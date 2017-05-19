08:49 19 мая

Российская оппозиция взяла Вильнюс

Совпадение недели: Всемирной организацией здравоохранения Литва признана самой пьющей страной в мире, и в Литве открывается «форум российской оппозиции»... - Форум, на котором в вымирающую (в прямом смысле слова - исходя из демографических показателей) Литву прибыл десант «всёпропальщиков» и «борцов с кремлёвским режимом». В другой стране такая сходка, что называется, красками бы не заиграла. А в Литве, для заливающих глаза и за воротник, подойдёт вполне. Нет работы, нет перспектив с выходом из ЕС той же Британии – зато есть зрелище на предмет того, как «демократически силы» собираются бороться за власть в России.

Первая скрипка Вильнюсского форума непримиримой оппозиции – Михаил Ходорковский. Если вдруг кто-то запамятовал – тот самый, который клятвенно обещал, будучи осуждённым за совершение тяжких преступлений, после помилования президентом не заниматься политической деятельностью. Слово, как видно, держит крепко-крепко...




Примечательно, что форум российской оппозиции комментирует министерство иностранных дел Литвы, тем самым давая понять, что без содействия со стороны внешнеполитических соколов Дали Грибаускайте не обошлось. В комментарии литовского МИД говорится о том, что на форуме, где обсуждаются вопросы внутренней и внешней политики России, «основное внимание уделяется настроениям российских граждан накануне президентских выборов 2018 года и тем процессам, которые с грядущими выборами связаны».

Можно себе представить, какой вой поднялся бы среди представителей того же литовского внешнеполитического ведомства, если бы в России собрался эдакий «Московский форум литовской оппозиции». Да что там в литовском МИДе... Гвалт бы стоял по всему Евросоюзу с отголосками в государственном департаменте США. Мол, Кремль пытается оказывать влияние на литовские выборы силами пророссийских марионеток. Мол, все демократические нормы попраны, и в отношении России за вмешательство в выборы свободнейшей страны Европейского союза нужно незамедлительно ввести ещё 10 пакетов санкций.

У нас в стране на вильнюсский «сход» реагируют вполне спокойно. Ну, во-первых, потому что это мероприятие благодаря вложениям Ходорковского превратилось в ежегодное, а потому - вполне прогнозируемое. Во-вторых, все активисты – под боком. Вполне можно и по головам пересчитать всех «пекущихся за Россию», и пристально изучить лозунги и программы тех, кого так активно пытаются протолкнуть во власть наши большие «демократические друзья».

Из резолюции конференции памяти Ю.Шмидта, публикуемой Михаилом Ходорковским за несколько дней до вильнюсского собрания «единомышленников»:
Современная Россия в результате несменяемости власти и отсутствия политической конкуренции переживает тяжелейший исторический период, когда практически все инструменты государства направлены на подавление гражданских свобод. В стране создана ситуация, при которой кучка коррупционеров, захватившая власть, пойдёт на любые репрессии ради удержания её в своих руках. Правозащитникам, адвокатам и активистам гражданского общества необходимо объединиться вне зависимости от своих политических взглядов и убеждений. Этот процесс объединения профессионалов сегодня необходим стране для преодоления гражданской катастрофы, на краю которой стоит Россия.

Ильич!.. Не иначе. Лозунги бодрые такие, сочные. Вот только за этими лозунгами стоит то время, когда г-н Ходорковский и сколотил своё состояние. По его версии, это было время, когда страна «освободилась от коррупции» и когда «были объединены профессионалы». Что ж... Вполне, вполне.

Когда лицо, которое в коррупционные схемы вплеталось посредством разборок в стиле «выстрел в голову – нет конкурента», заявляет о некой готовности победить коррупцию, выглядит это уже даже не смешно. Настолько не смешно, что хочется уточнить: если сейчас у России «тяжелейший исторический период», то в 90-е годы, когда рулили такие как МБХ, российский народ жил как сыр в масле – по уши в радости и экономическом благоденствии?

Кстати, кто же из борцов за светлое будущее «без режима» прибыл в Вильнюс? Вот список наиболее ратующих за свободу, демократию и непременное процветание народа России: Михаил Касьянов, Жанна Немцова, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза.

Главный вопрос, возникающий при этом: есть ли спонсоры междусобойчика помимо экс-сидельца (он же экс-глава «ЮКОСа) Михаила Ходорковского? Выясняется, что есть. Мероприятие в Вильнюсе проходит под патронатом так называемого «Национального фонда за демократию» (NED), а также при активном содействии известного USAID. Деятельность этих фондов в течение нескольких лет находится под запретом в РФ, а потому все заявления о «подавлении гражданских свобод», испускаемые из уст непримиримых российских оппозиционеров, выдают то, что им нацарапали в NED и USAID. Ещё бы! Лавочку этих НКО свернули, а потому у них на Россию свой зуб имеется – а в России остались те, кто свои гранты ещё не отработал. Вот и разворачивают активность в предвыборный год.

Кстати, «непримиримые» в Вильнюс как на работу. Понимают, что на грантах, а потому надо... Понимают и то, что всё это представляет собой рутинную мышиную возню, но отказаться же не могут – отрабатывать надо. В общем, видимость непримиримости и борьбы с «режимом» создают, и ладно. Хотя некоторые уже сами себя успели убедить, что за ними действительно – Россия... Последний вопрос: а есть ли у России такие интересы, которые эти персоны собираются «защищать» в Вильнюсе на средства американских фондов?..
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: https://khodorkovsky.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 23

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 05:40
    полковника В. Алксниса, нет на этих "оппозиционеров в прибалтике...
    андрей юрьевич
    1. Б.Т.В. Сегодня, 06:03
      Цитата: андрей юрьевич
      полковника В. Алксниса, нет на этих "оппозиционеров в прибалтике...


      А Ходорковского шарфик уже заждался.
      Б.Т.В.
      1. Астарт Сегодня, 06:49
        Нет, что вы, долгих лет ему. Ходорковский как магнит для всякой нечести, Их и искать не приходится
        Астарт
    2. сибиралт Сегодня, 07:15
      Ходорковский был объявлен в международный розыск по делу об умышленном убийстве главы администрации Нефтеюганска Петухова. Наказание тянет на пожизненный срок. МБ Интерпола в апреле с.г. рассмотрело ходатайство, но розыск отложило до предоставления СК РФ дополнительных доказательств. Такие доказательства в скором времени будут предоставлены по месту требования.
      сибиралт
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:02
    А почему бы, к примеру, не сделать "приятное" для этих грантоедов. Когда поползут после форума обратно в "узурпированную" Россию застопорить их на границе - предателям въезд в страну запрещен. Представляю их рожи и последующую за этим истерику запада. Картина маслом.
    rotmistr60
    1. Ментор Сегодня, 06:23
      Так для этого они и выезжают. Чтобы потом получить обожаемый ими статут политического беженца, и возможность гавкать из-за границы. И самое главное, не придётся им оправдываться за очередные безнадежно проигранные выборы. В общем, если бы они нас догнали, то мы бы им дали!
      Ментор
    2. Kenneth Сегодня, 07:57
      Государство отличается от племени тем что руководствуется законами.
      Kenneth
  3. ИмПерц Сегодня, 06:51
    Цитата: rotmistr60
    Когда поползут после форума обратно в "узурпированную" Россию застопорить их на границе - предателям въезд в страну запрещен.

    Нет, не надо. Пусть барахтаются.
    Цитата: Ментор
    Чтобы потом получить обожаемый ими статут политического беженца, и возможность гавкать из-за границы. И самое главное, не придётся им оправдываться за очередные безнадежно проигранные выборы.

    А вот финансирование обрубить надо. За идею, на пустой желудок, эти грантососы точно не будут работать.
    Революционный запал на холодильнике и закончится.
    ИмПерц
    1. 210окв Сегодня, 07:52
      Есть фильм-"Цирк в Мадриде"...А там-"Вильнюсский зоопарк"
      Цитата: ИмПерц
      Цитата: rotmistr60
      Когда поползут после форума обратно в "узурпированную" Россию застопорить их на границе - предателям въезд в страну запрещен.

      Нет, не надо. Пусть барахтаются.
      Цитата: Ментор
      Чтобы потом получить обожаемый ими статут политического беженца, и возможность гавкать из-за границы. И самое главное, не придётся им оправдываться за очередные безнадежно проигранные выборы.

      А вот финансирование обрубить надо. За идею, на пустой желудок, эти грантососы точно не будут работать.
      Революционный запал на холодильнике и закончится.
      210окв
  4. Monster_Fat Сегодня, 07:05
    А почему бы не подумать в таком направлении: Ходора отпустили специально, чтобы создать еще один "управляемый" полюс-куда притягивался бы всякий оппозиционный мусор, чтобы иметь его всегда на виду и держать под контролем?
    Monster_Fat
    1. shcishcok Сегодня, 07:42
      так, вроде б, Навальный этим занимается
      shcishcok
      1. Monster_Fat Сегодня, 07:55
        Навальный, тот-в России, а Ходор за-границей. Чуете разницу? wink
        Monster_Fat
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 07:06
    Литва признана самой пьющей страной в мире Ни фа се!Дале грибов более не наливать.
    ВЕРЕСК
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:21
    Дарковскому в фамилии первые две буквы заменить на пи, и получится его истенный род занятий в жизни.
    Изгоняющий либероидов
    1. Kenneth Сегодня, 07:59
      Вы в каком классе учитесь. Еще дразнилку придумайте и бегайте с ней по Вильнюсу
      Kenneth
  7. Victor_B Сегодня, 07:39
    Террариум единомышленников?
    Victor_B
  8. shcishcok Сегодня, 07:40
    СМЕРШ надо возродить, недовольных, что воровать не пуЩают очень много.
    shcishcok
  9. Dzafdet Сегодня, 07:55
    Плохо работают наши правоохранители! Не все деньги у Ходора нашли и изъяли! wassat
    Dzafdet
  10. Dzafdet Сегодня, 07:57
    Цитата: Monster_Fat
    А почему бы не подумать в таком направлении: Ходора отпустили специально, чтобы создать еще один "управляемый" полюс-куда притягивался бы всякий оппозиционный мусор, чтобы иметь его всегда на виду и держать под контролем?


    за него сильно евреи из Америки просили,родственник как никак... laughing
    Dzafdet
  11. AID.S Сегодня, 08:03
    Не понравилось в статье это:
    Можно себе представить, какой вой поднялся бы среди представителей того же литовского внешнеполитического ведомства, если бы в России собрался эдакий «Московский форум литовской оппозиции». Да что там в литовском МИДе... Гвалт бы стоял по всему Евросоюзу

    Явно надуманно:нет "литовской оппозиции", а если есть, то ей проще в европах собраться. Никто в здравом уме не собирается проводить в Москве подобное.
    AID.S
  12. Горный стрелок Сегодня, 08:15
    Очень умно у нас себя ведут соответствующие ведомства. И антироссийская тусовка "светится", как лампочка в ночи! Я только не заметил в списке главного претендента на президентский пост в России. Где же Лёша? От зеленки не отмылся? wassat
    Горный стрелок
  13. Самогонщик Сегодня, 08:18
    Великолепная новость! Осталось запретить им въезд назад и постигнет статус НОВОСТЬ ОТЛИЧНАЯ laughing
    Самогонщик
  14. поневолебрат Сегодня, 08:31
    Можно себе представить, какой вой поднялся бы среди представителей того же литовского внешнеполитического ведомства, если бы в России собрался эдакий «Московский форум литовской оппозиции»

    Ну и? Представили. А кто мешает его собрать? Или не наш метод? Пока мы в этой области даже не обороняемся, а растерянно отбиваемся, говоря правильные слова. А дело, на мой взгляд, в том что очень большая часть ылиты "патриотической" пытается выторговать себе еще какое-то время у запада до поедания либо договориться и встроиться туда на более благоприятных для себя условиях. Другая же часть "ылиты" продалась давно и с потрохами и хочет поиметь первых и нас в том числе уже в качестве американских наместников. Поэтому и не будет никогда съездов литовской оппозиции, а будут только изгнанные яноковичи в Ростове, бесконечные "мински", "партнеры" (кстати, снова удачно отбомбились по сирийцам) Увы...
    поневолебрат
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