"Тайм" изобразил на обложке, как Москва поглощает Вашингтон
Журнал Time отличился обложкой своего нового номера. Речь идёт о номере, который выйдет в свет лишь 29 мая, однако обложка которого уже опубликована в средствах массовой информации. На обложке не самый выдающийся по качеству коллаж, создатель которого пытался сообщить о «таинственных связях» нынешнего хозяина Белого дома с Кремлём. При этом вместо Кремля на коллаже изображён Покровский собор (Храм Василия Блаженного). Именно этим московским собором как бы поглощается американский Белый дом.
Редактор американского телеканала «Эн-Би-Си Ньюс» Брэдд Джеффи в своём микроблоге Твиттера пишет, что на обложке нового номера «Тайм» изображены «Белый дом и Кремль». Во-первых, это свидетельствует об уровне компетентности американских журналистов в вопросах России (они даже не в курсе, как выглядит московский Кремль). Во-вторых, это ещё и к слову о градусе антироссийской истерии и конспирологии в отношении президента США Дональда Трампа.
Напомним, что сегодня в американском парламенте прозвучали заявления о том, что в отношении Трампа пора поднимать вопрос об импичменте. Поводом для этого заявления стала встреча Дональда Трампа с Сергеем Лавровым и слова американского президента по поводу того, что он вправе передавать информацию, касающуюся борьбы с терроризмом другим странам, включая Россию.
Редактор американского телеканала «Эн-Би-Си Ньюс» Брэдд Джеффи в своём микроблоге Твиттера пишет, что на обложке нового номера «Тайм» изображены «Белый дом и Кремль». Во-первых, это свидетельствует об уровне компетентности американских журналистов в вопросах России (они даже не в курсе, как выглядит московский Кремль). Во-вторых, это ещё и к слову о градусе антироссийской истерии и конспирологии в отношении президента США Дональда Трампа.
Напомним, что сегодня в американском парламенте прозвучали заявления о том, что в отношении Трампа пора поднимать вопрос об импичменте. Поводом для этого заявления стала встреча Дональда Трампа с Сергеем Лавровым и слова американского президента по поводу того, что он вправе передавать информацию, касающуюся борьбы с терроризмом другим странам, включая Россию.
Использованы фотографии: https://twitter.com/braddjaffy
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