16:40 18 мая

В США представлены проекты на замену UH-60 Black Hawk и AH-64 Apache

Вертолетный парк вооруженных сил США сильно устарел, и требуются значительные капиталовложения, чтобы поддерживать его в боевой готовности. В этой связи Пентагон активно ищет замену таким вертолетам, как UH-60 Black Hawk и AH-64 Apache, при этом одним из важных критериев становится более низкая стоимость содержания летательных аппаратов, пишет Bloomberg .

Компании Bell Helicopter и Sikorsky Aircraft совместно с Boeing представили 2 варианта замены вертолетов для сухопутных войск США. Оба проекта предполагают большую скорость, радиус действия и устойчивость в режиме висения при сниженной стоимости по сравнению со старыми винтокрылыми машинами.

Bell предлагает в качестве замены устаревшим вертолетам конвертоплан V-280 Valor. Это аналог V-22 Osprey, используемого Корпусом морской пехоты США, значительно меньших размеров. Кроме более скромных габаритов от «Оспри» он отличается тем, что поворачиваться у него будут не двигатели целиком, расположенные на концах крыльев, а только сами винты. Прямое крыло из композитных материалов и сокращение количества движущихся частей при изменении положения винта позволит упростить производство и снизить стоимость. Конвертоплан сможет развивать скорость 518 км/ч и нести экипаж из четырех человек и десант из 14.


В США представлены проекты на замену UH-60 Black Hawk и AH-64 Apache


Вариант компании Sikorsky предполагает создание вертолета SB-1 Defiant соосной схемы с толкающим винтом в хвостовой части на основе экспериментальной разработки X2 и небольшого разведывательного вертолета S-97 Raider. Планируется, что Defiant будет развивать скорость 463 км/ч и нести экипаж из 4 человек и 12 десантников. Способность компании трансформировать свой S-97 в более крупный аппарат вызывает сомнения экспертов, однако представители Sikorsky демонстрируют полную уверенность в успехе.



Американские вертолеты UH-60 Black Hawk в последнее время неоднократно становились участниками происшествий. В апреле при падении «Черного ястреба» погиб член экипажа, еще двое серьезно пострадали. В феврале в результате крушения вертолета UH-60 Blackhawk в США пострадали четверо военных. Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался о необходимости модернизации и укрепления вооруженных сил, однако он отдает основное предпочтение флоту.


Использованы фотографии: http://www.bloomberg.com/
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Zaurbek Сегодня, 14:11
    Для рядового и массового вертолета слишком сложная несущая система (я даже про цену не говорю).
    Zaurbek
    1. BATUHAN Сегодня, 14:12
      устойчивость в режиме висения
      Это хочу пожелать всем американцам. wassat
      Автору заметки хочу пожелать устойчивость в режиме стояния laughing
      BATUHAN
      1. bulvas Сегодня, 14:20
        Цитата: Zaurbek
        Для рядового и массового вертолета слишком сложная несущая система (я даже про цену не говорю).


        - когда-то и нынешняя несущая система была слишком сложной и дорогой.

        С развитием и массовым выпуском системы становятся надежнее и дешевле

        Правильно объявило наше МО, что старые модели вертолетов больше закупаться не будут

        Отстанем если не стимулировать разработки новых
        bulvas
        1. ProkletyiPirat Сегодня, 14:50
          Стимулирование бывает разное, и во вред, и в пользу.
          А вообще приятно наблюдать что у них проблемы с анализом ТТЗ, пусть деньги выкидывают на ветер.
          ProkletyiPirat
          1. NIKNN Сегодня, 16:37
            Цитата: Zaurbek
            Для рядового и массового вертолета слишком сложная несущая система (я даже про цену не говорю).

            А ведь
            :при этом одним из важных критериев становится более низкая стоимость содержания летательных аппаратов, пишет Bloomberg
            NIKNN
    2. Хагалаз Сегодня, 15:23
      Если изменяет положение не весь двигатель, а только винт, то это подразумевает наличие какой то карданной передачи, а скорее всего редуктора. Выйдет ли это одновременно и дешевле и надежно, как то сомнительно.
      Хагалаз
      1. Zaurbek Сегодня, 15:27
        Для специализированной машины это нужно, а для массового среднего вертолета - вряд ли.
        Zaurbek
        1. bulvas Сегодня, 16:13
          Цитата: Zaurbek
          Для специализированной машины это нужно, а для массового среднего вертолета - вряд ли.


          То есть, предлагаете использовать существующую схему пожизненно?
          Даже когда весь мир перейдет на новую и у нас перестанут покупать, а мы все будем рассуждать о "среднем" вертолете и топтаться на месте?

          Где бы мы были, если бы следовали такой философии
          bulvas
          1. BATUHAN Сегодня, 16:39
            Цитата: bulvas
            Где бы мы были, если бы следовали такой философии

            В Финляндии laughing В стране - производителе лучших вертолетов. wassat
            BATUHAN
  2. Комментарий был удален.
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 14:13
    Все больше и больше летательные аппараты становятся похожими на те, которые " прорисовали" в "Аватаре"))))
    Вождь краснокожих
    1. BATUHAN Сегодня, 14:16
      Так художники те же laughing
      BATUHAN
      1. Govorun Сегодня, 14:22
        Так и режисеры клипа не изменились)
        Govorun
      2. Дамир Сегодня, 14:29
        там DARPA привлекалась... вот и сходство....

        помнится еще хвастались тем что все показанные в фильме технологии могут быть реализованы на современном уровне развития техники... кроме межзвездных полетов разумеется..
        Дамир
        1. BATUHAN Сегодня, 14:34
          Цитата: Дамир
          кроме межзвездных полетов разумеется..

          И перелеты будут реализованы. Следите за новинками американского синематографа. Все практически уже реализовано. Нам со дня на день расскажут и покажут laughing
          BATUHAN
          1. Дамир Сегодня, 14:35
            как-то так:
            Дамир
        2. ProkletyiPirat Сегодня, 14:55
          DARPA вообще часто любит отменять законы физики, только физика об этом ничего не знает laughing
          ProkletyiPirat
  4. Горный стрелок Сегодня, 14:33
    ИМХО, ближе всех к новым вертолетам - Камовцы. Поставят толкающий винт на "Аллигатор" - и полетят на 150 км/час быстрее. laughing
    Горный стрелок
    1. Zaurbek Сегодня, 15:28
      ну не все так просто...но ближе чем Милевцы.
      Zaurbek
Картина дня