В США представлены проекты на замену UH-60 Black Hawk и AH-64 Apache
Вертолетный парк вооруженных сил США сильно устарел, и требуются значительные капиталовложения, чтобы поддерживать его в боевой готовности. В этой связи Пентагон активно ищет замену таким вертолетам, как UH-60 Black Hawk и AH-64 Apache, при этом одним из важных критериев становится более низкая стоимость содержания летательных аппаратов, пишет Bloomberg .
Компании Bell Helicopter и Sikorsky Aircraft совместно с Boeing представили 2 варианта замены вертолетов для сухопутных войск США. Оба проекта предполагают большую скорость, радиус действия и устойчивость в режиме висения при сниженной стоимости по сравнению со старыми винтокрылыми машинами.
Bell предлагает в качестве замены устаревшим вертолетам конвертоплан V-280 Valor. Это аналог V-22 Osprey, используемого Корпусом морской пехоты США, значительно меньших размеров. Кроме более скромных габаритов от «Оспри» он отличается тем, что поворачиваться у него будут не двигатели целиком, расположенные на концах крыльев, а только сами винты. Прямое крыло из композитных материалов и сокращение количества движущихся частей при изменении положения винта позволит упростить производство и снизить стоимость. Конвертоплан сможет развивать скорость 518 км/ч и нести экипаж из четырех человек и десант из 14.
Вариант компании Sikorsky предполагает создание вертолета SB-1 Defiant соосной схемы с толкающим винтом в хвостовой части на основе экспериментальной разработки X2 и небольшого разведывательного вертолета S-97 Raider. Планируется, что Defiant будет развивать скорость 463 км/ч и нести экипаж из 4 человек и 12 десантников. Способность компании трансформировать свой S-97 в более крупный аппарат вызывает сомнения экспертов, однако представители Sikorsky демонстрируют полную уверенность в успехе.
Американские вертолеты UH-60 Black Hawk в последнее время неоднократно становились участниками происшествий. В апреле при падении «Черного ястреба» погиб член экипажа, еще двое серьезно пострадали. В феврале в результате крушения вертолета UH-60 Blackhawk в США пострадали четверо военных. Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался о необходимости модернизации и укрепления вооруженных сил, однако он отдает основное предпочтение флоту.
Компании Bell Helicopter и Sikorsky Aircraft совместно с Boeing представили 2 варианта замены вертолетов для сухопутных войск США. Оба проекта предполагают большую скорость, радиус действия и устойчивость в режиме висения при сниженной стоимости по сравнению со старыми винтокрылыми машинами.
Bell предлагает в качестве замены устаревшим вертолетам конвертоплан V-280 Valor. Это аналог V-22 Osprey, используемого Корпусом морской пехоты США, значительно меньших размеров. Кроме более скромных габаритов от «Оспри» он отличается тем, что поворачиваться у него будут не двигатели целиком, расположенные на концах крыльев, а только сами винты. Прямое крыло из композитных материалов и сокращение количества движущихся частей при изменении положения винта позволит упростить производство и снизить стоимость. Конвертоплан сможет развивать скорость 518 км/ч и нести экипаж из четырех человек и десант из 14.
Вариант компании Sikorsky предполагает создание вертолета SB-1 Defiant соосной схемы с толкающим винтом в хвостовой части на основе экспериментальной разработки X2 и небольшого разведывательного вертолета S-97 Raider. Планируется, что Defiant будет развивать скорость 463 км/ч и нести экипаж из 4 человек и 12 десантников. Способность компании трансформировать свой S-97 в более крупный аппарат вызывает сомнения экспертов, однако представители Sikorsky демонстрируют полную уверенность в успехе.
Американские вертолеты UH-60 Black Hawk в последнее время неоднократно становились участниками происшествий. В апреле при падении «Черного ястреба» погиб член экипажа, еще двое серьезно пострадали. В феврале в результате крушения вертолета UH-60 Blackhawk в США пострадали четверо военных. Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался о необходимости модернизации и укрепления вооруженных сил, однако он отдает основное предпочтение флоту.
Использованы фотографии: http://www.bloomberg.com/
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