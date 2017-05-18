12:53 18 мая

Глава спецназа: американские военнослужащие вымотаны, среди них много самоубийств

Американский спецназ сегодня не в состоянии поддерживать текущую интенсивность операций, осуществляемых во многих странах мира, бойцы психологически измотаны, среди них большой процент самоубийств, передает РИА Новости заявление начальника Главного управления войск специального назначения МО США Раймонд Томас на слушаниях в сенате.



По словам генерала, «8000 бойцов спецназа США сегодня несут службу в более чем 80 странах мира и находятся на острие боевых действий». При этом «55,3% военнослужащих находятся на Ближнем Востоке, 17,3% – в Африке и 12,7% – в Европе. Около 500 спецназовцев находятся в Сирии», – сказал он.


С апреля погибли уже 4 солдат в Сомали и Афганистане. За прошлый год погибли 20 военнослужащих.

Он отметил, что «спецназ воюет против террористических группировок ИГ, Аль-Каида (обе запрещены в РФ) и Аш-Шабаб, а также готовится к возможным операциям в Северной Корее и миссиям в Восточной Европе, в случае российской агрессии». Такая активность вызывает все больше стресса.

Мы – не панацея и не окончательное решение всех проблем, и вы никогда не услышите такие слова от нас,
заявил Томас сенаторам.

Законодатели разделяют озабоченность генерала. Они тоже считают, что в армии США культивируется миф, будто только спецназ решит все и вся, а армейские командиры все чаще чрезмерно полагаются на привлечение сил специального назначения по любому поводу, по сути, перекладывая на них свои задачи.

Томас не стал называть данные о количестве самоубийств: «Я не хочу вдаваться в ужасную статистику, но мы страдаем».

По данным СМИ, всего в Вооруженных силах США в прошлом году зафиксировано 275 случаев суицида (для сравнения, в 2012 году – 321 случай).

Использованы фотографии: Flickr / U.S. Marine Corps
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Комментарии 61

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  1. LostCoast Сегодня, 10:33
    Что-же это за спецназ с самоубийствами...отряд самоубийц что-ли?
    LostCoast
    1. RASKAT Сегодня, 10:40
      А сколько из этих суицидников было наркоманов? И вообще ведется ли статистика наркозависимых в ВС США? Мне кажется что нет, тем более что большинство суицидов совершается в регионах где наркобизнес цветет буйным цветом.
      RASKAT
      1. Avis Сегодня, 10:56
        Цитата: RASKAT
        А сколько из этих суицидников было наркоманов?

        Как наркоша выживет в спецназе?
        Avis
        1. Николай Фёдоров Сегодня, 12:08
          Как наркоша выживет в спецназе?

          Вот они и не выживают... Да и не спецназ это вообще-то по нашим меркам. Весь западный спецназ тренируют по методикам, базирующимся на основополагающих принципах: соблюдение прав человека и особенно - уважение прав геев (прости меня, Господи, за мерзкое слово, надо бы по-русски сказать, но на этом сайте нельзя...) Когда я смотрю фильмы о подготовке какого-либо западного спецназа, меня охватывает умиление...
          Николай Фёдоров
          1. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:20
            Цитата: Николай Фёдоров
            Как наркоша выживет в спецназе?

            Вот они и не выживают... Да и не спецназ это вообще-то по нашим меркам. Весь западный спецназ тренируют по методикам, базирующимся на основополагающих принципах: соблюдение прав человека и особенно - уважение прав геев (прости меня, Господи, за мерзкое слово, надо бы по-русски сказать, но на этом сайте нельзя...) Когда я смотрю фильмы о подготовке какого-либо западного спецназа, меня охватывает умиление...

            Статья на ВО о подготовке "зеленных беретов"
            https://topwar.ru/17907-zelenye-berety-podgotovka
            -lichnogo-sostava.html
            DOCTOR ZLO
      2. Монос Сегодня, 10:58
        Человек идёт на самоубийство, когда умереть проще, чем продолжать жить. А для здорового человека невыносимой жизнь делают муки совести.
        А может они таким образом просто скрывают потери?
        Монос
        1. Cветлейший Сегодня, 12:52
          Цитата: Монос
          А может они таким образом просто скрывают потери?

          очень даже может быть
          Cветлейший
      3. Vita VKO Сегодня, 11:25
        Цитата: RASKAT
        то большинство суицидов совершается в регионах где наркобизнес цветет буйным цветом.

        Вдумайтесь в цифры, 8000 спецназовцев и более 300 самоубийств ежегодно. А наркомания это тоже вариант самоубийства для слабаков и трусов. Корень в том, что американцы тоже люди, которые должны жить соблюдая морально-этические принципы существования человека, а не сеять смерть и хаос по всему Миру. Поэтому возникает внутренний дискомфорт, психологическая неустойчивость, переоценка "американских ценностей" и как следствие наркомания, самоубийства и предательство, как попытка искупить преступления.
        Vita VKO
    2. Orel Сегодня, 10:50
      Цитата: LostCoast
      Что-же это за спецназ с самоубийствами...отряд самоубийц что-ли?


      Нормальный спецназ. Не хуже нашего будет. Все люди, у всех бывают проблемы, а после 15 лет войны в разных регионах мира будет наивным надеяться, что корпус спецназа будет в идеальном порядке. Людей безусловно измотали и то, что у них такая картина с самоубийствами не новость. Так было, есть и будет в любой армии мира, так как если армия воюет, то люди испытывают потом посттравматический синдром, который можно называть как угодно, афганский, чеченский, вьетнамский, корейский, или из свеженького сирийский. Все люди и ничто человеческое им не чуждо. Не надо делать из их спецназа иконы, но и из нашего спецназа икону делать тоже не стоит. Я думаю, что ни один спецназовец из российских спецподразделений никогда камень в адрес американского коллеги не кинет. Даже сейчас. Я уверен, что они друг друга уважают и понимают суть этой новости и злорадства по этому поводу у них нет.
      Orel
      1. KAV Сегодня, 10:54
        а после 15 лет войны в разных регионах мира

        Так, простите, не**й лезть в эти страны! Тогда, глядишь, и моральное здоровье покрепчает! Бедненькие... Измотались они...
        KAV
        1. Orel Сегодня, 11:10
          Цитата: KAV
          Так, простите, не**й лезть в эти страны! Тогда, глядишь, и моральное здоровье покрепчает! Бедненькие... Измотались они...


          У них такой же приказ, как у нас. Они не выбирают.
          Orel
        2. samoletil18 Сегодня, 11:14
          Приказали воевать воюют. Если бы Буши, Клинтону, Обама и пр. страдали суицидом!
          samoletil18
          1. jjj Сегодня, 11:42
            Как-то ловко у них получилось: все боевые операции проводить спецназом. Армии Запада деградируют.
            А спецназ надо беречь
            jjj
        3. Ren Сегодня, 11:18
          Цитата: KAV
          Так, простите, не**й лезть в эти страны! Тогда, глядишь, и моральное здоровье покрепчает! Бедненькие... Измотались они...

          Они солдаты, так же верны долгу и присяге... Не они (спецназ) начинают войны, они лишь исполняют приказ.
          Расскажите, пожалуйста, с подробностями, сколько раз Вы отказывались от исполнения приказа?
          Ren
          1. KAV Сегодня, 12:30
            Они солдаты, так же верны долгу и присяге...

            А я и не про солдат говорю, а про их командование.
            Расскажите, пожалуйста, с подробностями, сколько раз Вы отказывались от исполнения приказа?

            Один и последний раз, когда приказ пошел в разрез с уставом. После чего подал рапорт на увольнение.
            KAV
      2. слава1974 Сегодня, 11:24
        Так было, есть и будет в любой армии мира, так как если армия воюет, то люди испытывают потом посттравматический синдром, который можно называть как угодно, афганский, чеченский, вьетнамский, корейский, или из свеженького сирийский.

        Так не во всех армиях.В ВОВ не было никаких синдромов. Вьетнамский синдром появился, когда американский солдат приезжал домой, а там его называли убийцей,ходили демонстрации против войны и т.д.
        Так же и у нас. Когда "афганец" приезжает домой, а ему заявляют:" Я тебя туда не посылал", начинается "афганский" синдром.
        Поэтому, если американскому спецназовцу говорят, что он герой, а дома говорят, что он негодяй, или он сам начинает понимать, что на самом деле воюет не за мир и демократию, начинается в голове диссонанс, который и может на фоне усталости от войны привести к самоубийству.
        Косвенно это говорит о непопулярности военных действий как в армии, так и в обществе.
        слава1974
        1. Orel Сегодня, 11:37
          Цитата: слава1974
          Так не во всех армиях.В ВОВ не было никаких синдромов.


          Вы не правы. Просто тогда не было такого понятия и статистики такой не велось. Та война также продолжила убивать после своего окончания, как и любая другая война, до и после. Люди не железные, все реагируют на стресс по разному. Кто-то сходит с ума, кто-то убивает себя, кто-то старается забрать с собой еще кого-нибудь. Это было всегда, просто никто этого не замечал. Списывали на щизофрению, алкоголизм или еще что-нибудь, а по факту причиной было пережитое на войне, т.е. посттравматический стресс. Помните случае и рассказы, как люди "в атаку" во сне ходят. Это ведь не от здоровья берется, тревожные звоночки - ничего хорошего. Таких еще в старые времена называли "контуженными". Помните? Это ведь одно и то же.
          Orel
          1. слава1974 Сегодня, 11:49
            Помните случае и рассказы, как люди "в атаку" во сне ходят. Это ведь не от здоровья берется, тревожные звоночки - ничего хорошего.

            С этим нельзя не согласится. Но человек переживает и по другим поводам. То ЕГЭ боится сдавать ( помните сообщения в СМИ, что до самоубийств у детей доходит), то после смерти родственников, вобщем причин для переживаний много.
            Именно вьетнамский синдром проявился у тех солдат, кто домой из Вьетнама попадал самолетом. Быстрая смена обстановки, там ты герой,воевал, терял товарищей в бою, а сюда приехал ты убийца.
            Среди тех, кто добирался на кораблях, было гораздо меньше таких. На этом различии и появилось такое понятие.
            Если солдат дома находит взаимопонимание и поддержку, он побухает, поплачется в жилетку и все нормально. А если хочет поплакать, а ему говорят, что он мерзавец, тут кранты. У наших военных в Осетии в войне 08.08.08 был посттравматический стресс? Нет.
            После Чечни ( второй компании) у моих знакомых и знакомых знакомых никто и не слышал про такое, потому что мы вели справедливую войну и пользовались поддержкой общества.
            слава1974
            1. Orel Сегодня, 12:03
              Цитата: слава1974
              После Чечни ( второй компании) у моих знакомых и знакомых знакомых никто и не слышал про такое, потому что мы вели справедливую войну и пользовались поддержкой общества.


              Как бы я хотел, чтобы это было так, но к сожалению много сообщений о самоубийствах и "чеченских" ветеранов. На запрос в поисковике сотни ответов выходят. Разные регионы. Конечно причины самоубийства не всегда удается выяснить и не всегда это война, но почему-то среди воевавших этот процент несравненно выше. Вы безусловно правы, что если в обществе есть поддержка, то стресс легче побороть и справиться с проблемой, но это не отменяет самого факта его наличия и не снимает его причину, а это пережитое на войне.
              Orel
  2. Govorun Сегодня, 10:33
    Глава спецназа: американские военнослужащие вымотаны, среди них много самоубийств
    Это опять мы их довели до отчаяния???
    Govorun
    1. Зяблицев Сегодня, 10:48
      Судя по их же сообщениям о массовых изнасилованиях в армии , можно сделать следующий вывод - По ночам спать нужно, а не товарища в очко долбить...Тогда один не вымотается,а второй не самоубьется... laughing
      Зяблицев
    2. Avis Сегодня, 10:55
      Цитата: Govorun
      Глава спецназа: американские военнослужащие вымотаны, среди них много самоубийств
      Это опять мы их довели до отчаяния???

      Все вокруг них "ведут себя не профессионально", не поднимая руки вверх при их приближении? Ведь, вроде, по условиям игры положено сдаваться...
      Avis
      1. Ныробский Сегодня, 11:38
        Цитата: Avis
        Все вокруг них "ведут себя не профессионально", не поднимая руки вверх при их приближении? Ведь, вроде, по условиям игры положено сдаваться...

        По ходу дела так оно и есть. Синдром "разорванного шаблона", когда осознают, что Рэмбо в кинозале это одно, а Рэмбо в реальных боевых условиях, когда могут убить, совсем другое. Просто они не могут ответить на вопрос: - Чем декханин в душманке на башке, угрожает США? и "Какого овоща я тут делаю и во имя чего?"
        Ныробский
  3. Копчёный Сегодня, 10:37
    Интересно наши это тоже переймут как остальной косплей с мультикамом и опскорами?
    Копчёный
    1. Mareco Сегодня, 10:46
      Типо мультикам и облегеченный шлемы это плохо? В бандане лучше?
      Mareco
      1. Копчёный Сегодня, 11:07
        Нет, это стильно.
        Копчёный
  4. voyaka uh Сегодня, 10:39
    Они все-время работают "на местности".
    Перегруз.
    Надо увеличивать количество спецназа и проводить ротации
    с длительным отдыхом.
    voyaka uh
    1. Комментарий был удален.
    2. Дамир Сегодня, 10:46
      а может им уже того... дома посидеть??? и в восточной европе к миссиям готовится не надо... вот и время на отдых...
      Дамир
      1. Avis Сегодня, 10:51
        Цитата: Дамир
        а может им уже того... дома посидеть???

        Именно.
        Avis
      2. voyaka uh Сегодня, 10:52
        В спецназы идут добровольцы, искатели приключений и адреналина.
        В тылу они "хиреют" и впадают в депрессии.
        У Англии ВСЯ армия - спецназы. И постоянно пасутся в жарких странах.
        Но англичане менее эмоциональны, молчаливы, отсюда меньше самоубийств.
        А американцам надо давать солдатам больше отпусков (но тоже - не переборщить,
        а то - депрессняк )
        voyaka uh
        1. Дамир Сегодня, 10:54
          ну значит обеспечить им тренировки дома.. на территории США.. и незачем лезть куда их не просят...
          Дамир
          1. voyaka uh Сегодня, 11:01
            " незачем лезть куда их не просят..."///

            А их (вернее, их начальство) , просят: правительство Ирака, правительство Иордании, правительство Афганистана. Просят курды, просят Сауды.
            Как и российских спецназовцев просят: правительство Сирии, правительство Ливии, ДНР, ЛНР...
            Работа такая fellow .
            voyaka uh
            1. Дамир Сегодня, 11:16
              правительства ДНР и ЛНР не признаны и ни о чем просить не могут... отбиваются своими силами... в Ливии нет легитимного правительства которое могло бы обратится за помощью.... с просьбой обращалось только правительство Сирии и они эту помощь (весьма и весьма ограниченную кстати по меркам Советского времени) получили...
              Вот интересно в Афганистане "Северная коалиция" вынесла талибов почти на счет "раз".... что им помешало дальше???? у саудов какие проблемы??? мощнейшее государство региона...
              Дамир
        2. Berkut24 Сегодня, 11:02
          У Англии ВСЯ армия - спецназы.

          Это вы погорячились сейчас....
          Berkut24
          1. voyaka uh Сегодня, 11:05
            Отнюдь. Сухопутной армии Великобритании сейчас как-таковой нет.
            Они досокращались по предела. Все сухопутные пехотные силы -
            разнообразные спецназы. Остальное: танкисты/артиллеристы/саперы.
            voyaka uh
            1. Mareco Сегодня, 11:24
              Э, не многовато ли спецназа получается? Я уж не говорю о дизбалансе.
              Mareco
            2. Berkut24 Сегодня, 11:34
              Ну то есть, Вы признаете что уже не вся сухопутная армия.
              Сухопутная армия Великобритании:
              Королевский бронетанковый корпус
              Королевский полк артиллерии
              Корпус королевских инженеров или Королевский инженерный корпус
              Королевский корпус электромеханических инженеров
              Королевский корпус связи
              Разведывательный корпус
              Королевский корпус материально-технического обеспечения
              Армейский воздушный корпус
              Королевский департамент армейских священников
              Адъютантский корпус
              Отделение военной полиции адъютантского корпуса
              Юридическая служба сухопутных войск
              Отделение поддержки сотрудников и персонала
              Образовательная и учебная служба
              Медицинская служба Армии Великобритании
              Армейский музыкальный корпус
              Армейский корпус физической подготовки
              Учебный корпус стрелкового оружия

              Британская пехота состоит из 36 регулярных батальонов и 14 территориальных батальонов и формирует 17 полков, с одним или более регулярными батальонами, и, в большинстве случаев, приданными батальонами территориальной армии. Британская кавалерия (англ. British cavalry) в настоящее время состоит из полка Дворцовой кавалерии, остальные восемь ныне существующих регулярных кавалерийских полков сохранили свои названия лишь номинально т.к. входят в состав Королевского танкового корпуса (Британская армия Вооруженных сил Великобритании).Из нерегулярной армии в строю осталось только четыре конных полка Йоменской кавалерии, также сохранившие свои названия лишь номинально, т.к. и как восемь конных регулярных полков тоже входят в состав Королевского танкового корпуса (Территориальная армия Вооруженных сил Великобритании).

              При этом,хочу заметить, что подразделения территориальной обороны - это совсем не спецназ...
              Berkut24
    3. Аскет Сегодня, 10:58
      Цитата: voyaka uh
      Надо увеличивать количество спецназа и проводить ротации
      с длительным отдыхом.

      По принципу треть воюет, треть готовится воевать в повышенной готовности, треть отдыхает в Европе имитируя защиту от российских агрессоров, желательно в Амстердаме, либо в Эстонии в анабиозе laughing И так по кругу, как в карауле
      Аскет
      1. voyaka uh Сегодня, 11:07
        Совершено правильное предложение.
        Но в Балтике они держат (тоже в постоянной ротации) регулярные пехотные части армии и
        корпуса морской пехоты, а не спецназы.
        voyaka uh
    4. lysyj bob Сегодня, 11:24
      "8000 бойцов спецназа США сегодня несут службу в более чем 80 странах мира"

      Может лучше урезать? А то как-то не вяжется со статусом "самой миролюбивой" державы
      lysyj bob
    5. samoletil18 Сегодня, 11:27
      Ага! Набрал 100000 желающих в спецназ и через неделю 100000 спецназа. Пока их подготовят, кого убьют или ранят, кто отсуицидится, кто уволился по завершении контракта.
      samoletil18
  5. Александр777 Сегодня, 10:44
    Девочки сша устали.)))))
    Александр777
  6. viktor. Сегодня, 10:45
    Цитата: voyaka uh
    Они все-время работают "на местности".
    Перегруз
    НЕ перегруз а ПЕРЕДОЗ извеините что поправил wassat
    viktor.
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:46
    «Я не хочу вдаваться в ужасную статистику, но мы страдаем».

    Когда посчитаете сферой своих национальных интересов Луну, то страдать придется еще больше. Коль являешься затычкой к каждой бочке, то рано или поздно, но рассыпешься.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:49
      Так они и на Марс поглядывают . Не лопнут от Ымперских амбиций ?
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:56
        Нельзя объять необъятное. Умные люди знали, что говорили.
        rotmistr60
  8. Mareco Сегодня, 10:48
    Вообще странно.Большая проффисиональная армия, плюс у них столько всяких спецназов: Котики, Дельты, Береты, Рейнджеры. И при этом людей не хватает.
    Mareco
    1. zivXP Сегодня, 10:56
      Это они так клянчат денег у Сената
      zivXP
    2. Аскет Сегодня, 11:02
      Цитата: Mareco
      Вообще странно.Большая проффисиональная армия, плюс у них столько всяких спецназов: Котики, Дельты, Береты, Рейнджеры. И при этом людей не хватает.

      Если выполнять постоянно несвойственные общевойсковые задачи никакого спецназа не хватит, наши тоже из Чечни не вылезали, зачастую выполняя задачи общевойсковых подразделений.
      Аскет
  9. Avis Сегодня, 10:54
    активность вызывает все больше стресса.
    Томас не стал называть данные о количестве самоубийств: «Я не хочу вдаваться в ужасную статистику, но мы страдаем».

    Какие чувствительные...
    И, вообще, разучились пить за время Сухого закона, теперь не знают как стресс снять. :) После уничтожения не-тренировочных мишеней там, куда их никто не тащил.
    Avis
  10. Холуай Сегодня, 10:54
    Странное заявление.
    ССО-США самые многочисленные в мире, их численность 58 тысяч! Из них только Зелёных Беретов больше 13-тысяч человек.
    И самое загруженное подразделение 75 полк Рейнджеров.

    Хотя спец операций проведено действительно много. К тому же Дельта всё время находятся около объектов возможного удара или штурма...
    Холуай
    1. IGOR GORDEEV Сегодня, 12:29
      Цитата: Холуай
      Хотя спец операций проведено действительно много. К тому же Дельта всё время находятся около объектов возможного удара или штурма...

      И какой толк от их суперактивности? Что террорюг в Сирии защемили? Пришли наши и наваляли всем кому надо.
      IGOR GORDEEV
  11. КОТ БАЮН Сегодня, 10:56
    А НЕ ВОЕВАТЬ Не пробовали? Так попробуйте... Говорят что помогает.....
    КОТ БАЮН
  12. aybolyt678 Сегодня, 11:03
    Самоубийства происходят на фоне осознания собственной никчемности и бесполезности
    aybolyt678
  13. prior Сегодня, 11:05
    Спецназовцы БША (Банановых Штатов Америки) тоже плачут...
    prior
  14. Doliva63 Сегодня, 11:22
    Цитата: Orel
    Я думаю, что ни один спецназовец из российских спецподразделений никогда камень в адрес американского коллеги не кинет. Даже сейчас. Я уверен, что они друг друга уважают и понимают суть этой новости и злорадства по этому поводу у них нет.

    Что вы говорите? Всякий раз, когда наша армейская спецразведка пересекалась с ихней на территории 3-х стран, они всегда норовили напакостить вплоть до захвата пленных (о прямых столкновениях не помню). С чего их уважать-то? Это только на соревнованиях они улыбаются, а чуть что - нож в спину. Т.е., априори заточены на агрессию. Так что чем больше их застрелится, повесится и т.д., тем спокойней будет на планете. Я уж 20 лет на дембеле, но думаю, что ничего не изменилось. Тем более, когда до некоторых дошло, что "партнёры" они никакие, и это очень мягко сказано.
    Doliva63
    1. Orel Сегодня, 12:25
      Цитата: Doliva63
      Так что чем больше их застрелится, повесится и т.д., тем спокойней будет на планете.


      Я ни на чью могилу не плюю,
      И на костях я джигу не танцую.
      Того, кто встал у бездны на краю,
      Рукой своею к ней не подтолкну я.

      Злорадством душу пачкать не хочу.
      Судья всем Бог. Лишь Он за всё отмерит
      Прохвосту, лиходею, палачу —
      За слёзы и за воровство доверья.
      Orel
  15. voyaka uh Сегодня, 11:22
    Кстати, прямо сейчас - сегодня - американские и английские спецназы рвут когти по пустыне
    на джипах прямо к Дейр-ез-Зор с юга.
    И весьма вероятно, что придут раньше Сирийской армии, которая топчется уже месяц недалеко от Пальмиры.
    Вот где русские спецназовцы могли бы показать себя, опередив американцев! fellow
    voyaka uh
    1. Платов Сегодня, 11:30
      Не грохнув ли Амеров????))))))))))
      Платов
    2. Mareco Сегодня, 11:33
      Действительно. Это была бы хорошая проверка, т.к. наши особенно дерзких операций не проводят (если судить по открытой информации), в основном рутинная работа по авиа и арт наводке и тому подобное.
      Возможно руководство не хочет рисковать. У амеров хороший тыл в виде Иордании, а у нас сирийцы и кишкообразный фронт.
      Может ЧВКашниками попробуют прорваться, но об этом мы мало что узнаем.
      Mareco
  16. bratchanin Сегодня, 11:55
    У них в спецназе только и остались настоящие мужики.
    bratchanin
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