10:32 20 мая

RASS: модульная система баллистической защиты

RASS: модульная система баллистической защиты


Финская компания FY-COMPOSITES предлагает свой вариант для создания лёгкого высокомобильного противоосколочного укрытия. Разработанная компанией система Rapid Armor Shelter System (RASS) состоит из квадратных и треугольных панелей, сертифицированных по стандарту STANAG 2920, уровень V50.

Квадратные панели (размер 950х950мм, вес примерно 18 кг) и треугольные панели (950х950х950мм, вес около 8 кг) комбинируются между собой с помощью соединительных устройств и опорных ножек. Панели из алюминиевого сплава, керамики и кевлара выдерживают температуру окружающей среды от -40 до +60 градусов Цельсия, масло-, бензостойкие и водонепроницаемые.


Компания позиционирует RASS как средство защиты при военных, полицейских и гуманитарных операциях. Важной особенностью считается возможность установки плит в дверных и оконных проёмах, а также на различные транспортные средства.









Первоисточник: http://www.fy-composites.com
Перевод: Тасха
Использованы фотографии: http://www.fy-composites.com
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 30

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тралл Сегодня, 09:02
    Вот блин, а мы 200 лет некреативные окопы роем smile
    Тралл
    1. Чёрный Сегодня, 09:06
      Вариант ящика самое то....можно сразу и закапывать wassat
      Чёрный
      1. Тралл Сегодня, 09:07
        Если еще будет кому smile
        Вспомнился Панин в "Жмурках", который весь фильм таскал с собой бронепапку для защиты, но в нужный момент оставил ее на кухне и получил пулю в живот.
        Тралл
        1. jonhr Сегодня, 09:32
          я представляю если выстрел произошёл вот так как он держал папку у уха laughing
          jonhr
          1. Тралл Сегодня, 09:39
            Цитата: jonhr
            я представляю если выстрел произошёл вот так как он держал папку у уха laughing

            Судя по нынешнему Панину - это случилось smile
            Тралл
    2. Лопатов Сегодня, 09:17
      Одно другого не исключает.
      Хорошее дополнение к классической полевой фортификации
      Лопатов
      1. NIKNN Сегодня, 09:33
        Цитата: Лопатов
        Хорошее дополнение к классической полевой фортификации

        Меня один только вес этой фортификации убил и ответственность за то, ..если вдруг потеряешь... smile
        NIKNN
        1. Лопатов Сегодня, 09:57
          Цитата: NIKNN
          Меня один только вес этой фортификации убил

          Лесоматериалы тоже вес нехилый имеют
          Лопатов
          1. NIKNN Сегодня, 10:11
            smile Соть то в ответственности:) взял, сдай на склад.. laughing
            NIKNN
    3. ASDik37 Сегодня, 09:21
      Одно другому не мешает. Это не вместо окопа, а вместо мешков с песком, хотя по цене мешки явно выгоднее, а про эффективность в статье ничего не написано, только упоминание стандарта и уровня защиты. Правда панели намного быстрее можно установить. И панелей с бойницами не хватает.
      ASDik37
      1. jonhr Сегодня, 09:33
        уже бы выпустили контейнеры которые раскладываются . чего носится с этими квадратиками. а так привёз контейнер разложил и готовый блок пост
        jonhr
      2. Лопатов Сегодня, 09:35
        Цитата: ASDik37
        Это не вместо окопа, а вместо мешков с песком

        Мешки с песком и габионы плохо защищают от осколков при воздушном подрыве боеприпасов. Коих в последнее время развелось множество. А эти панели- прекрасное решение для противоосколочных перекрытий
        Лопатов
    4. kos 75 Сегодня, 09:23
      Цитата: Тралл
      Вот блин, а мы 200 лет некреативные окопы роем smile

      В окопе надежней
      kos 75
      1. jonhr Сегодня, 09:35
        надёжней и ещё важно создать для себя этакую одиночную нишу чтобы при попадании мины или окопа в снаряд не скосило всех кто там есть
        jonhr
    5. ОТДЕЛ Сегодня, 09:31
      Финны нам намекают, много наших покрошили в финскую компанию...Мы сейчас предпочитаем гибридную войну и в лобовые атаки уже не попрем..(если только пенсионеры , которым терять нечего..))))
      ОТДЕЛ
  2. МПК105 Сегодня, 09:07
    Да можно и прислушаться нашим ...Это дело они знают,линия Маннергейма чего стоит со всякими "системами защиты"...Родительницы моей Родитель(Дед мой,чтоб вам проще было для восприятия)рассказывал-Ветеран Финской,лыжи,как память храним-отобрал у снайпера ихнего,победив его в честном бою,олимпийского чемпиона ихнего,кстати...
    МПК105
    1. Чёрный Сегодня, 09:09
      уважуха деду good
      Чёрный
    2. bouncyhunter Сегодня, 09:15
      Вот только тяжеловата кольчужка-то ...
      bouncyhunter
  3. seos Сегодня, 09:09
    Фуфел ... единственное, что на грузовик навесить можно..
    seos
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:14
      Учитывая массу сего девайса - на нём же и возить ...
      bouncyhunter
      1. Тралл Сегодня, 09:18
        Украинскому школьнику Ростику эту статью нельзя показывать. Его картонным танкам не хватало именно этих панелей. Иначе придется закрывать проект Армата. laughing
        Тралл
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:22
          Если дорвётся - трындец , всем ныкаться ! wassat
          bouncyhunter
  4. капрал Сегодня, 09:18
    Элементарная казалось бы вещь, вот почему наши не додумались перед второй и всеми последующими кавказскими заварушками?
    капрал
  5. coons Сегодня, 09:34
    Просто, даже при небольшом взрыве эти плиты полетят в ж. сминая и калеча все на своем пути.
    coons
  6. Горный стрелок Сегодня, 09:36
    А мешки из кевлара слабо? Засыпал песком, или грунтом, на месте.
    А то таскать такие железки - грузовик нужен laughing У нас тоже есть похожие, видел на выставке в 16-м. Но окоп - он надежнее. Такие сооружения как перекрытия в окопах использовать - от шрапнели и этих, модных "программируемых" боеприпасов.
    Горный стрелок
    1. Лопатов Сегодня, 09:53
      Цитата: Горный стрелок
      А мешки из кевлара слабо? Засыпал песком, или грунтом, на месте.

      Постройка противоосколочных перекрытий из "мешков с кевларом" занятие нетривиальное. Да и время установки финских панелей явно намного меньше
      Лопатов
  7. san4es Сегодня, 09:43
    ...Всё новое - хорошо забытое старое
    san4es
    1. Тралл Сегодня, 09:51
      Только вот кевлар в лесу не растет smile
      Тралл
      1. san4es Сегодня, 09:59
        ...да и стреляют не из луков
        san4es
  8. VOENOBOZ Сегодня, 10:07
    Этот забор хорош в начале боевого действия , боец должен передвигаться а не сидеть на одном месте.
    VOENOBOZ
Картина дня