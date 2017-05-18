Украина возбудила дело в отношении Сталина

На сегодняшний день прокуратура АР Крым собрала достаточно доказательств для сообщения о подозрении и в настоящее время подготовлены проекты сообщений о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 442 УК Украины Сталин, Иосифу Виссарионовичу и Берия, Лаврентию Павловичу. Это только начало. Нами в рамках данного досудебного расследования будут установлены другие участники, предварительно нами установлены непосредственные исполнители данного преступного приказа.

Очередное доказательство того, что украинская генеральная прокуратура обладает большими объёмами свободного времени и высочайшим уровнем маразма, доказывает ведомство г-на Луценко. Выражаются доказательства в том, что с подачи Генпрокуратуры «незалежной» по делу о департации крымских татар так называемая прокуратура несуществующей «автономной республики Крым» возбудила уголовное дело в отношении (внимание!) Иосифа Сталина и Лаврентия Берии.Из материала на официальном сайте ведомства На заседание был приглашён и нардеп ВРУ Мустафа Джемилев, от которого проживающие в Крыму крымские татары требуют прекратить прикрываться именем крымскотатарского народа. По словам Джемилева, только "революция достоинства" позволила возобновить делопроизводство по факту департации крымских татар.Кадры с заседания, которой вёл Луценко в вышиванке, видимо, таким образом отмечая новый нацпраздник - день вышиванки - на Украине: