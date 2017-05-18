В учениях "Запад-2017" примет участие весь Балтийский флот
В российско-белорусских учениях "Запад-2017" будут задействованы практически все силы и средства Балтийского флота, сообщил командующий БФ вице-адмирал Александр Носатов, передает "Интерфакс-АВН"
По его словам, для флота учения станут очередным экзаменом в боевой подготовке, который, балтийцы должны будут однозначно сдать успешно.
Отвечая на вопрос о возможной отработке способов переброски в Калининградскую область из большой России ракетных комплексов "Искандер", вице-адмирал заявил:
Ранее Минобороны сообщало, что в учениях примут участие только минно-тральные корабли. Материал можно прочитать тут
Манёвры "Запад-2017" пройдут на территории России и Белоруссии с 14 по 20 сентября, в них планируется задействовать около 13 тыс. человек.
В этом учении в той или иной мере будет принимать участие весь Балтфлот. Это будут практически все подразделения морской, сухопутной и авиационной составляющих сил и средств флота- заявил А.Носатов
По его словам, для флота учения станут очередным экзаменом в боевой подготовке, который, балтийцы должны будут однозначно сдать успешно.
Отвечая на вопрос о возможной отработке способов переброски в Калининградскую область из большой России ракетных комплексов "Искандер", вице-адмирал заявил:
Это стратегические учения. И если какая-либо задача нам будет поставлена, такую мы и будем выполнять. При этом все задачи будут ставиться в рамках предназначения флота
Ранее Минобороны сообщало, что в учениях примут участие только минно-тральные корабли. Материал можно прочитать тут
Манёвры "Запад-2017" пройдут на территории России и Белоруссии с 14 по 20 сентября, в них планируется задействовать около 13 тыс. человек.
Использованы фотографии: http://souzveche.ru/
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