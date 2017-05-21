Последний выстрел охранника Яроша, или Cуд Линча для радикалов

14 мая в Каменском (бывший Днепродзержинск) охранники депутата Верховной Рады Дмитрия Яроша после пьянки в ресторане напали на таксиста, который отвозил их по домам. Причиной конфликта стал русский язык водителя и отказ отвечать на бандеровское приветствие «Слава Украине». Об этом сообщили в украинской полиции.«Вследствие конфликта водитель остановил автомобиль. Пассажир начал наносить ему удары сначала палкой, после чего водителю удалось убежать из автомобиля, и один из мужчин сделал несколько выстрелов в его сторону. На помощь водителю пришли таксисты. Они начали самостоятельно задерживать злоумышленников. Прозвучало еще несколько выстрелов. На данный момент у нас есть задержанный, тот, кто стрелял. С места происшествия изъят пистолет Макарова», — рассказала спикер управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.Она также сообщила, что огнестрельные ранения получил таксист, который пришел на помощь первому пострадавшему. Стрелявший впоследствии был задержан прибывшими на место происшествия полицейскими, которые вынуждены были спасать «патриота» от возмущенных людей, собиравшихся линчевать стрелка.В полиции позднее рассказали, что у нападавшего был изъят паспорт и военный билет, он является участником боевых действий. Позднее помощник Яроша Ростислав Винар рассказал, что в таксиста накануне стрелял охранник депутата Михаил Навроцкий.«Он боец "Украинской добровольческой армии" и относится к охране Дмитрия Яроша. Накануне они были на дне рождения. Навроцкий — достойный человек, героически воевал, но за то, что он сделал — будет отвечать согласно действующему законодательству», — заявил Навроцкий.Инцидент показал глубину гражданского конфликта на Украине. Та ненависть, которая в последние годы раздувалась представителями украинской власти, стала проявляться на бытовом уровне не сегодня.Процесс шел по нарастающей: сначала «детская писательница» Лариса Ницой бросалась мелочью в русскоязычных продавцов киевских супермаркетов за то, что они не желали обслужить ее на украинском языке. Немногим позднее киевский горсовет принял решение о «дерусификации» меню столичных ресторанов.9 мая неонацисты в Одессе нападали на участников «Бессмертного полка», в Киеве представители батальона ОУН демонстрировали гранатомет участникам Марша Победы, в Днепре — напали на участников аналогичного шествия и угрожали убийством полицейским, которые их остановили.По мнению общественного деятеля из Одессы Мориса Ибрагима, который подвергся нападению радикалов 9 мая, люди, которые работали в праворадикальных организациях и привыкли вести себя агрессивно по отношению к несогласным с их точкой зрения, уже не могут поступать иначе.Стрингер «Сегодня они практически неуправляемы. И это во многом еще опаснее, чем организованные выступления радикалов. Ты идешь по улице, к тебе подходят и требую сказать "слава Украине" или другой подобный лозунг, или требуют вскинуть руку в нацистском приветствии, и ты не знаешь, что с тобой сделают в случае отказа. Получишь пулю или палкой по голове», — подчеркнул общественник.Как отметил в комментарии Ukraina.ru украинский политолог Андрей Золотарев, аналогичная ситуация складывается практически по всей стране.«Гражданское противостояние, которое раздували с высоких трибун представители власти, переходит на бытовой уровень. Это неизбежно в первую очередь потому, что государство потеряло монополию на насилие. Оно поделилось этой монополией с правыми радикалами, которые выступали в качестве штурмовиков и ударного отряда нынешнего политического картеля, который находится у власти», — отметил он.По мнению Золотарева, задачу по возвращению этой монополии государству удалось решить только частично. И этот бесконтрольный силовой ресурс время от времени проявляет себя. Еще одна причина углубления раскола в украинском обществе — тот факт, что этот раскол полностью устраивает киевский режим, который намеревается и дальше «разделять и властвовать».«Второй аспект — тот градус радикализма и ненависти, который власть использовала для своей легитимизации. Он должен был со временем быть снижен для стабилизации ситуации, однако власть не смогла или не захотела этого сделать. И теперь мы видим проявления этого экстремизма на бытовом уровне. Количество агрессии в быту, преступлений с совершенно непонятными мотивами являются проявлением той внутренней атмосферы, которая существует в обществе», — подчеркивает Золотарев.Напряжение нарастает с каждым днем. Насильственная украинизация происходит на фоне экономического кризиса и резкого падения доверия к власти. Рано или поздно просто обязаны были возникнуть такие ситуации, когда беспредел будет сталкиваться с противодействием.Власть рискует получить новую Врадиевку, где люди взбунтовались против произвола правоохранителей еще при президенте Януковиче. Однако сейчас ситуация намного более взрывоопасна. Напряжение в обществе гораздо больше, человеческая жизнь ценится все меньше, при этом миллионы единиц нелегального оружия из зоны военного конфликта в Донбассе ждут своего часа в «закромах» запасливых украинцев.