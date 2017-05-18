16:42 18 мая

В Чечне при разминировании подорвались трое военнослужащих

Трагедией завершилась операция по разминированию в одном из районов Чеченской Республики. Речь идёт о Шатойском районе, где трое военнослужащих инженерно-сапёрной роты подорвались на неустановленном взрывном устройстве. По некоторым данным, это была мина.

Через некоторое время после инцидента военнослужащих доставили в военный госпиталь во Владикавказе. Об этом сообщает информационная служба Life .

В Чечне при разминировании подорвались трое военнослужащих



Двое раненых военных, а это лейтенант Александр Д. и рядовой Саид-Ахмет И., скончались, не приходя в сознание. За жизнь третьего военнослужащего продолжают бороться владикавказские медики.

Ранее сообщалось, что военнослужащие в апреле приступили к плановому разминированию сельскохозяйственных угодий на территории республик Чечня и Ингушетия. Для разминирования использовались и роботы-сапёры.

Как сообщают в Минобороны РФ, трагический инцидент, произошедший в Шатойской районе ЧР, будет тщательно расследован.

Использованы фотографии: @Officer_on_Duty

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Комментарии 12

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  1. Чёрный Сегодня, 16:03
    Скорее всего либо расслабуха, либо недостаток опыта. Жаль.
    Погибшим Царствие Небесное, выжившему - скорейшего выздоровления.
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 16:06
      Мало информации , там ещё столько всего надо разминировать , что не до расслабухи.
      cniza
      1. Чёрный Сегодня, 16:10
        Работы много. Но во первых прошло какое то время после войны, во вторых проводилось обследование территории. Были там мины или нет достоверно никто не знал.Оказалось были....так что расслабуха встречается.(хотя я естественно, не могу утверждать, что это тот случай.)
        Чёрный
      2. bouncyhunter Сегодня, 16:12
        Твою же дивизию ! Погибшим - Вечная Память , их родственникам и близким - соболезнования , выжившему - сил и здоровья .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 16:14
          Поддерживаю и чтобы в будущем такого больше не было.
          cniza
    2. Aleks тв Сегодня, 16:15
      Цитата: Чёрный
      Скорее всего либо расслабуха, либо недостаток опыта.

      Вячеслав, подарки и сюрплизы ставили ВСЕ кому не лень и ВЕЗДЕ куда не сунься.
      Плюс каждый считал своим долгом придумать какое-нибудь извращение при закладке.
      Так что не стоит так говорить.
      Не простое это дело - следы войны убирать. Не каждый решиться, да и не каждый сможет.
      Вагон знаний нужно иметь, отработанный навык и интуицию волка - и то не всегда помогает...

      Уважение саперам.
      Aleks тв
      1. avg-mgn Сегодня, 16:32
        Извините, но командиров этих ребят учили не картошку с полей убирать!
        avg-mgn
    3. Владыка Ситх Сегодня, 16:20
      Мои соболезнования! Одна из самых сложных военных профессий.
      Владыка Ситх
  2. avg-mgn Сегодня, 16:27
    Сельхозугодья проходить можно и нужно минным тралом для начала, а уж потом с песиками, щупами и спец. техникой. Что то не так, отцы командиры, ... Учить ни кого не собираюсь, но вопросы, равно как и осадок - остаются. Расслабились, это я Вам отцы командиры!
    Светлая память бойцам.
    avg-mgn
  3. yehat Сегодня, 16:37
    сапер же обычно работает один
    и да, техникой сначала проходить нужно.
    почему так вышло, что троих мина задела?
    yehat
    1. cniza Сегодня, 16:41
      Цитата: yehat
      сапер же обычно работает один
      и да, техникой сначала проходить нужно.
      почему так вышло, что троих мина задела?


      Скорее не в процессе работы , потому как сразу трое...
      cniza
  4. Dart2027 Сегодня, 16:42
    В некотором роде мины самое страшное оружие - снаряды, бомбы и ракеты взрываются сразу, а они могут убивать и через десятилетия.
    Dart2027
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