Потери по газете «Правда»: цифры из старой тетрадки…

На страницах ВО о советских, равно как и о германских, потерях пишут довольно часто, но при этом обращаются либо к ресурсам системы Интернет, ссылаясь на данные «живых журналов», либо… к публикациям, авторы которых… столуются там же и даже ссылки в своих «писаниях» не приводят. Хотя, разумеется, есть и архивные данные. Но с какого источника следовало бы начать, разумеется, в первую очередь? Конечно, с официальных сообщений Совинформбюро, созданного в СССР вскоре после начала войны для оперативного информирования населения. Материалы Совинформбюро озвучивались в новостях по радио и регулярно печатались в газетах.Конечно, традиция освещения событий сохранялась та же, что и раньше, то есть непродуманная и не слишком умелая. Как и во время освещения хода боевых действий в Испании, Совинформбюро постоянно сообщало о победах Красной армии то тут, то там, о сдавшихся в плен немцах, захваченных трофеях, после чего советским гражданам как снег на голову сваливалось сообщение, что наши войска оставили… оставили… оставили. Сообщалось, например, о том, что «За 22 и 23 июня нами взято в плен около пяти тысяч германских солдат и офицеров» (Известия. 24 июня 1941. №147. С.1). Но невольно возникали вопросы: если мы тут их побили, там побили, тут они сдались, здесь к нам перелетели на самолете, то… что же мы тогда отступаем? Но понятно, что вслух такие вопросы никто не задавал. То есть не умели еще наши журналисты «и невинность соблюсти, и удовольствие получить», видимо, либо их этому не учили, либо наверху считали, что сойдет и так.Но вот цифры, цифры – это дело другое. Тут особо врать было не с руки, поскольку на слишком уж больших преувеличениях тебя могли поймать сначала германские газеты, а затем и газеты нейтралов (и союзников!) вполне могли начать писать о… «недостоверности советской пропаганды». И одно дело победоносный бой, выдуманный одним журналистом – кто и когда будет его проверять, боев-то тысячи! И совсем другое – количество сбитых самолетов и подбитых танков. Тут… все перед глазами, журналы потерь есть у них и есть у нас, и, хотя расхождения, разумеется, были неизбежны, цифры эти наиболее достоверное из всего, что тогда публиковалось в газетах. И роль цифр понятна. Недаром уже 10 июля в одной из своих первых публикаций на тему потерь газета «Правда» так яро опрокинулась на гитлеровцев в статье «Арабские сказки немецкого верховного командования или шестинедельные итоги войны» («Правда», №218. С.1). Мол, какие там у нас 895000 убитых, раненых и пленных, названные немцами в своих газетах?! Какие 13145 тыс. танков, 10380 орудий и 9082 самолета, потерянные за это время РККА? Немцы потеряли 6000, а мы – 4000 танков! Уж лучше бы газета промолчала, потому, как кто же в СССР читал германские газеты в это время и уж тем более поверил бы в эти и впрямь совершенно «несуразные» цифры? Нельзя, нельзя никогда давать сравнительную информацию и спорить с врагом. Враг всегда лжет! Вот такая логика пропаганды должна была быть в военное время у журналистов. И чего тогда заведомую ложь повторять, да еще и унижаться, что-то врагу доказывая? Враг он и есть враг!Замечательное фото германского танка Pz.Kpfw-IVН в циммеритной обмазке и с противокумулятивными экранами. Впервые такие снимки появились на страницах журнала «Техника-молодежи» в 1943 г.Казалось бы, элементарно, не так ли? Но «Правда» продолжала с упорством, достойным лучшего применения, «обличать немцев» и давать при этом сравнительную информацию – у них, у нас! Так, в субботу 23 августа в №233 на первой странице газеты «Правда» сообщалось, что немцы пишут, что РККА потеряла: 14000 пушек, 14008 танков, 11000 самолетов, 5 млн. солдат убитыми и ранеными и 1 млн. пленными. На самом деле потери РККА таковы: 150 тыс. убитых, 440 тысяч раненых, 110 тысяч пропало без вести (вот этого вообще писать было нельзя, это открывало путь домыслам самого негативного свойства!), то есть всего около 700 тысяч выбывших из строя, а также потеряла 5500 танков, 7500 орудий, и 4500 самолетов. То есть вполовину меньше, чем они пишут!Сбитый германский самолет. В начале войны было несколько материалов о перелетающих к нам немецких летчиках, сообщавших в «Правде» даже свои домашние адреса. Наверное, они все были тайные коммунисты и… сироты…Ничуть не менее глупо писать на войне, что «Киев есть и будет советским», что «Одесса – неприступная крепость», потому как случайности войны могут быть всякие. Так что печально, но факт - газета «Правда» во многом неправильно и неумело освещала события войны. Но давать цифры потерь по дням следовало. Это было правильно. И пусть кому надо – сами считают!Потери, потери, потери…Вот почему давайте тоже отрешимся от «беллетристики» газетных статей и посмотрим на сухие столбики цифр. Подумалось мне об этом еще в 1989 году, когда у меня появилась возможность в рамках НИРС дать задание двум своим студенткам поработать с материалами газеты «Правда» буквально день за днем. Что и было сделано! Ну, а потом из этой тетрадки в мои книги попали только итоговые цифры (и только по танкам!), хотя промежуточные цифры «день за днем» ничуть не менее интересны.Pz.Kpfw-IIIG. Крепко, крепко ему досталось! Ну, да ведь никто же в гости-то и не приглашал!Итак, давайте познакомимся с германскими потерями в самолетах и танках в годы войны за все ее 1418 дней по сообщениям Совинформбюро помесячно, что позволяет и динамику установить, ну и в целом ввести в информационный оборот ранее неизвестные сведения, потому как считать данные Совинформбюро по дням дело совсем не из легких и, по-моему, этим у нас еще вообще никто не занимался!Итак, самые первые цифры таковы: 23 июня – 76 самолетов, 25 – 127 танков, 27 – 32 самолета, 40 танков, 28 – 6 самолетов, 300 танков, 29 – 53 самолета, 15 танков, 30 – 2 самолета, 5 танков. Итого: 296 самолетов и 360 танков – таковы потери германской армии по материалам Совинформбюро за июнь месяц – первый месяц войны.Даже уже и крест сколотили…Июль: самолетов – 1577, танков – 918. Август: самолетов – 580, танков –658. Сентябрь: самолетов –1033, танков –156. Октябрь: самолетов – 725, танков 855. Ноябрь: самолетов – 566, танков –1262. Декабрь: самолетов – 603, танков 982. Всего с 22 июня по конец декабря 1941 года уничтожено – самолетов 5380, танков 5191. Интересно, что в изданной тогда же книге Л. Гоголева про боевые авто мне встретились такие цифры: 2656 танков и 970 БТР, уничтоженные за этот же период.Январь 1942 года: самолетов сбито 817, танков уничтожено 680. Февраль – самолетов 599, танков 303. Март – 927 и 200, Апрель – 975 и 156. Май – 1311, 857. Июнь – 346, 1071. Июль – 1407, 1997. Август – 641,755. Сентябрь (по 3 октября) 1648 и 378. Октябрь – 569 и 217. Ноябрь – 401 и 178. Декабрь – 756 и 312. Итого за 1942 год уничтожено: самолетов – 10401 и танков – 7024.Этому «самолету» повезло хотя бы уже в том, что он сел!Январь 1943 года: самолетов – 719, танков – 114. Февраль – 614 и 555. Март – 818 и 531. Апрель – 1205 и 638. Май – 1058 и 602. Июнь – 1864 и 835.Июнь – 812 и 1318. Август – 2727 и 2736. Сентябрь – 1432 и 1642. Октябрь – 1806 и 2762. Ноябрь – 654 и 2979. Декабрь – 621 и 2077. Итого за 1943 год уничтожено: самолетов – 12330, танков – 16789.И этой «Штуке» «повезло» тоже…Январь 1944 года: самолетов – 1124, танков – 2792, февраль – 982, 2383, март – 1295, 1456, апрель – 1416, 1349, май – 1229, 1081, июнь – 967, 1912, июль – 1265, 2177, август – 1907, 3426 (!), сентябрь – 928,1413, октябрь – 1137, 2529, ноябрь – 344, 761, декабрь – 665, 1316. Итого за 1944 год уничтожено: самолетов 13259, танков 22595.Глядя на эти уничтоженные «Мардеры», поневоле задаешься вопросом: а как на «этом» вообще воевали?Январь 1945 года: самолетов – 976, танков – 2818, февраль – 1085, 3712 (!), март – 1561, 3644, апрель – 1595, 2388, май – самолетов – 34, танков 146! Итого за 1945 год: 5251 и 12608.Это не иначе в этот танк бомба попала, хотя и небольшая!А теперь самое интересное. Можно этим цифрам не доверять. Можно взять и сопоставить их с цифрами из открытых сегодня источников, как печатных, так и из ресурсов Интернета и провести свое собственное маленькое исследование. В любом случае отметим, что эта информация именно в те годы имела очень большое значение. Другой-то не было, да и не должно было быть по определению! С другой стороны, все эти потери надо было подсчитать еще раз после войны, и дать реальные цифры и, если бы в них имелось сильное расхождение с данными Совинформбюро, просто сказать – «А чего вы хотите, тяжелая война была. Кто-то ошибся, кто-то дважды сосчитал, либо… не сосчитал!» И все! А сейчас это просто история, «история из газеты «Правда»».Вот она – эта самая тетрадка, в которой все данные по уничтоженным германским танкам и самолетам по сообщениям Совинформбюро, опубликованным на страницах газеты «Правда», записаны день за днем. Теперь ими могут воспользоваться не только завсегдатаи ВО, но и все желающие. И самому не надо газеты «лопатить»!П.С. А может быть кто-то из посетителей сайта ВО, владеющих немецким языком, наберется смелости и напишет в Бундесархив в Германию? Мол, собираю материал для статьи о потерях германской армии в танках и самолетах (можно и о людях заодно спросить!) на одном из популярных российских сайтов. Не могли бы вы помочь и прислать фотокопии периода войны документов с этими цифрами. В Бундесархиве работают хорошие люди, они вам обязательно помогут, причем в данном случае могут помочь и бесплатно (!), во всяком случае моей аспирантке оттуда все фотокопии нужных ей документов прислали именно так. Представляете, как интересно будет сравнить данные из нашего последнего 12-томника по истории ВОВ, данные «Правды» и… цифры из Бундесархива Германии?!