16:44 18 мая

Разработчик торпед заместил американскую систему проектирования печатных плат российской

Концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор» (Санкт-Петербург, входит в корпорацию «Тактическое ракетное оружие»), специализирующийся на морском подводном оружии, перешел с американской системы проектирования электронных устройств на базе печатных плат Mentor Graphics на отечественную Delta Design разработки компании «Эремекс», передает "RNS" со ссылкой на сообщение начальника ИТ-службы концерна Дмитрия Касиманова.

Осенью 2016 года было принято решение, что мы будем внедрять этот продукт на нашем предприятии, и в конце 2016 года был заключен договор. Проект еще не завершен, он еще в активной стадии, но сейчас мы можем подвести предварительные итоги, что функционал системы достаточен для решения наших задач с учетом того, что у нас достаточно сложные изделия
— сказал Касиманов в ходе форума «Белые ночи САПР» в Санкт-Петербурге.




Он пояснил, что концерн не сразу принял решение перейти на российский продукт, «в течение года за Delta Design наблюдали, как продукт развивается, что с ним происходит». По его словам, в начале 2016 года после знакомства с разработчиками было принято решение летом 2016 года провести пилотный проект по ознакомлению с программным продуктом. «Была создана совместная рабочая группа и летом проходила опытная эксплуатация на территории концерна», — добавил Касиманов.

Delta Design — российская система автоматизированного проектирования электронных устройств на базе печатных плат, которая позволяет создавать электрические схемы, проводить аналоговое и цифровое моделирование и проектировать печатные платы.

Использованы фотографии: http://www.eremex.ru/
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Комментарии 18

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  1. КОТ БАЮН Сегодня, 15:21
    А вот подобные новости радуют. Софтозамещение - это отлично. Мозгов для подобных вещей у нас хватает.
    КОТ БАЮН
    1. iConst Сегодня, 15:24
      Цитата: КОТ БАЮН
      А вот подобные новости радуют. Софтозамещение - это отлично. Мозгов для подобных вещей у нас хватает.

      Нужно чтобы еще хардозамещение не отставало...
      iConst
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:27
        Согласен с Вами обоими , коллеги . Подобную тему уже сегодня обсуждали . hi
        bouncyhunter
      2. Хагалаз Сегодня, 15:29
        А как Вам чубайсозамещение? Кудризамещние, медвезамещение.
        Хагалаз
        1. ИмПерц Сегодня, 16:33
          Это самое лучшее замещение!
          ИмПерц
    2. Проводник Сегодня, 15:26
      Наверное неплохой софт.Но мне кажется, что это как проектировщика пересадить с какого нибудь AutoCADа на Компас3d(т.е никто по своей воле этого делать не будет- переходить на "отечественную" программу)
      Проводник
      1. Злодей Сегодня, 16:06
        Цитата: Проводник
        т.е никто по своей воле этого делать не будет- переходить на "отечественную" программу)

        А тут не в добровольности дело, оборонка должна быть самодостаточной, и точка, я так думаю hi
        Злодей
      2. opus Сегодня, 16:42
        Цитата: Проводник
        Но мне кажется, что это как проектировщика пересадить с какого нибудь AutoCADа на Компас3d(т.е никто по своей воле этого делать не будет- переходить на "отечественную" программу)



        работает более чем на 4000 ведущих промышленных предприятий и проектных организаций России и СНГ.
        Если говорить об "оборонке", то это ФГУП ПО "Уральский опытно-механический завод", ОАО НПК "Уралвагонзавод", ФГУП ПО "Севмаш", ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", РСК "МиГ", ФГУП "Государственный научно-производственный ракетно-космический центр "ЦСКБ-Прогресс", НПО "Искра", ФГУП "ММПП "Салют", ФГУП "Адмиралтейские верфи", ОАО "Равенство", ОАО "Звезда" и сотни других...
        продукция компании АСКОН (в том числе и программу КОМПАС-3D, разумеется)

        Реализованные подобным образом проекты есть в
        ОАО "ПО "СЕВМАШ" (САПР техпроцессов ВЕРТИКАЛЬ),
        ФГУП ГНПРКЦ "ЦСКБ-ПРОГРЕСС" (КОМПАС и ЛОЦМАН: PLM),
        ФГУП НПП "Радиосвязь"

        Также продукция компании АСКОН используется на таких предприятиях оборонно-промышленного комплекса как:
        ФГУП ПО "УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
        ОАО НПК "УРАЛВАГОНЗАВОД"
        ОАО “КОНЦЕРН ПВО "АЛМАЗ-АНТЕЙ"
        ОАО "РСК "МИГ"
        ОАО НПО "ИСКРА"
        ФГУП "ММПП "САЛЮТ"
        ОАО "АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ"
        ОАО "РАВЕНСТВО" ОАО "ЗВЕЗДА"

        ФНПЦ «Титан-Баррикады»: выбор технологии АСКОН оказался единственно правильным



        Зы.
        АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» – ведущее предприятие по разработке и производству вооружения для Сухопутных войск, ракетных войск стратегического назначения, Военно-морского флота:

        -пусковых установок и других наземных агрегатов ракетных комплексов стратегического назначения

        -пусковых установок и другого наземного оборудования для тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов Сухопутных войск

        -артиллерийских орудий крупного калибра для Сухопутных войск и Военно-Морского флота.


        Мало?
        opus
  2. Mestny Сегодня, 15:41
    Цитата: Проводник
    Но мне кажется, что это как проектировщика пересадить с какого нибудь AutoCADа на Компас3d(т.е никто по своей воле этого делать не будет- переходить на "отечественную" программу)

    Ну то есть сам не видел, не работал, но осуждаю.
    Mestny
    1. Проводник Сегодня, 15:47
      Ну то есть сам не видел, не работал, но осуждаю.

      Еще не осуждаю, но предполагаю.Хотя у них вполне может получиться нечто годное, но точно неконкурентоспособное еще где-то лет 5 софту компании с более чем 30-летним опытом(если речь о mentor graphics)
      Проводник
  3. askort154 Сегодня, 15:45
    "...на базе печатных плат Mentor Guaphics на отечественную Delta Desing - разработки компании "Эремес". Передал "RNS" .

    Сижу и думаю ?! О какой стране речь ? Раньше в русском алфавите было достаточно букв, которые дали международное признание : Пушкину, Толстому, Шолохову...... и даже грузину Сталину ! Что же сейчас происходит ? Мы тратим колоссальные средства на всё что угодно, но при этом теряем не только русский словарный запас, но вытесняем родной алфавит. fool
    askort154
    1. Irokez Сегодня, 15:58
      Сижу и думаю к чему Ваш пост, о чём речь вообще.
      Irokez
      1. askort154 Сегодня, 16:37
        Irokez......Сижу и думаю к чему Ваш пост, о чём речь вообще

        Не надо так напрягаться. Всё просто. Жирным шрифтом, я выделил цитату из статьи и выразил свои мысли "в слух". yes
        .
        askort154
    2. TarTar Сегодня, 16:13
      Отечественные разработчики ПО ориентируются не только на внутренний рынок. По другому наверное им сложно выжить в современных условиях.
      По части разговорного и литературного русского языка, применения языка в политике и СМИ я бы с Вами согласился.
      TarTar
  4. Alex_59 Сегодня, 15:46
    Работал в свое время несколько лет на Allegro Cadence. В начале нулевых.
    Из минусов - вся документация и обозначения по их стандартам, для того кто до этого работал и учился с нашими - первое время взрыв мозга. Ну и не русифицированная... учите инглиш.
    Хорошо если наши сделают аналог. К сожалению прелестей оценить уже не смогу - ушел из отрасли.
    Alex_59
  5. хмурый лис Сегодня, 15:56
    очень верное решение .Молодцы .
    хмурый лис
  6. Irokez Сегодня, 16:07
    Цитата: Проводник
    т.е никто по своей воле этого делать не будет- переходить на "отечественную" программу

    Вы о какой воле говорите, о воле государства, компании или самого человека?
    Если государству надо - оно сделает и без проблем.
    Если компании надо - прикажут и обяжут.
    Если человеку приспичит на новой работе - сделает не задумываясь как мне с Солида на Компас 3D (уж 6-й год) и уже забыл как в Солиде кнопки называются и Компас уже идеален кажется.
    Все проблемы в голове и в желании. И вообще нет ничего недостижимого и порой какой-нить умелец засунит своей разработкой целую фирму после чего его пытаются быстро переманить. И один в поле воин и отечественное не надо гнобить ибо время всё ставит на свои места.
    Irokez
  7. Stas157 Сегодня, 16:07
    При условии того что если они совместимы(скорее всего нет), я бы оставил бы обе системы. На выбор пользователя. На таких вещах экономить вредно.
    Stas157
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