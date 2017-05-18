Госпредприятия избавляются от иностранного программного обеспечения

Эти программы были внедрены за последние годы: "Галактику" внедряем с 2009-го, "Касперским" пользуемся с 2014-го, "1С" – с 2015-го, а "Прогноз" запустили в 2016 году. Компания довольна работой российского ПО,

Мы используем российское ПО от проверенных производителей, регулярно тестируем новое российское ПО и, если оно качественное и соответствует нашим требованиям, используем,

Штрафы – не решение данной проблемы, так как они сгладят симптомы, но вопрос не разрешится сам собой. Для эффективной работы нужны либо специальный надзор и повсеместное внедрение российских разработок с последующим наблюдением за качеством, либо более спокойное отношение к месту происхождения программы, если она работает как надо,