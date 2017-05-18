Киев отрицает принадлежность символики дивизии СС "Галичина" к нацистской

В указанном перечне символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) отсутствует. Учитывая это, символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" в соответствии с действующим законодательством Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которых на Украине запрещено

Символика дивизии СС "Галичина" (формирование из украинцев, воевавших на стороне нацистской Германии) не подпадает под закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов" и не может считаться символикой нацистского режима, сообщил глава Института Национальной памяти Украины Владимир Вятрович на запрос украинского издания "Страна", передает РИА Новости , мотивируя это тем, что данная символика отсутствует в перечне данного закона.Закон вступил в силу на Украине в мае 2015 года. В пункте 5 части 1 статьи 1 данного закона приводится перечень того, что именно понимается под нацистской символикой.— говорится в ответе Вятровича на запрос издания, опубликованного в четверг.Дивизия СС "Галичина" — военное формирование, набранное из украинских добровольцев в период Второй мировой войны — была создана на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная армия разгромила эту дивизию возле украинского города Броды. На Украине нет однозначной оценки деятельности дивизии: некоторые политические силы утверждают, что дивизия боролась за свободу и независимость Украины, другие уверены, что дивизия выступала на стороне фашистов.В 2009 году Россия обжаловала в ООН установление в Тернополе мемориальной доски военным дивизии "Галичина". Тогда заместитель постоянного представителя России при ООН заявлял, что решение городского совета Тернополя установить мемориальную доску в честь дивизии СС "Галичина" является "кощунственным", как и ряд других действий украинской власти по героизации нацизма.