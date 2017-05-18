12:54 18 мая

Украинские СМИ подсчитали, сколько нужно денег для въезда в ЕС

Украинское издание «Новое время» собрало данные дипломатических ведомств о денежных гарантиях некоторых стран Шенгенского соглашения, необходимых для пребывания в той или иной стране, сообщает РИА Новости .



В частности, по данным ресурса, для поездки в Бельгию иностранцам необходимо иметь с собой по 95 евро из расчета на одни сутки.


А «чтобы въехать в Германию, нужно иметь при себе 45 евро в сутки», пишет автор. «Иностранцу могут отказать во въезде, если он не имеет средств для того, чтобы оплатить свое пребывание или обратный путь домой, или в третью страну, вид на жительство в которой он имеет. В то же время, сумма, которую вы должны иметь в сутки, законодательно не установлена. И пограничники рассматривают каждую ситуацию отдельно», – отмечает он.

Минимальная сумма, которая необходима для пребывания в Греции, – 300 евро на пять дней. В Швеции действует закон, согласно которому, для пересечения границы, по состоянию на 2017 год, нужно иметь с собой 450 шведских крон (47 евро) на день.

Наиболее доступной страной для туристов является Венгрия – во время въезда в эту страну необходимо иметь минимум 3,2 евро (1000 венгерских форинтов).

При этом ресурс сообщает, что «минимальная зарплата на Украине составляет 3,2 тысячи гривен (около 108 евро по курсу Нацбанка)». Средняя зарплата в марте текущего года составила 6,7 тыс. грн. или около 230 евро.

Использованы фотографии: http://www.5.ua
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 37

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. cniza Сегодня, 12:17
    При этом ресурс сообщает, что «минимальная зарплата на Украине составляет 3,2 тысячи гривен (около 108 евро по курсу Нацбанка)». Средняя зарплата в марте текущего года составила 6,7 тыс. грн. или около 230 евро.


    Счастливого пути и ни в чем себе не отказывайте.
    cniza
    1. dag Сегодня, 12:21
      Цитата: cniza
      При этом ресурс сообщает, что «минимальная зарплата на Украине составляет 3,2 тысячи гривен (около 108 евро по курсу Нацбанка)». Средняя зарплата в марте текущего года составила 6,7 тыс. грн. или около 230 евро.

      Счастливого пути и ни в чем себе не отказывайте.

      Ну на самом деле , вам нужно потратить те же самые деньги + расходы на оплату и оформление ВИЗЫ request
      dag
      1. LostCoast Сегодня, 12:23
        Цитата: dag
        Ну на самом деле , вам нужно потратить те же самые деньги + расходы на оплату и оформление ВИЗЫ

        Мне виза не нужна.Куплю на загранпаспорт билет на самолёт и прилечу к тебе в гости в израиль.
        LostCoast
        1. сиг Сегодня, 12:41
          Цитата: LostCoast
          Цитата: dag
          Ну на самом деле , вам нужно потратить те же самые деньги + расходы на оплату и оформление ВИЗЫ

          Мне виза не нужна.Куплю на загранпаспорт билет на самолёт и прилечу к тебе в гости в израиль.

          И здесь не оставляет в покое платный тролль сайта еврея,хочет даже лично встретиться с ним в Израиле.Для русских безвиз в Израиль действует- это мы знаем.
          сиг
          1. LostCoast Сегодня, 12:44
            Опять что-то прилипло к моей подошве...А это копеечная црушная
            Цитата: сиг
            И здесь не оставляет в покое платный тролль сайта еврея,хочет даже л

            LostCoast
            1. сиг Сегодня, 12:51
              Цитата: LostCoast
              Опять что-то прилипло к моей подошве...А это копеечная црушная
              Цитата: сиг
              И здесь не оставляет в покое платный тролль сайта еврея,хочет даже л

              Ну что,тролляка,выкакался,полегчало..? Любитель усатых диктаторов.
              сиг
        2. dag Сегодня, 12:50
          Цитата: LostCoast
          Мне виза не нужна.Куплю на загранпаспорт билет на самолёт и прилечу к тебе в гости в израиль.

          Видешь как просто -- Безвиз , а аньше платил 100 баксов + ехал в Москву или консульство -0- которых в общем то же 3 или 4 на всю Россию.
          т.е.для тебя безвиз -- хорошо , а для Украины - плохо laughing
          Зависть , плохая штука. wink
          dag
          1. LostCoast Сегодня, 12:52
            Найди пожалуйста где я здесь завидую хохлам.Я в эуропке был пару раз,ниже я в краце описал впечатления от поездки.Что это мне злорадствовать?
            LostCoast
      2. cniza Сегодня, 12:23
        А я что против ? для всех одинаково.
        cniza
        1. BATUHAN Сегодня, 12:31
          Нормальный человек думает как сделать дома жизнь лучше.
          Остальной "прогрессивный" люд думает как бы свалить. Кто в израиль, кто в европу. А оттуда потом стонать по Родине - хаять ее и слюной брызгать. Но непременно в завещании: "похороните на Руси".
          Одним словом - черти.
          BATUHAN
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:33
            Цитата: BATUHAN
            Нормальный человек думает как сделать дома жизнь лучше.

            Мудрые слова ! good
            bouncyhunter
            1. BATUHAN Сегодня, 12:45
              Ежели каждый чиновник укравший миллионы эти самые миллионы потратит дома, то я буду благодарен этим чинушам.
              Ежели они построят на украденное себе дом, детям дом, внукам по дому. Жене и всем ее родственникам по дому. Проведут к домам дорогу, воду, газ и электричество. Садик для детей и школу, поликлинику, магазины, стадион и прочую инфраструктуру для хорошей жизни. И строят пусть наши русские строители.
              Да так построят, чиновники себе и всей родне дома, что бы жалко было уезжать, что бы жаба душила даже от мысли уехать куда либо.. Пусть дорогущие дома строят. Пусть покупают наш кирпич и цемент, плитку и камень. По полной программе. Вот это будет реальный вклад в экономику. Вот это будет забота о земле родной.
              Вот это вбить бы каждому, кто живет на земле нашей. Живите тут! Стройтесь и радуйте детей. Покажи своему ребенку, что жить у нас на Руси ХОРОШО! Тогда и мечтать никто не будет о безвизе.
              BATUHAN
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:51
                Не могу не выразить своё восхищение Вашими словами , снимаю шляпу ! hi
                bouncyhunter
          2. dag Сегодня, 12:51
            Цитата: BATUHAN
            Нормальный человек думает как сделать дома жизнь лучше.

            А какая связь?
            Такое впечатление , что безвиз усложняет жизнь дома. belay
            dag
      3. Zibelew Сегодня, 12:25
        И да.. кто будет вылетать в Европу последним - не забудьте выключить свет в аэропорту!
        Некая бабушка очень хотела стать дедушкой и непрестанно докучала Господу молитвами о том, что бы у нее вырос.. х... Господь внял бабушкиным молитвам, но поскольу докучать Ему суетными просьбами всё же грех, х... у бабушки вырос во-первых на лбу, а во-вторых нестоячий.. Не добавив таким образом бабушке ни красоты, ни радости, а главное - ни на йоту не приблизив ее к искомому состоянию дедушки...
        Вы прослушали рассказ про безвизовый режим для Украины. Трехмесячный ( это во-первых) и без права работы ( это во-вторых)
        Zibelew
      4. Karelof Сегодня, 12:29
        Для нас вроде около 50Е на год стоит пошлина и страховка. Больше ничего платить не нужно. Наличие денег при пересечении границы шенгена не проверяют.
        Karelof
      5. Berkut752 Сегодня, 12:37
        Цитата: dag
        Цитата: cniza
        При этом ресурс сообщает, что «минимальная зарплата на Украине составляет 3,2 тысячи гривен (около 108 евро по курсу Нацбанка)». Средняя зарплата в марте текущего года составила 6,7 тыс. грн. или около 230 евро.

        Счастливого пути и ни в чем себе не отказывайте.

        Ну на самом деле , вам нужно потратить те же самые деньги + расходы на оплату и оформление ВИЗЫ request

        Вы совершенно правы, если не кушать, пить, не одеваться, обуваться, не платить ЖКХ, подготовить и размять попку, в течение 4 месяцев, то можно сгонять в Европу на сутки.
        Berkut752
        1. dag Сегодня, 12:52
          Цитата: Berkut752
          Вы совершенно правы, если не кушать, пить, не одеваться, обуваться, не платить ЖКХ, подготовить и размять попку, в течение 4 месяцев, то можно сгонять в Европу на сутки.

          Почему ?
          dag
      6. barclay Сегодня, 12:53
        Цитата: dag
        Ну на самом деле , вам нужно потратить те же самые деньги + расходы на оплату и оформление ВИЗЫ

        Надо же? Какие же мы несчастные... crying
        barclay
    2. гурт Сегодня, 12:22
      Цитата: cniza
      Счастливого пути и ни в чем себе не отказывайте.

      берите своих лошадок и скачите,скачите,скачите.......
      гурт
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:29
        Цитата: гурт
        берите своих лошадок и скачите,скачите,скачите.......

        Какие лошадки ? Скакалки в руки и - вперёд ! lol
        bouncyhunter
    3. МПК105 Сегодня, 12:26
      Подсчитали-прослезились...За что скакали,спрашивается...- request
      МПК105
      1. сиг Сегодня, 12:44
        Весьма колоритный,презентабельный мужик у вас на фото,похож на незабвенного Карла Маркса.
        сиг
      2. Masya Masya Сегодня, 12:45
        .За что скакали,спрашивается...


        wink
        Masya Masya
      3. Shurik70 Сегодня, 12:48
        Цитата: МПК105
        Подсчитали-прослезились...За что скакали,спрашивается...- request

        Что? Серьёзно? 16 млн$ ???
        Коррупционнер, прорвавшийся в президенты страны, пусть сейчас и испытывавшей сильнейшие экономические трудности, но потенциально САМОЙ обеспеченной (на душу населения) из бывших республик СССР исключительно за счёт внутренних резервов?
        И вы хотите сказать, что в этих условиях он положил себе в карман ВСЕГО 16 млн жабьих шкурок?!!
        Shurik70
  2. Сергей Медведев Сегодня, 12:17
    Всё понятно. Воспользоваться безвизом не смогут 80-90% украинцев. За что боролись то?
    Сергей Медведев
  3. soroKING Сегодня, 12:20
    гуляй рванина от рубля и выше...В.С.Высоцкий
    soroKING
  4. Рабинович_007 Сегодня, 12:26
    В России богаче живут?
    Рабинович_007
    1. LostCoast Сегодня, 12:32
      Цитата: Рабинович_007
      В России богаче живут?

      таки польша мне напомнила дачное замкадье,а в хельсинки будто-бы из питера не уезжал...а насчёт богаче не заметил.Одеты также,машины то-же всякие есть.А что у них в карманах не знаю.Не люблю чужие деньги считать.
      LostCoast
    2. Berkut752 Сегодня, 12:38
      Цитата: Рабинович_007
      В России богаче живут?

      А то..................
      Berkut752
    3. Ныробский Сегодня, 12:40
      Цитата: Рабинович_007
      В России богаче живут?

      У нас правило - "По приходу и расход". На халяву жить не приучены. Есть желание, поедут за границу отдыхать, нет, так поедут отдыхать на ближайшую речку или в лес.
      Ныробский
  5. askort154 Сегодня, 12:27
    В каждом государстве установлен свой прожиточный минимум в сутки. Они у нас назывались "суточные" , которые выплачивались предприятием при загран-командировках. Если едешь "частно", то плати свои кровные. Туристы - другой вариант.
    askort154
  6. art030765 Сегодня, 12:35
    безвизовый режим прежде всего нужен предпринимателям съездить на выставку встретиться с партнерами посмотреть в живую производство наладить контакты это даст существенный толчек развитию предпринимательства и это несомненно плюс для украины, второй важный аспект обучение молодежи по европейским программам тоже важно для будущего плюс возможность студентам ездить по европе что касается остального населения совершенно не важно смогут они поехать или нет сттране и им это не принесет особой пользы
    art030765
  7. uav80 Сегодня, 12:38
    А непроще заехать в ЕС через Угорщину, а там далее в любую другую страну по желанию, границ же в ЕС нет, или я в чем то ошибаюсь..???
    uav80
  8. rotmistr60 Сегодня, 12:40
    Сейчас на радостях попрыгают, а потом наступит "похмелье". Зато как был рад сам Порошенко, что хоть одно из его обещаний сбылось и то не полностью.
    rotmistr60
  9. zivXP Сегодня, 12:42
    Так и вспомнилось: "Ох, я в Венгрии на рынок похожу.
    На немецких, на румынок погляжу.
    Демократки, - уверяли кореша, -
    Не берут с советских граждан ни гроша."
    zivXP
  10. Atlant-1164 Сегодня, 12:50
    зачем считать то..чего у народа нету. а олигархам пофиг..виза или без виза.
    Atlant-1164
Картина дня