Угроза для России — ее шкурные чиновники

Главной новостью вчерашних российских СМИ стал Указ президента России «О стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года» (13 мая 2017 года, № 208). Сам указ — достаточно лаконичный документ, всего на одну страницу. Правда, в нем есть некоторые моменты, которые вызывают удивление и беспокойство. Например, в пункте 2 подпункте (б) правительству РФ поручается «обеспечить мониторинг и оценку состояния экономической безопасности Российской Федерации». А я-то думал, что такой мониторинг и такую оценку правительство осуществляло в соответствии с Государственной стратегией экономической безопасности РФ, которая действовала до момента принятия упомянутого выше указа № 208 (предыдущая стратегия была введена указом 29 апреля 1996 г, № 608). Что же, как говорится, «лучше поздно, чем никогда». Да, удивительно жизнеспособна наша Россия, если два десятка лет сумела просуществовать, даже не заботясь о состоянии своей экономической безопасности! Стратегия формально была, а за экономической безопасностью в стране власти не следили. Видимо, сегодня такого легкомыслия власть себе позволить не может. Того и гляди, мировой «управляемый хаос» перейдет в неуправляемую фазу и накроет своей волной Россию. Отрадно, что власть стала реагировать на внешние угрозы.Особый интерес представляет прикладываемый к указу документ под названием «Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». Документ солидный, объемом 18 страниц, содержит 38 пунктов, в которых разжевываются все аспекты темы. Хотелось бы сделать ряд комментариев по документу.Начну я не с первого пункта, а сразу с одиннадцатого. Цитирую: «В условиях существующих и появления новых вызовов и угроз экономической безопасности Российская Федерация сохраняет достаточно высокий уровень экономического суверенитета и социально-экономической стабильности». Тезис более чем странный. Если положение с экономическим суверенитетом и социально-экономической стабильностью обстоят так благополучно, зачем тогда «огород городить»?Но в том то и дело, что это не так. Если половина российской экономики находится в оффшорных юрисдикциях, а не в юрисдикции Российской Федерации, это можно назвать национальным суверенитетом в экономической сфере? Если без малого 400 млрд. долларов международных резервов России находится на депозитах западных банков и в казначейских бумагах государств, являющихся геополитическими противниками России, это тоже экономический суверенитет? Если все сети крупных розничных магазинов (супермаркетов) находятся в собственности иностранного капитала, это тоже экономический суверенитет? Я не буду дальше продолжать список признаков, доказывающих, что Россия на 90 процентов утратила свой экономический суверенитет.Для того, чтобы лечить больного, надо сначала поставить диагноз. А авторы документа этого делать не умеют или не хотят. У пациента онкологическое заболевание или предынфарктное состояние, а врач вместо интенсивной терапии предлагает пациенту соблюдать режим дня, правильно питаться, не нервничать и выходя на улицу теплее одеваться. Авторы документа мне напоминают именно такого «доброго» врача.Пробежав по диагонали весь документ, у меня возникли смутные ассоциации. Он мне напомнил призывы ЦК КПСС и Совета министров СССР к трудящимся по поводу праздников 1 мая и 7 ноября. Куча дежурных призывов, призванных поднять праздничное настроение рабочего класса, крестьянства и прослойки советской интеллигенции. Мы называли эти «призывы» «сотрясением воздуха», их читал только очень узкий круг людей, который в них выискивал какие-то новые «тренды» в партийно-государственной власти. Нынешняя «Стратегия» может быть также отнесена к разряду таких же «первомайских призывов».На совести авторов документа — бесконечное число «перлов», украсивших «Стратегию». Например, на стр. 5 в числе факторов, угрожающих экономической безопасности страны, называется «недостаточность трудовых ресурсов». По данным Росстата, безработица в России в марте 2017 года составила 4,1 млн. человек, по отношению к экономически активному населению это 5,4%. Согласно неофициальным данным (социологические исследования), безработица, как минимум, вдвое выше. Немало безработных и среди тех, кто только что вышел из стен высших учебных заведений. Я об этом знаю не понаслышке, поскольку выступаю перед безработной молодежью в Центре занятости молодежи Москвы.Еще одним фактором угрозы авторы называют (на той же стр. 5) «слабую вовлеченность в мировые „цепочки“ создания добавленной стоимости». Авторы документа, видимо, имеют очень смутное представление об этих «цепочках». Они создаются транснациональными корпорациями (ТНК), и втягивание российских предприятий в эти «цепочки» лишит нас последних остатков экономической независимости. Задача как раз состоит в том, чтобы вырвать наши предприятия из «цепей», «цепких лап» ТНК.В документе вообще много анекдотичных несуразностей и нестыковок. Например, декларируется, что тесная взаимозависимость экономической и экологической безопасности. При этом на стр. 6 мы читаем, что угрозой экономической безопасности является «рост затрат на обеспечение экологических стандартов производства и потребления». Самая настоящая шизофрения, раздвоение сознания!Некоторые из пунктов документа состоят из большого количества подпунктов. Причем разобраться, где подпункты важные, а где не очень, сразу бывает трудно. Вот, например, пункт 12 включает в себя 25 подпунктов. Речь здесь идет о «вызовах и угрозах экономической безопасности», всего их авторы документа насчитали 25 (по числу подпунктов). Некоторые подпункты просто умиляют. Например, в подпункте 6 называется такая угроза, как развитие «зеленых технологий». В подпункте 12 — «недостаточный уровень ключевых компетенций отечественных специалистов» и т. п. В этом пестром списке не сразу найдешь, где «собака зарыта». А она «зарыта» в подпункте 17, который звучит так: «недостаточно эффективное государственное управление». В переводе с бюрократического языка на понятный русский это означает, что наши чиновники государственного аппарата, проявляющие полное бездействие, и являются реальной угрозой экономической безопасности России.Важным является также следующий подпункт (под номером 18): «высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере». В народе указанный список «вызовов и угроз экономической безопасности» называется: «смешать Божий дар с яичницей». Правительство и авторы документа (скорее всего, то же самое правительство) интуитивно чувствуют, что они и есть та самая «угроза экономической безопасности». Поэтому аккуратно пытаются увести себя в тень, а на первое место выставить «зеленые технологии», «недостаточные компетенции отечественных специалистов», «неблагоприятный инвестиционный климат», «избыточно строгие экологические стандарты» и всякую прочую чушь. Большая часть подпунктов не имеют никакого отношения к «угрозам экономической безопасности» и представлены для того, чтобы запутать читателя, чтобы он не смог найти «зарытую собаку».«Растворить» важное в неважном и «заболтать» любой серьезный вопрос — отработанный прием наших чиновников. Чтобы доказать и продемонстрировать это, можно взять наугад любой другой (кроме выше рассмотренного) пункт документа. Вот, например, пункт 27. В нем перечисляется набор показателей, с помощью которых правительство намеревается мониторить и оценивать экономическую безопасность нашего государства. Там перечисляется аж 40 показателей! Там есть такие показатели, как уровень инфляции, энергоемкость ВВП и даже «индекс предпринимательской уверенности предприятий». Но нет самого главного. Отсутствие которого свидетельствует о том, что авторы либо не понимают, что такое экономическая безопасность в условиях сегодняшнего мира, либо (что вообще страшно) понимают, но сознательно переводят наше внимание на второстепенные вопросы (это уже следует квалифицировать как «государственную измену»).Итак, в списке нет такого показателя, как степень покрытия потребностей страны в жизненно важных товарах и услугах за счет внутренних источников. Это можно назвать более просто: уровень самодостаточности национальной экономики. А вот этого нет. Об этом вообще нет разговора в документе. Вопрос национальной безопасности «замылен»! Это не просто халатность, это государственное преступление!Помимо показателя уровня самодостаточности экономики крайне важным в условиях нынешнего обострения международной обстановки (в воздухе пахнет порохом!) должен стать показатель самодостаточности оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. По отдельным видам продукции ОПК сегодня имеется показатель, называемый «степень (уровень) локализации производства». Речь идет о степени использования сырья, полуфабрикатов, комплектующих отечественного производства для изготовления конечного изделия (оружия, военной техники, боеприпасов и снаряжения). Предприятия ОПК рапортуют о том, что степень локализации повышается. А министры наверху об этом рапортуют президенту.Однако тут далеко не все в порядке. Власти, курирующие ОПК, закрывают глаза на «узкие места» и явные угрозы. Ведь часть комплектующих и деталей все-таки поступает не от отечественных предприятий, а по импорту. Полной локализации нет ни по одному виду готового изделия ОПК (мне об этом откровенно говорили представители нашей «оборонки»). А это значит, что если нам перекроют поставку «оттуда» какой-то «мелочи», то под угрозой окажется наш оборонный щит.Кроме того, часть так называемых «внутренних источников поставок» — компании, зарегистрированные в Российской Федерации, но в капитале которых присутствует иностранный капитал. Думаю, читатель прекрасно понимает, что в любой момент такой поставщик по команде «оттуда» может прекратить поставку необходимых узлов и деталей. Наконец, работу некоторых предприятий, имеющих прямое или косвенное отношение к ОПК, могут блокировать российские банки, в капитале которых явно или неявно контроль принадлежит нерезидентам.Как это не прискорбно, но часть активов предприятий, обслуживающих российский ОПК, находится в офшорах. А это смертельная угроза для нашего ОПК. Не буду сейчас раскрывать эту больную тему. Те предприятия, которые физически находятся на территории Российской Федерации, но зарегистрированы в офшорах, это уже не вполне наши предприятия. Часто они управляются «оттуда». В том числе под диктовку наших заокеанских «друзей».Мысль моя предельно проста. Для того, чтобы начать что-то делать по укреплению экономической безопасности России, необходимо следующее.Во-первых, поставить честный, объективный «диагноз» того, в каком состоянии находится эта самая «экономическая безопасность». А ее пока нет, потому что нет экономического суверенитета. Такого «диагноза» в документе нет. А есть, наоборот, убаюкивающее заключение, что «все хорошо, прекрасная маркиза».Во-вторых, чтобы начать восстановление экономического суверенитета и экономической безопасности, необходимо приступить к восстановлению управляемости нашей экономики. Она в настоящее время не управляема. Вернее, управляема, но не изнутри, а извне. Через офшорные юрисдикции, где сосредоточена половина активов российской экономики. Также она управляется извне с помощью рейтинговых агентств, которые дирижируют потоками капитала, входящего в российскую экономику и выходящего из нее. Ведь у нас все границы открыты, никакого контроля над трансграничным движением капитала нет. Нашей экономикой в большей мере управляет Федеральная резервная система США, повышая или понижая ключевую процентную ставку.Вообще в «Стратегии» ни слова не сказано о необходимости восстановления управляемости экономики. И это не удивительно. Не будет же нынешнее правительство признаваться в том, что оно ничем не управляет и управлять не собирается?В-третьих, нам надо выстраивать всю нашу экономическую (и не только экономическую) политику под решение задачи создания самодостаточной экономики. Вместо этого авторы документа что-то невнятное говорят о необходимости «повышения международной конкурентоспособности» российской экономики. Видимо, они по-прежнему хотят, чтобы Россия с ее гипертрофированным экспортом выступала «дойной коровой» Запада? Уже если мы говорим о безопасности, то высшим приоритетом для Россия должна стать конкурентоспособность в военной области. Сегодня даже любая домохозяйка понимает, что главным условием национального суверенитета страны является ее военная мощь.В-четвертых, уж коли чиновники, которые составляли обсуждаемый нами документ, не понимают простых истин, изложенных выше, то вряд ли от них можно ожидать укрепления экономической безопасности России. Скорее, они окончательно могут «сдать» Россию своим заокеанским «друзьям». Так что опубликованная «Стратегия» свидетельствует, что у нас никакой экономической безопасности, к сожалению, нет. И с нынешним правительством надежды на ее укрепление нет.«Кадры решают все», — говаривал «вождь народов». А нынешние кадры ничего решать не желают и не могут. Первым шагом в алгоритме решения задачи укрепления независимости России должна стать смена нынешней компрадорской администрации (назвать ее «нашим правительством» у меня язык не поворачивается) на сплоченную команду истинных патриотов и грамотных людей, понимающих, что такое экономическая безопасность страны. Такая смена — решающее «звено цепи», ухватившись за которое, как говаривал один политик, можно вытащить «всю цепь» проблем, связанных с восстановлением суверенитета и экономической мощи России.