12:57 18 мая

Кадры операции по деблокаде Дейр-эз-Зора

Элитный «5-й легион» сирийской армии пробивает коридор к осаждённому террористами Дейр эз-Зору. Начало соответствующей операции официально подтверждено в Дамаске.




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