Конгресс США зарегистрировал законопроект о санкциях против РФ "за Сирию"

Преступления Асада против человечества в Сирии не могут оставаться без ответа. С помощью этих новых санкций, мы продолжим затягивать гайки в отношении сирийского режима и его наиболее активных сторонников, включая Россию и Иран.

Американские конгрессмены приняли законопроект, который обвиняет Россию в «поддержке преступных действий Башара Асада». Речь идёт о законопроекте под номером 1677, утверждающем, что Россия оказывает финансовую и военную поддержку «режиму Асада, который отдаёт приказы о химических атаках городов Сирии». Новый американский законопроект предусматривает введение в отношении РФ очередного санкционного пакета.В законопроекте также предлагается закрепить обвинения в «преднамеренных бомбардировках ВКС РФ сирийских городов».А не хотят ли конгрессмены закрепить обвинения в адрес самих себя на основании того, что самолёты коалиции во главе с США постоянно наносят удары по свадебными процессиям, госпиталям и, странным образом «промахиваясь», сбрасывают оружие и боеприпасы террористам в той же Сирии?Видимо, не хотят. Однако при этом собираются распространить санкции и на Иран.Из заявления спикера палаты представителей Пола Райана:О лицемерии говорить уже не приходится – обыденность...