Основной боевой танк Panzer 68 Erprobungsträger (Швейцария)



Опытный Pz 68ET в музее. Фото Massimo Foti / Flickr.com



Прототип на полигоне. Фото Militaerfahrzeuge.ch



Танк с развернутой башней. Хорошо видна ниша в корме, необходимая для удобства механика-водителя. Фото Militaerfahrzeuge.ch



Танк поднимается на стенку. Фото Militaerfahrzeuge.ch



Преодоление препятствия. Фото Militaerfahrzeuge.ch /center]



На бортах башни предусматривалась установка двух групп по три 76-мм дымовых гранатомета в каждой. Шесть гранат заряжались перед боем, еще столько же выстрелов хранилось в укладке боевого отделения. На крыше башни, между люками экипажа, сохранялся сигнальный миномет Bofors Lyran калибра 71 мм. 12 боеприпасов для него так же перевозились внутри корпуса.



В новом проекте модернизации использовался стандартный набор прицельных устройств. Командир и наводчик располагали как перископическими, так и телескопическими прицелами. Кроме того, у базового Pz 68 заимствовались баллистический вычислитель, аппаратура для ведения огня по движущимся объектам и аналоговая система управления огнем, объединяющая все эти приборы. Для повышения точности огня использовался двухплоскостной стабилизатор.



Состав экипажа в ходе модернизации не изменился. Машиной Pz 68 Erprobungsträger должны были управлять четыре танкиста. В передней части корпуса размещалось рабочее место водителя. Оно сохранило все существующее оснащение и комплектовалось стандартным люком. Крышка откидывалась вверх-назад, позволяя вести наблюдение на марше. В боевой обстановке использовалось несколько перископов. Специфической чертой нового танка являлся увеличенный лоб башни, перекрывавший водительский люк. Из-за этого доступ в отделение управления обеспечивался только при развернутой вбок или назад башне. Поскольку кормовая ниша развернутой башни тоже находилась над водителем, в ней пришлось предусмотреть крупный вырез, позволяющий открыть люк. Вождение с открытым люком и пушкой вперед исключалось.



Трое других танкистов находились в боевом отделении. Наводчика и командира поместили справа от пушки, для них предназначался общий люк в крыше. Наблюдать за местностью командир мог при помощи невысокой башенки с перископами по периметру. Второй люк находился у левого борта и предназначался для заряжающего. Он тоже оснащался смотровыми приборами, но при этом нес пулеметную установку.



За счет использования новой защиты и более мощного оружия модернизированный танк получился крупнее и тяжелее предшественника. Длина с пушкой вперед выросла до 9,5 м, ширина – 3,14 м, высота – 2,85 м. Боевая масса достигла 42 т. Это привело к некоторому сокращению удельной мощности, но ходовые качества, в целом, не изменились. Максимальная скорость танка Pz 68ET на шоссе достигала 55 км/ч, на пересеченной местности можно было разогнаться до 30 км/ч. Топливные баки общей емкостью 710 л позволяли проехать не менее 400-420 км. Танк сохранил возможность преодоления различных препятствий, в том числе рвов и бродов.



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Музейный Pz 68ET. Можно рассмотреть конструкцию дополнительного бронирования. Фото Massimo Foti / Flickr.com /center]На бортах башни предусматривалась установка двух групп по три 76-мм дымовых гранатомета в каждой. Шесть гранат заряжались перед боем, еще столько же выстрелов хранилось в укладке боевого отделения. На крыше башни, между люками экипажа, сохранялся сигнальный миномет Bofors Lyran калибра 71 мм. 12 боеприпасов для него так же перевозились внутри корпуса.В новом проекте модернизации использовался стандартный набор прицельных устройств. Командир и наводчик располагали как перископическими, так и телескопическими прицелами. Кроме того, у базового Pz 68 заимствовались баллистический вычислитель, аппаратура для ведения огня по движущимся объектам и аналоговая система управления огнем, объединяющая все эти приборы. Для повышения точности огня использовался двухплоскостной стабилизатор.Состав экипажа в ходе модернизации не изменился. Машиной Pz 68 Erprobungsträger должны были управлять четыре танкиста. В передней части корпуса размещалось рабочее место водителя. Оно сохранило все существующее оснащение и комплектовалось стандартным люком. Крышка откидывалась вверх-назад, позволяя вести наблюдение на марше. В боевой обстановке использовалось несколько перископов. Специфической чертой нового танка являлся увеличенный лоб башни, перекрывавший водительский люк. Из-за этого доступ в отделение управления обеспечивался только при развернутой вбок или назад башне. Поскольку кормовая ниша развернутой башни тоже находилась над водителем, в ней пришлось предусмотреть крупный вырез, позволяющий открыть люк. Вождение с открытым люком и пушкой вперед исключалось.Трое других танкистов находились в боевом отделении. Наводчика и командира поместили справа от пушки, для них предназначался общий люк в крыше. Наблюдать за местностью командир мог при помощи невысокой башенки с перископами по периметру. Второй люк находился у левого борта и предназначался для заряжающего. Он тоже оснащался смотровыми приборами, но при этом нес пулеметную установку.За счет использования новой защиты и более мощного оружия модернизированный танк получился крупнее и тяжелее предшественника. Длина с пушкой вперед выросла до 9,5 м, ширина – 3,14 м, высота – 2,85 м. Боевая масса достигла 42 т. Это привело к некоторому сокращению удельной мощности, но ходовые качества, в целом, не изменились. Максимальная скорость танка Pz 68ET на шоссе достигала 55 км/ч, на пересеченной местности можно было разогнаться до 30 км/ч. Топливные баки общей емкостью 710 л позволяли проехать не менее 400-420 км. Танк сохранил возможность преодоления различных препятствий, в том числе рвов и бродов.[center]



Опытный танк Pz 68ET (слева) и серийный Pz 68 (справа). Фото Massimo Foti / Flickr.com

По материалам сайтов:

http://militaerfahrzeuge.ch/

http://massimocorner.com/

http://tanks-encyclopedia.com/

http://militaryfactory.com/

http://sturgeonshouse.ipbhost.com/

http://strangernn.livejournal.com/

В начале семидесятых годов Швейцария начала серийное строительство новейших средних танков Panzer 68. Это привело к обновлению парка техники, но имело некоторые специфические последствия. По ряду своих характеристик эта машина уже на момент принятия на вооружение не в полной мере отвечала актуальным требованиям. Всего через несколько лет средний танк окончательно устарел и стал требовать замены. Изучив имеющиеся возможности, швейцарская промышленность решила разработать проект глубокой модернизации имеющейся машины. Такой танк получил рабочее обозначение Pz 68 Erprobungsträger или Pz 68ET.Средний танк Pz 68 представлял собой улучшенную версию предыдущего Pz 61, который, в свою очередь, являлся глубокой модернизацией более старого Pz 58. Таким образом, общие черты облика последней серийной бронемашины были определены еще в середине пятидесятых годов и с тех пор не претерпевали значительных изменений. При этом шестидесятые годы стали периодом бурного развития бронетехники. В частности, именно в это время появились новейшие основные танки, имевшие массу преимуществ перед техникой предыдущих поколений. Однако такой прогресс преимущественно прошел мимо швейцарского танкостроения.Являясь развитием более старой техники, серийный средний танк Pz 68 имел гомогенное бронирование толщиной до 120 мм и нес нарезное орудие калибра 105 мм. По меркам начала семидесятых это уже не позволяло получить высокую боевую эффективность. Теоретическое моделирование боя танков Pz 68 и советского Т-72 показывало, что швейцарская машина имеет минимальные шансы выйти из столкновения победителем. Как следствие, армии требовалась новая военная техника с повышенными характеристиками, соответствующими требованиям текущего времени.Примечательно, что устаревание танка Panzer 68 стало очевидным уже к середине семидесятых, но до определенного времени кардинальное обновление имеющейся машины не планировалось. Принципиальное решение о начале подобного проекта было принято только в начале восьмидесятых годов. По некоторым данным, к этому времени военное ведомство стало рассматривать вариант закупки танков зарубежного производства.Было решено провести еще одну модернизацию существующего среднего танка, целью которой было значительное повышение основных характеристик. Путем тех или иных доработок серийную машину предлагалось перевести в другой класс. За счет роста защищенности и огневой мощи средний танк должен был стать основным. Разработка проекта глубокой модернизации вновь поручалась конструкторскому бюро Eidgenössische Konstruktionswerkstätte (EKW), ранее создавшему как танк Pz 68, так и предыдущие машины. Постройку новой техники планировалось поручить предприятию K+W Thun.Новый проект получил рабочее обозначение Panzer 68 Erprobungsträger («Pz 68, испытательная машина»). Такое название иногда сокращается до Pz 68ET. Кроме того, в некоторых источниках используется «расширенное» название Pz 68 Erprobungsträger M-0911, однако в данном случае к официальному обозначению проекта добавляется серийный номер опытного образца. При этом нельзя не отметить, что все подобные обозначения равноценны и не могут привести к путанице.Основные претензии к серийному среднему танку касались недостаточного уровня защиты и огневой мощи. Также нужно было обновить средства управления вооружением. Подвижность и прочие параметры изменять не планировалось из соображений упрощения проекта и экономии. В связи с появлением подобных требований было решено провести глубокую модернизацию существующего образца с переработкой части основных агрегатов. Прочие элементы конструкции могли оставаться без изменений. Для получения требуемых характеристик следовало изменить конструкцию лобовой части корпуса и создать обновленную башню с усиленным вооружением.В качестве основы для улучшенной бронемашины был выбран танк Pz 68/75 или Grosser Turm, производившийся серийно с 1978 года. От предыдущих машин своего семейства он отличался некоторыми доработками технического и технологического характера, а также более крупной башней. Размеры последней позволили без проблем установить орудие L7 и, при принятии определенных мер, давали возможность использования более мощной и крупной пушки.Еще в шестидесятых годах в серию пошли первые зарубежные танки с усиленным комбинированным бронированием. В проекте Pz 68ET швейцарские инженеры решили использовать именно такой способ повышения стойкости лобовой проекции. По имеющимся данным, предлагалось сохранить имеющуюся лобовую часть корпуса, но одновременно с этим дополнить ее крупными модулями усиления. В связи с отсутствием необходимости и риском неприемлемого роста массы комбинированное бронирование не должно было использоваться на бортах и корме корпуса.Поверх литого изогнутого корпуса устанавливался новый металлический агрегат сварной конструкции. Он имел крупный наклонный верхний лист с задним проемом для водительского люка. Спереди наклонный лист соединялся с деталью меньших размеров, установленной под иным углом. Под ней находился еще один узкий лист. Между собственной броней корпуса и установленной на нем конструкцией помещался заполнитель неизвестного типа. Дополнительный броневой короб отличался значительными размерами и заметно выступал вперед. Для некоторого повышения уровня защиты на среднем лобовом листе предлагалось перевозить запасные траки.Танки предыдущих моделей имели борта корпуса с характерной выступающей верхней частью. Этот элемент конструкции тоже был доработан с целью повышения уровня защиты. Кроме того, над надгусеничными полками появились новые крышки, располагавшиеся на одном уровне с верхней лобовой деталью. Под ними помещалось светотехническое оборудование. Были сохранены бортовые ящики для имущества и кормовые кожухи выхлопных труб, однако их форма заметно изменилась. Теперь они обеспечивали плавное сопряжение горизонтальной крыши и вертикальных бортов. На бортах подвешивались экраны, прикрывающие верх ходовой части.Корпус сохранил имеющуюся форму кормовой части. По-прежнему использовалась наклоненная назад крыша с большим числом отдельных люков для доступа внутрь. Литая защита кормы имела крепления для различных агрегатов, в том числе опоры для удержания орудия в походном положении.Согласно некоторым источникам, защита башни улучшалась путем применения дополнительного навесного бронирования. В дополнение к существующему куполу танк Pz 68 Erprobungsträger получил навесные устройства увеличенных размеров со сложными внешними обводами, образованными множеством ровных панелей. Существующая лобовая броня дополнялась крупным многоугольным кожухом, в центре которого имелся прямоугольный вырез для перемещения орудия и его узкой маски. Лоб переднего кожуха образовывался двумя скошенными листами небольшой ширины, с которыми соединялись состоящие из двух деталей скулы. Интересной чертой этих деталей стали крупные вырезы для обеспечения работы оптических устройств. Кормовая части бортов состояла из двух деталей, установленных под разными углами. Кормовой лист имел П-образную форму и был наклонен назад.Компоновка танка оставалась классической. В передней части корпуса находились отделение управления, топливные баки и т.д., в центре – боевое отделение, в корме – моторный отсек. Значительные изменения компоновки проектом не предусматривались в связи с желанием упростить обновление техники.В кормовом отсеке по-прежнему должен был помещаться двигатель Mercedes Benz MB 837 Ba-500 мощностью 660 л.с. С двигателем соединялась гидродинамическая трансмиссия, предложенная в одном из предыдущих проектов модернизации существующих танков Pz 68. Она обеспечивала по шесть передач переднего и заднего хода. Также в корме сохранялась вспомогательная силовая установка в виде двигателя Mercedes Benz OM 636 VI E мощностью 38 л.с., соединенного с электрогенератором. Для большего удобства обслуживания оба двигателя, трансмиссия и т.д. монтировались на общей раме, образуя единый силовой блок.Ходовая часть среднего танка не подверглась значительным доработкам. На каждом борту по-прежнему использовался набор из шести опорных катков с индивидуальной подвеской на тарельчатых пружинах. При этом первый прототип танка получил катки разной конструкции. Две передние пары катков отличались наличием перфорации, снижающей их вес. В передней части корпуса находились ленивцы, в корме – ведущие колеса. Сохранялись поддерживающие ролики малого диаметра. Как и базовый танк, Pz 68ET должен был использовать гусеницу шириной 520 мм с резиновыми подушками.105-мм нарезное орудие Royal Ordnance L7 долгое время считалось одной из лучших танковых пушек, но к началу восьмидесятых годов его потенциал в борьбе с современными танками резко сократился. Из-за этого в новом проекте Pz 68 Erprobungsträger было предложено использовать более мощное 120-мм гладкоствольное орудие. Швейцарская компания K+W Thun должна была выпускать такие системы по лицензии, приобретенной у немецкой фирмы Rheinmetall.Необходимость установки более мощной пушки, отличающейся большими размерами, привела к некоторой переделке существующего боевого отделения. Кроме того, понадобилось определенным образом изменить конструкцию башни, изначально создававшуюся для орудий меньшего калибра. Поставленные задачи были успешно решены, благодаря чему модернизированный танк получил гладкоствольное орудие калибра 120 мм. Использовался ствол длиной 44 калибра, оснащенный эжектором. Пушка имела полуавтоматический затвор и использовала унитарное заряжание.Боекомплект основного орудия удалось довести до 56 снарядов. По 22 унитарных выстрела помещались в бортовых баках-стеллажах. Еще 12 ячеек для боеприпасов находились на полу боевого отделения. Какие-либо средства автоматической подачи выстрелов к орудию не предусматривались. Как и на предыдущих танках, готовить пушку к выстрелу должен был заряжающий.На одной установке с пушкой смонтировали спаренный пулемет MG 51/71 калибра 7,5 мм. Второй такой же пулемет предлагалось сохранить на крыше башни, на установке люка заряжающего. Общий боекомплект пулеметов состоял из 5200 патронов. Готовый к применению боекомплект состоял из 200 и 400 патронов. Несколько дополнительных коробок с лентами на 1000 патронов хранились у стенок боевого отделения. Под полом последнего имелось место для 3600 патронов.В 1984 году завод K+W Thun (г. Тун) построил первый опытный образец перспективного танка, которому предстояло доказать правильность использованных идей и решений. Прототип был построен на базе серийного танка Pz 68/75. Поверх имеющейся брони установили дополнительные элементы комбинированной защиты, а также смонтировали новые ящики, крышки и т.д. В дальнейшем такой подход к строительству мог значительно удешевить модернизацию имеющегося парка бронетехники. Первый и единственный опытный Panzer 68 Erprobungsträger получил серийный номер M-0911.Выйдя на полигон, опытный танк Pz 68ET подтвердил расчетные характеристики. Применение усиленной лобовой защиты, состоящей из двух сравнительно толстых броневых листов и наполнителя, давало заметное повышение живучести. Такая броня могла защитить танк, как минимум, от распространенных орудий калибра 100-105 мм. При этом она была достаточно простой в производстве и могла устанавливаться на существующие машины без серьезной их переделки.На момент появления танка Pz 68 Erprobungsträger 120-мм гладкоствольное орудие от компании Rheinmetall было одним из самых новых и совершенных образцов своего класса. При использовании кумулятивных или подкалиберных снарядов пушка надежно поражала бронетехнику с гомогенным бронированием, а также показывала неплохие характеристики пробития комбинированной защиты. Таким образом, по уровню огневой мощи новейший швейцарский танк мог сравниться с современными зарубежными образцами, в первую очередь, несущими такое же оружие.Показав хорошие параметры огневой мощи и защиты, модернизированный танк проявил заметные проблемы с подвижностью. В результате установки дополнительной брони и 120-мм орудия боевая масса выросла до 42 т, а удельная мощность, в свою очередь, упала до 15,7 л.с. на тонну. При таких характеристиках бронемашина все еще могла развивать на шоссе максимальную скорость на уровне базового Pz 68, однако разгонялась гораздо медленнее. Еще серьезнее недостаток мощности проявлялся на пересеченной местности. В таких условиях танк медленнее разгонялся и с большими усилиями преодолевал препятствия, отставая в подобных характеристиках от предшественника.После проведения испытаний единственного прототипа проект Pz 68ET оказался в весьма сложной ситуации. Часть поставленных задач была успешно решена и определенные характеристики были повышены, но ценой этого стало ухудшение прочих параметров, тоже имеющих большое значение. В существующем виде хорошо защищенный и вооруженный, но недостаточно мобильный основной танк не представлял большого интереса для армии. Очевидным выходом из этой ситуации была доработка проекта с использованием более мощного двигателя, позволяющего вывести подвижность на приемлемый уровень. Тем не менее, подобное улучшение бронемашины требовало дополнительных затрат, а также должно было занять неопределенное время.Даже при самом удачном развитии дальнейших событий улучшенный основной танк с более мощным двигателем мог бы выйти на испытания никак не ранее 1985-87 годов. Далее потребовались бы испытания, и серийное строительство новой техники (либо модернизация существующих танков) стартовала бы только в начале следующего десятилетия. Все это время армии Швейцарии пришлось бы продолжать эксплуатацию устаревшей техники с недостаточными характеристиками. Подобные проблемы тоже следовало учитывать при составлении планов на обозримое будущее.Федеральный военный департамент и командование вооруженных сил ознакомились с текущей ситуацией и приняли решение. Проект основного танка Panzer 68 Erprobungsträger представлял определенный интерес для армии, но не в существующем виде. Дальнейшее развитие танка с последующим запуском серийного производства/модернизации посчитали нецелесообразным. Куда более выгодной с точки зрения финансов, техники и эксплуатации сочли покупку зарубежной бронетехники. Вскоре появился контракт на поставку основных боевых танков Leopard 2 немецкого производства. Первые машины этого типа были приобретены в готовом виде, после чего началась лицензионная сборка. В швейцарской армии немецкие танки получили обозначение Panzer 87.После завершения испытаний и отказа военных единственный построенный танк Pz 68ET с серийным номером M-0911 был передан военному музею г. Бургдорф. Там машина остается по сей день и демонстрируется в одном павильоне с другой бронетехникой швейцарской разработки, в том числе со средними танками Pz 61 и Pz 68. Имеющиеся сведения позволяют предполагать, что танк не был разукомплектован и до сих пор остается в хорошем состоянии.В шестидесятых годах прошлого века ведущими странами был создан ряд новейших основных боевых танков, по своим параметрам превосходивших все существующие бронемашины. Подобный прогресс со временем отразился и на швейцарском танкостроении. Существующие машины уже не отвечали требованиям, из-за чего была предпринята попытка значительного повышения их характеристик. Проект превращения среднего танка Pz 68 в основной Pz 68 Erprobungsträger имел определенные положительные результаты, однако не смог решить все имеющиеся проблемы из-за ряда характерных ограничений. Результат этого был печальным для отрасли: Швейцария больше не предпринимала попытки создания собственного основного танка, предпочтя отечественной технике импортную.