08:40 18 мая

Россию и КНДР связало прямое паромное сообщение

Информационное агентство «Интерфакс» сообщает о том, что между Россией и КНДР открыто прямое грузопассажирское паромное сообщение. Осуществляться перевозки будут между портами Владивосток и Раджин (КНДР). Компания, которая реализовала идею такого сообщения, - российская. Речь идёт об ООО «ИнвестСтройТрест».

Выполнять грузопассажирские перевозки будет паром "ManGyongBong", который ранее выполнял рейсы в японскую Ниигату, а после ракетных испытаний КНДР свою миссию свернул.

Россию и КНДР связало прямое паромное сообщение



Грузо- и пассажироподъёмность парома следующая: до 1 тыс. тонн грузов и до 200 пассажиров. Планируется, что паром будет задействован и для перевозки китайских туристов из северо-восточных провинций КНР.

Расписание движения парома таково, что курсировать он будет один раз в неделю: по средам – из КНДР, по пятницам – из Владивостока.

Нужно заметить, что порт Раджин входит в особую экономическую зону КНДР в городе Расон. Сам город является городом прямого правительственного подчинения. Российская компания «ИнвестСтройТрест» четыре года назад и создавалась для взаимодействия Приморья с этим северокорейским регионом для развития совместной экономической деятельности.

Напомним, что США пытаются обложить КНДР очередными санкциями и призывают международное сообщество отказаться от экономического взаимодействия с Северной Кореей. На этом фоне запуск прямого паромного сообщения КНДР с РФ выглядит особенно интересным.

Использованы фотографии: @nknewsorg
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Комментарии 24

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  1. сибиралт Сегодня, 06:20
    Если бы не Ын, со своими ракетами, мы бы так и оставались без этого парома.
    Нет худа без добра!
    сибиралт
    1. рич Сегодня, 07:14
      Ну теперь в гости будем ездить друг к другу. Монархисты к коммунистам. Ын и Янь smile
      рич
    2. res Сегодня, 07:33
      А он нам нужен? И до него из Влада просто можно было посетить эту чудо страну, да желающих не много...
      res
  2. 210окв Сегодня, 06:24
    А.Романов.У Вас появилась возможность съездить к "горячо Вами любимому" Киму в гости...Ну,или хотя глянуть без шор СМИ как там живут ...или выживают...
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 06:28
      Цитата: 210окв
      .У Вас появилась возможность съездить к "горячо Вами любимому" Киму в гости

      ...нельзя...они подерутся. smile
      Чёрный
    2. Uncle Lee Сегодня, 06:29
      Жаль баба Лера померла, а то бы съездили на пару ! drinks
      Uncle Lee
    3. Вас Влад Сегодня, 06:30
      Цитата: 210окв
      А.Романов.У Вас появилась возможность съездить к "горячо Вами любимому" Киму в гости...

      СССР почти всё время был под санкциями запада и не чего. как то выжили!И в КНДР нормально живут люди.А выживают, это мнение западной прессы!
      Вас Влад
      1. analgin Сегодня, 06:46
        Цитата: Вас Влад
        !И в КНДР нормально живут люди.А выживают, это мнение западной прессы!

        Ну да.
        analgin
        1. Вас Влад Сегодня, 06:50
          Цитата: analgin
          Ну да.

          Вы бы ещё пробирку показали wassatЯ бы охотнее поверил belay
          Вас Влад
          1. analgin Сегодня, 07:02
            Цитата: Вас Влад
            Цитата: analgin
            Ну да.

            Вы бы ещё пробирку показали wassatЯ бы охотнее поверил belay

            От того, верите вы или нет - факты не поменяются.


            analgin
        2. res Сегодня, 07:37
          До такого не доходит, но и разносолов у простого люда нет. А вот в конце 90-х - начале 2000-х похожее было...
          res
          1. analgin Сегодня, 07:53
            Цитата: res
            До такого не доходит,.

            Верю.
            analgin
      2. Александр романов Сегодня, 08:28
        Цитата: Вас Влад
        !И в КНДР нормально живут люди.

        В Пхеньяне только ,более менее сейчас.А за его пределами мгла полная
        Александр романов
        1. Вас Влад Сегодня, 08:33
          Пробежался специально по инету, как там сейчас живут!Не жируют конечно...но не так как товарищ сверху изобразил! hi
          Вас Влад
    4. AID.S Сегодня, 06:42
      Цитата: 210окв
      появилась возможность съездить

      Вернется со значком и партбилетом, а может Ын уже запряг в зенитку собак, готовится... Лучше не ехать.По любому. Пусть лучше на сайте дальше ругается. laughing
      AID.S
    5. Александр романов Сегодня, 08:15
      Цитата: 210окв
      А.Романов.У Вас появилась возможность съездить к "горячо Вами любимому" Киму в гости

      Я там уже был в начале 2000х .Больше не поеду,делать там не фиг.
      Александр романов
  3. viktor. Сегодня, 06:36
    Это такой кирпич в огород амерекосам good laughing у А. Романова данной новостью весь день испорчен wink laughing
    viktor.
    1. Арон Заави Сегодня, 06:39
      Цитата: viktor.
      Это такой кирпич в огород амерекосам good laughing у А. Романова данной новостью весь день испорчен wink laughing

      Я вас поздравляю .
      Арон Заави
    2. Александр романов Сегодня, 08:31
      Цитата: viktor.
      у А. Романова данной новостью весь день испорчен

      И чем же интересно? Какои олень туда поедет отдыхать .Нормальный человек туда просто не поедет,а почитателеи идеи Чучхе,туда палками загонять нужно.
      Александр романов
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:51
    Паром это хорошо. Но интересно как будут реагировать американцы? Грозились чуть ли не досмотр в российских портах устроить болезные. Вот и посмотрим, как будут осуществлять свои лозунги на деле.
    rotmistr60
  5. Басарев Сегодня, 07:00
    Не хватало нам китайцев, теперь ещё и северокорейцев миллион будет?
    Басарев
  6. серафимамурский Сегодня, 07:52
    Если это выгодно почему бы и нет, тем более что корейцы нам ничего плохого не делали. А американцы пусть облезут.
    серафимамурский
    1. grm Сегодня, 07:56
      Если ничего не сделали то почему пол года назад Россия и Китай ввели тяжёлые санкции против Северной Кореи, а ранее поддержали санкции в СБ ООН?
      grm
  7. Farid05 Сегодня, 08:28
    рад за КНДР, еще одни путь открыт для дефицита.
    Farid05
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