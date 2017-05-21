17:44 21 мая
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Что русскому биатлон, то немцу смерть

Что русскому биатлон, то немцу смерть


В Германии завершился танковый биатлон стран НАТО Strong Europe Tank Challenge. Он проходил с 7 по 12 мая в учебном центре Командования подготовки 7-й Армии вооруженных сил США в немецком Графенвере (Grafenwoehr).
Правда, натовским турнир можно назвать с большой натяжкой. Фактически в нем приняли участие только 6 стран. Причем собственно членов альянса лишь четыре: Германия, Польша, США, Франция. А всего в НАТО, стоит напомнить, 28 стран. Двое участников биатлона – Австрия и Украина – в Североатлантический блок не входят. Хотя Киеву очень в него хочется.




Впрочем, Украину пригласили на турнир не как потенциального союзника, а, как объяснил американский генерал, за то, что ее военные единственные имеют практический опыт ведения боевых действий против российских танков.



Программой соревнований предусматривались действия не одиночных машин, как на нашем биатлоне, а танкового взвода – по решению достаточно широкого круга задач: вызов огневой поддержки, вождение, распознавание цели, определение расстояния до нее, тактическая медицина и эвакуация раненого, эвакуация подбитого танка и действия при применении противником оружия массового поражения. Кроме этого в программу были включены упражнения по личной физической и боевой подготовке членов экипажей, в частности стрельба из табельного оружия и преодоление полосы препятствий. Особо интересным был этап по борьбе с гражданской техникой: танкисты НАТО соревновались, кто лучше и быстрее раздавит танком легковушку.



В целом программа оставляет странное впечатление. В решении главных задач боевых действий – стрельбе из орудий по наземным целям, поражении из танкового пулемета воздушных целей, похоже, никто не соревновался. Вместо этого – вызов огневой поддержки, распознавание цели и определение расстояния до нее. Как будто в НАТО главной задачей танков считается не огневой бой с противником, а обеспечение применения артиллерии и авиации. После чего видимо считается полезным эвакуировать поврежденные танки и раненый личный состав. Если танки не участвовали в огневой дуэли с противником, то очевидно, что все повреждения получены от «дружественного» огня своей же артиллерии и ударов авиации в результате ошибок целеуказания. При этом экипажи, бросив свои танки и убегая от противника, должны уметь отстреливаться из личного оружия, преодолевая полосу препятствий. А главным противником натовских танков, с которым они должны успешно бороться, являются вражеские легковушки, которых танкисты альянса на своих почти 70-тонных махинах самоотверженно давят.



Интересны итоги соревнований. На первом месте – австрийцы на «Леопардах» 2А4, машинах достаточно старых, начала 90-х годов выпуска. Второе место заняла команда Германии на новейших «Леопардах» 2А7. Странно. По возможностям бортовых РЭС А7-й должен значительно превосходить А4-й. Значит, разница не столь существенна. Третье место взяли американцы на своих также новейших «Абрамсах» М1А2ZEP. То, что они уступили немцам, объяснить можно: «Леопард» 2А7и «Абрамс» М1А2ZEP машины примерно равноценные. Но то, что отстали, причем существенно, от австрийцев с их стареньким «Леопардом» 2А4 говорит о многом в отношении качества американских танков. Четвертое место у французов с их «Леклерком». Этот танк также считается одним их лучших в НАТО, тем не менее и он отстал от старичка А4.

Пятое место за украинцами, которые участвовали в биатлоне на модернизированном Т-64БВ – танке, принятом на вооружение ВС СССР еще в середине 80-х годов прошлого века и модернизированном в незалежной. Эти машины значительно уступают по своим боевым возможностям нашим Т-72Б3 и тем более Т-90А. И на советском танке украинцы обошли поляков, которые выступали на «Леопарде» 2А5, принятом на вооружение в середине нулевых, то есть спустя 20 лет после Т-64БВ. При этом Т-64БВ признан более маневренным, чем основные танки НАТО.



Даже этот беглый обзор четко показывает, почему натовские танкисты отказались от участия в нашем биатлоне. Во-первых, программа у нас неправильная – ее основу составляет стрельба из танковых орудий и пулеметов по целям, имитирующим реальные, но отсутствуют такие важные упражнения как наезд на легковушку. Во-вторых, ТТХ натовских танков не так хороши, как хотелось бы руководству альянса. А в-третьих, уровень подготовки экипажей, очевидно, не столь уже высок, чтобы успешно выступить на нашем биатлоне, тем более если Россия выставит против «Абрамсов» и «Леопардов» Т-90 и Т-72 последней модификации.

Побоялись натовцы проиграть нашим танковый биатлон с разгромным счетом.
Автор: Константин Сивков
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/36789


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Комментарии 15

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  1. Mavrikiy Сегодня, 15:43
    Вместо этого – вызов огневой поддержки, распознавание цели и определение расстояния до нее. Как будто в НАТО главной задачей танков считается не огневой бой с противником, а обеспечение применения артиллерии и авиации. [b][/b][b][/b
    Все верно. "Мама забери меня домой!"
    На втором видике мне плохо стало: по полигону мчит танк и поводит пушкой налево-направо....зачихленой. "Чтоб золотинки с нимба не пропало, чтобы гвоздок с распятья не упал". А здесь похоже последствия могут быть по фатальнее. Раз и.... 500 тыс. в кассу.
    Mavrikiy
  2. Tuxuu Сегодня, 15:43
    Кстати,а почему бы не ввести дисциплину в нашем биатлоне встречный бой в составе взводов.мне не кажется что будет проблема разработать снаряд который не будет обладать поражающим эффектом и будет достаточным для обозначения попадания.Зрелищность танкого биатлона выростит в разы
    Tuxuu
    1. Mavrikiy Сегодня, 16:11
      Цитата: Tuxuu
      Кстати,а почему бы не ввести дисциплину в нашем биатлоне встречный бой в составе взводов.мне не кажется что будет проблема разработать снаряд который не будет обладать поражающим эффектом и будет достаточным для обозначения попадания.Зрелищность танкого биатлона выростит в разы

      Чудесно!!! В танк-цели мы доверим место Вам и сидите Вы там в награду за остроумие, пока все не отстреляются на 5. А если кто на 4, то придется повторить. А Ваши мемуары мы прочтем уже в другой, не суетной жизне, где нам поведуете, где ошиблись.
      Mavrikiy
      1. sabakina Сегодня, 17:07
        Mavrikiy, а почему бы и нет? Мы же стреляем друг в друга шариками с краской?
        sabakina
      2. ARES623 Сегодня, 17:26
        Цитата: Mavrikiy
        Чудесно!!! В танк-цели мы доверим место Вам и сидите Вы там в награду за остроумие, пока все не отстреляются на 5. А если кто на 4, то придется повторить. А Ваши мемуары мы прочтем уже в другой, не суетной жизне, где нам поведуете, где ошиблись.

        Еще в конце 80-х в нашем полку отрабатывали системы лазерной имитации огня стрелкового оружия. И тогда два МСВ имитировали бой между собой. А в начале тех же 80-х в училище нам показывали учебный фильм, как американские противотанковые вертолеты, оснащенные подобными имитаторами, танкистов по полям гоняли. Так что, все это уже есть и работает. Не надо усложнять боевую учебу изобретением танкового "пейнтбола". Надо лишь совершенствовать систему имитации реальных боевых действий с вполне безопасной наглядностью. Я думаю, это и так делается.
        ARES623
  3. Волька Сегодня, 15:50
    так себе, таскать танковые катки и чалки ну никак не впечатляет...
    Волька
  4. Mavrikiy Сегодня, 16:04
    Во-первых, программа у нас неправильная – ее основу составляет стрельба из танковых орудий и пулеметов по целям, имитирующим реальные, но отсутствуют такие важные упражнения как наезд на легковушку.
    А за то мне понравилось упражнение: стрельба из танковой башни по мишени из табельного оружия ( пестик), так мило, так возбуждает воображение. А если просто в стоя, а сидя, а лежа, ой шалунишки. И все у них так, цевилизовано, с фантазией, с огоньком, а мы.... только и умеем из танка пушкой хренакс и нет супостата, скукатень.
    Mavrikiy
  5. aba Сегодня, 16:10
    танкисты НАТО соревновались, кто лучше и быстрее раздавит танком легковушку.

    Видимо, это действительно достойный противник для НАТОвских танкистов.
    aba
  6. Galaxy_m31 Сегодня, 16:29
    К чему этот сарказм и шапкозакидательное отношение?
    Стрелять из пушки и пулемета танкисты должны уметь по умолчанию, а вот такие мероприятия как :
    "вызов огневой поддержки, распознавание цели и определение расстояния до нее" очень даже не лишни, так же как и эвакуация подбитой машины и стрельба из табельного оружия с преодолением полосы препятствий. На войне всякая ситуация может сложиться и, чем больше умеешь и знаешь, тем больше шансов на выживание.
    "Побоялись натовцы проиграть нашим танковый биатлон с разгромным счетом." С чего бы им бояться?
    В 41-м не побоялись, а сейчас почему должны бояться? Или танки с тех пор у них не разрабатываются? Или это не у нас были чудесные 90-е годы хаоса?
    Уже тошнит от таких "разгромных" статеек.
    Galaxy_m31
    1. KaPToC Сегодня, 17:10
      Цитата: Galaxy_m31
      Или танки с тех пор у них не разрабатываются?

      Точно в цель, не разрабатываются уже давно.
      Цитата: Galaxy_m31
      Стрелять из пушки и пулемета танкисты должны уметь по умолчанию

      Ну вот пусть и покажут свое мастерство. А если танкисты пустили в ход табельное оружие - это полный разгром.
      KaPToC
  7. Trouble Сегодня, 16:59
    Натовцы проводили хрен знает какой атлон. laughing
    Программой соревнований предусматривались действия не одиночных машин, как на нашем биатлоне, а танкового взвода – по решению достаточно широкого круга задач: вызов огневой поддержки, вождение, распознавание цели, определение расстояния до нее, тактическая медицина и эвакуация раненого, эвакуация подбитого танка и действия при применении противником оружия массового поражения. Кроме этого в программу были включены упражнения по личной физической и боевой подготовке членов экипажей, в частности стрельба из табельного оружия и преодоление полосы препятствий. Особо интересным был этап по борьбе с гражданской техникой: танкисты НАТО соревновались, кто лучше и быстрее раздавит танком легковушку.

    Это больше похоже на кусочки Армейских международных игр. Даже издевательство над легковушкой может сойти за преодоление препятствия.
    Впрочем, Украину пригласили на турнир не как потенциального союзника, а, как объяснил американский генерал, за то, что ее военные единственные имеют практический опыт ведения боевых действий против российских танков.

    Точнее против своих танков, которые у них отобрали новороссы.
    Trouble
  8. sabakina Сегодня, 17:06
    Впрочем, Украину пригласили на турнир не как потенциального союзника, а, как объяснил американский генерал, за то, что ее военные единственные имеют практический опыт ведения боевых действий против российских танков.
    Или перевод кривой или генерал видел на Донбассе Кантемировскую дивизию.
    sabakina
  9. К0щей Сегодня, 17:09
    В решении главных задач боевых действий – стрельбе из орудий по наземным целям... похоже, никто не соревновался.

    автор, вы приводите ролики, в которых показывают стрельбу танков по целям. и у меня вопрос: это что, в зачет не шло и они стреляли просто так? или все-таки шло и тогда в вашей статье очень много не предметной критики на ровном месте? я далек от любви к нато, но давайте без откровенной туфты.
    К0щей
  10. svp67 Сегодня, 17:12
    Автор явно метит на первое место среди "уряпатриотов" в номинации:: "Да мы их шапками закидаем..."
    НАТОвские соревнования очень серьезные и максимально приближены к ведению боевых действий в составе подразделений, это не конкурс индивидуального мастерства танкового экипажа, как у нас.
    И вполне многое у них можно перенять. И ту же стрельбу из личного оружия экипажем, при покидании подбитого танка и эвакуация раненого из боевой машины, часто ли у нас отрабатывают эти элементы и нормативы, а уж про умение скорректировать удары авиации и артиллерии - так оно жизненно необходимо для выживания танкового подразделения на поле боя. И понятно, что это надо отрабатывать в повседневной жизни, а не на "покатушках".
    Именно из-за того, что немецкие "панзер ваффе" были войсками, где каждый работал на своем месте как подобает дало им возможность в 1941 году побеждать наши великолепные Т-34 и КВ и дойти до пригородов Москвы и Ленинграда на таких вот, с позволения сказать, танках...
    svp67
  11. МВГ Сегодня, 17:26
    "Особо интересным был этап по борьбе с гражданской техникой: танкисты НАТО соревновались, кто лучше и быстрее раздавит танком легковушку." - установки НАТО, так сказать в наглядности. Что бы не было сомнений, с кем они в основном воевать собираются
    МВГ
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