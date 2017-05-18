19:52 18 мая

Киев отрицает принадлежность символики дивизии СС "Галичина" к нацистской

Символика дивизии СС "Галичина" (формирование из украинцев, воевавших на стороне нацистской Германии) не подпадает под закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов" и не может считаться символикой нацистского режима, сообщил глава Института Национальной памяти Украины Владимир Вятрович на запрос украинского издания "Страна", передает РИА Новости , мотивируя это тем, что данная символика отсутствует в перечне данного закона.

Закон вступил в силу на Украине в мае 2015 года. В пункте 5 части 1 статьи 1 данного закона приводится перечень того, что именно понимается под нацистской символикой.

Киев отрицает принадлежность символики дивизии СС "Галичина" к нацистской



В указанном перечне символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) отсутствует. Учитывая это, символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" в соответствии с действующим законодательством Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которых на Украине запрещено
— говорится в ответе Вятровича на запрос издания, опубликованного в четверг.

Дивизия СС "Галичина" — военное формирование, набранное из украинских добровольцев в период Второй мировой войны — была создана на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная армия разгромила эту дивизию возле украинского города Броды. На Украине нет однозначной оценки деятельности дивизии: некоторые политические силы утверждают, что дивизия боролась за свободу и независимость Украины, другие уверены, что дивизия выступала на стороне фашистов.

В 2009 году Россия обжаловала в ООН установление в Тернополе мемориальной доски военным дивизии "Галичина". Тогда заместитель постоянного представителя России при ООН заявлял, что решение городского совета Тернополя установить мемориальную доску в честь дивизии СС "Галичина" является "кощунственным", как и ряд других действий украинской власти по героизации нацизма.

Использованы фотографии: http://www.artefakt.ru/
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Комментарии 36

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  1. МПК105 Сегодня, 18:01
    Ой,да нет,конечно,никто вас за фашистов не держит...
    МПК105
    1. bouncyhunter Сегодня, 18:07
      Цитата: МПК105
      Ой,да нет,конечно,никто вас за фашистов не держит...

      Вас бы за фаберже взять и повернуть оборотов семь-восемь ... am
      bouncyhunter
      1. МПК105 Сегодня, 18:10
        Низззя...Толерастее надо быть,дядь Паш,толерастее...Мягше к людям надо нонче-мы же европейцы,как-никак... laughing laughing laughing
        МПК105
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:15
          Ты может и толерастный европеец , Лёха . wink А я предпочту остаться варваром и дикарём в их глазах - лишь бы этих гнид фашистских вкупе с их радужными петушками не видеть у наших границ . am
          bouncyhunter
          1. Чёрный Сегодня, 18:42
            Ушлёпкам из укрохунты можно и напомнить...
            Чёрный
          2. Смог Сегодня, 19:43
            Цитата: bouncyhunter
            я предпочту остаться варваром и дикарём в их глазах -

            Мы любим плоть - и вкус ее, и цвет,
            И душный, смертный плоти запах...
            Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
            В тяжелых, нежных наших лапах?

            Паша! Будь здрав! drinks soldier Это не я....., это из моего любимого.
            Смог
      2. Zibelew Сегодня, 18:11
        Привет Павел hi : Не могут фашисты запрещать фашистскую символику.
        Кстати о символике Галичины. Я вижу эмблему “Пежо”

        Zibelew
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:17
          Тагирьян hi Я бы этих "электриков" недоделанных вместо лампочек вкручивал яйцами !
          bouncyhunter
          1. Zibelew Сегодня, 18:23
            За яйца и на елку fellow
            Zibelew
          2. Masya Masya Сегодня, 19:03
            Я бы этих "электриков" недоделанных вместо лампочек вкручивал яйцами !


            А этих хоть кастрируй, прости господи, не поймут...
            Masya Masya
        2. Владимирец Сегодня, 18:52
          Цитата: Zibelew
          Я вижу эмблему “Пежо”

          И, судя по коронам, премиум класса. wink
          Владимирец
      3. pjastolov Сегодня, 18:22
        не, за фаберже надо подвешивать am
        pjastolov
        1. рич Сегодня, 19:02
          О чем тут спор? Киев отрицает принадлежность символики дивизии СС "Галичина" к нацистской?
          Киев может отрицать чего угодно. Однако действительность такова. Что такое дивизия "Галичина"? 14-я ваффен-гренадерская дивизия СС «Галиция», 14. Waffen-Grenadier-Division der SS «Galizien» (galizische/ukrainische SS-Division Nr. 1), Дивізiя СС «Галичина» (1-а Українська Дивізія УНА)
          Нюрнбергский трибунал признал «всех лиц, которые были официально приняты в члены СС» преступниками (за исключением членов так называемых «кавалерийских соединений СС» и лиц, которые перестали быть членами СС до 1 сентября 1939).

          Следовательно, решением международного суда дивизия "Галичина" - преступная организация, ровно как и ее символика
          рич
          1. Арон Заави Сегодня, 19:09
            Цитата: рич
            О чем тут спор? Киев отрицает принадлежность символики дивизии СС "Галичина" к нацистской?
            Киев может отрицать чего угодно. Однако действительность такова. Что такое дивизия "Галичина"? 14-я ваффен-гренадерская дивизия СС «Галиция», 14. Waffen-Grenadier-Division der SS «Galizien» (galizische/ukrainische SS-Division Nr. 1), Дивізiя СС «Галичина» (1-а Українська Дивізія УНА)

            То что "Галичина" это нацисткая организация это аксиома.
            Директор Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский обратился к прокурору Львова с просьбой привлечь к уголовной ответственности организаторов и участников панихиды в честь 74-летия дивизии СС "Галичина". Основание тому — украинский закон о распространение коммунистической и нацистской символики.
            На своей странице в социальной сети Facebook Долинский напоминает, что недавно прокуратура подала в суд обвинение против молодого человека, распространявшего в социальной сети фото и другие материалы с "символикой коммунистического режима" и лозунгами того времени. Долинский подчеркивает, что 29 апреля 2017 года в Соборе Святого Юра прошла торжественная панихида, а затем состоялась совместная молитва на Лычаковском кладбище и громадское вече в честь украинцев, воевавших в рядах "Галичины".
            "Дивизия СС "Галичина" была иностранным воинским формированием в составе войск СС нацистской Германии. Украинцы добровольно поступали в эту дивизию, присягали на верность нацистской Германии и Адольфу Гитлеру, брали в руки немецкое оружие, одевали форму нацистов и сражались на стороне нацистской Германии не только против Советского Союза, но и против войск Союзников, включая США и Великобританию. Организация СС была признана преступной и осуждена Международным трибуналом в Нюрнберге. Таким образом любые мероприятия касающиеся почитания и героизации бойцов этого нацистского формирования являются вопиющим, грубым и циничным нарушением закона Украины о запрете распространения нацистской идеологии и символики", - отметил Долинский.
            "В связи с этим прошу вас привлечь к уголовной ответственности организаторов и участников мероприятия, а именно председателя Львовской областной государственной администрации Олега Синютку, членов организации Резерв "Дивизии "Галичина" и других организаций. Также прошу вынести предупреждение СМИ о недопустимости освещения мероприятий нарушающих законы Украины", - резюмирует директор УЕК.
            Арон Заави
          2. RealTor Сегодня, 19:19
            нынешние власти 404 не знают историю.
            RealTor
      4. словак Сегодня, 19:43
        У них не Фаберже, там уже не пойми что...
        словак
    2. Василенко Владимир Сегодня, 18:45
      Цитата: МПК105
      Ой,да нет,конечно,никто вас за фашистов не держит...

      а они и не фашисты, простите уж
      Василенко Владимир
      1. reservist Сегодня, 19:33
        разве нацизм - не разновидность фашизма ?
        reservist
    3. wasjasibirjac Сегодня, 18:54
      а они фашистами и не являются. они нацисты. фашисты - члены итальянской партии Муссолини. если Вы считаете, что среди хохлов имеются итальянцы ......
      wasjasibirjac
      1. reservist Сегодня, 19:32
        так фашист - это же не национальность ...
        reservist
        1. Банный Сегодня, 19:49
          посмотришь на западенщине одни нацисты чем там гб занималось 40 лет яйца полировало? или они сами там в сд состояли
          Банный
  2. Ирек Сегодня, 18:04
    Это для них святое... .
    Ирек
  3. faterdom Сегодня, 18:14
    Ну да, ну да... Это все знают - дивизии СС только и делали, что боролись за свободу и независимость, для того их Гитлер с Гиммлером и создавали...
    faterdom
  4. Комментарий был удален.
    1. kouldoom Сегодня, 18:22
      Вроде бы я где то слышал одно умное высказывание на этот счёт использование коллаборационистами символики Россий
      kouldoom
    2. Александр романов Сегодня, 18:24
      Цитата: Цезарь III
      А Москва случаем не отрицает причастность российской символики к нацистской?

      Какои олень поставил ему плюс,очередной выживший из ума комунист
      Александр романов
      1. kouldoom Сегодня, 18:30
        Походу да .. laughing
        kouldoom
      2. aba Сегодня, 18:54
        Какои олень поставил ему плюс
        Да кто то из небратьев! Больше не кому. ;)
        aba
    3. Чёрный Сегодня, 18:45
      Цезарь III Сегодня, 18:15
      А Москва случаем не отрицает причастность российской символики к нацистской?
      В отличае от ушлёпочного киевского режима , лижущего задницу нацистам, в России те кто носил такую форму вне закона.Их либо повесили либо в лагерях подохли.А те, кому выжить удалось сейчас в америках да канадах проживают....усёк, . Разницу чуешь, троль.?
      Чёрный
      1. loginovich Сегодня, 19:13
        Боюсь , что это до поры до времени.
        loginovich
  5. kouldoom Сегодня, 18:19
    Судя по фото явно не фашисты laughing
    kouldoom
  6. pjastolov Сегодня, 18:19
    Все верно - дивизия СС, но ее символика не нацистская так как
    В указанном перечне символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) отсутствует. Учитывая это, символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" в соответствии с действующим законодательством Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которых на Украине запрещено
    все вопросы к тем кто составлял перечень символик fool
    pjastolov
  7. Вождь краснокожих Сегодня, 18:36
    Вечно они с этой "галичиной" носятся, как с расписанной торбой. Добро б хоть толк от нее какой был, а так - позорище одно...
    Вождь краснокожих
  8. ваняватный Сегодня, 18:52
    хм , очень по европейски : там теперь даже наличие члена у мужчины ничего не доказывает , так что правда не то , что мы видим , а то как нам это разъяснят , вот только руине уже ничего не поможет
    ваняватный
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:08
      Цитата: ваняватный
      хм , очень по европейски : там теперь даже наличие члена у мужчины ничего не доказывает , так что правда не то , что мы видим , а то как нам это разъяснят , вот только руине уже ничего не поможет

      wassat laughing good Отличный коммент! Конец им упыркам фашистским недобиткам.
      В этот раз уже все будет по другому..Исполнителей приговоров , будет очередь стоять из мужиков потерявших семьи на Донбассе!
      ОТДЕЛ
  9. olimpiada15 Сегодня, 19:22
    Одной фразой о том, что дивизия СС "Галичина " была создана с разрешения гитлеровского режима" , сказано всё, а присутствие аббревитуры СС доказывает принадлежность к фашистскому режиму. Только своим пособникам могли разрешить фашистские оккупанты сформировать дивизию, что и было реализовано : дивизия выполняла карательные функции против мирного населения, т.е. делала то, что даже немцам было противно.
    И отрицать принадлежность к фашистам любой дивизии СС- абсолютно бессмысленно .
    И сегодня, отрицая исторически очевидные факты, киевский режим нагло демонстрирует свою принадлежность к нацистам. Но дело даже не в них. Дело в Западной Европе и США -это они подготовили нацистский переворот. Впрочем, даже черт с ними: Европа в своё время сама взрастила немецкий фашизм и без особого сопротивления сдалась гитлеровскому режиму. А США делали деньги не отличаясь чистоплотностью. Потому не удивляет позиция ОБСЕ, которая регистрирует уничтожение инфраструктуры и гибель мирных людей, не указывая, кто контролирует территорию, с которой происходит обстрел, а данных для такого заключения у них достаточно.
    olimpiada15
  10. 3vs Сегодня, 19:41
    Просится песня из кинофильма "Александр Невский ":
    Вставайте, люди русские,
    На славный бой, на смертный бой.
    Вставайте, люди вольные,
    За нашу землю честную!

    Живым бойцам почёт и честь,
    А мёртвым - слава вечная.
    За отчий дом, за русский край
    Вставайте, люди русские!

    Вставайте, люди русские,
    На славный бой, на смертный бой.
    Вставайте, люди вольные,
    За нашу землю честную!

    На Руси родной,
    На Руси большой
    Не бывать врагу!
    Поднимайся, встань,
    Мать родная, Русь!
    На Руси родной,
    На Руси большой
    Не бывать врагу!
    Поднимайся, встань,
    Мать родная, Русь!

    Вставайте, люди русские,
    На славный бой, на смертный бой.
    Вставайте, люди вольные,
    За нашу землю честную!

    Врагам на Русь не хаживать,
    Полков на Русь не важивать!
    Путей на Русь не видывать,
    Полей Руси не таптывать

    Вставайте, люди русские,
    На славный бой, на смертный бой.
    Вставайте, люди вольные,
    За нашу землю честную!

    Луганск и Донецк стоят, поднимайся русская Украина!
    Пора гнать со своей земли жидобандеровскую с~волочь!
    3vs
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