Reuters: Коалиция нанесла удар по проправительственным силам в Сирии
ВВС США нанесли удар по проправительственным отрядам в Сирии после того, как они предприняли действия против проамериканских сил.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации, передает ТАСС
По его словам, удар был нанесен после того, как автоколонна добровольческого отряда, воюющего на стороне властей Дамаска, выступила против вооруженной группировки, которая пользуется поддержкой США.
В то же время представитель сирийской оппозиции заявил, что в результате удара авиации США была уничтожена автоколонна, направлявшаяся на эту базу, в составе которой находились военнослужащие сирийской правительственной армии и бойцы добровольческого формирования, пользующегося поддержкой Ирана.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации, передает ТАСС
По его словам, удар был нанесен после того, как автоколонна добровольческого отряда, воюющего на стороне властей Дамаска, выступила против вооруженной группировки, которая пользуется поддержкой США.
В то же время представитель сирийской оппозиции заявил, что в результате удара авиации США была уничтожена автоколонна, направлявшаяся на эту базу, в составе которой находились военнослужащие сирийской правительственной армии и бойцы добровольческого формирования, пользующегося поддержкой Ирана.
Использованы фотографии: https://m.point.md/
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