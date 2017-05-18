Кадры тренировки секретного подразделения морского спецназа РФ Сегодня, 11:26 Корреспондент ТРК «Звезда» Максим Румянцев побывал на учениях морского спецназа, одного из самых секретных подразделений российской армии. 1 Спецназ – элита российской армии Конец "Большой Берты". Специальный репортаж А.Сладкова Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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