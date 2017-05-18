Разработчик торпед заместил американскую систему проектирования печатных плат российской

Осенью 2016 года было принято решение, что мы будем внедрять этот продукт на нашем предприятии, и в конце 2016 года был заключен договор. Проект еще не завершен, он еще в активной стадии, но сейчас мы можем подвести предварительные итоги, что функционал системы достаточен для решения наших задач с учетом того, что у нас достаточно сложные изделия

Концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор» (Санкт-Петербург, входит в корпорацию «Тактическое ракетное оружие»), специализирующийся на морском подводном оружии, перешел с американской системы проектирования электронных устройств на базе печатных плат Mentor Graphics на отечественную Delta Design разработки компании «Эремекс», передает "RNS" со ссылкой на сообщение начальника ИТ-службы концерна Дмитрия Касиманова.— сказал Касиманов в ходе форума «Белые ночи САПР» в Санкт-Петербурге.Он пояснил, что концерн не сразу принял решение перейти на российский продукт, «в течение года за Delta Design наблюдали, как продукт развивается, что с ним происходит». По его словам, в начале 2016 года после знакомства с разработчиками было принято решение летом 2016 года провести пилотный проект по ознакомлению с программным продуктом. «Была создана совместная рабочая группа и летом проходила опытная эксплуатация на территории концерна», — добавил Касиманов.Delta Design — российская система автоматизированного проектирования электронных устройств на базе печатных плат, которая позволяет создавать электрические схемы, проводить аналоговое и цифровое моделирование и проектировать печатные платы.