19:52 18 мая

Армения передала России осуждённого военнослужащего Пермякова

Пресс-служба министерства юстиции Армении сообщает о своём решении по поводу российского военнослужащего Валерия Пермякова. Напомним, что Пермяков получил пожизненный срок за убийство армянской семьи в городе Гюмри. Армянские власти приняли решение передать Пермякова России для отбывания тем наказания в российской колонии. РИА Новости приводит сообщение ведомства Армении:

Передача Пермякова Российской Федерации состоялась 18 мая в порядке, предусмотренном Московской конвенцией 1998 года о передаче осуждённых к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания. Решение российского суда о признании приговора, вынесенного армянским судом, гарантирует его полное и безоговорочное исполнение в соответствии с действующими двусторонними договорами.


Армения передала России осуждённого военнослужащего Пермякова



Армянская сторона на основании договорённостей получает право осуществлять запросы на предмет отбывания заключённым наказания в РФ.

Напомним, что суд признал Пермякова виновным в совершении убийства членов семьи Аветисян , Пермяков убил шесть человек выстрелами из автоматического оружия и тяжело ранил штык-ножом 6-месячного малыша, который позже скончался в больнице. Перед этим Пермяков совершил самовольное оставление части с оружием. А уже после убийства он пытался пересечь границу Армении и Турции, но был задержан.

Использованы фотографии: Union News
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Комментарии 19

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  1. Teberii Сегодня, 18:52
    Тут жизнь сахаром тоже не будет, но хоть на родине доживать будет.
    Teberii
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:57
      Цитата: Teberii
      Тут жизнь сахаром тоже не будет, но хоть на родине доживать будет.

      Да прибьют его здесь у нас и правильно сделают, это уже не человек.. negative
      ОТДЕЛ
      1. 210окв Сегодня, 19:15
        Были сообщения что этот нелюдь был замечен в секте...но этим уже загубленные жизни не вернешь..
        210окв
        1. nik-karata Сегодня, 19:19
          , звереныш! Рвать его щипчиками для ногтей! Ну как можно 6-ти месячного ребенка штык-ножом...
          nik-karata
    2. сиг Сегодня, 19:22
      Хотя бы обменяли на наших сидельцев в России,если,конечно,они захотят этого.
      сиг
      1. opus Сегодня, 19:27
        Цитата: сиг
        Хотя бы обменяли на наших сидельцев в России,если,конечно,они захотят этого.

        25-го апреля было официально заявлено о том, что приговоренный в России к 6 годам и 9 месяцам заключения гражданин Армении Грачья Арутюнян, отбывающий наказание в Тамбовской колонии, будет экстрадирован на родину.

        Однако Грачья Арутюняна не экстрадируют, а обменяют на одного из отбывающих наказание в УИУ Армении гражданин РФ
        opus
  2. МПК105 Сегодня, 18:54
    А чем же армяни его так разозлили,никто не подумал,нет?Чтоб русского достать,надо постараться ОЧЕНЬ...
    МПК105
    1. kouldoom Сегодня, 18:59
      Не знаю чем разозлили но каким нужно быт садистом и психопатом чтобы зарезать МЛАДЕНЦА.Данный отброс вообще должен был быть расстрелян на месте.
      kouldoom
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:59
      Цитата: МПК105
      А чем же армяни его так разозлили,никто не подумал,нет?Чтоб русского достать,надо постараться ОЧЕНЬ...

      Здесь другой случай , по ходу у парня башню снесло..Не нужно это все сейчас опять мутить! Я умоляю..
      ОТДЕЛ
      1. pjastolov Сегодня, 19:08
        просто так ребенка не ударишь, даже соседского, по жопе шлепнеш, если совсем "хочу-хочу!!!!!!!!!", такой молодой садистом еще не должен быть, переходный возраст уже прошел, я конечно не психолог, но тут точно что не так request
        pjastolov
    3. Рабинович_007 Сегодня, 19:04
      Это не русский.
      Рабинович_007
      1. сиг Сегодня, 19:16
        Цитата: Рабинович_007
        Это не русский.

        Он точно не русский- он еврей и фамилия у него - внимание- Рабинович- типичная еврейская фамилия!! fellow
        сиг
    4. Александр романов Сегодня, 19:08
      Цитата: МПК105
      А чем же армяни его так разозлили,никто не подумал,нет?

      В России нет отморозков?
      Александр романов
    5. nik-karata Сегодня, 19:20
      А ты на морду этого олигофрена посмотри.
      nik-karata
      1. рич Сегодня, 19:25
        А наши зачем этого выродка взяли? На шею нашим налогоплатильщикам?
        рич
    6. сиг Сегодня, 19:20
      Цитата: МПК105
      А чем же армяни его так разозлили,никто не подумал,нет?Чтоб русского достать,надо постараться ОЧЕНЬ...

      Он,этотПермяков,расстрелял гражданских ,спящих в своём доме.Достать его могли отцы- командиры и сослуживцы.Попрошу не заниматься инсинуациями.
      сиг
      1. pjastolov Сегодня, 19:32
        когда достают отцы-командиры и сослуживцы, то расстреливают их, в соседней части такое было, потом ловили, но сам себя решил soldier
        pjastolov
  3. Комментарий был удален.
  4. krokodil25 Сегодня, 19:19
    Цитата: pjastolov
    но тут точно что не так

    А вдруг это цру анб и прочая матрасная шваль никто не задумывался?
    krokodil25
  5. soroKING Сегодня, 19:22
    армянам впадлу содержать этого рыжего лопоуха
    soroKING
    1. Doliva63 Сегодня, 19:35
      Им просто тошно смотреть на этого нелюдя. И правильно. Таких в утробе давить надо. Но, к сожалению, они проявляются лишь когда в армию приходят или на избирательные участки(судя по тому, как мы живём).
      Doliva63
  6. Александр 3 Сегодня, 19:41
    Этот нелюдь СЕМЬЮ убил нет ему прощения нигде его место в аду а не в тюрьме за ним надо землю мыть что бы следов от него не осталось и не важно какой он национальности это нелюдь.
    Александр 3
  7. opus Сегодня, 19:49
    у меня одного в глазах двоится?
    opus
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