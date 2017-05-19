Российская оппозиция взяла Вильнюс
Совпадение недели: Всемирной организацией здравоохранения Литва признана самой пьющей страной в мире, и в Литве открывается «форум российской оппозиции»... - Форум, на котором в вымирающую (в прямом смысле слова - исходя из демографических показателей) Литву прибыл десант «всёпропальщиков» и «борцов с кремлёвским режимом». В другой стране такая сходка, что называется, красками бы не заиграла. А в Литве, для заливающих глаза и за воротник, подойдёт вполне. Нет работы, нет перспектив с выходом из ЕС той же Британии – зато есть зрелище на предмет того, как «демократически силы» собираются бороться за власть в России.
Первая скрипка Вильнюсского форума непримиримой оппозиции – Михаил Ходорковский. Если вдруг кто-то запамятовал – тот самый, который клятвенно обещал, будучи осуждённым за совершение тяжких преступлений, после помилования президентом не заниматься политической деятельностью. Слово, как видно, держит крепко-крепко...
Примечательно, что форум российской оппозиции комментирует министерство иностранных дел Литвы, тем самым давая понять, что без содействия со стороны внешнеполитических соколов Дали Грибаускайте не обошлось. В комментарии литовского МИД говорится о том, что на форуме, где обсуждаются вопросы внутренней и внешней политики России, «основное внимание уделяется настроениям российских граждан накануне президентских выборов 2018 года и тем процессам, которые с грядущими выборами связаны».
Можно себе представить, какой вой поднялся бы среди представителей того же литовского внешнеполитического ведомства, если бы в России собрался эдакий «Московский форум литовской оппозиции». Да что там в литовском МИДе... Гвалт бы стоял по всему Евросоюзу с отголосками в государственном департаменте США. Мол, Кремль пытается оказывать влияние на литовские выборы силами пророссийских марионеток. Мол, все демократические нормы попраны, и в отношении России за вмешательство в выборы свободнейшей страны Европейского союза нужно незамедлительно ввести ещё 10 пакетов санкций.
У нас в стране на вильнюсский «сход» реагируют вполне спокойно. Ну, во-первых, потому что это мероприятие благодаря вложениям Ходорковского превратилось в ежегодное, а потому - вполне прогнозируемое. Во-вторых, все активисты – под боком. Вполне можно и по головам пересчитать всех «пекущихся за Россию», и пристально изучить лозунги и программы тех, кого так активно пытаются протолкнуть во власть наши большие «демократические друзья».
Из резолюции конференции памяти Ю.Шмидта, публикуемой Михаилом Ходорковским за несколько дней до вильнюсского собрания «единомышленников»:
Ильич!.. Не иначе. Лозунги бодрые такие, сочные. Вот только за этими лозунгами стоит то время, когда г-н Ходорковский и сколотил своё состояние. По его версии, это было время, когда страна «освободилась от коррупции» и когда «были объединены профессионалы». Что ж... Вполне, вполне.
Когда лицо, которое в коррупционные схемы вплеталось посредством разборок в стиле «выстрел в голову – нет конкурента», заявляет о некой готовности победить коррупцию, выглядит это уже даже не смешно. Настолько не смешно, что хочется уточнить: если сейчас у России «тяжелейший исторический период», то в 90-е годы, когда рулили такие как МБХ, российский народ жил как сыр в масле – по уши в радости и экономическом благоденствии?
Кстати, кто же из борцов за светлое будущее «без режима» прибыл в Вильнюс? Вот список наиболее ратующих за свободу, демократию и непременное процветание народа России: Михаил Касьянов, Жанна Немцова, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза.
Главный вопрос, возникающий при этом: есть ли спонсоры междусобойчика помимо экс-сидельца (он же экс-глава «ЮКОСа) Михаила Ходорковского? Выясняется, что есть. Мероприятие в Вильнюсе проходит под патронатом так называемого «Национального фонда за демократию» (NED), а также при активном содействии известного USAID. Деятельность этих фондов в течение нескольких лет находится под запретом в РФ, а потому все заявления о «подавлении гражданских свобод», испускаемые из уст непримиримых российских оппозиционеров, выдают то, что им нацарапали в NED и USAID. Ещё бы! Лавочку этих НКО свернули, а потому у них на Россию свой зуб имеется – а в России остались те, кто свои гранты ещё не отработал. Вот и разворачивают активность в предвыборный год.
Кстати, «непримиримые» в Вильнюс как на работу. Понимают, что на грантах, а потому надо... Понимают и то, что всё это представляет собой рутинную мышиную возню, но отказаться же не могут – отрабатывать надо. В общем, видимость непримиримости и борьбы с «режимом» создают, и ладно. Хотя некоторые уже сами себя успели убедить, что за ними действительно – Россия... Последний вопрос: а есть ли у России такие интересы, которые эти персоны собираются «защищать» в Вильнюсе на средства американских фондов?..
Первая скрипка Вильнюсского форума непримиримой оппозиции – Михаил Ходорковский. Если вдруг кто-то запамятовал – тот самый, который клятвенно обещал, будучи осуждённым за совершение тяжких преступлений, после помилования президентом не заниматься политической деятельностью. Слово, как видно, держит крепко-крепко...
Примечательно, что форум российской оппозиции комментирует министерство иностранных дел Литвы, тем самым давая понять, что без содействия со стороны внешнеполитических соколов Дали Грибаускайте не обошлось. В комментарии литовского МИД говорится о том, что на форуме, где обсуждаются вопросы внутренней и внешней политики России, «основное внимание уделяется настроениям российских граждан накануне президентских выборов 2018 года и тем процессам, которые с грядущими выборами связаны».
Можно себе представить, какой вой поднялся бы среди представителей того же литовского внешнеполитического ведомства, если бы в России собрался эдакий «Московский форум литовской оппозиции». Да что там в литовском МИДе... Гвалт бы стоял по всему Евросоюзу с отголосками в государственном департаменте США. Мол, Кремль пытается оказывать влияние на литовские выборы силами пророссийских марионеток. Мол, все демократические нормы попраны, и в отношении России за вмешательство в выборы свободнейшей страны Европейского союза нужно незамедлительно ввести ещё 10 пакетов санкций.
У нас в стране на вильнюсский «сход» реагируют вполне спокойно. Ну, во-первых, потому что это мероприятие благодаря вложениям Ходорковского превратилось в ежегодное, а потому - вполне прогнозируемое. Во-вторых, все активисты – под боком. Вполне можно и по головам пересчитать всех «пекущихся за Россию», и пристально изучить лозунги и программы тех, кого так активно пытаются протолкнуть во власть наши большие «демократические друзья».
Из резолюции конференции памяти Ю.Шмидта, публикуемой Михаилом Ходорковским за несколько дней до вильнюсского собрания «единомышленников»:
Современная Россия в результате несменяемости власти и отсутствия политической конкуренции переживает тяжелейший исторический период, когда практически все инструменты государства направлены на подавление гражданских свобод. В стране создана ситуация, при которой кучка коррупционеров, захватившая власть, пойдёт на любые репрессии ради удержания её в своих руках. Правозащитникам, адвокатам и активистам гражданского общества необходимо объединиться вне зависимости от своих политических взглядов и убеждений. Этот процесс объединения профессионалов сегодня необходим стране для преодоления гражданской катастрофы, на краю которой стоит Россия.
Ильич!.. Не иначе. Лозунги бодрые такие, сочные. Вот только за этими лозунгами стоит то время, когда г-н Ходорковский и сколотил своё состояние. По его версии, это было время, когда страна «освободилась от коррупции» и когда «были объединены профессионалы». Что ж... Вполне, вполне.
Когда лицо, которое в коррупционные схемы вплеталось посредством разборок в стиле «выстрел в голову – нет конкурента», заявляет о некой готовности победить коррупцию, выглядит это уже даже не смешно. Настолько не смешно, что хочется уточнить: если сейчас у России «тяжелейший исторический период», то в 90-е годы, когда рулили такие как МБХ, российский народ жил как сыр в масле – по уши в радости и экономическом благоденствии?
Кстати, кто же из борцов за светлое будущее «без режима» прибыл в Вильнюс? Вот список наиболее ратующих за свободу, демократию и непременное процветание народа России: Михаил Касьянов, Жанна Немцова, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза.
Главный вопрос, возникающий при этом: есть ли спонсоры междусобойчика помимо экс-сидельца (он же экс-глава «ЮКОСа) Михаила Ходорковского? Выясняется, что есть. Мероприятие в Вильнюсе проходит под патронатом так называемого «Национального фонда за демократию» (NED), а также при активном содействии известного USAID. Деятельность этих фондов в течение нескольких лет находится под запретом в РФ, а потому все заявления о «подавлении гражданских свобод», испускаемые из уст непримиримых российских оппозиционеров, выдают то, что им нацарапали в NED и USAID. Ещё бы! Лавочку этих НКО свернули, а потому у них на Россию свой зуб имеется – а в России остались те, кто свои гранты ещё не отработал. Вот и разворачивают активность в предвыборный год.
Кстати, «непримиримые» в Вильнюс как на работу. Понимают, что на грантах, а потому надо... Понимают и то, что всё это представляет собой рутинную мышиную возню, но отказаться же не могут – отрабатывать надо. В общем, видимость непримиримости и борьбы с «режимом» создают, и ладно. Хотя некоторые уже сами себя успели убедить, что за ними действительно – Россия... Последний вопрос: а есть ли у России такие интересы, которые эти персоны собираются «защищать» в Вильнюсе на средства американских фондов?..
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: https://khodorkovsky.ru
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