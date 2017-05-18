В учениях "Запад-2017" примет участие весь Балтийский флот

В этом учении в той или иной мере будет принимать участие весь Балтфлот. Это будут практически все подразделения морской, сухопутной и авиационной составляющих сил и средств флота

Это стратегические учения. И если какая-либо задача нам будет поставлена, такую мы и будем выполнять. При этом все задачи будут ставиться в рамках предназначения флота