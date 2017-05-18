В Чечне при разминировании подорвались трое военнослужащих
Трагедией завершилась операция по разминированию в одном из районов Чеченской Республики. Речь идёт о Шатойском районе, где трое военнослужащих инженерно-сапёрной роты подорвались на неустановленном взрывном устройстве. По некоторым данным, это была мина.
Через некоторое время после инцидента военнослужащих доставили в военный госпиталь во Владикавказе. Об этом сообщает информационная служба Life .
Двое раненых военных, а это лейтенант Александр Д. и рядовой Саид-Ахмет И., скончались, не приходя в сознание. За жизнь третьего военнослужащего продолжают бороться владикавказские медики.
Ранее сообщалось, что военнослужащие в апреле приступили к плановому разминированию сельскохозяйственных угодий на территории республик Чечня и Ингушетия. Для разминирования использовались и роботы-сапёры.
Как сообщают в Минобороны РФ, трагический инцидент, произошедший в Шатойской районе ЧР, будет тщательно расследован.
Через некоторое время после инцидента военнослужащих доставили в военный госпиталь во Владикавказе. Об этом сообщает информационная служба Life .
Двое раненых военных, а это лейтенант Александр Д. и рядовой Саид-Ахмет И., скончались, не приходя в сознание. За жизнь третьего военнослужащего продолжают бороться владикавказские медики.
Ранее сообщалось, что военнослужащие в апреле приступили к плановому разминированию сельскохозяйственных угодий на территории республик Чечня и Ингушетия. Для разминирования использовались и роботы-сапёры.
Как сообщают в Минобороны РФ, трагический инцидент, произошедший в Шатойской районе ЧР, будет тщательно расследован.
Использованы фотографии: @Officer_on_Duty
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