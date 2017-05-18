Глава спецназа: американские военнослужащие вымотаны, среди них много самоубийств

Мы – не панацея и не окончательное решение всех проблем, и вы никогда не услышите такие слова от нас,

Американский спецназ сегодня не в состоянии поддерживать текущую интенсивность операций, осуществляемых во многих странах мира, бойцы психологически измотаны, среди них большой процент самоубийств, передает РИА Новости заявление начальника Главного управления войск специального назначения МО США Раймонд Томас на слушаниях в сенате.По словам генерала, «8000 бойцов спецназа США сегодня несут службу в более чем 80 странах мира и находятся на острие боевых действий». При этом «55,3% военнослужащих находятся на Ближнем Востоке, 17,3% – в Африке и 12,7% – в Европе. Около 500 спецназовцев находятся в Сирии», – сказал он.С апреля погибли уже 4 солдат в Сомали и Афганистане. За прошлый год погибли 20 военнослужащих.Он отметил, что «спецназ воюет против террористических группировок ИГ, Аль-Каида (обе запрещены в РФ) и Аш-Шабаб, а также готовится к возможным операциям в Северной Корее и миссиям в Восточной Европе, в случае российской агрессии». Такая активность вызывает все больше стресса.заявил Томас сенаторам.Законодатели разделяют озабоченность генерала. Они тоже считают, что в армии США культивируется миф, будто только спецназ решит все и вся, а армейские командиры все чаще чрезмерно полагаются на привлечение сил специального назначения по любому поводу, по сути, перекладывая на них свои задачи.Томас не стал называть данные о количестве самоубийств: «Я не хочу вдаваться в ужасную статистику, но мы страдаем».По данным СМИ, всего в Вооруженных силах США в прошлом году зафиксировано 275 случаев суицида (для сравнения, в 2012 году – 321 случай).