В Ираке камера спасла журналиста от пули снайпера Сегодня, 11:10 Иракский журналист Аммер Алваели чудом остался жив в Мосуле - от пули снайпера его защитила закрепленная на груди экшн-камера. 0 Солдаты будущего Последний довод королей: Как устроена дура Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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