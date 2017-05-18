12:52 18 мая

Госпредприятия избавляются от иностранного программного обеспечения

Доля закупок российского программного обеспечения (ПО) компаниями с государственным участием в 2016 году достигала 94%, сообщают Известия .

Госпредприятия избавляются от иностранного программного обеспечения


В компании «Транснефть», владеющей сетью нефтепроводов, газете рассказали, что пользуются следующим ПО: «разработками фирмы "1C", системами "Галактика" и "Прогноз", а также средствами защиты от киберугроз "Лаборатории Касперского"».


Эти программы были внедрены за последние годы: "Галактику" внедряем с 2009-го, "Касперским" пользуемся с 2014-го, "1С" – с 2015-го, а "Прогноз" запустили в 2016 году. Компания довольна работой российского ПО,
сказал представитель «Транснефти» Игорь Демин.

В ОАО «РЖД» замещено российским софтом уже 80 %. Активно применяет российское ПО алмазодобывающая компания «Алроса», «Ростех» и «Роснано», где доля затрат на отечественное ПО составляет 50 % от общего объема закупок софта.

Мы используем российское ПО от проверенных производителей, регулярно тестируем новое российское ПО и, если оно качественное и соответствует нашим требованиям, используем,
пояснили изданию в «Роснано».

«Несмотря на растущие показатели импортозамещения, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров недавно вернулся к предложению ввести компенсационный платеж для компаний с госучастием. Его размер составит 5% от суммы, потраченной на необоснованные закупки зарубежного оборудования, то есть если при наличии российского аналога компанией было закуплено иностранное ПО, – говорится в статье.

По мнению старшего аналитика «Альпари» Анны Бодровой, предложение ввести дополнительные штрафы может быть связано с отсутствием должного надзора за рациональным расходованием бюджета.

Штрафы – не решение данной проблемы, так как они сгладят симптомы, но вопрос не разрешится сам собой. Для эффективной работы нужны либо специальный надзор и повсеместное внедрение российских разработок с последующим наблюдением за качеством, либо более спокойное отношение к месту происхождения программы, если она работает как надо,
сказала она.

Газета напоминает, что с 1 января 2016 года госорганы обязаны покупать отечественные аналоги необходимого им программного обеспечения. Тогда же был создан соответствующий реестр таких программных продуктов. При этом для компаний с государственным участием закупка российского софта до сих пор обязательной не стала.

Использованы фотографии: http://www.sviaz-expo.ru
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Комментарии 28

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  1. iConst Сегодня, 09:32
    Галактику — А как же 1С? Это-ж конкуренты.
    Николай Никифоров недавно вернулся к предложению ввести компенсационный платеж для компаний с госучастием. Его размер составит 5% от суммы, потраченной на необоснованные закупки зарубежного оборудования, то есть если при наличии российского аналога компанией было закуплено иностранное ПО

    Есть такое понятие как интеграция. Кто оценит степень интеграции того или иного ПО? Оно может быть с виду такое, но нифига не стыковаться с другими элементами информационной системы предприятия.

    Чую — будет как всегда.
    iConst
    1. Alex_Rarog Сегодня, 09:35
      Так они и то и другое пользуют)
      не ну а че молодцы)
      Alex_Rarog
    2. krops777 Сегодня, 11:32
      В ОАО «РЖД» замещено российским софтом уже 80 %


      Зато оставшиеся 20% основные ОСь и офис амеровские.
      krops777
  2. рич Сегодня, 09:34
    российские предприятия защищаются от российских хакеров? Наверняка эти "русские хакеры" по русски знают только водка, матрешка, балалайка
    рич
  3. vladimirvn Сегодня, 09:39
    Нельзя быть немножко беременным так же как и немножко независимым. Финансовая система построена по образу и подобию наших кумиров, страдаем что кредитов не дают и система не работает. Все ПО импортное, но мы хотим быть независимыми.
    ..Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй,прибавить к этому ещё дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась..Н. В. Гоголь «Женитьба».
    vladimirvn
    1. iConst Сегодня, 09:48
      Цитата: vladimirvn
      Все ПО импортное, но мы хотим быть независимыми.

      И что? Пжалста — GNU. Все "российские" операционки есмь GNU Linux.

      Что важно — это нет хорошего софта для разработчиков. Отдаю должное M$ Visual Studio — мощнее софта нет. И клепает эту студию сейчас большей частью само сообщество. В M$ ухитрились интегрировать свободный софт в свой проприетарный.
      iConst
      1. bulvas Сегодня, 10:01
        Цитата: iConst
        Что важно — это нет хорошего софта для разработчиков. Отдаю должное M$ Visual Studio — мощнее софта нет. И клепает эту студию сейчас большей частью само сообщество. В M$ ухитрились интегрировать свободный софт в свой проприетарный.


        Это самое важное
        На чем писать, если не использовать C# или Java?
        Разве что на 1С stop
        Если СУБД на рынке достаточно, то средств разработки для массового программиста - раз два и обчелся
        bulvas
  4. Pashhenko Nikolay Сегодня, 09:40
    На счёт РЖД чистейшая лож.Винда и офис,все ПО которое использует РЖД.Только Касперский наш.
    Pashhenko Nikolay
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:45
      Пока не будет отечественной ОС - ни о каком избавлении от импортного ПО и речи быть не может . Рыба гниёт с головы . Вот с неё и надо начинать "импортозамещать" .
      bouncyhunter
      1. Starover_Z Сегодня, 10:07
        Цитата: bouncyhunter
        Пока не будет отечественной ОС - ни о каком избавлении от импортного ПО и речи быть не может . Рыба гниёт с головы . Вот с неё и надо начинать "импортозамещать" .

        ОСь нужно разрабатывать под наше "железо", которое тоже нужно разрабатывать и под них соответственно писать "дрова", чтобы всё было в одной упряжке !
        Одна ОСь проблем не решит, если процессор и периферийные и сетевые устройства будут импортными !
        Пишут сейчас под "Эльбрус", но тут думаю нужна гос.программа, а не отдельные попытки локализации !
        Starover_Z
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:09
          Статья касается ПО , именно поэтому я и не трогал "железо" . А так - согласен полностью . hi
          bouncyhunter
  5. НЕКСУС Сегодня, 09:45
    Говорил уже,что назрела необходимость создать свою ОС ,отечественную с нуля...дабы не трястись по поводу хакеров,вирусов,взломов и тд.
    НЕКСУС
    1. iConst Сегодня, 09:50
      Цитата: НЕКСУС
      Говорил уже,что назрела необходимость создать свою ОС ,отечественную с нуля...дабы не трястись по поводу хакеров,вирусов,взломов и тд.

      Нереально. Да и не нужно. Все проблемы решаемы.
      iConst
      1. sa-ag Сегодня, 10:05
        Цитата: iConst
        Нереально.

        Это спорное утверждение, делают люди в частном порядке интереса ради и с нуля - MenuetOS-KolibriOS, ReactOS, тот же Гугл ваяет для своих нужд FuksiaOS
        sa-ag
        1. iConst Сегодня, 10:10
          Цитата: sa-ag
          Цитата: iConst
          Нереально.

          Это спорное утверждение, делают люди в частном порядке интереса ради и с нуля - MenuetOS-KolibriOS, ReactOS, тот же Гугл ваяет для своих нужд FuksiaOS

          Если "нулём" считать ядро Linux — тады, да, с "нуля", то бишь на базе Linux.
          iConst
          1. sa-ag Сегодня, 10:13
            Цитата: iConst
            Если "нулём" считать ядро Linux

            KolibriOS никакого ядра Линукс не имеет, там реально все "с нуля" было, Фуксия, тут пока неясно, ядро ReactOS тоже написано вполне самостоятельно
            sa-ag
            1. iConst Сегодня, 10:47
              Согласен про Реакт, но вот то, что другие не взяли за основу сырцы Линух — сомнения.
              Опять-же, проекты, которые стартовали более десятка лет назад имеют право жить — прикиньте сколько труда туда вложено.

              Мы же обсуждаем — с нуля сейчас, когда другие операционки эволюционировали до сложнейших и отшлифованных систем. Нереально.

              Это выглядит словно пришел клиент в риэлтерскую контору:
              - Клиент: Хочу участок под ИЖС в хорошем месте.
              - Менеджер: Есть такой, земля стоит миллион и кроме этого там есть прочный ж/б фундамент — можно построить любой дом. Подведены канализация, гор./хол. вода, газ, элек-во, интернет, телефон.
              - Клиент: Не, хочу пустой.
              - Менеджер: Ну, хорошо, рядом такой-же без фундамента, ничего нету, земля стоит миллион.
              - Клиент О — что надо! Беру!
              iConst
      2. НЕКСУС Сегодня, 11:15
        Цитата: iConst
        Нереально. Да и не нужно. Все проблемы решаемы.

        Именно с нуля...Ядро Линукс это ,скажем так производная от эпловской Mac OS,то есть от ОС супостата,хоть и с открытой архитектурой...а я говорю об абсолютно отечественной ОС.
        НЕКСУС
    2. zivXP Сегодня, 09:53
      Может это и необходимо, но нет исполнителя, чтоб создал все с нуля. Опять все скатится к unix-подобным.
      zivXP
    3. borov Сегодня, 11:11
      С нуля у нас сейчас только "распилы" могут создавать. В нынешних координатах это невозможно...
      borov
  6. _Vlad_ Сегодня, 09:49
    пока не не будет единого гос.реестра программного обеспечения толку не будет.
    это направление самое бесхозное. это я о чем?
    нет стратегии развития от государства.
    хотелок много,а создать отрасль и ее развивать слабо.. hi
    _Vlad_
    1. zivXP Сегодня, 09:55
      Ждать создания операционки от государства не имеет смысла.
      zivXP
  7. Monster_Fat Сегодня, 10:26
    Ага,.... и избавились от всего иборудования и информатики CISCO..... wink
    Monster_Fat
  8. Хан Соло Сегодня, 10:44
    Цитата: Monster_Fat
    Ага,.... и избавились от всего иборудования и информатики CISCO..... wink

    Всё верно. В крупных компаниях или предприятий уровня Роснефть, используются мощнейший софт в связке с новейшим железом.
    Чем заменить циско нексусы и аппаратные фаирволы? (нет в РФ элементной базы пока )
    Чем заменять MS2008/MS2012 SQL и Oracle? Не говоря уже о HPC и сервера.
    Нужна гос программа работающая под управлением мощнейшего проектного офиса у которой будет все полномочия и силы вести поэтапно эту программу.
    На уровне обычных пользователей и компаний до 100 человек все более менее понятно (куча свободного софта (RHEL, Ubuntu,Centos, 1C, Open Office, 7zipб Компас 3Д и тп)).
    Хан Соло
  9. jetfors_84 Сегодня, 10:45
    На платформе видовс или линукс? Требует уточнение.
    jetfors_84
  10. Nimitz Сегодня, 10:47
    Ругался с представителями одной госструктуры и нечаянно обнаружил, что они используют нелицензионное ПО. Предъявил им, а они вопрос решили просто - вызвали охрану и вышвырнули меня. Написал жалобу Губернатору, предложил даже видео и другие доказательства. И ..... Губернатор передал мою жалобу на рассмотрение в эту госструктуру.
    Короче не верю этой статье.
    Nimitz
  11. мичман Сегодня, 11:42
    Были созданы ЭВМ "Эльбрус" под руководством МРП СССР. Все было на отечественном ПО. Как случилось, что в "Суперджет" 85% зарубежного оборудования с их ПО? Как случилось, что в новом магистральном самолете, который вчера выкатили на аэродром 50% зарубежного оборудования с их ПО?. Даже антенны на этих ВС иностранные, хотя отечественные лучше. Это я говорю как специалист, опровергнуть мое заявление невозможно. Пора ФСБ рассмотреть эти вопросы. Должны быть виновные. И срочно надо выполнять постановление Правительства об импортозамещении. Честь имею.
    мичман
  12. К0щей Сегодня, 11:46
    операционку менять надо, операционку. а то один бух.учет и црм пользуют, а операционка везде "окна", причем на серваках (что еще важнее) те же "окна" и прочее забугорье. а они "ворд" на "опенофис" заменили и гордятся, млин.
    и да, я понимаю почему все используют "окна" - это удобно, это просто, они работают с любым софтом (точнее любой софт с ними). а попробуй обычный пользователь пересесть на линух и его производные - удавиться можно от этого "лего".
    К0щей
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