В Йемене впервые заметили сверхмощные советские минометы Сегодня, 11:08 В интернете появилось видео, на котором показано, как подразделение хуситов в Йемене использует против саудовской коалиции тяжелый миномет М-160. 0 Бронетанковая техника Германии во Второй мировой войне. Тяжелый танк Pz Kpfw VI Ausf Н «Tiger» (Sd Самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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