Российская оппозиция взяла Вильнюс

Современная Россия в результате несменяемости власти и отсутствия политической конкуренции переживает тяжелейший исторический период, когда практически все инструменты государства направлены на подавление гражданских свобод. В стране создана ситуация, при которой кучка коррупционеров, захватившая власть, пойдёт на любые репрессии ради удержания её в своих руках. Правозащитникам, адвокатам и активистам гражданского общества необходимо объединиться вне зависимости от своих политических взглядов и убеждений. Этот процесс объединения профессионалов сегодня необходим стране для преодоления гражданской катастрофы, на краю которой стоит Россия.

Совпадение недели: Всемирной организацией здравоохранения Литва признана самой пьющей страной в мире, и в Литве открывается «форум российской оппозиции»... - Форум, на котором в вымирающую (в прямом смысле слова - исходя из демографических показателей) Литву прибыл десант «всёпропальщиков» и «борцов с кремлёвским режимом». В другой стране такая сходка, что называется, красками бы не заиграла. А в Литве, для заливающих глаза и за воротник, подойдёт вполне. Нет работы, нет перспектив с выходом из ЕС той же Британии – зато есть зрелище на предмет того, как «демократически силы» собираются бороться за власть в России.Первая скрипка Вильнюсского форума непримиримой оппозиции – Михаил Ходорковский. Если вдруг кто-то запамятовал – тот самый, который клятвенно обещал, будучи осуждённым за совершение тяжких преступлений, после помилования президентом не заниматься политической деятельностью. Слово, как видно, держит крепко-крепко...Примечательно, что форум российской оппозиции комментирует министерство иностранных дел Литвы, тем самым давая понять, что без содействия со стороны внешнеполитических соколов Дали Грибаускайте не обошлось. В комментарии литовского МИД говорится о том, что на форуме, где обсуждаются вопросы внутренней и внешней политики России, «основное внимание уделяется настроениям российских граждан накануне президентских выборов 2018 года и тем процессам, которые с грядущими выборами связаны».Можно себе представить, какой вой поднялся бы среди представителей того же литовского внешнеполитического ведомства, если бы в России собрался эдакий «Московский форум литовской оппозиции». Да что там в литовском МИДе... Гвалт бы стоял по всему Евросоюзу с отголосками в государственном департаменте США. Мол, Кремль пытается оказывать влияние на литовские выборы силами пророссийских марионеток. Мол, все демократические нормы попраны, и в отношении России за вмешательство в выборы свободнейшей страны Европейского союза нужно незамедлительно ввести ещё 10 пакетов санкций.У нас в стране на вильнюсский «сход» реагируют вполне спокойно. Ну, во-первых, потому что это мероприятие благодаря вложениям Ходорковского превратилось в ежегодное, а потому - вполне прогнозируемое. Во-вторых, все активисты – под боком. Вполне можно и по головам пересчитать всех «пекущихся за Россию», и пристально изучить лозунги и программы тех, кого так активно пытаются протолкнуть во власть наши большие «демократические друзья».Из резолюции конференции памяти Ю.Шмидта, публикуемой Михаилом Ходорковским за несколько дней до вильнюсского собрания «единомышленников»:Ильич!.. Не иначе. Лозунги бодрые такие, сочные. Вот только за этими лозунгами стоит то время, когда г-н Ходорковский и сколотил своё состояние. По его версии, это было время, когда страна «освободилась от коррупции» и когда «были объединены профессионалы». Что ж... Вполне, вполне.Когда лицо, которое в коррупционные схемы вплеталось посредством разборок в стиле «выстрел в голову – нет конкурента», заявляет о некой готовности победить коррупцию, выглядит это уже даже не смешно. Настолько не смешно, что хочется уточнить: если сейчас у России «тяжелейший исторический период», то в 90-е годы, когда рулили такие как МБХ, российский народ жил как сыр в масле – по уши в радости и экономическом благоденствии?Кстати, кто же из борцов за светлое будущее «без режима» прибыл в Вильнюс? Вот список наиболее ратующих за свободу, демократию и непременное процветание народа России: Михаил Касьянов, Жанна Немцова, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза.Главный вопрос, возникающий при этом: есть ли спонсоры междусобойчика помимо экс-сидельца (он же экс-глава «ЮКОСа) Михаила Ходорковского? Выясняется, что есть. Мероприятие в Вильнюсе проходит под патронатом так называемого «Национального фонда за демократию» (NED), а также при активном содействии известного USAID. Деятельность этих фондов в течение нескольких лет находится под запретом в РФ, а потому все заявления о «подавлении гражданских свобод», испускаемые из уст непримиримых российских оппозиционеров, выдают то, что им нацарапали в NED и USAID. Ещё бы! Лавочку этих НКО свернули, а потому у них на Россию свой зуб имеется – а в России остались те, кто свои гранты ещё не отработал. Вот и разворачивают активность в предвыборный год.Кстати, «непримиримые» в Вильнюс как на работу. Понимают, что на грантах, а потому надо... Понимают и то, что всё это представляет собой рутинную мышиную возню, но отказаться же не могут – отрабатывать надо. В общем, видимость непримиримости и борьбы с «режимом» создают, и ладно. Хотя некоторые уже сами себя успели убедить, что за ними действительно – Россия... Последний вопрос: а есть ли у России такие интересы, которые эти персоны собираются «защищать» в Вильнюсе на средства американских фондов?..