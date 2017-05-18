Кадры операции по деблокаде Дейр-эз-Зора Сегодня, 11:13 Элитный «5-й легион» сирийской армии пробивает коридор к осаждённому террористами Дейр эз-Зору. Начало соответствующей операции официально подтверждено в Дамаске. 0 Удар по Дейр-эз-Зору: Пентагон признал ошибку Латышский Легион смерти: свастика вместо совести Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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