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Как россияне оценили украинский танк ("Обозреватель", Украина)
В серьезных исследованиях, наиболее объективной оценкой характеристик военной техники является мнение врага, но, обязательного серьезного, авторитетного, а не шавок подзаборных.
Так, комментируя недавнее выступление украинских танкистов, впервые принявших участие в танковом биатлоне армий стран НАТО, российская "Звезда" (шавки подзаборные) сообщала: "По результатам нескольких дней соревнований, украинский экипаж оказался на последнем месте, показав наихудшие результаты во всех дисциплинах… Разумеется, провальное выступление своих танкистов украинской прессой было подано как полный и безоговорочный триумф, "шокировавший" НАТО, однако на практике европейские "партнеры" Украины убедились в низком уровне подготовки украинских танкистов".
Не буду акцентировать на предвзятости российских пропагандистов, ибо их ограниченность и лживость давно уже всем известна, в частности, чтобы писать о "шокированном" НАТО, надо было бы хотя бы там присутствовать, но они же не пишут о том, что Россия сейчас является страной изгоем, которую аки пса шелудивого, гонят со всех официальных европейских мероприятий поганой русской метлой.
Вот на этом то фоне повального улюлюканья по поводу якобы "провального выступления", заслуживает внимание материал, появившийся сегодня на довольно уважаемом среди военспецов, весьма солидном российском ресурсе "Военное обозрение", где сказано: "Да, странная новость, но факт остается фактом. Несмотря на пятое, предпоследнее место в общем зачете, украинские экипажи доставили немало удивления и волнений западным коллегам. Особенно танк Т-64, который все (в том числе и мы) фактически списали в утиль — как древний и малопригодный для современного боя. Т-64 был разработан еще в начале 60-х годов в Харькове и, как показала практика, оказался на тот момент просто шедевральным танком".
Безусловно, "Военное обозрение", являясь частью российской пропагандистской машины тоже частенько вынуждено делать "нужные и правильные" посылы, но в данном случае они проявили исключительно деловой и профессиональный подход, красочно продемонстрировав убогость нынешних российских меседжей, о величии русской нации, которая едино создала все блага развалившейся "советской цивилизации" и, к тому же самостоятельно, без остальных 14 национальных республик, выиграла вторую мировую своей "непобедимой и легендарной" красной армией, а тут на те – "шедевральный танк" разработан в Украине!
Дальше больше. Я только что говорил о лживости дешёвых российских пропагандистов, не зря назвав "Военное обозрение" солидным и уважаемым российским ресурсом (во всяком случае, таковым оно слыло до войны), ибо сами же россияне, демонстрируя здесь редкую для них честность, когда дело касается Украины, с легкостью разбивают своих же коллег-пропагандистов, массово засоряющих нынче информационное пространство низкопробным российским троллингом всего украинского.
"Т-64 в украинской интерпретации действительно проявил себя далеко не худшим образом. Танки, представлявшие ВСУ, оказались более маневренные, нежели западные. Специалисты сообщают, что по некоторым характеристикам Т-64 в новой модификации оказался лучше французских "Леклерков", немецких "Леопардов", а также американских "Абрамсов". Американцы даже выразили удивление, смешанное с недоверием, а Главнокомандующий Сухопутных войск ВС США в Европе Бен Ходжес был поражен тем, что такая древняя машина может быть по сей день актуальна и ни в чем не уступать иностранным аналогам. Ну не должно быть так, это же "Сделано в СССР, допилено на Украине"!" – отмечают журналисты "Военного обозрения", тем самым объясняя, что имели в виду пропагандоны "Звезды" разглагольствуя о "шокированном НАТО".
Оказывается, шок и впрямь был, но не от "низкого уровня подготовки украинских танкистов", как прозвездела "Звезда", а от того, что украинцы на своем старичке Т-64, оказались, как было заявлено россиянами "лучше французских "Леклерков", немецких "Леопардов" и американских "Абрамсов"."
Вот и выходит, что, если отбросить российскую пропагандистскую шелуху, то военные специалисты воюющей с нами державы, а это очень важный момент, сами признают высокие профессиональные качества наших танкистов, сумевших на далеко не новой машине показать реально потрясающие результаты и дело даже не в том, что они заняли 4-е из 5-ти мест, а в том, как они себя показали во время испытаний, а для специалистов это куда важнее, потому, что в бою призовых мест не бывает. В бою ты либо на щите, либо под ним, либо победитель, либо – двухсотый.
Теперь дело за малым – обеспечить наших воинов достойным вооружением и тогда перелом в войне неминуем, и он будет далеко не в сторону российских захватчиков.
Автор: Анатолий Кравчук, Офицер ВС Украины
Первоисточник: https://www.obozrevatel.com/society/24718-kak-rossiyane-otsenili-ukrainskij-tank.htm
В серьезных исследованиях, наиболее объективной оценкой характеристик военной техники является мнение врага, но, обязательного серьезного, авторитетного, а не шавок подзаборных.
Так, комментируя недавнее выступление украинских танкистов, впервые принявших участие в танковом биатлоне армий стран НАТО, российская "Звезда" (шавки подзаборные) сообщала: "По результатам нескольких дней соревнований, украинский экипаж оказался на последнем месте, показав наихудшие результаты во всех дисциплинах… Разумеется, провальное выступление своих танкистов украинской прессой было подано как полный и безоговорочный триумф, "шокировавший" НАТО, однако на практике европейские "партнеры" Украины убедились в низком уровне подготовки украинских танкистов".
Не буду акцентировать на предвзятости российских пропагандистов, ибо их ограниченность и лживость давно уже всем известна, в частности, чтобы писать о "шокированном" НАТО, надо было бы хотя бы там присутствовать, но они же не пишут о том, что Россия сейчас является страной изгоем, которую аки пса шелудивого, гонят со всех официальных европейских мероприятий поганой русской метлой.
Вот на этом то фоне повального улюлюканья по поводу якобы "провального выступления", заслуживает внимание материал, появившийся сегодня на довольно уважаемом среди военспецов, весьма солидном российском ресурсе "Военное обозрение", где сказано: "Да, странная новость, но факт остается фактом. Несмотря на пятое, предпоследнее место в общем зачете, украинские экипажи доставили немало удивления и волнений западным коллегам. Особенно танк Т-64, который все (в том числе и мы) фактически списали в утиль — как древний и малопригодный для современного боя. Т-64 был разработан еще в начале 60-х годов в Харькове и, как показала практика, оказался на тот момент просто шедевральным танком".
Безусловно, "Военное обозрение", являясь частью российской пропагандистской машины тоже частенько вынуждено делать "нужные и правильные" посылы, но в данном случае они проявили исключительно деловой и профессиональный подход, красочно продемонстрировав убогость нынешних российских меседжей, о величии русской нации, которая едино создала все блага развалившейся "советской цивилизации" и, к тому же самостоятельно, без остальных 14 национальных республик, выиграла вторую мировую своей "непобедимой и легендарной" красной армией, а тут на те – "шедевральный танк" разработан в Украине!
Дальше больше. Я только что говорил о лживости дешёвых российских пропагандистов, не зря назвав "Военное обозрение" солидным и уважаемым российским ресурсом (во всяком случае, таковым оно слыло до войны), ибо сами же россияне, демонстрируя здесь редкую для них честность, когда дело касается Украины, с легкостью разбивают своих же коллег-пропагандистов, массово засоряющих нынче информационное пространство низкопробным российским троллингом всего украинского.
"Т-64 в украинской интерпретации действительно проявил себя далеко не худшим образом. Танки, представлявшие ВСУ, оказались более маневренные, нежели западные. Специалисты сообщают, что по некоторым характеристикам Т-64 в новой модификации оказался лучше французских "Леклерков", немецких "Леопардов", а также американских "Абрамсов". Американцы даже выразили удивление, смешанное с недоверием, а Главнокомандующий Сухопутных войск ВС США в Европе Бен Ходжес был поражен тем, что такая древняя машина может быть по сей день актуальна и ни в чем не уступать иностранным аналогам. Ну не должно быть так, это же "Сделано в СССР, допилено на Украине"!" – отмечают журналисты "Военного обозрения", тем самым объясняя, что имели в виду пропагандоны "Звезды" разглагольствуя о "шокированном НАТО".
Оказывается, шок и впрямь был, но не от "низкого уровня подготовки украинских танкистов", как прозвездела "Звезда", а от того, что украинцы на своем старичке Т-64, оказались, как было заявлено россиянами "лучше французских "Леклерков", немецких "Леопардов" и американских "Абрамсов"."
Вот и выходит, что, если отбросить российскую пропагандистскую шелуху, то военные специалисты воюющей с нами державы, а это очень важный момент, сами признают высокие профессиональные качества наших танкистов, сумевших на далеко не новой машине показать реально потрясающие результаты и дело даже не в том, что они заняли 4-е из 5-ти мест, а в том, как они себя показали во время испытаний, а для специалистов это куда важнее, потому, что в бою призовых мест не бывает. В бою ты либо на щите, либо под ним, либо победитель, либо – двухсотый.
Теперь дело за малым – обеспечить наших воинов достойным вооружением и тогда перелом в войне неминуем, и он будет далеко не в сторону российских захватчиков.
Автор: Анатолий Кравчук, Офицер ВС УкраиныПервоисточник: https://www.obozrevatel.com/society/24718-kak-rossiyane-otsenili-ukrainskij-tank.htm
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