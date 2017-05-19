«Рано или поздно мы их простим»

Как живет в условиях войны и украинской блокады самопровозглашенная Луганская народная республика, как решает социально-экономические вопросы, кто сегодня из российских граждан стоит в очереди на получение паспорта республики — на эти и другие вопросы «Известий» ответил глава ЛНР Игорь Плотницкий.— С какими трудностями в условиях войны республика сталкивается в первую очередь?— Война — это и есть самая основная трудность в нашей жизни. Ко всему остальному наши люди давно привыкли и не обращают внимания. Я имею в виду блокаду, которую нам устраивает Украина. Широко разрекламированное отключение ЛНР от электричества с Украины для нас прошло практически без последствий. Но надо понимать, что оно произошло из-за того, что на Украине нет угля для ТЭС. На самом деле они пытались не дать нам то, чего у них и нет. Сейчас мы получаем электроэнергию из России и ДНР. Живем, развиваемся и благодаря помощи Российской Федерации не испытываем серьезных бед, которые нам пророчила Украина.— Проблемы, которые вы назвали, обусловлены внешними факторами при непосредственном участии Украины. Какие вы могли бы отметить сложности во внутреннем развитии республики?— Самым большим препятствием в развитии является невозможность целиком реализовывать продукцию, которую мы производим. Это товары промышленного производства и уголь. Мы принимаем все меры, чтобы перестроить производство на другие страны, частично на Россию, но это требует определенного времени и ресурсов. Предприятия развиваются, запускаются, но мы не можем пока работать во всю мощь, на которую республика способна. Сейчас наши производства задействованы чуть больше чем на 50%, в некоторых отраслях — меньше 40%.Но территория, которая богата шахтами, имеет развитую промышленность и сельское хозяйство, с населением более 1,5 млн человек, у которой есть в том числе и золото, может прокормить саму себя. Раньше за счет промышленности Донбасса Украина получала более 30% ВВП.Мы ведем переговоры с Белоруссией, Турцией, Китаем. В первую очередь речь идет о покупке угля. Возникают сложности с вывозом продукции, с оформлением сертификатов. Мы ищем пути решения проблем, уверен, что выход найдем. Здесь тонкая грань между экономикой и политикой. Выход нового игрока на рынок всегда неоднозначно воспринимается другими участниками.— Мы постоянно слышим об обстрелах ДНР, об ЛНР в меньшей степени.— Стреляют у нас точно так же, как и в ДНР, иногда даже чаще.— Как идет сейчас выдача паспортов ЛНР? Что изменилось после признания этого документа Россией?— Мы начали выдавать паспорта еще в 2015 году в отличие от ДНР. Сегодня выдано около 50 тыс. документов. Естественно, после исторического решения Владимира Путина о признании наших паспортов количество заявок на их выдачу резко увеличилось, но наши мощности таковы, что мы можем выдавать около 200 паспортов в сутки. В ближайшее время увеличим темп в полтора-два раза.— Кто сегодня в льготном порядке получает документ?— В первую очередь это дети, достигшие возраста получения паспорта, — им выдают документ бесплатно. Вторая категория — это те, кому нужно менять паспорт по возрасту или вклеить фотографию в украинский паспорт, а возможности нет. Поэтому выдача удостоверения личности, которое признается Россией, стало весомым основанием для возврата ранее уехавших граждан.— Откуда они возвращаются?— В 2016 году разница между въезжающими и выезжающими составляла 150 тыс. человек. Сейчас возвращающихся около 93%. Мы видим, что на Украине идет вторая волна насилия. Люди приезжают и рассказывают, что грабят дома, нападают в первую очередь на тех, кто когда-то выехал из Донбасса, понимая, что у них не так много прав на Украине, они там люди второго сорта.— ЛНР выдает паспорта известным людям — какие для них условия?— Надо понимать, что это в первую очередь политический вопрос. К нам приезжал Джеффри Монсон и просил паспорт, хотя маловероятно, что он останется здесь жить, работать. Но если люди такого калибра хотят иметь наш паспорт, почему мы должны в этом отказывать?У нас в списке на получение паспорта 25 российских журналистов. Не так давно документ ЛНР получили Александр Рогаткин — спецкор ВГТРК и известная рок-певица Юлия Чичерина. На днях получит паспорт ЛНР президент Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург).— Как распределяется гуманитарная помощь из России?— Хотел бы выразить благодарность России за то, что гуманитарные конвои приходят к нам на протяжении уже почти трех лет. Без преувеличения скажу, что с 2014 по 2016 год эта помощь спасла жизни сотням людей. Вся помощь распределяется адресно среди граждан разных социальных категорий. Заявку формирует совет министров ЛНР. Сейчас мы получаем детское питание, стройматериалы, медикаменты.— Выявляются ли злоупотребления при распределении гумпомощи?— Такие факты, к сожалению, есть, и прокуратура заводит уголовные дела, которые доходят до суда. Здесь вопрос нравственного отношения к своей работе. Нельзя всех, кто причастен к получению гуманитарной помощи, обвинять в преступлениях, есть честные люди, есть те, кто пытается извлечь выгоду. Всего с 2014-го было возбуждено пять уголовных дел, два из них — по медикаментам, два — по продуктам питания и одно — по стройматериалам. Все они находятся на разных стадиях следствия, с учетом тайны следствия не могу разглашать подробности. Работа по выявлению злоупотреблений ведется, и это главное.— Какие международные контакты с европейскими странами уже удалось наладить ЛНР?— Мы недавно провели круглый стол с участием представителей 24 стран, в том числе Германии, Италии, Финляндии, США, Испании, Конго. Получилась очень живая беседа, после многие признались, что увидели, насколько у них в СМИ искажена реальная информация о Донбассе, увидели, что происходит на самом деле. По итогам круглого стола приняли решение создать антифашистский альянс. В самое ближайшее время он начнет работу. Основная задача — рассказать в Европе правду о происходящем у нас. Депутат Европарламента Элеонора Форенца пообещала этот вопрос обсудить с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам Федерикой Могерини.— Как идет расследование гибели члена ОБСЕ — гражданина США?— Следствие идет, тело передали согласно протоколу. Мы очень сожалеем, что погиб человек, но этого не произошло бы, если бы ОБСЕ сообщала о своих планах.И знаете, в тот же день в ЛНР подорвались на минах еще несколько человек — они возвращались на тракторе с полевых работ. Но мировая общественность об этом молчит. Почему гибель мирных жителей никого не интересует? Почему их жизни не защищает ОБСЕ?— Какая оказывается помощь семьям погибших, ветеранам боевых действий?— К сожалению, пока на законодательном уровне мы только утвердили статус участника боевых действий. Сегодня нет возможности поддерживать их финансово. Как только у республики появятся средства, мы в первую очередь отправим их на поддержку участников боевых действий. Честно говорим, что сегодня мы не в состоянии этого сделать, но мы не говорим, что этого не будет.— Есть ли планы ввести обязательный призыв на военную службу?— У нас ни разу не было мобилизации. С момента, когда образовался Национально-освободительный батальон, и до сегодняшнего дня не мобилизован ни один человек — все добровольцы. Мы три года назад ввели контрактную систему. Примерно 30% военнослужащих уже прошли службу в вооруженных силах ЛНР и имеют определенный опыт. В случае необходимости они вернутся уже не новичками, которым нужно азы рассказывать.— Сколько человек погибло, как изменился состав населения, если сравнить начало 2014 года и начало 2017-го?— На территории Луганской области до начала боевых действий проживало 2,2 млн населения. Сейчас в ЛНР — чуть больше 1,5 млн. У нас очень много таких людей, которые живут, работают или служат в Луганской народной республике, но прописаны на временно оккупированных территориях. 93% вернувшихся людей — это не просто возвращение тех, кто проживал до войны в границах республики, мы учитываем также людей, которые жили на территории области и принимали участие в референдуме. Многие из них переехали жить к нам, скрываясь от преследований или по идеологическим мотивам.К нам с территории Украины приезжают на лечение обычные граждане. В частности, по наркологическому профилю получили помощь более 500 человек. Мы их лечим бесплатно.— И Луганск, и Донецк остаются территорией Украины. Возможно ли реальное возвращение в состав Украины?— Неонацистский режим — это не вся Украина, не весь народ. Мы понимаем, что там есть здоровые силы, которые не просто поддерживают нас, а будут нас встречать, когда придет время. Это правда. Рано или поздно мы их простим, но после покаяния.Но если Украина останется с тем режимом, который сейчас в стране, то ни о каком возвращении не может быть речи. Наши жители на референдуме сказали: «Мы — русский мир». И если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы — братья, единая семья, это и есть русский мир, тогда это возможно.— Стоит ли на повестке ремонт дорог в республике? На личном опыте убедилась в их плачевном состоянии.— Мы сейчас занимаемся этой проблемой, думаю, через два месяца ситуация заметно изменится. Еще и зима в этом году была своеобразная, а у нас не хватает собственных ресурсов, нет заводов по переработке нефтепродуктов, необходимо всё завозить.— Перед тем как зайти к вам в кабинет, меня попросили в коридоре оставить все личные вещи, телефон, часы… С чем связаны такие меры безопасности?— Я несильно вникаю в работу службы безопасности, но сотрудники выполняют служебные функции. Не надо забывать, что мы живем в состоянии войны. Здесь жизни каждого человека угрожает опасность. В прошлом году на меня было совершено покушение, всего их было три — это те, о которых я знаю. Задача охраны такие ситуации предотвращать.— В завершение нашей беседы, возможно, вы обратитесь к нашим читателям?— Кроме слов благодарности жителям России за поддержку, понимание, сочувствие, милосердие, сложно что-нибудь сказать. Я часто говорил, что каждый, кто за 2014–2015 годы отправил сюда хотя бы килограмм крупы, он спас чьи-то жизни. Особенно в 2014-м. Для нас русский мир — это не просто слова, это наша жизнь, мировоззрение, будущее. Самое главное, чтобы вы, россияне, не допустили у себя то, что произошло на Украине. Никаких майданов, стачек, акций протестов, направленных на подрыв государственности. Это всё завуалированные попытки Запада дестабилизировать ситуацию внутри страны. Разрушить то, что создавалось поколениями предков, давняя мечта противников русского мира. Не допустите этого, не дайте ни одного шанса, ради благополучия ваших детей, ради страны.