Украинские СМИ подсчитали, сколько нужно денег для въезда в ЕС
Украинское издание «Новое время» собрало данные дипломатических ведомств о денежных гарантиях некоторых стран Шенгенского соглашения, необходимых для пребывания в той или иной стране, сообщает РИА Новости .
В частности, по данным ресурса, для поездки в Бельгию иностранцам необходимо иметь с собой по 95 евро из расчета на одни сутки.
А «чтобы въехать в Германию, нужно иметь при себе 45 евро в сутки», пишет автор. «Иностранцу могут отказать во въезде, если он не имеет средств для того, чтобы оплатить свое пребывание или обратный путь домой, или в третью страну, вид на жительство в которой он имеет. В то же время, сумма, которую вы должны иметь в сутки, законодательно не установлена. И пограничники рассматривают каждую ситуацию отдельно», – отмечает он.
Минимальная сумма, которая необходима для пребывания в Греции, – 300 евро на пять дней. В Швеции действует закон, согласно которому, для пересечения границы, по состоянию на 2017 год, нужно иметь с собой 450 шведских крон (47 евро) на день.
Наиболее доступной страной для туристов является Венгрия – во время въезда в эту страну необходимо иметь минимум 3,2 евро (1000 венгерских форинтов).
При этом ресурс сообщает, что «минимальная зарплата на Украине составляет 3,2 тысячи гривен (около 108 евро по курсу Нацбанка)». Средняя зарплата в марте текущего года составила 6,7 тыс. грн. или около 230 евро.
В частности, по данным ресурса, для поездки в Бельгию иностранцам необходимо иметь с собой по 95 евро из расчета на одни сутки.
А «чтобы въехать в Германию, нужно иметь при себе 45 евро в сутки», пишет автор. «Иностранцу могут отказать во въезде, если он не имеет средств для того, чтобы оплатить свое пребывание или обратный путь домой, или в третью страну, вид на жительство в которой он имеет. В то же время, сумма, которую вы должны иметь в сутки, законодательно не установлена. И пограничники рассматривают каждую ситуацию отдельно», – отмечает он.
Минимальная сумма, которая необходима для пребывания в Греции, – 300 евро на пять дней. В Швеции действует закон, согласно которому, для пересечения границы, по состоянию на 2017 год, нужно иметь с собой 450 шведских крон (47 евро) на день.
Наиболее доступной страной для туристов является Венгрия – во время въезда в эту страну необходимо иметь минимум 3,2 евро (1000 венгерских форинтов).
При этом ресурс сообщает, что «минимальная зарплата на Украине составляет 3,2 тысячи гривен (около 108 евро по курсу Нацбанка)». Средняя зарплата в марте текущего года составила 6,7 тыс. грн. или около 230 евро.
Использованы фотографии: http://www.5.ua
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