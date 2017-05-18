12:58 18 мая

В Ираке камера спасла журналиста от пули снайпера

Иракский журналист Аммер Алваели чудом остался жив в Мосуле - от пули снайпера его защитила закрепленная на груди экшн-камера.




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Комментарии 2

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  1. К0щей Сегодня, 11:52
    не, просто "снайпер" косой был... скорее всего вообще не снайпер пальнул из автомата.
    К0щей
    1. Avis Сегодня, 12:25
      Цитата: К0щей
      не, просто "снайпер" косой был... скорее всего вообще не снайпер пальнул из автомата.

      ...или просто пуля на излёте была.
      Говорят, во время ПМВ один лётчик вообще поймал такую пулю рукой.
      Avis
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