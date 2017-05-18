Порошенко об условии снятия блокировки с российских сайтов

Я могу отметить, что сразу же после прекращения российской агрессии против Украины, сразу, когда последний российский солдат покинет суверенную независимую территорию Украины, мы будем готовы к пересмотру этого решения,

Киев пересмотрит решение о блокировке российских санкций сразу после «прекращения российской угрозы», передает РИА Новости заявление президента Украины Петра Порошенко.Напомним, 2 дня назад на Украине был опубликован указ президента о продлении и расширении антироссийских санкций в отношении 1228 физических и 468 юридических лиц. Кроме того, указом был запрещен доступ украинцам к соцсетям «Одноклассники», «ВКонтакте», ресурсам «Яндекса» и Mail.ru.сказал Порошенко журналистам после церемонии подписания документа о внесении изменений в законодательство Евросоюза, предоставляющих безвизовый режим гражданам Украины.Ранее председатель интернет-ассоциации Украины Алекасандр Федиенко заявил, что «в ближайшее время реализовать решение невозможно», так как процедура «требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету». Затраты на блокировку сайтов он оценил в $ 1 млрд.Между тем, в Совете Европы и МИД ФРГ выразили обеспокоенность украинскими санкциями против российских СМИ и блокированием соцсетей. По их мнению, такие ограничения «не соответствуют европейским ценностям».