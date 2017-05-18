08:39 18 мая

В США переименуют перекрёсток у здания посольства РФ в "площадь Немцова"

В Вашингтоне приняли решение о переименовании перекрёстка улиц у здания российского посольства. В комитете сената США по внутренней безопасности и правительственным делам был одобрен законопроект, в котором предлагается упомянутый перекрёсток переименовать в площадь имени Бориса Немцова.

В США переименуют перекрёсток у здания посольства РФ в "площадь Немцова"


Об этом сообщается на официальном портале комитета.


Обращает на себя внимание, что законопроект не только выдвинут, но и проспонсирован отдельными американскими парламентариями. Одним из таких стал сенатор (экс-кандидат в президенты США) Марко Рубио. Цель инициативы, по словам Рубио, заключается в том, чтобы сменить официальный адрес российской дипмиссии – "в адресе появится «площадь Бориса Немцова»".

Похожим шагом отличались США и в советское время, когда занимались переименованием пятачка земли перед резиденцией посла СССР в США в площадь Сахарова. Об этом напоминает РИА Новости .

В качестве ответа власти Москвы могли бы подумать о переименовании пятачка московской земли у здания американской дипмиссии.

Несколько вариантов можно предложить: площадь жертв американской агрессии, площадь жертв "Агента Оранж" или тупик пробирки Пауэлла...

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 40

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  1. Чёрный Сегодня, 06:49
    Да пофиг...хоть в площадь "долбоящеров" laughing .....и вообще в свети последних сообщений о вносимых в сенат США, создаётся впечатление, что его возгавил Парубий laughing
    Чёрный
    1. сибиралт Сегодня, 06:52
      Ха-ха. Госдеп не забыл свою верную шестёрку. laughing Он даже негра предлагал провести в губернаторы по своей области.
      сибиралт
      1. Тралл Сегодня, 07:10
        Как это по-американски, перекресток в площадь. smile
        Тралл
        1. dik-nsk Сегодня, 07:11
          Несколько вариантов можно предложить: площадь жертв американской агрессии, площадь жертв "Агента Оранж" или тупик пробирки Пауэлла

          предлагаю "площадь героя демократической Америки Сноудена", "переулок невинно-запытанных жертв Гуантанамо".. а до кучи напротив японского посольства "американский малыш в Хиросиме"
          dik-nsk
          1. GRF Сегодня, 07:39
            Ну и зачем коверкать свои исторические названия?
            Построить отстойник с данными названиями за городом в поле и перевезти их посольство туда в гадюкино...
            GRF
          2. venik Сегодня, 07:51
            Цитата: dik-nsk
            предлагаю "площадь героя демократической Америки Сноудена", "переулок невинно-запытанных жертв Гуантанамо".. а до кучи напротив японского посольства "американский малыш в Хиросиме

            +++++
            Можно также: Улица "Жертв Сонгми" или "Жертв Нагасаки" да мало ли еще как!!! Подобных прецедентов они (т.е. пинд...сы) создали по миру немало!!
            venik
            1. krot Сегодня, 08:10
              Солидарен с предидущими ораторами! Не нужно оставлять этот шаг дипломатии матрасов без ответа, и переименовать наиболее подходяще - колким названием улицу где расположено их посольство.. Чтобы писали постоянно в своем адресе это и бесились..)
              krot
      2. osoboye_mneniye Сегодня, 07:35
        Это де вопрос репутационных потерь.
        США называет в своём городе улицу именем шестёрки из немытой и тёмной России.
        При этом российское посольство в США стоит на улице, названной именем шестёрки США, которую грохнули в России.
        И кто кому сделал плохо, интересно?
        А площадью улица стала в этом месте, чтобы не злить жителей улицы. Вам бы понравилось жить в России на улице Романа Селезнёва, например?
        osoboye_mneniye
        1. Александр романов Сегодня, 08:12
          Цитата: osoboye_mneniye
          . Вам бы понравилось жить в России на улице Романа Селезнёва, например?

          Переименовать улицу,где стоит посольство США в Москве ,скажем-улица Кадырова.Им понравиться laughing
          Александр романов
          1. Lancer Сегодня, 08:16
            Вы это на что намекаете?
            Lancer
          2. Вас Влад Сегодня, 08:18
            Цитата: Александр романов
            Переименовать улицу,где стоит посольство США в Москве ,скажем-улица Кадырова.Им понравиться

            А улица имени Трампа, может быть принята к рассмотрению? lol
            Вас Влад
            1. Александр романов Сегодня, 08:34
              Цитата: Вас Влад
              А улица имени Трампа, может быть принята к рассмотрению?

              Нет,лучше тогда улица Башара Ассада,вот это будет тролинг wassat
              Александр романов
  2. 210окв Сегодня, 06:50
    Ну что,а если у нас в Москве кусок улицы напротив амерзского посольства переименуют в "Великий американский тупик"?
    210окв
    1. Delink Сегодня, 06:58
      Нет, лучше в улицу "Маши и Медведя"!
      Они страшно этого мультика боятся)))
      А еще поставить на против посольства большой экран и сутками показывать все мульт-сериалы советские.
      Delink
    2. МПК105 Сегодня, 07:01
      Маккартизм возвращается..? Опять борьба...Покой им только снится...
      МПК105
    3. Чёрный Сегодня, 07:26
      Цитата: 210окв
      Ну что,а если у нас в Москве кусок улицы напротив амерзского посольства переименуют в "Великий американский тупик"?

      А зачем нам свои улицы похабить такими названиями? Пусть штатники у себя соревнуются в маразме...Вот барельефик , изображающий , например, расстрел американскими солдатами индейцев,или атомную бомбу над хиросимой,на стене дома напротив американского посольства я бы повесил smile
      Чёрный
      1. Чеширский Сегодня, 07:47
        А зачем нам свои улицы похабить такими названиями? Пусть штатники у себя соревнуются в маразме...Вот барельефик , изображающий , например, расстрел американскими солдатами индейцев,или атомную бомбу над хиросимой,на стене дома напротив американского посольства я бы повесил smile

        good Согласен, только сейчас XXI век, барельефик не заметят. Вот видеоэкран с трансляцией их преступлений не помешал бы, а под ним организовать трибуну для постоянных выступлений нашей оппозиции, действующий туалет с отдельным краном для зеленки. Мы можем и покреативнее laughing yes
        Чеширский
    4. Spitfire Сегодня, 07:35
      Можно напомнить про Саддама Хусейна. Или Кадаффи.
      Spitfire
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:53
    тупик пробирки Пауэлла...
    Вот! Самое то что нужно.
    Наблюдатель2014
  4. samarin1969 Сегодня, 06:55
    Предлагаю поставить перед посольством США памятник "лётчику Ли Си Цыну". wink
    samarin1969
  5. Alex_59 Сегодня, 06:56
    "Памяти геноцида коренных жителей Северной Америки"
    "Памяти жертв Хиросимы и Нагасаки"
    "Памяти жертв американских бомбардировок Вьетнама"
    "Имени Фиделя Кастро"
    Много вариантов... американцы похоже не далеко заглядывают когда с переименованиями балуются )))
    Alex_59
    1. vasilev Сегодня, 07:00
      Самый подходящий-"монумент памяти индейцев-жертв оккупации Америки" перед амерским посольством
      vasilev
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:10
        Цитата: vasilev
        В США переименуют перекрёсток у здания посольства РФ в "площадь Немцова"

        нормально.
        андрей юрьевич
    2. Uncle Lee Сегодня, 07:09
      Площадь Ли Харви Освальда !
      Как напоминание о бренности жизни.
      Uncle Lee
      1. рич Сегодня, 07:20
        переулок гомосексуалистов. Это будет лучший адрес американского посольства
        рич
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:00
    Как только не изгаляются. Ну пусть потешат и успокоят свою грешную душу. А предложение переименовать у посольства Сша имеет под собой полную основу и вариант
    площадь жертв американской агрессии
    очень хорош.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:07
      Геннадий hi Это что же получается : матрасы таким переименованием и нашим либерастам лизнули , и Россию подкололи (как они думают) ? Затейники , однако ...
      bouncyhunter
  7. Александр 3 Сегодня, 07:00
    Я во дворе тоже введу названия например район туалета.буду говорить Мол пошёл ТУДА.или вам по этой дорожке и вы попадете туда.
    Александр 3
  8. kolkulon Сегодня, 07:14
    Детский сад,на колесах.
    kolkulon
  9. мичман Сегодня, 07:17
    Вот и еще одно подтверждение, что этот тип засланный агент США для разрушения России. Список этих типов (опасаюсь назвать по другому) надо опубликовать в СМИ. Честь имею.
    мичман
  10. Zaurbek Сегодня, 07:18
    Агент Оранж - самое то. Или названием деревни во Вьетнаме..
    Zaurbek
  11. Павловский Сегодня, 07:22
    Лучше и не скажешь, у всех свои герои.
    Павловский
  12. Аскет Сегодня, 07:29
    Тупик Козырева тоже подойдёт
    Аскет
  13. viktor. Сегодня, 07:48
    Это что намёк Навальному? что мы тебя тоже не забудем и площадь подходящая уже есть laughing
    viktor.
  14. romandostalo Сегодня, 08:21
    Зато они сами признали, что немцов был их шестёркой и героем войны за дерьмократию!
    romandostalo
  15. Million Сегодня, 08:25
    Половину американских улиц можно смело называть именами российских политиков.Как бывших,так и настоящих
    Million
  16. Farid05 Сегодня, 08:26
    листьев, политковская, немцов - ни одно расследование не доведено до конца, вас это должно беспокоить товарищи комментаторы а не название улиц. Хотя с другой стороны, читая ваши коменты, понимаешь - мы этого заслуживает.
    Farid05
  17. mag nit Сегодня, 08:28
    Следующие площади, - Касьянова, Навального...
    mag nit
  18. afrikanez Сегодня, 08:28
    перекрёсток переименовать в площадь имени Бориса Немцова
    А всех кто с ним сотрудничал расставить на этой "площади" в качестве экспонатов. lol
    afrikanez
  19. Товарищ Глебов Сегодня, 08:35
    По-детски как-то... Мельчает политика на глазах, скоро на саммитах ООН друг другу фиги да языки показывать будут. И к маме бегать жаловаться, в случае чего.
    Товарищ Глебов
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