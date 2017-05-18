Госпредприятия избавляются от иностранного программного обеспечения
Доля закупок российского программного обеспечения (ПО) компаниями с государственным участием в 2016 году достигала 94%, сообщают Известия .
В компании «Транснефть», владеющей сетью нефтепроводов, газете рассказали, что пользуются следующим ПО: «разработками фирмы "1C", системами "Галактика" и "Прогноз", а также средствами защиты от киберугроз "Лаборатории Касперского"».
В ОАО «РЖД» замещено российским софтом уже 80 %. Активно применяет российское ПО алмазодобывающая компания «Алроса», «Ростех» и «Роснано», где доля затрат на отечественное ПО составляет 50 % от общего объема закупок софта.
«Несмотря на растущие показатели импортозамещения, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров недавно вернулся к предложению ввести компенсационный платеж для компаний с госучастием. Его размер составит 5% от суммы, потраченной на необоснованные закупки зарубежного оборудования, то есть если при наличии российского аналога компанией было закуплено иностранное ПО, – говорится в статье.
По мнению старшего аналитика «Альпари» Анны Бодровой, предложение ввести дополнительные штрафы может быть связано с отсутствием должного надзора за рациональным расходованием бюджета.
Газета напоминает, что с 1 января 2016 года госорганы обязаны покупать отечественные аналоги необходимого им программного обеспечения. Тогда же был создан соответствующий реестр таких программных продуктов. При этом для компаний с государственным участием закупка российского софта до сих пор обязательной не стала.
В компании «Транснефть», владеющей сетью нефтепроводов, газете рассказали, что пользуются следующим ПО: «разработками фирмы "1C", системами "Галактика" и "Прогноз", а также средствами защиты от киберугроз "Лаборатории Касперского"».
Эти программы были внедрены за последние годы: "Галактику" внедряем с 2009-го, "Касперским" пользуемся с 2014-го, "1С" – с 2015-го, а "Прогноз" запустили в 2016 году. Компания довольна работой российского ПО,сказал представитель «Транснефти» Игорь Демин.
В ОАО «РЖД» замещено российским софтом уже 80 %. Активно применяет российское ПО алмазодобывающая компания «Алроса», «Ростех» и «Роснано», где доля затрат на отечественное ПО составляет 50 % от общего объема закупок софта.
Мы используем российское ПО от проверенных производителей, регулярно тестируем новое российское ПО и, если оно качественное и соответствует нашим требованиям, используем,пояснили изданию в «Роснано».
«Несмотря на растущие показатели импортозамещения, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров недавно вернулся к предложению ввести компенсационный платеж для компаний с госучастием. Его размер составит 5% от суммы, потраченной на необоснованные закупки зарубежного оборудования, то есть если при наличии российского аналога компанией было закуплено иностранное ПО, – говорится в статье.
По мнению старшего аналитика «Альпари» Анны Бодровой, предложение ввести дополнительные штрафы может быть связано с отсутствием должного надзора за рациональным расходованием бюджета.
Штрафы – не решение данной проблемы, так как они сгладят симптомы, но вопрос не разрешится сам собой. Для эффективной работы нужны либо специальный надзор и повсеместное внедрение российских разработок с последующим наблюдением за качеством, либо более спокойное отношение к месту происхождения программы, если она работает как надо,сказала она.
Газета напоминает, что с 1 января 2016 года госорганы обязаны покупать отечественные аналоги необходимого им программного обеспечения. Тогда же был создан соответствующий реестр таких программных продуктов. При этом для компаний с государственным участием закупка российского софта до сих пор обязательной не стала.
Использованы фотографии: http://www.sviaz-expo.ru
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