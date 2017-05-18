19:55 18 мая

"Тайм" изобразил на обложке, как Москва поглощает Вашингтон

Журнал Time отличился обложкой своего нового номера. Речь идёт о номере, который выйдет в свет лишь 29 мая, однако обложка которого уже опубликована в средствах массовой информации. На обложке не самый выдающийся по качеству коллаж, создатель которого пытался сообщить о «таинственных связях» нынешнего хозяина Белого дома с Кремлём. При этом вместо Кремля на коллаже изображён Покровский собор (Храм Василия Блаженного). Именно этим московским собором как бы поглощается американский Белый дом.

"Тайм" изобразил на обложке, как Москва поглощает Вашингтон


Редактор американского телеканала «Эн-Би-Си Ньюс» Брэдд Джеффи в своём микроблоге Твиттера пишет, что на обложке нового номера «Тайм» изображены «Белый дом и Кремль». Во-первых, это свидетельствует об уровне компетентности американских журналистов в вопросах России (они даже не в курсе, как выглядит московский Кремль). Во-вторых, это ещё и к слову о градусе антироссийской истерии и конспирологии в отношении президента США Дональда Трампа.


Напомним, что сегодня в американском парламенте прозвучали заявления о том, что в отношении Трампа пора поднимать вопрос об импичменте. Поводом для этого заявления стала встреча Дональда Трампа с Сергеем Лавровым и слова американского президента по поводу того, что он вправе передавать информацию, касающуюся борьбы с терроризмом другим странам, включая Россию.

Использованы фотографии: https://twitter.com/braddjaffy
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Комментарии 42

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  1. Nahatak Сегодня, 18:06
    Уже фантазия кончилась не знают о чом писать ) начали картинки рисовать...
    Nahatak
    1. Венд Сегодня, 18:09
      Цитата: Nahatak
      Уже фантазия кончилась не знают о чом писать ) начали картинки рисовать...

      Да там не понятно, кто кого поглощает.
      Венд
      1. МПК105 Сегодня, 18:12
        good Я тоже не понял,кто кого поглощает..? laughing
        МПК105
        1. Монос Сегодня, 18:27
          Цитата: МПК105
          good Я тоже не понял,кто кого поглощает..? laughing

          laughing Это не поглощение, это интеграция.
          А русофобия уже даже ВВП достала.
          Монос
        2. Кент0001 Сегодня, 18:28
          Не, ну там однозначно, мы либо сверху либо сзади))))).
          Кент0001
        3. рич Сегодня, 19:13
          Эта обложка по мнению "Тайм" символизирует то, что в белом доме сидит агент Кремля. Разгулялись американские СМИ не на шутку
          рич
        4. Tusv Сегодня, 19:45
          Цитата: МПК105
          Я тоже не понял,кто кого поглощает..?

          Белый дом - плагиат Питерского Исакия . Спас на Крови? Ему уже поглощать уже не нужно Сам по себе Храм - Чудо света. Изменять нельзя -наследие всего человечества. Тут нужно "партнерам" доходчево объяснить, что на новое Чудо света у нас нет ни камней не желания. Но нападете - будет. - Стронг тейст
          Tusv
      2. Nahatak Сегодня, 18:17
        Интригуют чтобы ты купил и почитал)
        Nahatak
      3. kirgiz58 Сегодня, 18:33
        Цитата: Венд
        Да там не понятно, кто кого поглощает.

        Дык все как раз понятно! Разные Моники поглощают разных Биллов. laughing wassat
        kirgiz58
    2. Владыка Ситх Сегодня, 18:16
      Пусть с плакатами выходят: "Спасите белый дом!"
      Владыка Ситх
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 18:20
      А ведь приятно мужики за Россию, согласитесь ! Мы им отомстим за 90-е и наше унижение...Дайте время!
      ОТДЕЛ
      1. Nahatak Сегодня, 18:39
        Они и голую жопу нарисуют главное чтобы ты купил журнал) там патриотизма нету там главное чтобы журнал продавался.
        Nahatak
    4. Хубун Сегодня, 18:22
      а мне картинка нравится.......
      Хубун
      1. pjastolov Сегодня, 18:25
        американские евреи идут в СОБОР ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО - супер, респект редактору laughing
        pjastolov
    5. Masya Masya Сегодня, 18:49
      Цитата: Nahatak
      Уже фантазия кончилась не знают о чом писать ) начали картинки рисовать...

      Обратились к своим истинным умениям... к комиксам... lol
      Masya Masya
    6. svp67 Сегодня, 19:49
      Цитата: Nahatak
      Уже фантазия кончилась не знают о чом писать ) начали картинки рисовать...

      И этим сильно напоминают ТОГО КОТА, которому делать нечего...Но кот ради своей чистоты старается, а эти делают все что бы как можно больше нагадить и загадить...
      svp67
  2. faterdom Сегодня, 18:11
    А почему именно Собор Василия Блаженного поглотит Белый дом? Нет, собор красив, но ведь еще и Храм Спаса-на-крови имеется, Исакиевский собор, Казанский опять же... За что Питер так обидели?
    faterdom
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:25
      Цитата: faterdom
      А почему именно Собор Василия Блаженного поглотит Белый дом? Нет, собор красив, но ведь еще и Храм Спаса-на-крови имеется, Исакиевский собор, Казанский опять же... За что Питер так обидели?

      А здесь ничего нет удивительного , Вера всегда была главным столпом России, даже во времена атеистов в СССР! Не зря идет такой оголтелый прессинг РПЦ..Либерасты знают ,где подгрызть , чтобы уничтожить русский дух!
      (я пафосно, как всегда, но по сути так и есть мужики.)
      ОТДЕЛ
      1. Макаров Сегодня, 18:51
        Главным столпом России всегда было равенство прав народов входящих в ее состав...сначала Империи, а после и Союза...И самое слабое место это как раз национальный вопрос, который прогрызают как раз намного сильнее, чем то что выпячивает СМИ...
        Макаров
    2. Tusv Сегодня, 18:25
      faterdomА почему именно Собор Василия Блаженного поглотит Белый дом?

      На пристройку камне не хватает laughing
      Tusv
    3. pjastolov Сегодня, 18:27
      тьфу на тебя - крови не надо, пускай так приходят челом бить lol
      pjastolov
  3. Tusv Сегодня, 18:14
    Существует легенда, что единственно сохранившееся чудо света в первозданном виде, построено из Казанских камней. Лично я не возражаю, что творение Нестора Бармы, простоит еще тысячу лет,и прирастет маковками из Капитолия.
    Tusv
  4. Монах Сегодня, 18:22
    Это лишь свидетельство того , что фашингтон проиграл в информационной войне нам...
    Монах
  5. Кент0001 Сегодня, 18:27
    Во они блондинчика чмырят. Не ко двору он им. Даже Сирийский прогиб с Тамогавками не помогает.
    Кент0001
    1. Дамир Сегодня, 18:37
      не далее как вчера пытался дискутировать с нашими израильскими коллегами здесь а сайте..

      и вот сегодня

      [quote]сегодня в американском парламенте прозвучали заявления о том, что в отношении Трампа пора поднимать вопрос об импичменте[quote]
      так что, таки да.... сожрут они его... сожрут....
      Дамир
      1. pjastolov Сегодня, 18:40
        ну так Ребе сказал! нет рыжих сионистов, и значит он не наш! negative
        pjastolov
      2. Dym71 Сегодня, 19:16
        Цитата: Дамир
        не далее как вчера пытался дискутировать с нашими израильскими коллегами здесь а сайте..

        Цитата: Дамир
        сегодня в американском парламенте прозвучали заявления о том, что в отношении Трампа пора поднимать вопрос об импичменте

        Этот наш коллега сейчас на раз-два объяснит Вам, что это и есть истинная демократия и гражданам РФ надо у них многому учиться, учиться и учиться .... laughing
        Dym71
        1. Дамир Сегодня, 19:25
          Приблизительно это мне и рассказывали:

          "Выборы абсолютно предсказуемы только в России"..... диагноз черт возьми.... все правильное только у них....
          Дамир
          1. Dym71 Сегодня, 19:47
            Цитата: Дамир
            .. диагноз черт возьми..

            laughing
            Отца родного не жалея,
            Когда дошло до словопрения,
            В любом вопросе два еврея
            Имеют три несхожих мнения. hi
            Dym71
            1. Дамир Сегодня, 19:51
              случай запущеннее... я татарин....
              Дамир
  6. Макаров Сегодня, 18:48
    а че...прикольно получилось)
    Макаров
  7. 1536 Сегодня, 18:48
    Англичане снова придумали отвлекающий маневр: "смотрите, русские идут!" А тем временем расширяется НАТО, на Украине уничтожают все русское, Прибалтика стала плацдармом для нападения передовых американских частей на Россию, финансовые рынки закрыты, развязана информационная война. Англичан надо послать куда подальше и самих обвинить в фашизме и терроризме. Мы помним газом чьего производства был отравлен брат северо корейского лидера. Это был газ, произведенный в Англии.
    1536
  8. Dym71 Сегодня, 18:51
    в американском парламенте прозвучали заявления о том, что в отношении Трампа пора поднимать вопрос об импичменте.

    Провоцируют Трампа на агрессивные действия против нас, за что и будут хаять его в будущем - в капкан загнали всенародно и демократично выбранного президента! Вот вам и "истинная демократия" во всей своей красе bully
    Там бы поджечь сейчас, рванёт мама не горюй! Но мы не будем, мы благородные, а так хочется дать им пинка в направлении гражданской войны, шоб хлебнули с наше! am
    Dym71
    1. pjastolov Сегодня, 18:55
      Трамп сам выбрал свой путь, и он должен его пройти. не всегда самое лучшее это то что от тебя ждут. если он сейчас сделает что-то неординарное, то сможет клинтовцев и разложить, но это должно быть что-то неординарное hi
      pjastolov
      1. Dym71 Сегодня, 19:06
        Цитата: pjastolov
        Трамп сам выбрал свой путь, и он должен его пройти.

        Да идёт он лесом в известном направлении yes
        Привыкли, понимаешь, за наш счёт всё время выезжать - вот опять решают свои дела ссылаясь на руку Кремля, пусть деньги платят за использование символов России. wink
        Войны и крови хотят демократы вонючие!
        Dym71
        1. pjastolov Сегодня, 19:11
          а Трамп хочет только бабок, вот его и пытаются опустить (ч.м.о.р.и.т.ь.) hi
          pjastolov
          1. Dym71 Сегодня, 19:42
            Цитата: pjastolov
            а Трамп хочет только бабок, вот его и пытаются опустить (ч.м.о.р.и.т.ь.) hi

            Да флаг им в руки, мы, может им и подмогли где то, но если за наш счёт опять хотят в Овальный кабинет въехать на белом коне, то надо делиться! am
            Мне вот интересно, мы строительство моста (туннеля) на Аляску потянем? bully
            Dym71
            1. pjastolov Сегодня, 19:52
              потянем, а если мало, то скинемся! good
              pjastolov
  9. demo Сегодня, 19:11
    Для автора статьи!
    А как выглядит московский Кремль?
    Что его олицетворяет?
    Каков символ?
    Боровицкие ворота? Троицкая башня?
    Вид с Москвы-реки?
    Для неискушенного западного читателя, собор Василия Блаженного, Красная площадь - это и есть московский Кремль.

    А коллаж классный.
    demo
    1. мордвин 3 Сегодня, 19:17
      Цитата: demo
      Для неискушенного западного читателя, собор Василия Блаженного, Красная площадь - это и есть московский Кремль.
      А коллаж классный.

      Надо было Мавзолей нарисовать, жути больше.
      мордвин 3
      1. pjastolov Сегодня, 19:26
        зомби у них - это полный ужас, не надо так пугать матрасов, сорвутся еще красную кнопку нажмут. кому это надо? hi
        pjastolov
  10. 3vs Сегодня, 19:17
    Крылатая фраза Лаврова обретает новый смысл!
    Это уже клиника!
    3vs
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