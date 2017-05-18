12:54 18 мая

В Йемене впервые заметили сверхмощные советские минометы

В интернете появилось видео, на котором показано, как подразделение хуситов в Йемене использует против саудовской коалиции тяжелый миномет М-160.




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