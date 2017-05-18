08:36 18 мая

Конгресс США зарегистрировал законопроект о санкциях против РФ "за Сирию"

Американские конгрессмены приняли законопроект, который обвиняет Россию в «поддержке преступных действий Башара Асада». Речь идёт о законопроекте под номером 1677, утверждающем, что Россия оказывает финансовую и военную поддержку «режиму Асада, который отдаёт приказы о химических атаках городов Сирии». Новый американский законопроект предусматривает введение в отношении РФ очередного санкционного пакета.

В законопроекте также предлагается закрепить обвинения в «преднамеренных бомбардировках ВКС РФ сирийских городов».

А не хотят ли конгрессмены закрепить обвинения в адрес самих себя на основании того, что самолёты коалиции во главе с США постоянно наносят удары по свадебными процессиям, госпиталям и, странным образом «промахиваясь», сбрасывают оружие и боеприпасы террористам в той же Сирии?


Видимо, не хотят. Однако при этом собираются распространить санкции и на Иран.

Из заявления спикера палаты представителей Пола Райана:
Преступления Асада против человечества в Сирии не могут оставаться без ответа. С помощью этих новых санкций, мы продолжим затягивать гайки в отношении сирийского режима и его наиболее активных сторонников, включая Россию и Иран.




О лицемерии говорить уже не приходится – обыденность...


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Комментарии 31

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  1. viktor. Сегодня, 06:39
    На каждую вашу гайку у России БОЛТИК есть bully
    viktor.
    1. Чёрный Сегодня, 06:44
      Была бы страна, а повод для санкций найдётся... laughing
      Чёрный
      1. GRF Сегодня, 07:29
        Они молодцы, закладывают тем самым задел для будущих потомков по коверканью истории. Мы ж
        За преднамеренные неоднократные бомбардировки сга граждан Сирии можем только на сайте ВО позубоскалить...
        И где наши санкции на их ПО например? Ведь агличанивание мира идет а не, летит именно благодаря ему...
        GRF
      2. Злой543 Сегодня, 07:51
        В ответ на их санкции мы приобрели ещё долговых обязательств США на энное количество млрд вечнозеленных рублей.
        Злой543
        1. Вас Влад Сегодня, 08:29
          Цитата: Злой543
          В ответ на их санкции мы приобрели ещё долговых обязательств США

          Мировая финансовая система к моему сожалению не хочет оперировать рублями,им доллары подавай!
          Вас Влад
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:45
    Смех один. Они бы сразу заявили, что санкции будут до тех пор пока существует Россия, т.е. вечно. И не надо каждый раз собираться придумывать повод и голосовать.
    rotmistr60
    1. рич Сегодня, 06:53
      О лицемерии говорить уже не приходится – обыденность...

      Опять отмалчиваться будем?
      рич
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:03
        Посмотрим чем ответят, но наверное ни чем. За высланных дипломатов и арест на российское имущество ответили асимметрично, т.е. только обеспокоенностью в СМИ.
        rotmistr60
      2. samarin1969 Сегодня, 07:05
        А смысл говорить?...Наши люди и так всё понимают...Большинству их "электората" - всё пофиг кроме денег. Ну, а "зомби" - мозги не вправишь. С заграницей любые разговоры-переговоры - БЕСПОЛЕЗНЫ... Давно пора сократить расходы на МИД РФ и все деньги перебросить на оборону.
        samarin1969
        1. МПК105 Сегодня, 07:11
          Вот-да...Что да,то да...Именно...Да и мы такие же-всё пофиг,пока гром не грянул...С Праздником,дядьки!!! hi drinks
          МПК105
          1. рич Сегодня, 07:28
            С праздником дружище!!! drinks
            рич
            1. МПК105 Сегодня, 07:32
              Спаси Бог,Братишк... hi drinks drinks drinks Так приятно,что приятные мне Люди вспомнили,и поздравили... hi
              МПК105
              1. bouncyhunter Сегодня, 08:12
                Лёха , поздравляю тебя и всех балтийцев с праздником !!! hi drinks
                bouncyhunter
                1. МПК105 Сегодня, 08:18
                  Спаси Бог!!!Все Люди,кто мне дорог,поздравили-!!!!!!!!!!!!! hi drinks drinks drinks
                  МПК105
                  1. bouncyhunter Сегодня, 08:23
                    Так ведь твой праздник - грех не поздравить ! soldier Как тебе новые закидоны матрасов ?
                    bouncyhunter
                    1. МПК105 Сегодня, 08:26
                      Да ничего нового,Братишк... feel Читаю вот...Могли бы уже и покреативней,что ли... laughing
                      МПК105
                      1. bouncyhunter Сегодня, 08:28
                        Цитата: МПК105
                        Могли бы уже и покреативней,что ли...

                        Так они пока старую пластинку до дыр не сотрут - ничего нового не увидим . lol
                        bouncyhunter
                      2. Околоточный Сегодня, 08:29
                        Лёша, с праздником! Предлагаю тебе его отметить...ратным трудом на огороде. С соседом "рюмкой с чаем" ни-ни!
                        Околоточный
          2. Смог Сегодня, 08:26
            Леша! 7 футов тебе под килем по всей жизни!


            И медаль, памятную во всю тельняшку, от нас, от сухопутных.
            soldier
            Смог
      3. Кент0001 Сегодня, 07:25
        Как обычно, утремся да и все.
        Кент0001
      4. Вас Влад Сегодня, 08:35
        Цитата: рич
        Опять отмалчиваться будем?

        Мне кажется мы всё в Китае сказали!И эти санкции к этому событию приурочены.
        Вас Влад
  3. нивасандер Сегодня, 06:51
    это месть за сорванный блицкриг
    нивасандер
  4. Противный Сегодня, 06:52
    Путин их всех тупыми обозвал. Видать,сильно достали, что б он такое прилюдно сказал!
    Противный
  5. Nix1986 Сегодня, 07:01
    Не дает им покоя ностальгия по Ельцинским временам.
    Nix1986
  6. grm Сегодня, 07:11

    А не хотят ли конгрессмены закрепить обвинения в адрес самих себя на основании того, что самолёты коалиции во главе с США постоянно наносят удары по свадебными процессиям, госпиталям и, странным образом «промахиваясь», сбрасывают оружие и боеприпасы террористам в той же Сирии?



    А зачем? В отличии от России, США частенько признают свои ошибки и тем самым показывают и доказывают, что это не было намеренно. Ошибаться можно, а вот преднамеренно бомбить нет.

    Учитывая, что Россия, на сколько я помню, не признает ни ошибок ни случайных жертв, которые так или иначе есть - отсюда и такой подход.
    grm
    1. viktor. Сегодня, 07:43
      Россия такая же как и Израиль хотите сказать ? США частенько признают свои ошибки???? Въетнам? Ирак? Югославия? в Афганистане ошибаются, Сирия? Японию тоже ядерным бахнули по ошибке, ну с кем не бывает,любая война 20 и начало 21 века ошибка полосатых, Россия на кого и когда напала?!
      viktor.
    2. Околоточный Сегодня, 08:32
      Ну почему, мы признали свои ОШИБКИ - развал СССР, загибание "элиты" в разных позах перед западом, мычание "элиты" при агрессии против Югославии, "хлопанье ушами" при агрессии против Ливии. Мало? В развале часовни признаваться не надо?
      Околоточный
  7. seregatara1969 Сегодня, 07:15
    ты виноват лишь в том -что хочется мне кушать ! да никогда матрасы не отменят санкции
    seregatara1969
  8. Altona Сегодня, 07:38
    Словесный флёр в виде "за поддержку преступных действий Башара Асада и бомбардировке сирийских городов" уже не имеет значения, так как он вообще не имеет отношения к реальности. Это просто лживая формулировка для оправдания собственных хотелок в отношении нас-русофобия, геноцид, фашизм. Странно слышать от представителей нации, почти убившей собственное коренное население и постоянно вооружающейся, о каких то гуманитарных вещах.
    Altona
  9. Homer_Junior_Simpson Сегодня, 07:43
    Остановите землю я сойду
    Homer_Junior_Simpson
  10. afrikanez Сегодня, 08:35
    Преступления Асада против человечества
    Это, что же значит, террористы "человечество"??? Не "хилое" определение!!! negative
    afrikanez
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