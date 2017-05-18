22:47 18 мая

Украина возбудила дело в отношении Сталина

Очередное доказательство того, что украинская генеральная прокуратура обладает большими объёмами свободного времени и высочайшим уровнем маразма, доказывает ведомство г-на Луценко. Выражаются доказательства в том, что с подачи Генпрокуратуры «незалежной» по делу о департации крымских татар так называемая прокуратура несуществующей «автономной республики Крым» возбудила уголовное дело в отношении (внимание!) Иосифа Сталина и Лаврентия Берии.

Украина возбудила дело в отношении Сталина


Из материала на официальном сайте ведомства :
На сегодняшний день прокуратура АР Крым собрала достаточно доказательств для сообщения о подозрении и в настоящее время подготовлены проекты сообщений о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 442 УК Украины Сталин, Иосифу Виссарионовичу и Берия, Лаврентию Павловичу. Это только начало. Нами в рамках данного досудебного расследования будут установлены другие участники, предварительно нами установлены непосредственные исполнители данного преступного приказа.



На заседание был приглашён и нардеп ВРУ Мустафа Джемилев, от которого проживающие в Крыму крымские татары требуют прекратить прикрываться именем крымскотатарского народа. По словам Джемилева, только "революция достоинства" позволила возобновить делопроизводство по факту департации крымских татар.

Кадры с заседания, которой вёл Луценко в вышиванке, видимо, таким образом отмечая новый нацпраздник - день вышиванки - на Украине:


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Комментарии 85

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  1. Zibelew Сегодня, 20:17
    Не добил бандеровских дедов Иосиф Виссарионович. В чем сейчас точно можно обвинить Сталина и Берию, только в том что в 46 не перевешали всех ветеранов УПА. Недосмотрели.
    Zibelew
    1. Чёрный Сегодня, 20:19
      Надо полудурку Луценко организовать со Сталиным встречу wassat Что бы лично допросил... laughing
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 21:51
        Вот слов иногда нет , конечно , легко воевать с памятниками и теми кого нет в живых.
        cniza
        1. arane Сегодня, 22:24
          Цитата: cniza
          Вот слов иногда нет , конечно , легко воевать с памятниками и теми кого нет в живых.

          У них хорошие учителя. Амеровский суд как то Бога вызывал на процесс по делу о неурожае......
          arane
    2. Монос Сегодня, 20:23
      Это только начало. Нами в рамках данного досудебного расследования будут установлены другие участники, предварительно нами установлены непосредственные исполнители данного преступного приказа.

      Ой, что-то я за Петра Первого и графа Потёмкина переживаю. Как бы и им не прилетело.
      Монос
      1. Inok10 Сегодня, 20:39
        Цитата: Монос
        Ой, что-то я за Петра Первого и графа Потёмкина переживаю. Как бы и им не прилетело.

        ... тут еще Шведы подключаться, за геноцид Шведского народа под Полтавой ... drinks
        Inok10
        1. Чёрный Сегодня, 20:43
          Да, есть за что русским каяться."Русские варвары врывались в сгорода, сёла, кишлаки и аулы, оставляя после себя школы, больницы, электростанции.... smile
          Чёрный
          1. Inok10 Сегодня, 20:47
            ... добавлю видеоряд к месту ... hi
            Inok10
        2. Zibelew Сегодня, 20:45
          А почему бы не призвать к ответу хана Батыя, который в 1240 сжег Киев. Вот шаманов и Турчинова позовут и допросят. Пока к ним только белки приходили, но вдруг получится.
          Zibelew
          1. Чёрный Сегодня, 20:54
            Цитата: Zibelew
            А почему бы не призвать к ответу хана Батыя, который в 1240 сжег Киев.

            Уже..."Верховная рада Украины направила официальное письмо в парламент Монголии. В письме содержится требование о компенсации за геноцид украинского народа монголами (!). Эту новость заявил пресс-атташе посольства Монголии в Москве Лха-Гва-Сурэн Намсрай." wassat
            Председатель хурала Зандаахуугийн Энхболд отметил: «Мир не знал и никогда не слышал ни о какой украинской нации, тем более в эпоху наследников Великого Тэмуджина. Миллионы погибших украинцев в 13-м веке — плод нездоровой фантазии украинских депутатов». В интервью для украинского телеканала «5 канал» он с сарказмом заявил: «Монголия готова возместить ущерб при взятии Киева Бату-ханом, но только пострадавшим, либо членам их семей. Мы с нетерпением ждем оглашения полного списка потерпевших!». laughing
            (это шутка, кто не понял)
            Чёрный
        3. Комментарий был удален.
      2. Монос Сегодня, 21:09
        Цитата: Inok10
        ... тут еще Шведы подключаться, за геноцид Шведского народа под Полтавой ...

        hi drinks
        А поляки? У них тоже есть вопросы к Ордину-Нащёкину за Смоленск.
        Монос
        1. Inok10 Сегодня, 21:20
          Цитата: Монос
          А поляки? У них тоже есть вопросы к Ордину-Нащёкину за Смоленск.

          ... тогда уже начинать надо с Византии и Константинополя в 907 году ... во Наши Предки наследили, НЕ ПОСРАМИМ ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ ! ... soldier

          ... и где нить на берегу Адриатического моря, будем тихо переживать, за проигранную информационную войну с Западом ... wink
          Inok10
          1. Монос Сегодня, 21:27
            Цитата: Inok10
            и где нить на берегу Адриатического моря, будем тихо переживать, за проигранную информационную войну с Западом ...

            Да-а-а... Это будет заноза так заноза! Ну, ничего. Мы им "Эхо" в качестве репараций за проигрыш отдадим. Пусть подавятся!
            Монос
            1. bouncyhunter Сегодня, 21:31
              Витя , Лёша ! hi Почитал ваше обсуждение очередного высера из 404-ой и возник у меня вопрос : а хто виноват в гибели протоукропских динозавров ? Неужели здесь без нас обошлось ? wassat
              bouncyhunter
              1. Монос Сегодня, 21:35
                Цитата: bouncyhunter
                Витя , Лёша ! hi Почитал ваше обсуждение очередного высера из 404-ой и возник у меня вопрос : а хто виноват в гибели протоукропских динозавров ? Неужели здесь без нас обошлось ? wassat

                laughing hi
                Увы, увы Паша. Но за скелет динозавра в Зоологическом музее они нам ещё предъявят. Помяни моё слово.
                Монос
                1. bouncyhunter Сегодня, 21:40
                  Дык это что же выходит - я сам им подсказал ? what
                  bouncyhunter
                  1. Монос Сегодня, 21:44
                    Цитата: bouncyhunter
                    Дык это что же выходит - я сам им подсказал ? what

                    Так за базаром следить надо. laughing
                    Монос
                    1. bouncyhunter Сегодня, 21:48
                      Не губи , барин - ляпнул не подумав ... lol
                      bouncyhunter
            2. Inok10 Сегодня, 21:35
              Цитата: Монос
              Мы им "Эхо" в качестве репараций за проигрыш отдадим.

              ... Радио "Эхо Парижа" ... а, вроде как звучит ... wink ...
              Inok10
              1. Монос Сегодня, 21:43
                Цитата: Inok10
                ... Радио "Эхо Парижа" ... а, вроде как звучит ... ...

                Неплохая добавка к Шарли (прости Господи) Ебдо будет.
                Монос
                1. Inok10 Сегодня, 21:53
                  Цитата: bouncyhunter
                  Дык это что же выходит - я сам им подсказал ?

                  ... лучше зафиксируй с нотариусом, юридически ... потом от процентов не отвертятся ... тебе, шо ? ... маленький гешефт будет лишним ? ... таки ты так богат, что бы отказать своей семье в благополучии ? ... не Мы такие, это Они нас сами на Свою голову научили (капитализму).... не надо благодарности, таки я честный Человек и просто так денег не беру ... wink
                  Цитата: Монос
                  Неплохая добавка к Шарли (прости Господи) Ебдо будет.

                  ... таки вряд ли ... то что останется от Франции ... будет Мусульманским анклавом в Европе ... не считая портового города Бирмингем в Английском королевстве ... wassat
                  Inok10
                  1. bouncyhunter Сегодня, 22:11
                    Лёш , спасибо за совет - завтра с утра отправлю денщика за стряпчим . Пусть всё оформит чин по чину . С меня причитается штоф шустовского . lol
                    bouncyhunter
                    1. Inok10 Сегодня, 22:19
                      Цитата: bouncyhunter
                      С меня причитается штоф шустовского .

                      ... это Ты сам сказал ... laughing ... тем паче Российского Коньяка ! ... wink
                      Inok10
      3. Аскет Сегодня, 21:40
        Цитата: Монос
        Ой, что-то я за Петра Первого и графа Потёмкина переживаю. Как бы и им не прилетело.

        Хорошо, что во времена Петра в Европе не было гей парадов,а то бы боярам пришлось не только бороды сбривать laughing
        Аскет
        1. Монос Сегодня, 21:46
          Цитата: Аскет
          Хорошо, что во времена Петра в Европе не было гей парадов,а то бы боярам пришлось не только бороды сбривать

          Лосины из соболя - это круто! laughing
          Монос
    3. Хагалаз Сегодня, 20:23
      Перефразируя, можно сказать, что Украинская прокуратура обладает большими объемами свободного от мозгов пространства. laughing
      Хагалаз
    4. МПК105 Сегодня, 20:24
      Я,до НГДУ,газ проводил в сёла...Так вот Дед один,когда обмывали это дело,смотрю-"За Отвагу" у него на кителе...Спрашиваю-за что?Он мне-за бендеровцев...Зря не дали додавить...ЗОЛОТЫЕ СЛОВА ЗОЛОТОГО ЧЕЛОВЕКА..............
      МПК105
      1. рич Сегодня, 21:21
        Вот тебе и раз! НГДУ им. Губкина? Так мы с тобой рядом
        рич
      2. Монос Сегодня, 21:51
        Цитата: МПК105
        Я,до НГДУ,

        Как там Олег Аполонский поживает?
        Монос
        1. МПК105 Сегодня, 21:56
          Это хто,Вить...?Я не в курсах....
          МПК105
          1. Монос Сегодня, 22:08
            Цитата: МПК105
            Это хто,Вить...?Я не в курсах....

            Он уже года три у вас там зав отделом. Вроде. А может и не в НГДУ... Надо будет уточнить.
            Кстати, моё почтение hi smile
            Не, я ошибся он в Газпром ВНИИГАЗ работает.
            Монос
    5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:25
      Тагерьян drinks , увы , но нам эти недоработки испровлять придется am
      Изгоняющий либероидов
    6. Офицер запаса Сегодня, 20:29
      Причина выселения по-прежнему замалчивается. А все просто - пособничество вражеской армии и боевые действия против партизан. И то, что крымские татары были просто выселены, а не расстрелян каждый третий - проявления высокого гуманизма.
      Что касается сегодняшнего фарса прокуратуры Украины - то тем самым она встает на сторону немецко-фашистских войск.
      Офицер запаса
    7. Аскет Сегодня, 21:34
      Цитата: Zibelew
      в 46 не перевешали всех ветеранов УПА. Недосмотрели.

      Не успели просто до 1953, потом пришел Хрущ и втихаря всех реабилитировал...кстати тот тоже вышиванки любил
      Когда Хрущев возглавил СССР, он объявил всеобщую амнистию последователям Степана Бандеры.
      В 1955 году после амнистии в честь десятой годовщины Победы бывшие полицаи и бандеровцы стали массово возвращаться из мест лишения свободы на Украину. За последующие десятилетия из эмиграции вернулись еще около 100 тысяч человек, причем в отличие от других республик СССР на Украине возвращенцам предоставляли жилье и помогали с трудоустройством.
      По данным историков, большая часть реабилитированных в 50-е бойцов ОУН и УПА (запрещены в РФ – прим. ред.) и членов их семей стали к середине 70-х руководителями райкомов, обкомов и исполкомов в Западной, Центральной и Юго-Западной Украине, а также руководителями разного ранга в украинских министерствах и ведомствах, что в конечном счете снова возродило национализм на Украине и, воможно, привело к Майдану.

      Покровительство или ошибка: почему Хрущев не дал разрушить бандеровское подполье на Украине
      Аскет
  2. КобалТ Сегодня, 20:21
    Ох уж эти свидомые... Могучи они, и двигаться могут сквозь пространство и время! И памятники бороть. Зачем им безвиз,им время подвластно.
    КобалТ
  3. Смог Сегодня, 20:21
    о Господи! А если признают виновным , они че, арестовывать его пойдут.?И куда?
    Блин, прям по Шекспиру- тень отца Гамлета. Все , мужики, ей Бог, больше я не могу. Не знаю что делать. Или ржать, или матом ругаться!!!!!!!
    Смог
    1. Александр 3 Сегодня, 20:27
      Надо делать это одновременно
      Александр 3
    2. skylare Сегодня, 20:30
      Да эти товарищи даже если тень Сталина увидят - бежать и отмываться будут долго и нудно. Просто знают, что ничего им не будет, вот и геройствуют. Как всегда.
      skylare
      1. Смог Сегодня, 20:42
        Цитата: skylare
        знают, что ничего им не будет, вот и геройствуют

        Я конечно понимаю, что генералисимус им ничего не может сделать, ибо его нет.
        Я другого не пойму, нахрена себя дебилоидами пещерными выставлять?
        Смог
    3. kirgiz58 Сегодня, 20:41
      Цитата: Смог
      А если признают виновным , они че, арестовывать его пойдут.?

      Да нах он им не нужен. Они просто потом мзду с России и с Грузии стянуть попробуют.
      kirgiz58
      1. Смог Сегодня, 20:45
        Цитата: kirgiz58
        Они просто потом мзду с России и с Грузии стянуть попробуют.

        Ну ладно мы- страна "агрессор", а дэти Кавказа у них вроде в друганах ходят? Или - просто бизнес, ничего личного? .Деньги не пахнут? Ой, б..
        Смог
    4. НЕКСУС Сегодня, 21:10
      Цитата: Смог
      о Господи! А если признают виновным , они че, арестовывать его пойдут.?И куда?

      Чувствуют видимо,что пора к сырой земле привыкать...
      НЕКСУС
    5. пролетарий Сегодня, 21:30
      Сначала поржать над придурками,а затем "накатить" 150 грамм за здоровье Иосифа Виссарионовича и Лаврентия Павловича;глядишь возьмут да и придут пообчаться с Луциком и Джамилевым.
      пролетарий
  4. танк66 Сегодня, 20:23
    Кто там в истории море бичевал? В психиатрии ,наверняка, диагноз озвучен. Этим луценкам ,явно , не слабо расстрельный взвод в вышыванках на портреты натравить.
    танк66
    1. Paranoid50 Сегодня, 22:24
      Цитата: танк66
      Кто там в истории море бичевал?

      Дык,Ксеркс. Ещё и в цепи заковал. Есть куда расти.Море креатива. yes
      Paranoid50
  5. GMT-ZHEL Сегодня, 20:24
    Я ,теперь, не удивлюсь если обьявят И.Сталина в международный розыск.
    GMT-ZHEL
    1. Zibelew Сегодня, 20:26
      Цитата: GMT-ZHEL
      Я ,теперь, не удивлюсь если обьявят И.Сталина в международный розыск.

      Они запретят ему въезд на Украину.
      Zibelew
      1. Екатерина II Сегодня, 22:01
        Цитата: Zibelew
        Цитата: GMT-ZHEL
        Я ,теперь, не удивлюсь если обьявят И.Сталина в международный розыск.

        Они запретят ему въезд на Украину.

        на три года..Он посещал Крым с Рузвельтом и Черчиллем.
        Единственное в чем можно предъявить гражданину Джугашвили-это до революции чем он занимался.И то это РИ.
        Кстати Хрущева вряд ли обвинят. при нем Крым к УССР. Хотя он был главой компартии на Украине и отвечал за все при Сталине.И он не был уроженцем Украины..
        А вообще бред....нечем заняться в стране коррупция побеждена. ВВП достиг предела мечтания..преступников нет. Приходиться их выдумывать.
        Екатерина II
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:24
    Оную ставку как проводить то будут-на тот свет отправят прокурора? fool
    Изгоняющий либероидов
    1. Masya Masya Сегодня, 21:18
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Оную ставку как проводить то будут-на тот свет отправят прокурора? fool

      Спиритический телемост устроят... wink
      Masya Masya
  7. Влад5307 Сегодня, 20:26
    Цитата: Смог
    о Господи! А если признают виновным , они че, арестовывать его пойдут.?И куда?
    Блин, прям по Шекспиру- тень отца Гамлета. Все , мужики, ей Бог, больше я не могу. Не знаю что делать. Или ржать, или матом ругаться!!!!!!!

    Делай что хошь - лишь бы умом не тронулся, а смех - лучшее лекарство! laughing
    Влад5307
  8. петька слесарь Сегодня, 20:27
    у бандеровских недобитков крепчает маразм!
    еще немного, и вызовут на допрос адама, за то, что не тем концом трах..л еву ...
    петька слесарь
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:27
    Вот думаешь, что выдумал несусветную глупость, а укроина бац-и предворила ее , эту глупость в жизнь fool
    Изгоняющий либероидов
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:31
    Меня больше интересует, с кого они еще хотят спросить-с Ленина, с Николая Второго? ??? fool как будет проходить допрос??? fool Тяжело быть деревянными на всю голову!
    Изгоняющий либероидов
    1. Екатерина II Сегодня, 22:03
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      с кого они еще хотят спросить-с Ленина

      путевку в Мавзолей следователей или вызов повесткой smile
      Екатерина II
  11. Дирижер Сегодня, 20:33
    Это забористейшая травка+грибы=+ горилка)))) Вот это торкнуло
    Дирижер
  12. razved Сегодня, 20:35
    Зря Сталин всю бандерлоту на корню не вывел, сейчас проблем было бы меньше. Да и д.у.р.а.к.о.в тоже...
    razved
  13. Validol Сегодня, 20:36
    да....украине уже хана,и это не излечимо laughing
    Validol
  14. sabakina Сегодня, 20:36
    На сегодняшний день прокуратура АР Крым собрала достаточно доказательств для сообщения о подозрении и в настоящее время подготовлены проекты сообщений о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 442 УК Украины Сталин, Иосифу Виссарионовичу

    Ну вот, и до товарища И.В.Станина добрались! Потом Котовский, Щорс и далее по списку. Всё таки придётся т. Шойгу всех их выкапывать и ехать на допрос!
    Шойгу обвёл суровым взглядом растерянных генералов.
    – Я срочно собрал вас, товарищи, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие, – сообщил он. – Украина объявила нас в розыск. Мужайтесь.
    Кто-то из генералов вскрикнул, кто-то побледнел, а кто-то принялся отправлять родным прощальную смс.
    – Живым они меня не получат, – мрачно заявил командующий ВДВ, расстёгивая кобуру.
    – Это не выход, генерал-полковник! – остановил его Кужугетович. – Предлагаю другой вариант – явка с повинной.
    На лицах генералов промелькнуло облегчение.
    – Вам хорошо, – горько сказал командующий ВКС. – Вас просто в подвал СБУ кинут, а у меня на руках кровь тысяч невинных исламистов. Они ко мне и так по ночам приходят, качают головами и печально спрашивают: «Эй, зачем так некрасиво поступил, уважаемый?». Мне реально светит гаагский трибунал, самый справедливый трибунал в мире.
    – Ничего, мы наймём вам лучших адвокатов, Фейгина или Новикова, – утешил его Шойгу и приказал всем обречённым. – С собой в камеру брать только самое необходимое и дорогое. Ну и зубные щётки не забудьте.

    Утром Сергей Кужугетович выглянул в окно и понял, что генералы взяли самое для себя дорогое – две общевойсковых армии, восемь полков ВВС, три бронетанковые дивизии, четыре дивизии ВДВ и два полка морской пехоты. И конечно не забыли зубные щётки в виде пяти бригад спецназа ГРУ.
    В сторонке безутешно плакал командующий РВСН, сокрушаясь о своих стационарных позициях межконтинентальных ракет:
    – Ракеты совсем новые… С разделяющимися боеголовушками, родные… Как они теперь без меня?
    Шойгу задумчиво взглянул на уходящую за горизонт колонну тягачей с «Ярсами».
    – Да! Всё что наскрёб! И что? – перехватил его взгляд командующий РВСН. – Они мне душу согреют, когда я с вами в подвал СБУ пойду!

    Через два дня все преступники уже были в Киеве.
    – Сообщите, что прибыл Шойгу с остальными подсудимыми генералами на явку с повинной! – приказал Шойгу.
    Весь день над Киевом кружили вертолёты, по улицам ездила бронетехника, взывая в громкоговорители: «Пан Луценко, пан Порошенко! Сдаёмсу! Просим представителей Украины принять нашу явку с повинной!»
    Но всё было напрасно – лишь шуршали на ветру сотни плакатов «Слава Российской Армии – армии визволителей!», да выстраивались к полевым кухням тысячи голодных киевлян.
    Шойгу, сидя в командном БТР «Курганец-25», как раз с интересом смотрел шоу Савика Шустера, где Савик, с георгиевской ленточкой на груди проводил опрос на тему: «Бандеровцы, кто они? Твари или просто скоты?», когда его отвлёк адъютант:
    – Мы нашли подвалы СБУ, товарищ генерал армии! Там, увы, никого. Только десятки повесившихся, в том числе прокурор, открытые сейфы, кучи экскрементов и разбросанные документы на полу.
    Шойгу нахмурился:
    – Но сдаться-то кому? Я цивилизованный человек и если меня вызвали в суд, я хочу дать показания!
    Адъютант развёл руками:
    – Спецназ сообщил, что президент Украины в Берлине.
    – Едем в Берлин! - приказал Шойгу.

    Берлин встретил явившихся с повинной идеально белыми флагами изо всех окон.
    – У них что? – удивился Кужугетович, выглянув из головной «Арматы». – День стирального порошка «Ариэль»?
    – Генетическая память, – пояснил адъютант. – Цивилизованные люди – старые традиции почитаются строго.
    – Устал я, что-то, – вздохнул Шойгу. – Давайте уже сдадимся хоть кому-нибудь.

    Через час к нему вышел вице-канцлер Штайнмайер, который сообщил, что фрау канцлерин засунула ампулу с цианистым кальцием в рот Порошенко и затем отравилась сама, приказав, напоследок, пустить воды Шпрее в берлинское метро. И что новая и свободная Германия рада видеть российских освободителей.
    Шойгу понурился, сказал «Ну, вот опять…», и приказал всем возвращаться домой.
    И только тягач «Ярса» никак не мог выбраться из Гааги, застряв кабиной в зале трибунала, а кормой – в булочной на другом конце городка.
    sabakina
    1. bouncyhunter Сегодня, 21:59
      Слава , привет ! hi drinks Мегаубойное чтиво ! good Где нарыл ?
      bouncyhunter
  15. gurzuf Сегодня, 20:40
    Цитата: skylare
    Да эти товарищи даже если тень Сталина увидят - бежать и отмываться будут долго и нудно. Просто знают, что ничего им не будет, вот и геройствуют. Как всегда.

    Вы забыли о доверенных лицах Иосифа Виссарионовича которые имеют желание встретиться с ген.прокурором незалежной и напомнить ему слова вождя о том, что нет человека- нет проблем.
    gurzuf
    1. санчо Сегодня, 21:26
      нэзамэнимых у нас нэт!
      санчо
  16. слава1974 Сегодня, 20:43
    Выражаются доказательства в том, что с подачи Генпрокуратуры «незалежной» по делу о департации крымских татар так называемая прокуратура несуществующей «автономной республики Крым» возбудила уголовное дело в отношении (внимание!) Иосифа Сталина и Лаврентия Берии.

    Бег по граблям продолжается. Вспоминаю слова Черчилля: " Хрущев единственный человек, который начал войну против покойника (Сталина) и проиграл."
    слава1974
    1. Евгений Стрыгин Сегодня, 21:28
      покойник даже из могилы об колено ломает. Чем не лишний повод для уважения?
      Евгений Стрыгин
  17. Boris55 Сегодня, 20:45
    Украина возбудила дело в отношении Сталина. Грузия напряглась и возбудила дело в отношении Хрущёва.
    Boris55
    1. vasilev Сегодня, 21:48
      Родина Джугашвили-Сталина провинция Гори,входившая в состав Российской империи,да и сам Сталин называл себя "русским грузинского происхождения",так что в ответе за Сталина только "кляты москали". wassat
      vasilev
  18. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:51
    Луценко и иже с ним Сталин готов принять -для "почетных гостей котлы в аду разогреты до красна lol
    Изгоняющий либероидов
  19. staviator Сегодня, 21:07
    При хрущеве запрещали фото Сталина и из энциклопедии вырезали его имя.Бл...ский майдан отбросил страну лет так на 60.Когда человека признают осужденным,у него забирают награды лишают званий и т.д.Предлагаю Украине осудив Сталина, вернуть все земли полякам которые он присоединил к Украине
    staviator
  20. Bondik05 Сегодня, 21:10
    Я так понимаю группа следователей 404 уже готова к допросу, с переходом в мир иной? Однозначно озадачили, я не знаю то ли смеяться, то ли переживать за адекватность сих европэйцэв
    Bondik05
  21. Бэре Сегодня, 21:13
    Дебилоиды. Тяжеловато стало. Ну ничего, как говорил НШ - мои враги меня бодрят. Прорвёмся! Русские не сдаются!
    Бэре
  22. гордый Сегодня, 21:13
    маразм крепчает!
    гордый
  23. Kenneth Сегодня, 21:21
    Подпись под Постановлением гко только Сталина
    Kenneth
  24. санчо Сегодня, 21:23
    луценко ,пастор и петя с белочкой должны лично доставить повестку как можно быстрее!да и остальных подельничков пусть прихватят
    санчо
  25. Евгений Стрыгин Сегодня, 21:26
    предлагаю назвать дело "сельские рогули против Виссарионовича" .
    Не в обиду сельским жителям.
    Евгений Стрыгин
  26. viktor kurganov Сегодня, 21:31
    Ответчиков как допрашивать будут- В Москву приедут или мощи выкопать попросят и привезти в Киев?
    viktor kurganov
  27. polev66 Сегодня, 21:33
    мой далекий предок в те времена, когда люди мамонтов ловили, случайно древнему укру морду набил в период копания черного моря, и его бабу за патлы к себе в пещеру утащил грелкой работать... это под геноцид великой нации кастрюль подходит? то могу координаты пещеры дать, где костяк предка лежит
    polev66
  28. Govorun Сегодня, 21:51
    Украина возбудила дело в отношении Сталина
    Странно почему еще дело на Ивана Грозного не завели...или это у них впереди?!.
    Govorun
  29. vasilev Сегодня, 22:00
    Чтобы преступника судить его надо задержать,отправьте наряд для его задержания, желательно побольше человек,так как преступник опасный и вооружен,также с ним могут быть сообщники Л.Берия и офицеры РККА и НКВД,обвиняемые в убийстве подчиненных Бандеры и Шухевича,которые тоже вооружены и опасны.
    vasilev
  30. timgan777 Сегодня, 22:03
    та пох на де билов, им больше заниматься нечем
    timgan777
  31. vik669 Сегодня, 22:06
    Цитата: Govorun
    Странно почему еще дело на Ивана Грозного не завели

    Будем надеяться не успеют !
    vik669
  32. Екатерина II Сегодня, 22:06
    Будут ему вменять зачем он присоединил ЗУ, Закарпатье и Буковину...Потом Хрущева за Крым...
    Вообще мертвые сраму не имут..
    а живые очень даже...
    мне лично стыдно за некоторых своих соотечественников.
    Екатерина II
  33. Рабинович_007 Сегодня, 22:11
    Ещё идут отголоски от него. Мало мальский начальничек, или сержант в погонах считает себя пупом земли которому все позволено. Поэтому творят беспредел. Эхо НКВД, СМЕРШа..
    Рабинович_007
  34. Suharik.inline Сегодня, 22:25
    Ага так и вижу:Вечер, лампа на столе горит, в кабинет входит Лаврентия Берия и молча смотрит на хозяина кабинета,тот поднимает голову в немом вопросе........а в ответ, Иосиф Виссарионович.......................Украина возбудила дело...............
    ........Расcтрелять.

    Ну а если честно, то только один вопрос,зачем им это ?
    Suharik.inline
  35. Балу Сегодня, 22:30
    Украина возбудила дело в отношении Сталина

    Мои тапочки икают от смеха, я пока держусь. Кто следующий после Сталина? Ленин или Каганович?
    Балу
  36. Trouble Сегодня, 22:45
    laughing При Сталине Крым был в составе РСФСР, и сейчас он в РФ. Прокуратура Руины может идти лесом. А этот клоп никто, и звать его никак.
    Trouble
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