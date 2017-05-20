RASS: модульная система баллистической защиты



















Финская компания FY-COMPOSITES предлагает свой вариант для создания лёгкого высокомобильного противоосколочного укрытия. Разработанная компанией система Rapid Armor Shelter System (RASS) состоит из квадратных и треугольных панелей, сертифицированных по стандарту STANAG 2920, уровень V50.Квадратные панели (размер 950х950мм, вес примерно 18 кг) и треугольные панели (950х950х950мм, вес около 8 кг) комбинируются между собой с помощью соединительных устройств и опорных ножек. Панели из алюминиевого сплава, керамики и кевлара выдерживают температуру окружающей среды от -40 до +60 градусов Цельсия, масло-, бензостойкие и водонепроницаемые.Компания позиционирует RASS как средство защиты при военных, полицейских и гуманитарных операциях. Важной особенностью считается возможность установки плит в дверных и оконных проёмах, а также на различные транспортные средства.