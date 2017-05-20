Самостийность и её промежуточные итоги

«В 2000 году рентабельность отрасли составляла 26,3 %. По итогам 2007 года металлургия Украины обеспечивала 40 % валютных поступлений и 20 % ВВП.



В 2005 году отрасль обеспечила более 25 % промышленного производства государства (96 955,5 млн. гривен), около 40 % валютных поступлений на Украину и более 10 % поступлений в государственный бюджет Украины.



В 2007 году, по данным Международного института чугуна и стали, доля Украины в мировом производстве чёрной металлургии составляла 7,4 %.



По оценкам Нацбанка Украины, доля металлургии по результатам 2014 года в промышленности составила 16,5 %, в экспорте — 30 %, в ВВП — около 3 %.



В 2014 году производство стали в сравнении с 2013 годом сократилось на 17% — до 26,171 млн. т, выплавка чугуна сократилась на 15% — до 24,81 млн. т. Сбор лома чёрных металлов в 2014 году снизился до исторического минимума — 5,3 млн. т (в 2013 году было собрано 5,7 млн. т).



В 2015 году производство стали сократилось на 16% — до 22,935 млн тонн; производство общего металлопроката сократилось на 16% — до 20,017 млн тонн; выплавка чугуна уменьшилась на 12% — до 21,878 млн тонн.



В 2016 году выплавка чугуна составила 23,6 млн. тонн; выплавка стали — 24,2 млн. тонн; производство металлопроката — 21,4 млн. тонн.»



В январе — апреле 2017 года выплавка чугуна составила 6,324 млн. тонн; выплавка стали — 6,975 млн. тонн; производство металлопроката — 6,111 млн. тонн».

Всем нам знакомы современные технологии. Очень многие в совершенстве освоили компьютер и Интернет, копаемся, читаем, анализируем, ходим по разным ссылкам. Вот и я случайно натолкнулась на одну интересную информацию, которая касается спутниковых снимков. Спутниковые снимки, которые мы можем посмотреть на картах Google или Яндекса, сделаны не сегодня, а какой-то промежуток времени назад. Конечно информация обновляется, но не сразу. Яндекс, например, в первую очередь обновляет снимки территории России.Но суть не в этом, а в том, что даты обновления у этих двух крупнейших сайтов не совпадают. Отсюда простой вывод: где-то можно заглянуть в прошлое и сравнить с более настоящим.Всё так просто. Дальнейший поиск информации по этому вопросу показал, что, например, по территории Украины эта разница составляет два года.Интересно? Вот и мне стало интересно. Два года моей жизни прошли в славном городе Кривом Роге, 7-8 класс, остались друзья, подруги, бывала до 2013 года, поддерживаю отношения. Ну как тут не удержаться от соблазна взглянуть, что было в 2014 году (Яндекс) и что стало в 2016 (Google)?Конечно, в первую очередь, где жила, училась, но это будет не интересно для подавляющего большинства, а вот на снимках, которые представлены ниже, мой взгляд зацепился.Это крупным планом сфотографирована бывшая «Криворожсталь», ныне ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».Вот Яндекс, 2014 год.Обратите внимание, ещё есть искры, дым, активность, машин много, вагоны и всё сопутствующее. Конечно не то, что было в 1988 году, намного слабее, но тем не менее народ копошится!А вот Google, 2016 год.И тишина. Так и хочется знаменитое добавить: и мёртвые с косами стоят.Знаете, а я не удивилась и даже не открыла рот от изумления. Что ещё можно ожидать? Это на наших каналах Ковтун орёт, типа, что всё нормально. Но мы то знаем, что всё далеко не так.Конечно, мне могут возразить: ну и что? Да ничего. Чёрная металлургия — это основа экономики, её локомотив. Ну а кто не знает, тому сообщу: Кривой Рог был одним из крупнейших производителей руды, чугуна и стали в годы СССР. Добыча железной руды в какие-то годы составляла более половины от союзного показателя, а СССР производил этой руды треть от мирового уровня. Соответственно, чугуна и стали столько же.Ну а как теперь обстоят дела на Украине в вопросе чёрной металлургии? Засучив рукава, начала грызть официальные данные.На основании этих данных решила сделать график, прошу сильно не критиковать, это мой первый опыт в таком вопросе.Пунктирное продолжение — это мой личный довольно смелый прогноз, не лишённый оснований.После получения всех этих кривых, зигзагов и скачков легко сделать простейшие аналитические выводы.Самый простой, обобщающий: чёрной металлургии Украины нет. И не верьте СМИ Украины, когда увидите броский заголовок, типа производство стали в апреле выросло на 2%!За месяц до этого оно рухнуло на 10%! Затем выросло на 1-2% и опять рухнуло на 5-10%. Это реалии, а не та пыль, которую нам показывают.Ну а что дальше? Всё очень просто.Наверное, обратили внимание, на моём графике появилась синяя кривая, это сбор металлолома. Он тоже падал, а сейчас остановился, и начал расти. По сообщениям в прессе, основные игроки стали поднимать на него цену. По прогнозам специалистов, сбор лома на Украине будет расти семимильными шагами. И что получается: металла нет, а лом есть? Хотите, чтобы я рассказала откуда он возьмётся? Легко!Спросите: а что есть? Отвечаю: есть безвиз. Правда, там нужна валюта, а основным источником поступления была как раз чёрная металлургия, что следует из выше приведённых официальных данных. Но её поступления падают. Почему? Да потому, что сокращается экспорт проката. С 40% до 30%. Всё очень наглядно.Так что же получается, безвиза тоже нет? Да нет же! Некоторое время будет, пока лом не кончится и пока всё не выкопают и не вывезут. Это я о том, что уровень добычи железной руды пока сохраняется на довольно высоком уровне. Единственная проблема: хозяева Украины не хотят её перерабатывать на своих заводах. Зачем туземцам работа? Для них уготована другая участь.Помните, кто выкопал Чёрное море? Так вот, работает! Копают и увозят. Опять копают и всё увозят, туда, за границу. Опыт не пропить.Причём копают и вывозят самые богатые руды, где содержание железа — 60-70%. Зачем заморачиваться и перерабатывать на своих предприятиях? Для туземцев уготована другая участь — безвиз. Но не сразу. Когда всё выкопают, надо ещё будет попилить наследие на лом. Опыт-то имеется, вспомним авианосец, который продали Китаю, и не только его.Мрачно всё как-то, но так и есть, и ни одного положительного момента. Получается, что правящая макушка Украины во главе с Порошенко сознательно грабят недра своей страны и активно подготавливают ещё чего-то стоящие предприятия к массовой утилизации. Народ этого не понимает или не хочет понимать, людям ведь конфетку подсунули в формате безвиза, и они её пока не прожевали.