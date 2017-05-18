13:00 18 мая

Кадры тренировки секретного подразделения морского спецназа РФ

Корреспондент ТРК «Звезда» Максим Румянцев побывал на учениях морского спецназа, одного из самых секретных подразделений российской армии.




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