Противолодочный бомбомет Squid (Великобритания)



Бомбомет Squid на борту корабля-музея HMS Cavalier (R73). Справа видны рельсовый путь и тележка с боеприпасом. Фото Wikimedia Commons



Бомба для "Кальмара" и ее маркировка. Рисунок UK War Office



Бомбомет канадского корабля HCMS Haida в положении для перезарядки. Фото Hazegray.org



Американские моряки готовят систему к выстрелу, 1952 г. Фото US Navy



Система хранения и подачи боеприпасов на борту HCMS Haida. Фото Hazegray.org



Бомба и люк для ее выдачи. Фото Hazegray.org



Два бомбомета на палубе корабля HMS Loch Fada (K390). Видны необычные "продольные" люки выдачи бомб. Фото Imperial War Museum



Шведский эсминец HMS Östgötland (J20) - один из носителей системы Squid. Фото Wikimedia Commons



Эсминец HMS Barrosa (D68) проходит через район падения бомб вскоре после их взрыва. Фото Navweaps.com

По материалам сайтов:

http://navweaps.com/

http://naval-history.net/

http://hazegray.org/

http://navsource.org/

В 1942 году Королевский военно-морской флот Великобритании начал эксплуатацию новейших противолодочных бомбометов Hedgehog. Эта система одним залпом могла накрыть достаточно крупный участок водной поверхности и – при правильном целеуказании и известной доле удачи – поразить подлодку противника. Сразу после начала поставок этого оружия стартовали работы по созданию нового образца аналогичного назначения. Результатом нового проекта стало появление бомбомета Squid.Бомбомет Hedgehog («Ёж») достаточно быстро показал весь свой потенциал. Залп из 24 шточных глубинных бомб, каждая из которых несла до 16 кг взрывчатого вещества, был серьезнейшей угрозой для подлодок противника. В то же время, у этой системы имелись определенные недостатки. Так, большое число снарядов в залпе затрудняло и затягивало перезарядку, а боеприпасы оснащались только контактным взрывателем, из-за чего для подрыва требовалось прямое попадание во вражескую подлодку.Имеющиеся проблемы в некоторой мере сокращали боевой потенциал новейшего бомбомета, из-за чего вскоре было предложено разработать новую систему схожего назначения. Командование флота в техническом задании на новый проект разрешило разработчикам не использовать существующие наработки и не соблюдать преемственность. Главной задачей проекта было получение высоких боевых качеств ценой любых изменений имеющейся архитектуры.Разработка перспективного бомбомета была поручена организации DMWD (Department of Miscellaneous Weapons Development – «Департамент разработки разнообразных вооружений»). Специалисты этого департамента занимались созданием особых образцов вооружения, не вписывавшихся в обязанности других управлений военного ведомства. Вследствие этого им приходилось разрабатывать огнеметы специального назначения, инженерные боеприпасы, бронемашины и, с некоторых пор, морские бомбометы.Новый проект стартовал в 1942 году и получил условное обозначение Squid – «Кальмар». Причины выбора такого названия неизвестны. Можно предположить, что предполагаемая форма глубинной бомбы нового противолодочного комплекса напомнила кому-то очертания морского животного.Одна из претензий к существующему «Ежу» касалась малого заряда взрывчатого вещества в каждой глубинной бомбе. Кроме того, военных не устраивало использование только контактного взрывателя. Таким образом, в рамках нового проекта следовало разработать иной боеприпас с соответствующими параметрами и возможностями. Появление более крупной глубинной бомбы заставило инженеров DMWD начать поиски других способов запуска. В конструкции пусковой установки также следовало учесть необходимость упрощения перезарядки. Наконец, было предложено максимально автоматизировать боевое применение бомбомета, что позволяло повысить его эффективность.В рамках проекта «Кальмар» был разработан новый боеприпас, отличавшийся от существующих повышенными характеристиками. Глубинная бомба нового типа имела корпус сравнительно простой формы со срезанным полусферическим головным обтекателем, центральным цилиндрическим отсеком и сужающейся хвостовой частью. На последней имелся трубчатый хвостовик с кольцевым стабилизатором. Бомба имела максимальный диаметр 12 дюймов (305 мм) и весила 390 фунтов (177 кг). Большую часть корпуса занимал 94-кг заряд минола (смесь тротила с алюминиевой пудрой и нитратом аммония). Масса и форма позволяли бомбе погружаться со скоростью до 13,3 м/с.Снаряд для системы Squid оснащался взрывателем, оснащенным собственным часовым механизмом. После падения в воду взрыватель начинал отсчет и производил подрыв боевой части на глубине, соответствующей установленному времени. Хвостовой трубчатый отсек корпуса вмещал пороховой метательный заряд.Для перспективного противолодочного комплекса была создана совершенно новая пусковая установка. При ее разработке учитывалась специфика использования такого оружия, а также удобство эксплуатации. Основой пусковой установки являлась прямоугольная рама, выполненная из металлических профилей. Она должна была жестко монтироваться на палубе корабля-носителя с ориентированием по его продольной оси. В передней и задней частях рамы предусматривался монтаж двух крупных опор со скошенными боковыми элементами. На передней опоре помещался кожух с набором креплений для подвижной артиллерийской части. Схожие агрегаты находились на задней опоре, однако она также комплектовалась механическими средствами управления. При помощи штурвала, соединенного с несколькими зубчатыми колесами, осуществлялся контроль за наклоном подвижной части.Запускать глубинные бомбы предлагалось из стволов, похожих на минометные. В связи с большими размерами боеприпасов система Squid получила только три ствола. Они закреплялись на крупной раме с определенным наклоном вперед. Интересной особенностью комплекса была разная длина стволов. Три ствола монтировались на общей раме с таким расчетом, что их казенники (в боевом положении) находились на одном уровне по горизонтали. Дульные срезы, в свою очередь, лежали в одной наклонной плоскости. Стволы имели зарытую казенную часть и заряжались с дула. Интересной особенностью блока стволов были системы их крепления. Нижний и самый короткий ствол располагался точно на оси блока. Средний должен был отводиться на небольшой угол в одну сторону, верхний – в другую. За счет этого сразу при выстреле обеспечивалось разведение трех бомб залпа.Рама с креплениями для трех стволов имела возможность перемещения вокруг горизонтальной оси. Она подвижно закреплялась на двух опорах основания пусковой установки и могла качаться на них. Задняя опора комплектовалась механизмами управления наклоном блока стволов. Для перезарядки стволы опускались в горизонтальное положение. Несмотря на наличие теоретической возможности, наклон рамы со стволами не использовался качестве метода дополнительной горизонтальной наводки и отклонения траектории полета бомб от продольной оси корабля.Противолодочный комплекс «Кальмар» получил комбинированную систему управления. Контроль за разными операциями осуществлялся как при непосредственном присутствии расчета, так и с удаленного пульта. Матросам, находящимся на палубе, предлагалось выполнять перезарядку оружия, устанавливать взрыватели на требуемую глубину и, при необходимости, наклонять блок стволов на нужный угол.Команда на запуск бомб должна была подаваться по проводным системам с удаленного пульта. Последний был выполнен автоматизированным и располагался на гидроакустическом посту. В соответствии с задумкой конструкторов DMWD, гидроакустики должны были следить за подводной обстановкой и, в случае обнаружения вражеской подлодки, давать команду на подготовку бомбомета. Далее осуществлялось наблюдение за целью. При наличии соответствующего разрешения автоматика комплекса, зафиксировав попадание субмарины в зону поражения, должна была самостоятельно выдавать команду на выстрел.За счет фиксированного угла возвышения трех стволов дальность стрельбы достигала 230-270 м. Точки падения бомб одного залпа образовывали треугольник со стороной длиной около 40 м, центр которого находился в 250 м от пусковой установки. Автоматизация управления запуском значительно повышала вероятность успешного поражения цели.Установка взрывателя на требуемую глубину подрыва производилась при помощи дистанционно управляемых систем. Среди прочего, это позволяло обновлять настройку взрывателей вплоть до момента выстрела. Взрыватели всех трех бомб залпа рекомендовалось устанавливать на одинаковую глубину. Для получения максимально возможного воздействия на цель глубину подрыва следовало устанавливать с точностью до 10 м. На таких расстояниях мощности боевой части хватало для повреждения прочного корпуса любой существующей подлодки. Бомбы комплекса Squid могли применяться для поражения целей на глубинах до 270 м.Пусковая установка Squid должна была монтироваться на палубе корабля-носителя. Предусматривалось использование одиночных и спаренных комплексов. Для большего удобства работы расчета рядом с установкой прокладывались короткие рельсы для транспортной тележки, на которой следовало перемещать бомбы. Хранить боекомплект предлагалось в отдельном помещении надстройки корабля, находящемся в непосредственной близости от бомбометов. Корабли разных типов могли использовать несколько вариантов систем хранения. Применялись механизированные укладки с ручным приводом. Выдача боеприпаса производилась выталкиванием через небольшой лючок, либо выкатыванием через широкий проем. Далее бомба перегружалась на тележку и отправлялась к стволу.В связи с высокой важностью противолодочных систем разработка нового бомбомета «Кальмар» осуществлялась с максимальными темпами. Кроме того, было решено ускорить программу испытаний и отказаться от обычных длительных проверок на сухопутных полигонах и кораблях-носителях. Это позволило приблизить момент начала перевооружения флота. Первым носителем бомбомета нового типа в мае 1943 года стал эсминец HMS Ambuscade (D38). Первая серийная пусковая установка была смонтирована на корвете HMS Hadleigh Castle (K355), принятом в строй в сентябре того же года.За годы Второй мировой войны британская промышленность успела изготовить несколько сотен пусковых установок типа Squid, а также оснастить ими имеющиеся или новые корабли. В общей сложности такое оружие получили 70 кораблей нескольких проектов. В зависимости от типа носителя, его размеров и свободных объемов, могла использоваться одиночная пусковая установка либо два таких изделия. На большинстве кораблей «Кальмары» монтировались в носовой части палубы, но некоторые носители отличались наличием кормовых установок. В таком случае снаряды при выстреле пролетали над надстройкой, но это приводило к некоторому сокращению выноса точек попаданий бомб перед кораблем.Быстрый выпуск большого количества бомбометов и их установка на корабли противолодочной обороны привели к скорому началу боевой работы. В течение нескольких первых месяцев эксплуатации, в первой половине 1944 года, расчеты «Кальмаров» трижды атаковали противника, но ни разу не смогли поразить его. 31 июля того же года фрегат HMS Loch Killin (K391), находившийся в районе мыса Лендс-Энд, обнаружил и потопил немецкую подлодку U-333. Это был первый случай успешного применения нового оружия. Через неделю от глубинных бомб этого же корабля погибла субмарина U-736. Всего за вторую половину 1944 года британские корабли 23 раза использовали бомбометы Squid и уничтожили до трех подлодок противника.С января по май 1945 года британский флот 24 раза применял глубинные бомбы Squid, в результате чего на дно отправилось 10 подлодок нацистской Германии. Таким образом, за все время эксплуатации системы Squid было выполнено полсотни боевых стрельб, в результате которых было потоплено до 13 субмарин. Нетрудно подсчитать, что успешным уничтожением противника завершалась почти треть случаев боевой работы. Благодаря этому противолодочный бомбомет Squid стал самой успешной системой своего класса, использовавшейся Королевским ВМФ во время Второй мировой войны.Первым и основным эксплуатантом противолодочных бомбометов новой модели стала Великобритания. В ее военно-морском флоте насчитывалось 70 носителей такого оружия, оснащенных одной или двумя пусковыми установками. Некоторое количество бомбометов было передано дружественным странам. Наибольший интерес к этому оружию проявила Канада. Также во время войны и в первые послевоенные годы комплексы поставлялись Австралии.Во время войны бомбомет Squid хорошо зарекомендовал себя, показав высокие характеристики и выдающуюся эффективность. Кроме того, его проект основывался на оригинальных идеях, в некоторой мере опережавших свое время. Как следствие, после окончания Второй мировой войны было принято решение о сохранении «Кальмаров» на вооружении. Дополнительные испытания, проведенные в минное время на морских полигонах, в очередной раз подтвердили перспективы такого оружия. Было установлено, что имеющийся бомбомет примерно в девять раз эффективнее обычных глубинных бомб, сбрасываемых с борта корабля.В связи с сохранением достаточно высокого потенциала производство оружия продолжалось и после войны. Последние серийные комплексы Squid были произведены только в пятидесятых годах. Даже в конце этого десятилетия корабли Великобритании несли в общей сложности 195 пусковых установок. Параллельно шла разработка новых систем аналогичного назначения, но и существующий комплекс все еще мог сохранять свое место в структуре вооружений флота. В то же время, со временем «Кальмар» все чаще подвергался критике. Прогресс в области подводного флота и его вооружений постоянно сокращал потенциал имеющихся противолодочных средств, из-за чего кораблям требовались более новые системы. Тем не менее, даже при появлении новых противолодочных комплексов бомбометы Squid продолжали использоваться на имеющихся кораблях.В начале пятидесятых годов некоторое количество установок «Кальмар» было продано Швеции. В это время шведская промышленность занималась строительством эсминцев типа Östergötland. Для защиты от подлодок каждый из четырех новых кораблей получал по одному бомбомету британского производства.По понятным причинам, продолжавшие службу на кораблях британского и иностранных флотов, противолодочные бомбометы постепенно устаревали. Кроме того, их носители вырабатывали свой ресурс и выводились из состава военно-морских сил. Последним кораблем Великобритании, имевшем на борту бомбометы Squid, стал фрегат HMS Salisbury (F32). Он служил с конца пятидесятых годов, и в 1977-м был списан ввиду морального и физического устаревания. Вывод этого корабля из боевого состава флота привел к полному прекращению эксплуатации «Кальмаров».Шведские носители бомбометов прослужили чуть дольше. Все корабли типа Östergötland были выведены из состава военно-морских сил в 1982 году. Иные корабли Швеции подобным оружием не оснащались.Почти все корабли-носители бомбометов Squid после исключения из боевого состава флота отправились на разделку. Схожая участь постигла и большую часть их противолодочного вооружения. Тем не менее, несколько пусковых установок были переданы музеям Великобритании и других стран. Несколько подобных изделий до сих пор остается на своих носителях, которые были сохранены в качестве плавучих музеев.Появившись в середине Второй мировой войны, противолодочные бомбометы Squid смогли показать себя в качестве весьма эффективного средства борьбы с подводными лодками противника. Благодаря ряду оригинальных идей это оружие имело достаточно большой потенциал, и поэтому смогло оставаться в строю в течение длительного времени. Тем не менее, с каждым годом некоторые его недостатки становились все более заметными. Так, командование флота постепенно перестали устраивать фиксированная дальность стрельбы, ручная перезарядка без какой-либо защиты расчета и иные характерные особенности комплекса.С учетом обновленных требований и актуальных взглядов на противолодочное вооружение надводных кораблей в начале пятидесятых годов был разработан новый бомбомет под названием Limbo. Сохраняя все положительные черты предыдущего «Кальмара», этот комплекс имел некоторые новые возможности и показывал более высокие характеристики.