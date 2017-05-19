Немецкий историк: русские празднуют День Победы искренне
Ежегодные военные парады в России, посвящённые Дню Победы, у многих в Европе вызывают равнодушие, считает немецкий историк К. Остхольд. Однако для русских людей они очень важны. Участники торжественных маршей демонстрируют неподдельные, искренние чувства. Победа над Гитлером объединяет россиян.
По случаю 72-й годовщины победы Советского Союза над фашистской Германией Кремль снова провёл марш с демонстрацией военной техники на Красной площади, напоминает немецкий историк, специалист по России Кристиан Остхольд (Christian Osthold) в газете «Focus Online» .
Этот военный парад, проводящийся каждый год, представляется странным многим людям в Европе. Однако для русских людей он по-прежнему имеет важное значение.
Немецкое командование в ночь на 9 мая 1945 года подписало акт о безоговорочной капитуляции, и нацистское господство ушло из Европы. Сегодня большинство европейцев считает времена Второй мировой войны чем-то абстрактным; память о том времени «в значительной степени утрачена», напоминает учёный.
А вот в России День Победы «играет гораздо большую роль»: ежегодно эту дату отмечают с большим размахом, и это «трудно понять» Германии.
Победа над фашистской Германией — в первую очередь заслуга Советского Союза, пишет далее К. Остхольд. Советский Союз понёс «невообразимые потери», на войне погибло почти 27 миллионов человек. Даже после освобождения Сталинграда нельзя было предсказать, как пойдёт дальше война, победят ли советские люди. Противник продолжал оставаться крайне опасным. И даже несмотря на победу на Курской дуге, где Берлин «потерял свои последние наступательные силы», нельзя было говорить о грядущей победе. И только летом 1944 года, после уничтожения группы армий «Центр», постепенно пришла уверенность в скорой победе над гитлеровцами.
В 1945 году в Советском Союзе практически невозможно было найти семью, родственников которой не задела бы война. Большая часть страны была «опустошена до неузнаваемости». Миллионы людей не имели крова. Москва была вынуждена ввозить продовольствие из-за границы, чтобы предотвратить надвигавшийся голод.
Сталин оказался хозяином разрушенной страны. 9 мая 1945 советский правитель издал приказ №369, устанавливающий провести вечерние торжественные мероприятия. Спустя несколько часов президиум Верховного Совета подписывает указ, которым День Победы объявляется всенародным праздником.
Интересно, что к концу 1947 года день 9 мая из праздника превратился в будни. Этот праздник, по-видимому, не особо впечатлял и Никиту Хрущёва. И лишь товарищ Брежнев в 1965 году вернулся к изначальному замыслу: сделал 9 Мая выходным днём. Именно по приказу Леонида Брежнева на Красной площади стали каждый год проводиться военные парады. Кроме того, в Александровском саду у стен Кремля соорудили Могилу Неизвестного Солдата. Там был зажжён Вечный огонь — символ памяти о павших воинах.
Зачем это сделал Брежнев?
По мнению историка, в советском обществе, до 22 июня 1941 года сильно пострадавшем как от сталинского террора, так и от последствий перехода к социализму, должно было сформироваться позитивное отношение к государству. Властям необходимо было также сгладить пропасть, возникшую между отдельными этническими группами: ведь Сталин и во время войны не прекращал зверств в отношении живущих на территории большой страны народов. Историк приводит примеры: Сталин депортировал немцев, крымских татар, чеченцев и др.
Со временем советское руководство осознало победу над Германией как «уникальную возможность придать новые краски рассказу о своей собственной истории». Отныне не Октябрьская революция и не Ленин были в центре внимания национальной самоидентификации, считает историк, но героическая борьба против нацизма и идея освобождения Европы. Теперь эти установки заняли в СССР место «первоначального основополагающего мифа».
Такую пропаганду немецкий автор считает «мудрой»: это позволило «примирить преступника и жертвы» (имеются в виду Сталин и народ, пострадавший от сталинских репрессий). «До войны миллионы людей стали жертвами сталинизма», — напоминает учёный.
Традиция 9 Мая, Дня Победы, до сих пор жива в России, пусть СССР уже давно распался.
И нельзя сказать, будто этот праздник навязан народу властями.
Искреннее рвение, которое можно было наблюдать у участников торжеств, посвящённых ежегодным торжествам на 9 Мая, — подлинное, полагает немец. Здесь ничего не меняет и сам факт «запланированной государственной инсценировки».
Гораздо более важно для людей то, что победа над Гитлером и большие жертвы советского народа стали «признаком национальной идентичности России».
Знание о столь трепетном отношении к победе имеет важное значение для Запада. Без понимания этого невозможно сформировать крепкие отношения с Москвой. Знание вопроса поможет лучше понять Россию, понять, например, то, почему в некоторых городах страны снова появляются памятники Сталину.
По мнению автора статьи в «Фокусе», русские не намереваются вновь прославить «внушающего ужас диктатора», но напоминают «о величии и славе минувших дней» и тяжёлой борьбе за мир.
То, что ныне в Европе из-за равнодушия и незнания русской истории вызывает непонимание, на самом деле представляет собой законное стремление нации создать свой положительный образ, резюмирует герр Остхольд.
Не следует думать, добавим, что к празднованию Дня Победы в России, а также мероприятий в других странах, посвящённых 9 Мая, проявили безразличие другие СМИ, помимо немецких.
Целую коллекцию праздничных фотографий выложила в своём репортаже телерадиокомпания «Би-би-си» . В том числе были показаны снимки «Бессмертного полка» в Лондоне. Освещалось и 9 Мая в Грузии, где годовщину победы над фашизмом отмечали в тбилисском парке Ваке.
«В ряде городов Украины прошли мероприятия, посвящённые 72-й годовщине победы над нацизмом, а также марши в рамках акции «Бессмертный полк», — сообщает «Би-би-си». — В Киеве участники акции, которая двигалась от станции метро «Арсенальная» в сторону парка Славы, несли портреты участников войны и скандировали «Фашизм не пройдёт».
Мероприятия, посвящённые Дню Победы, собрали, по данным «Би-би-си», в латвийской Риге около 15 тысяч человек, а на пикет против празднования памятной даты пришло… два десятка человек. Праздник 9 Мая в столице состоялся — несмотря на то, что официальные лица Латвии отмечают не День Победы, а День Европы.
Таким образом, не следует думать, будто в Европе, в том числе Западной, всячески игнорируют дату победы над фашизмом и принижают вклад в эту победу советских людей. Не следует также полагать, будто все крупные СМИ старательно, словно по команде, отворачиваются от парада на Красной площади и общего праздника для всех русских людей.
О Дне Победы много пишут крупнейшие европейские СМИ, рассказывают историки и говорят простые люди. Среди последних далеко не все «равнодушны» к торжественной дате.
По случаю 72-й годовщины победы Советского Союза над фашистской Германией Кремль снова провёл марш с демонстрацией военной техники на Красной площади, напоминает немецкий историк, специалист по России Кристиан Остхольд (Christian Osthold) в газете «Focus Online» .
Этот военный парад, проводящийся каждый год, представляется странным многим людям в Европе. Однако для русских людей он по-прежнему имеет важное значение.
Немецкое командование в ночь на 9 мая 1945 года подписало акт о безоговорочной капитуляции, и нацистское господство ушло из Европы. Сегодня большинство европейцев считает времена Второй мировой войны чем-то абстрактным; память о том времени «в значительной степени утрачена», напоминает учёный.
А вот в России День Победы «играет гораздо большую роль»: ежегодно эту дату отмечают с большим размахом, и это «трудно понять» Германии.
Победа над фашистской Германией — в первую очередь заслуга Советского Союза, пишет далее К. Остхольд. Советский Союз понёс «невообразимые потери», на войне погибло почти 27 миллионов человек. Даже после освобождения Сталинграда нельзя было предсказать, как пойдёт дальше война, победят ли советские люди. Противник продолжал оставаться крайне опасным. И даже несмотря на победу на Курской дуге, где Берлин «потерял свои последние наступательные силы», нельзя было говорить о грядущей победе. И только летом 1944 года, после уничтожения группы армий «Центр», постепенно пришла уверенность в скорой победе над гитлеровцами.
В 1945 году в Советском Союзе практически невозможно было найти семью, родственников которой не задела бы война. Большая часть страны была «опустошена до неузнаваемости». Миллионы людей не имели крова. Москва была вынуждена ввозить продовольствие из-за границы, чтобы предотвратить надвигавшийся голод.
Сталин оказался хозяином разрушенной страны. 9 мая 1945 советский правитель издал приказ №369, устанавливающий провести вечерние торжественные мероприятия. Спустя несколько часов президиум Верховного Совета подписывает указ, которым День Победы объявляется всенародным праздником.
Интересно, что к концу 1947 года день 9 мая из праздника превратился в будни. Этот праздник, по-видимому, не особо впечатлял и Никиту Хрущёва. И лишь товарищ Брежнев в 1965 году вернулся к изначальному замыслу: сделал 9 Мая выходным днём. Именно по приказу Леонида Брежнева на Красной площади стали каждый год проводиться военные парады. Кроме того, в Александровском саду у стен Кремля соорудили Могилу Неизвестного Солдата. Там был зажжён Вечный огонь — символ памяти о павших воинах.
Зачем это сделал Брежнев?
По мнению историка, в советском обществе, до 22 июня 1941 года сильно пострадавшем как от сталинского террора, так и от последствий перехода к социализму, должно было сформироваться позитивное отношение к государству. Властям необходимо было также сгладить пропасть, возникшую между отдельными этническими группами: ведь Сталин и во время войны не прекращал зверств в отношении живущих на территории большой страны народов. Историк приводит примеры: Сталин депортировал немцев, крымских татар, чеченцев и др.
Со временем советское руководство осознало победу над Германией как «уникальную возможность придать новые краски рассказу о своей собственной истории». Отныне не Октябрьская революция и не Ленин были в центре внимания национальной самоидентификации, считает историк, но героическая борьба против нацизма и идея освобождения Европы. Теперь эти установки заняли в СССР место «первоначального основополагающего мифа».
Такую пропаганду немецкий автор считает «мудрой»: это позволило «примирить преступника и жертвы» (имеются в виду Сталин и народ, пострадавший от сталинских репрессий). «До войны миллионы людей стали жертвами сталинизма», — напоминает учёный.
Традиция 9 Мая, Дня Победы, до сих пор жива в России, пусть СССР уже давно распался.
И нельзя сказать, будто этот праздник навязан народу властями.
Искреннее рвение, которое можно было наблюдать у участников торжеств, посвящённых ежегодным торжествам на 9 Мая, — подлинное, полагает немец. Здесь ничего не меняет и сам факт «запланированной государственной инсценировки».
Гораздо более важно для людей то, что победа над Гитлером и большие жертвы советского народа стали «признаком национальной идентичности России».
Знание о столь трепетном отношении к победе имеет важное значение для Запада. Без понимания этого невозможно сформировать крепкие отношения с Москвой. Знание вопроса поможет лучше понять Россию, понять, например, то, почему в некоторых городах страны снова появляются памятники Сталину.
По мнению автора статьи в «Фокусе», русские не намереваются вновь прославить «внушающего ужас диктатора», но напоминают «о величии и славе минувших дней» и тяжёлой борьбе за мир.
То, что ныне в Европе из-за равнодушия и незнания русской истории вызывает непонимание, на самом деле представляет собой законное стремление нации создать свой положительный образ, резюмирует герр Остхольд.
Не следует думать, добавим, что к празднованию Дня Победы в России, а также мероприятий в других странах, посвящённых 9 Мая, проявили безразличие другие СМИ, помимо немецких.
Целую коллекцию праздничных фотографий выложила в своём репортаже телерадиокомпания «Би-би-си» . В том числе были показаны снимки «Бессмертного полка» в Лондоне. Освещалось и 9 Мая в Грузии, где годовщину победы над фашизмом отмечали в тбилисском парке Ваке.
«В ряде городов Украины прошли мероприятия, посвящённые 72-й годовщине победы над нацизмом, а также марши в рамках акции «Бессмертный полк», — сообщает «Би-би-си». — В Киеве участники акции, которая двигалась от станции метро «Арсенальная» в сторону парка Славы, несли портреты участников войны и скандировали «Фашизм не пройдёт».
Мероприятия, посвящённые Дню Победы, собрали, по данным «Би-би-си», в латвийской Риге около 15 тысяч человек, а на пикет против празднования памятной даты пришло… два десятка человек. Праздник 9 Мая в столице состоялся — несмотря на то, что официальные лица Латвии отмечают не День Победы, а День Европы.
Таким образом, не следует думать, будто в Европе, в том числе Западной, всячески игнорируют дату победы над фашизмом и принижают вклад в эту победу советских людей. Не следует также полагать, будто все крупные СМИ старательно, словно по команде, отворачиваются от парада на Красной площади и общего праздника для всех русских людей.
О Дне Победы много пишут крупнейшие европейские СМИ, рассказывают историки и говорят простые люди. Среди последних далеко не все «равнодушны» к торжественной дате.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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