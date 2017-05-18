Россию и КНДР связало прямое паромное сообщение
Информационное агентство «Интерфакс» сообщает о том, что между Россией и КНДР открыто прямое грузопассажирское паромное сообщение. Осуществляться перевозки будут между портами Владивосток и Раджин (КНДР). Компания, которая реализовала идею такого сообщения, - российская. Речь идёт об ООО «ИнвестСтройТрест».
Выполнять грузопассажирские перевозки будет паром "ManGyongBong", который ранее выполнял рейсы в японскую Ниигату, а после ракетных испытаний КНДР свою миссию свернул.
Грузо- и пассажироподъёмность парома следующая: до 1 тыс. тонн грузов и до 200 пассажиров. Планируется, что паром будет задействован и для перевозки китайских туристов из северо-восточных провинций КНР.
Расписание движения парома таково, что курсировать он будет один раз в неделю: по средам – из КНДР, по пятницам – из Владивостока.
Нужно заметить, что порт Раджин входит в особую экономическую зону КНДР в городе Расон. Сам город является городом прямого правительственного подчинения. Российская компания «ИнвестСтройТрест» четыре года назад и создавалась для взаимодействия Приморья с этим северокорейским регионом для развития совместной экономической деятельности.
Напомним, что США пытаются обложить КНДР очередными санкциями и призывают международное сообщество отказаться от экономического взаимодействия с Северной Кореей. На этом фоне запуск прямого паромного сообщения КНДР с РФ выглядит особенно интересным.
Выполнять грузопассажирские перевозки будет паром "ManGyongBong", который ранее выполнял рейсы в японскую Ниигату, а после ракетных испытаний КНДР свою миссию свернул.
Грузо- и пассажироподъёмность парома следующая: до 1 тыс. тонн грузов и до 200 пассажиров. Планируется, что паром будет задействован и для перевозки китайских туристов из северо-восточных провинций КНР.
Расписание движения парома таково, что курсировать он будет один раз в неделю: по средам – из КНДР, по пятницам – из Владивостока.
Нужно заметить, что порт Раджин входит в особую экономическую зону КНДР в городе Расон. Сам город является городом прямого правительственного подчинения. Российская компания «ИнвестСтройТрест» четыре года назад и создавалась для взаимодействия Приморья с этим северокорейским регионом для развития совместной экономической деятельности.
Напомним, что США пытаются обложить КНДР очередными санкциями и призывают международное сообщество отказаться от экономического взаимодействия с Северной Кореей. На этом фоне запуск прямого паромного сообщения КНДР с РФ выглядит особенно интересным.
Использованы фотографии: @nknewsorg
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