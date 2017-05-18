В США переименуют перекрёсток у здания посольства РФ в "площадь Немцова"
В Вашингтоне приняли решение о переименовании перекрёстка улиц у здания российского посольства. В комитете сената США по внутренней безопасности и правительственным делам был одобрен законопроект, в котором предлагается упомянутый перекрёсток переименовать в площадь имени Бориса Немцова.
Об этом сообщается на официальном портале комитета.
Обращает на себя внимание, что законопроект не только выдвинут, но и проспонсирован отдельными американскими парламентариями. Одним из таких стал сенатор (экс-кандидат в президенты США) Марко Рубио. Цель инициативы, по словам Рубио, заключается в том, чтобы сменить официальный адрес российской дипмиссии – "в адресе появится «площадь Бориса Немцова»".
Похожим шагом отличались США и в советское время, когда занимались переименованием пятачка земли перед резиденцией посла СССР в США в площадь Сахарова. Об этом напоминает РИА Новости .
В качестве ответа власти Москвы могли бы подумать о переименовании пятачка московской земли у здания американской дипмиссии.
Несколько вариантов можно предложить: площадь жертв американской агрессии, площадь жертв "Агента Оранж" или тупик пробирки Пауэлла...
Об этом сообщается на официальном портале комитета.
Обращает на себя внимание, что законопроект не только выдвинут, но и проспонсирован отдельными американскими парламентариями. Одним из таких стал сенатор (экс-кандидат в президенты США) Марко Рубио. Цель инициативы, по словам Рубио, заключается в том, чтобы сменить официальный адрес российской дипмиссии – "в адресе появится «площадь Бориса Немцова»".
Похожим шагом отличались США и в советское время, когда занимались переименованием пятачка земли перед резиденцией посла СССР в США в площадь Сахарова. Об этом напоминает РИА Новости .
В качестве ответа власти Москвы могли бы подумать о переименовании пятачка московской земли у здания американской дипмиссии.
Несколько вариантов можно предложить: площадь жертв американской агрессии, площадь жертв "Агента Оранж" или тупик пробирки Пауэлла...
Использованы фотографии: Твиттер
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