19:53 18 мая

В учениях "Запад-2017" примет участие весь Балтийский флот

В российско-белорусских учениях "Запад-2017" будут задействованы практически все силы и средства Балтийского флота, сообщил командующий БФ вице-адмирал Александр Носатов, передает "Интерфакс-АВН"

В этом учении в той или иной мере будет принимать участие весь Балтфлот. Это будут практически все подразделения морской, сухопутной и авиационной составляющих сил и средств флота
- заявил А.Носатов

В учениях "Запад-2017" примет участие весь Балтийский флот



По его словам, для флота учения станут очередным экзаменом в боевой подготовке, который, балтийцы должны будут однозначно сдать успешно.

Отвечая на вопрос о возможной отработке способов переброски в Калининградскую область из большой России ракетных комплексов "Искандер", вице-адмирал заявил:
Это стратегические учения. И если какая-либо задача нам будет поставлена, такую мы и будем выполнять. При этом все задачи будут ставиться в рамках предназначения флота


Ранее Минобороны сообщало, что в учениях примут участие только минно-тральные корабли. Материал можно прочитать тут

Манёвры "Запад-2017" пройдут на территории России и Белоруссии с 14 по 20 сентября, в них планируется задействовать около 13 тыс. человек.

Использованы фотографии: http://souzveche.ru/
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Комментарии 13

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  1. RASKAT Сегодня, 18:16
    Будут брать Прибалтику с четырех направлений, наши с Калининграда, Балтики и Ленинграда, Белорусы ударят в мягкое подбрюшье. Предлагаю заслать прибалтам пару вагонов валерьянки. laughing
    RASKAT
    1. 210окв Сегодня, 18:26
      Докажем что Псаки права-пришвартуем БФ к берегам Белоруссии! wassat
      Цитата: RASKAT
      Будут брать Прибалтику с четырех направлений, наши с Калининграда, Балтики и Ленинграда, Белорусы ударят в мягкое подбрюшье. Предлагаю заслать прибалтам пару вагонов валерьянки. laughing
      210окв
      1. RASKAT Сегодня, 18:42
        Докажем что Псаки права-пришвартуем БФ к берегам Белоруссии!

        У них свой есть, в час "Ч" внезапно всплывут пару подводных лодок из ко кого нибудь болота wassat
        RASKAT
        1. Vita VKO Сегодня, 18:52
          Ждем интересные новости в Западных СМИ о белорусском подводном флоте с партизанами у берегов Норвегии и Латвии. bully
          Vita VKO
        2. рич Сегодня, 19:18
          В советском Союзе одной из самых сильных и важных речных флотилий ВМФ была - Пинская флотилия, расположенная в ...Белоруссии. Главная база — Пинск, тыловая — Киев.
          рич
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:53
      Балтийский Флот на передовой как всегда...Помнится 22 июня 41 -го он грамотно себя повел и был в полной боевой готовности и отбился почти без потерь!
      ОТДЕЛ
      1. Alexey RA Сегодня, 19:21
        Цитата: ОТДЕЛ
        Помнится 22 июня 41 -го он грамотно себя повел и был в полной боевой готовности и отбился почти без потерь!

        Кхм... 22 июня 1941 года КБФ проспал постановку немцами активных минных заграждений. Белой ночью. Под носом у ГВМБ КБФ. Более того, штаб флота "зевнул" сообщение о единственном достоверно обнаруженном минном заграждении (ТЩ Т-216 потерял на нём все тралы).
        В результате, на том самом обнаруженном и доложенном "наверх" МЗ 23.06.41 КБФ потерял ЭМ "Гневный" и чуть не потерял один из двух своих КРЛ - "Максим Горький" еле-еле довели до ремзавода.
        Самая трудная и тяжелая опасность для флота в связи с недостаточным количеством тральных сил является минная опасность. В течение суток противник почти парализовал деятельность флота в Финском заливе, забросав минами с воздуха Таллин, Палдиски, устье Финского залива, на которых подорвалось три корабля. На сегодня ни одного корабля нельзя выводить без риска.
        © Трибуц - Кузнецову. 24.06.1941.
        Плюс довоенное решение о ремонте кораблей в Либаве, стоившее флоту ЭМ "Ленин" и ПЛ.
        Хотя, по сравнению с ЧФ, где немцам удалось заминировать входной фарватер ГВМБ, КБФ показал себя ещё ничего.
        Alexey RA
  2. Zibelew Сегодня, 18:17
    Странно, но в составе Балтфлота всего 2 подлодки 80-х годов. Проектируют в Питере, Строят в Питере, и только ДВЕ
    Zibelew
    1. Чёрный Сегодня, 18:26
      Вангую, что прибалтийские члены нато будут кипятком писать от возмущения laughing
      Чёрный
    2. МПК105 Сегодня, 18:28
      А там много и не надо...Специфический такой ТВД...Вот бы мне на учения эти-когда ВСЕ...Идёшь такой себе,по сторонам смотришь-Корабли кругом родные,Флаги НАШИ...КРАСОТИЩЩЩЩА...
      МПК105
    3. Кент0001 Сегодня, 18:37
      А че им в Балтике то делать?
      Кент0001
  3. kouldoom Сегодня, 18:32
    Представляю как эта машня будет выглядеть.
    kouldoom
  4. roskot Сегодня, 19:41
    Опять печалька для НАТО. А для Кемской волости. Ведь с ума сойдут. А Даля Грибаускайте на кипяток изойдет.
    roskot
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