мира нарушаются права конкретного человека – серба, генерала, политического узника Ратко Младича. Причем, ему отказывают в одном из важнейших прав – в праве на лечение.
16 мая исполнилось пять лет со дня начала процесса по его делу в так называемом «Международном уголовном трибунале по военным преступлениям в бывшей Югославии» (МТБЮ). За эти пять лет Младич, попавший в тюрьму в Гааге будучи уже больным человеком, вынес немало. Ясно, что в этом античеловечном конвейере здоровье отнюдь не улучшается, и это видно по многочисленным примерам умерших там узников (в основном – сербов). Хотя сами тюремщики и их хозяева пытаются заверить в обратном.
12 мая сего года трибунал официально отказал удовлетворить запрос адвокатов Младича по поводу временного освобождения генерала с тем, чтобы тот прошел курс лечения в Москве. И это - несмотря на гарантии возвращения обвиняемого, данные Россией.
Так называемый «суд» полагает, что, несмотря на эти гарантии, нельзя быть уверенным в том, что в случае временного освобождения Ратко Младич вернется в Гаагу. Но особо циничными являются уверения трибунала в том, что медицинская помощь подсудимому якобы предоставляется в соответствии с международными стандартами, а его состояние здоровья позволяет оставаться в заключении. Иначе, чем низостью, это и назвать сложно.
Это был ответ на поданное 20 марта 2017 г. ходатайство о необходимости временного освобождения и лечения в России. Данное прошение было основано на заключениях медиков, которые обследовали заключенного в тюрьме. 22 марта официальная Москва поддержала ходатайство и дала все необходимые гарантии возвращения Младича на суд. Министерство здравоохранения РФ заявило, что готово оказать сербскому генералу необходимую медицинскую помощь.
Впрочем, еще в апреле стало известно, что гаагская «прокуратура» не намерена проявлять в данном вопросе элементарного гуманизма по отношению к 74-летнему узнику, пережившему инфаркт и два инсульта. Доводы стандартны: генерал может «совершить побег» (словно супермен из голливудского фильма!), а лечат его «на высоком уровне» (прямо не тюрьма, а санаторий!).
И вот теперь МТБЮ принял официальное решение: отказать. Отказать в гуманизме. Отказать в праве на медицинскую помощь. Отказать в праве на освобождение до суда. Самое опасное, что, как показал предыдущий опыт, такой отказ может означать отказ в праве на жизнь… Как это случилось в 2006 году с законным Президентом Союзной Республики Югославии Слободаном Милошевичем, которому также отказали во временном освобождении. К сожалению, все тогда закончилось гибелью узника в застенках натовской тюрьмы.
«Отказ в передаче серба на лечение показателен для гаагского правосудия. МТБЮ ранее соглашался на временное освобождение обвиняемых и при наличии гораздо менее весомых для этого оснований, и потому и решение Трибунала, и его аргументация ничего кроме недоумения не вызывает», - сказано в официальном Комментарии Департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. В МИДе также подчеркнули: «Репутация тюрьмы в Схевенингене, в стенах которой при невыясненных обстоятельствах раз за разом уходят из жизни обвиняемые, уже давно скомпрометирована», и напомнили, что «за период деятельности МТБЮ и под его юрисдикцией скончались в общей сложности 18 человек», 16 из которых – сербы.
В данном случае решение, вынесенное западным судилищем, не только антигуманное, но еще и основанное на двойных стандартах. Ибо совсем другое отношение было в отношении, например, албанских обвиняемых. Их не только отпускали до суда, но еще и закрывали глаза на то, что на свободе они оказывали давление на свидетелей. Яркий пример – Рамуш Харадинай, террорист и садист, успевший уже за это время побывать на посту «премьер-министра» незаконного псевдогосударства Косово (территории, насильственно отторгнутой от Сербии вопреки резолюции Совета Безопасности ООН №1244).
Харадинай лично принимал участие в убийствах и пытках, но Запад в то время провозгласил т.н. «Армию освобождения Косово» борцами за свободу. Объективности ради в Гааге против него было возбуждено уголовное дело, но… Его оправдали. Не нашлось свидетелей. Еще бы – Харадиная отпустили до суда, и за это время некоторые из тех, кто давал против него показания, странным образом погибли. Мало кто осмелится в таких условиях продолжать свидетельствовать, тем более, что и веры в справедливость этого суда нет никакой.
Вот и в этом году Харадинай был задержан во Франции по запросу Сербии. Да-да, этот преступник и патологический садист свободно разъезжает по всему миру. Знает, что если и задержат, то ненадолго. Так и вышло – сначала албанского террориста отпустили из-под стражи под подписку о невыезде, а затем – освободили окончательно. Белграду было отказано в его эстрадиции.
Президент Сербии Томислав Николич на днях заявил по этому поводу в газете «Вечерне новости»: «Харадинай - собака, узнавшая вкус человеческого мяса, которая должна быть наказана».
Сам Харадинай обнаглел настолько, что угрожает Сербии новой войной. Утверждает, что если снова станет премьер-министром «Косово», то захватит треть сербской территории, включая город Ниш. (Выборы в марионеточном государстве назначены на 11 июня).
На этом фоне сербский узник, чье и без того слабое здоровье подорвано в «демократической» тюрьме, получил отказ во временном освобождении. Таково оно, лицо «правосудия» в трибунале, созданном США и странами НАТО с нарушением Устава ООН. Завязаны ли глаза у этой квази-Фемиды?
Автор: Елена Громова
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти