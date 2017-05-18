12:59 18 мая

Порошенко об условии снятия блокировки с российских сайтов

Киев пересмотрит решение о блокировке российских санкций сразу после «прекращения российской угрозы», передает РИА Новости заявление президента Украины Петра Порошенко.



Напомним, 2 дня назад на Украине был опубликован указ президента о продлении и расширении антироссийских санкций в отношении 1228 физических и 468 юридических лиц. Кроме того, указом был запрещен доступ украинцам к соцсетям «Одноклассники», «ВКонтакте», ресурсам «Яндекса» и Mail.ru.


Я могу отметить, что сразу же после прекращения российской агрессии против Украины, сразу, когда последний российский солдат покинет суверенную независимую территорию Украины, мы будем готовы к пересмотру этого решения,
сказал Порошенко журналистам после церемонии подписания документа о внесении изменений в законодательство Евросоюза, предоставляющих безвизовый режим гражданам Украины.

Ранее председатель интернет-ассоциации Украины Алекасандр Федиенко заявил, что «в ближайшее время реализовать решение невозможно», так как процедура «требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету». Затраты на блокировку сайтов он оценил в $ 1 млрд.

Между тем, в Совете Европы и МИД ФРГ выразили обеспокоенность украинскими санкциями против российских СМИ и блокированием соцсетей. По их мнению, такие ограничения «не соответствуют европейским ценностям».

Использованы фотографии: Пресс-служба президента Украины
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Комментарии 43

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  1. Nahatak Сегодня, 09:57
    Тю.... не пойму, а зачем вообще снимать пусть будет пожизненно ?
    Nahatak
    1. Подрезчик Сегодня, 10:02
      Значит, НАТО!!!! Не поверите, все смеются...
      Подрезчик
    2. Rokossovsky Сегодня, 10:27
      Прощайте,продукты Тоталитарного режима!
      Да здравствует голубиная почта и деревянные счёты!
      Rokossovsky
      1. Монос Сегодня, 10:34
        По их мнению, такие ограничения «не соответствуют европейским ценностям».

        А убивать людей на Донбассе, выходит, соответствует. Как у них ещё язык поворачивается называть то , чем они руководствуются "ценностями"?
        Монос
    3. сиг Сегодня, 10:53
      Цитата: Nahatak
      Тю.... не пойму, а зачем вообще снимать пусть будет пожизненно ?

      Я часто бывают на украинских форумах и там украинцы радуются,что в Украине закрыли российские сайты.Даже пишут,что российские сайты лишатся денег украинских рекламодателей.
      сиг
  2. KachesGM Сегодня, 09:59
    Вчера подруга жены с Бердичева прислала скрин рабочего стола-mail уже заблокировали. Вот посетовала, что у нее там почти все её работы остались (ходожник-дизайнер)-пришлось жене обучать подругу пользоваться прокси...Так что и без миллиарда блокируют, но можно все обойти.
    KachesGM
    1. сиг Сегодня, 10:56
      Цитата: KachesGM
      Вчера подруга жены с Бердичева прислала скрин рабочего стола-mail уже заблокировали. Вот посетовала, что у нее там почти все её работы остались (ходожник-дизайнер)-пришлось жене обучать подругу пользоваться прокси...Так что и без миллиарда блокируют, но можно все обойти.

      Сегодня обходят ,а завтра не смогут.Но главное не в этом.Российско- украинские отношения докатились до закрытия интернет- сайтов- стоит подумать о будущем ваших отношений.
      сиг
      1. Curious Сегодня, 11:20
        Бердичев на Украине всегда чем-то отличался, в анекдоты его любили вствлять.
        Счас проверил специально, как работала mail.ru, так и работает.
        Curious
        1. avg-mgn Сегодня, 11:28
          Curious
          как работала mail.ru, так и работает.
          Ну тык, Порошенко как обычно продекларировал, потом врубился - как же так, "бесплатно только сыр, а где мой млрд ...?"
          avg-mgn
      2. Ныробский Сегодня, 11:51
        Цитата: сиг
        Сегодня обходят ,а завтра не смогут.Но главное не в этом.Российско- украинские отношения докатились до закрытия интернет- сайтов- стоит подумать о будущем ваших отношений.

        А чего тут думать то? Петруха пусть думает. Он два дня назад по синьке "заблокувал", вчера получил трёпку от кураторов из Госдепа и ЕС, сегодня уже об отмене обмолвился, а не завтра, так после завтра всё отменит. Матрасам, перед выборами президента России в 2018 году, терять такой ресурс русскоговорящих троллей вещающих в соц.сетях с территории Уркаины против ВВП и России, терять не хочется от слова вообще, т.к. российские НКО не справятся с нагрузкой. ЩАЗ Петьке холку надерут и начнётся допуск в сети по чётным или не чётным датам, в ночное или дневное время и т.д. и т.п., но закон отменит однозначно.
        Ныробский
  3. Dym71 Сегодня, 10:02
    Я могу отметить, что сразу же после прекращения российской агрессии против Украины, сразу, когда последний российский солдат покинет суверенную независимую территорию Украины, мы будем готовы к пересмотру этого решения

    Какой хитросделаный Петро!
    Интересно, кто, после таких заявлений, будет утверждать, что он не Вальцман? wink
    Dym71
  4. Machete Сегодня, 10:03
    Пусть украинцы страдают до тех пор, пока все ...... Ну, вы поняли. )))
    Machete
  5. bouncyhunter Сегодня, 10:03
    Киев пересмотрит решение о блокировке российских санкций сразу после «прекращения российской угрозы», передает РИА Новости заявление президента Украины Петра Порошенко.

    То есть , пока Порось у власти - не ждите .
    bouncyhunter
    1. Лелёк Сегодня, 10:34
      Цитата: bouncyhunter
      То есть , пока Порось у власти - не ждите .


      Привет, Павел.
      Суть в том, что "вальцман всея Украины" нацелился на 2-й срок. Поэтому сейчас (в период подготовки к выборам) блокирует всё, что может помешать его переизбранию. Его опричники нацелились на блокирование "фейсбука". Правда, не известно, как к этой инициативе отнесутся "управленцы" бывшей Украиной (им сейчас несколько не до "404" - перевыборы, визиты, фуршеты, скандалы...). Вот "свинорыл" и пользуется моментом.
      Лелёк
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:44
        Привет , Лев ! hi Возможность второго срока не в последнюю очередь будет зависеть от воли залужного кукловода , как мне видится .
        bouncyhunter
        1. Лелёк Сегодня, 11:04
          Цитата: bouncyhunter
          bouncyhunter


          ИМХО, здесь выстраивается такая пирамида: главный (США) назначил своей любимой женой в европейском гареме Германию (Меркель). Та распушила хвост и принимает "туфлецелования" от "жён" понИже статусом (Франция, Италия, Бенилюксы, Прибалты, Греция и "Балканята"). Т.е. решать судьбу Руины назначено "европам", естественно под бдительным оком "мистера Вашингтона". Но в глазах "европ" Вальцман настолько дискредитировал себя, что поддержка его кандидатуры с их стороны весьма проблематична. К тому же ещё не известно, что решат в "междусобойчике" главные игроки - Россия и США (на встрече Путина и Трампа). Рейтинг же внутри Руины у Пороха не превышает 18%, и это тогда, когда в игру практически не вступили его "оппоненты". Так-что ждёмссс. yes
          Лелёк
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:10
            Если в общих чертах , то как-то так и мне представляется . Будем наблюдать из засады за развитием событий в Стране У .
            bouncyhunter
            1. Лелёк Сегодня, 11:24
              Цитата: bouncyhunter
              Будем наблюдать из засады за развитием событий в Стране У .


              "ОК"
              Лелёк
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:25
                Ну что тут можно добавить ? Только drinks
                bouncyhunter
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:06
    Это чудак еще условия ставит. Повод лишний раз прокукарекать об российской "агрессии". Наши провайдеры высказались в том плане, что финансовые потери будут не большими, а вот количество подписчиков конечно уменьшится. Поэтому пусть Порошенко поскачет со своими санкциями под кричалку.
    rotmistr60
  7. Govorun Сегодня, 10:06
    Я могу отметить, что сразу же после прекращения российской агрессии против Украины, сразу, когда последний российский солдат покинет суверенную независимую территорию Украины, мы будем готовы к пересмотру этого решения,
    Этот ЧУДИК все еще думает,что нам навредил??? Да он в свои же тапки НАСС...АЛ,алкаш забулдыжный.
    Govorun
    1. evge-malyshev Сегодня, 10:49
      Цитата: Govorun
      Этот ЧУДИК все еще думает,что нам навредил??? Да он в свои же тапки НАСС...АЛ,алкаш забулдыжный.


      Браво, Говорун!!!
      evge-malyshev
  8. Коллега Сегодня, 10:08
    Так и хочется ему адресок подсказать, куда ему идти или направление хотя бы показать! ДБ
    Коллега
    1. Govorun Сегодня, 10:55
      Вы про здание на Большой Лубянке?))) Я думаю про этот адрес он хорошо знает)
      Govorun
  9. Бензорез Сегодня, 10:16
    Даеш отключение МТС Украина! А заодно там ещё и БиЛайн UA где-то прячется в недрах Киевстара.
    Бензорез
  10. синоби Сегодня, 10:17
    Ну будут по зеркалам обходить.Парасю надо бочонок бормотухи послать,за самую мощную бесплатную рекламу.Идиота кусок.
    синоби
    1. Ren Сегодня, 10:21
      Цитата: синоби
      Ну будут по зеркалам обходить.Парасю надо бочонок бормотухи послать,за самую мощную бесплатную рекламу.Идиота кусок.

      Не подскажите: Парасюк и Порошенко - это однофамильцы или родственники? lol
      Ren
  11. Горный стрелок Сегодня, 10:19
    Он про каких солдат говорит? Которые в НАШЕМ Крыму? Хитро..ая бестия. Этого ведь не будет никогда.Значит, и санкции не отменяться НИКОГДА. laughing
    Горный стрелок
  12. AlexTires Сегодня, 10:21
    Я как то не переживаю за украинцев, кому надо, тот найдет пути обхода, а кому не надо, так и не надо.Когда всё закончится, рассматривать этот вопрос будут более здравые люди.
    AlexTires
  13. санчо Сегодня, 10:26
    нет яндекса? русский танкист достаёт смартфон " окей гугл как доехать до Киева без пробок?". Ну как то так.
    санчо
  14. КОТ БАЮН Сегодня, 10:27
    ...еще и не заблокировали физически (потому как не в состоянии), но уже назвали стоимость отмены указа... Такое ощущение, что у Пеци в головушке что то очень сильно заблокировалось.... или разблокировалось...
    Как то очень уж все непоследовательно, смешно и печально выглядит.....
    КОТ БАЮН
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:31
      Цитата: КОТ БАЮН
      Как то очень уж все непоследовательно, смешно и печально выглядит.....

      Так ведь неумеренное употребление алкоголия вряд ли способно открыть в ком-либо лучшие черты .
      bouncyhunter
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 10:34
        Ну оно и понятно (цитируя классиков): "алкоголизм это не отдых.. Это тяжелый, изнурительный труд"
        Переработался ПЕця ... Тяжко ему... Такая работа - страну развалить. Это ж не просто так... Это потрудится надо....
        КОТ БАЮН
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:40
          Перефразируя "Нашу Russia" : "Золотой вы человек , Пётр Алексеевич - всё об Украине думаете . Не бережёте вы себя , отдохнуть вам надо ." lol
          bouncyhunter
        2. Лелёк Сегодня, 10:41
          Цитата: КОТ БАЮН
          Такая работа - страну развалить.


          Привет. Да, для этого нужен особый талант - "...не создавать - разрушать мастера...". А то, что Руина развалится - всенепременно, вопрос только времени и спонсирования от "кукловодов". Закарпатье уже готовится отвалить.
          Лелёк
  15. salat Сегодня, 10:32
    Дибил бестолковый! надоели со своей руссофобией!!! am
    salat
  16. Михаил м Сегодня, 10:35
    Ну вот не надо считать Порошенко полным идиотом, не знающим о возможности обойти запрет. Пользы от запрета, естественно, никакой, зато сколько шума!!! Хорошая PR-акция. Так её и надо воспринимать.
    Михаил м
    1. КОТ БАЮН Сегодня, 10:44
      Как PR-акция - хуже не придумаешь... Скорее всего ФБ пообещал денег.. или уже дал.... Вот вам и указ готов....
      КОТ БАЮН
  17. zivXP Сегодня, 10:35
    Порошенко хотел напакостить России, а получилось, что делает плохо своим согражданам.
    zivXP
  18. Служил один раз Сегодня, 10:37
    Хреново как то выглядит г-н Порошенко,как плешивый кот.Сдал за три года очень сильно.
    Служил один раз
  19. perm23 Сегодня, 10:44
    Ну вот и обкакался Петя . сболтнул , и тут же на попятную .
    perm23
  20. prior Сегодня, 11:13
    Порошенко ставит условия России ?!
    Не надо иметь медицинского образования, что бы поставить диагноз.
    prior
  21. bratchanin Сегодня, 11:21
    Теперь это головная боль Краины, ну хочется им что бы голова болела, ну и пусть болит.
    bratchanin
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