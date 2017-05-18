22:51 18 мая

Reuters: Коалиция нанесла удар по проправительственным силам в Сирии

ВВС США нанесли удар по проправительственным отрядам в Сирии после того, как они предприняли действия против проамериканских сил.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации, передает ТАСС

По его словам, удар был нанесен после того, как автоколонна добровольческого отряда, воюющего на стороне властей Дамаска, выступила против вооруженной группировки, которая пользуется поддержкой США.

Эт-Танф на юге Сирии, у границы с Иорданией. В районе этого города расположена база сирийской армии.


В то же время представитель сирийской оппозиции заявил, что в результате удара авиации США была уничтожена автоколонна, направлявшаяся на эту базу, в составе которой находились военнослужащие сирийской правительственной армии и бойцы добровольческого формирования, пользующегося поддержкой Ирана.

Использованы фотографии: https://m.point.md/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 71

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  1. seregatara1969 Сегодня, 20:44
    ну всё ближе развязка
    seregatara1969
    1. Чёрный Сегодня, 20:47
      Трампушка отмазывается....
      Чёрный
      1. МПК105 Сегодня, 20:48
        Да не...Нам место своё показали...
        МПК105
        1. Владимирец Сегодня, 21:00
          Цитата: МПК105
          Нам место своё показали...

          С другой стороны, мы тоже им место показали, когда бомбили их "любимых жен".
          Владимирец
          1. рич Сегодня, 21:10
            Один из командиров оппозиционных сил подтвердил, что они запросили помощь с воздуха у сил коалиции, так как приняли перемещение проправительственных сирийских отрядов за попытку атаки на их расположение. В то же время этот же военачальник заявил, что конвой находился в 27 километрах от базы.

            опять "ошибочка" вышла? тщательно спланированная
            рич
            1. g1v2 Сегодня, 21:24
              У матрасов в районе перехода несколько десятков солдат тусуется постоянно. Плюс отряд спецназа ушел в сторону Ефрата . Тч я так и думал, что матрасы не дадут сирийцам отрезать их от границы с Иорданией и оставить спецназ без логистики. Если саа возьмет переход , то это будет стратегическая победа для Сирии и серьезное поражение для сша . Тч было понятно, что матрасы попытаются не дать армейцам взять переход. Но если сирийцы пойдут дальше , цепляясь за каждую горку и не взирая на потери, то скорее всего матрасам придется эвакуироваться. Бомбежка крупное наступление остановить не сможет, а для крупномасштабного ввода войск все-таки нужно разрешение сената и конгресса. То есть время закрепиться будет. request
              g1v2
              1. cniza Сегодня, 21:48
                Слушайте , там такой бардак и нет никакой достоверной информации , что , где , ког и сколько , одна спекуляция.
                cniza
        2. Zdishek Сегодня, 21:38
          Согласен((( партнёры и деньги в их банках наша основная идея)))
          Zdishek
        3. Berkut24 Сегодня, 22:08
          Да не...Нам место своё показали...

          Ну так и мы умеем отвечать... т.е. ошибаться.
          Berkut24
    2. g1v2 Сегодня, 21:28
      До развязки еще годы . Это так - эпизод. request
      g1v2
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 22:35
        Мдаа , за себя постоять не можем, а уж за союзников тем более.
        DIVAN SOLDIER
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:46
    Теперь и Трампишка жаждет испить сирийской крови -нобелевку за мир-порушенный-хочет, небось. ....
    Изгоняющий либероидов
  3. zivXP Сегодня, 20:48
    Вот это перебор. Как же хреново парням когда и ответить нечем.
    zivXP
    1. рич Сегодня, 21:12
      Надо выводить из Сирии наше ПРО, все равно оно там не нужно. Только зря ржавеет без приказа
      рич
      1. Қарабас Сегодня, 21:21
        Как бы вы заговорили, если бы ПВО там небыло и одна из ракет США случайно угодила в военный объект России на базе Хмеймим.
        Что так, что так, но вы все равно будете чем-то недовольны
        Қарабас
        1. рич Сегодня, 21:30
          Вы спрашиваете, что будет если одна из ракет США случайно угодит в военный объект России на базе Хмеймим. - Случайно начнется война. Тут уже заявлениями не отделаешься
          рич
          1. Қарабас Сегодня, 21:39
            А этого-то как раз и не хочет президент вашей страны. И правильно делает, что действует аккуратно. Руби он с плеча как советуют многие здесь - давно бы уже была такая заваруха, от которой эти советующие бы завыли волками
            Қарабас
          2. zvereok Сегодня, 21:53
            Вторая Великая Помидорная Война?
            zvereok
            1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 22:37
              Какая война, наши будут бегать протирая коленки с требованием извинений.
              DIVAN SOLDIER
  4. тополь на киев Сегодня, 20:49
    Ну и для кого Россия небо закрыла??
    Есть поговорка:не можешь какать ,не мучай жопу. Это как раз для Путина подходит.
    Понтов много,но дальше слов дела нет. Ему только баклажаны с помидорами запрещать.
    тополь на киев
    1. Владимирец Сегодня, 20:50
      Цитата: тополь на киев
      Ну и для кого Россия небо закрыла??
      Есть поговорка:не можешь ,не мучай жопу. Это как раз для Путина подходит.
      Портов много,но дальше слов дела нет. Ему только баклажаны с помидорами запрещать.

      Предлагаете американский самолет сбить?
      Владимирец
      1. BlackMokona Сегодня, 20:54
        Или сбить или убираться от туда по добру поздорову пока они по нашим силам не начали шмалять, раз стрелять по американцам отказываемся.
        BlackMokona
        1. Владимирец Сегодня, 20:57
          Цитата: BlackMokona
          Или сбить

          Прежде, чем начинать шапками сбивать американские самолеты, надо, хотя бы немного, просчитать последствия. yes
          Цитата: BlackMokona
          убираться от туда по добру поздорову

          ИМХО, сейчас все участвующие внешние силы пытаются выкрутиться из сирийской ситуации с наименьшими репутационными потерями.
          Владимирец
          1. BlackMokona Сегодня, 21:03
            1.И какие последствия, мало ли мы в истории самолетов США сбивали?
            2.Судя по действиям США их всё устраивает, делай, что хочешь бомби кого хочешь.
            BlackMokona
            1. Владимирец Сегодня, 21:07
              Цитата: BlackMokona
              .И какие последствия, мало ли мы в истории самолетов США сбивали?

              Усиление антироссийских сил в США, усиление санкций, я думаю, Вы понимаете, что сегодняшие санкции это цветочки. Сбитие наших самолетов, как вариант, привлечение Турции, как члена НАТО, к блокированию наших перевозок, поставка ПЗРК бармалеям и много чего ещё.
              Владимирец
              1. BlackMokona Сегодня, 21:09
                Как будто без этого, они это сделать не могут, если захотели бы. Заявит госдеп, что на нашей базе детей насилуют и пошли поехали. Санкции и прочие дела.
                BlackMokona
                1. Владимирец Сегодня, 21:14
                  Цитата: BlackMokona
                  Как будто без этого, они это сделать не могут, если захотели бы. Заявит госдеп, что на нашей базе детей насилуют и пошли поехали. Санкции и прочие дела.

                  Могут, но не делают, к чему бы это? wink А вот на резонансное событие просто обязаны будут реагировать, иначе читатели американского аналога ВО свои власти не поймут. yes Тут очень шаткое полуравновесие (извините за парадоксальный термин) и никто не хочет делать резких движений, мы потихоньку долбим бармалеев, коалиция (читай - США) проасадовские силы. Но никто не хочет причинить открытый ущерб друг другу.
                  Владимирец
                  1. BlackMokona Сегодня, 21:16
                    Только вот США эта ситуация полностью устраивает, мы теряем своих солдат и деньги, в мы их не печатаем.
                    BlackMokona
                    1. Владимирец Сегодня, 21:18
                      Цитата: BlackMokona
                      мы теряем своих солдат

                      Американцы тоже.
                      Цитата: BlackMokona
                      деньги, в мы их не печатаем.

                      Это проблема, но сбитым Ф-15 она не решается.
                      Владимирец
                      1. OlaviTank Сегодня, 21:29
                        ой, зря вы доказываете больн... то есть экспертам, им со своего дивана виднее как воевать надо ))
                        OlaviTank
                      2. BlackMokona Сегодня, 21:34
                        У них гигантские очереди за грин картой. Моб.резерв не оскуднеет
                        BlackMokona
          2. Shurik70 Сегодня, 21:09
            Цитата: Владимирец
            Цитата: BlackMokona
            Или сбить

            Прежде, чем начинать шапками сбивать американские самолеты, надо, хотя бы немного, просчитать последствия. yes

            Сбивать просто - опасно.
            А вот прикрытие колонны Асада нашими бомбардировщиками, что бомбят противника - да.
            И к стати, турки там никого из противников Асада не поддерживают? Вот их сбить даже желательно.
            Shurik70
        2. Mareco Сегодня, 21:25
          Да вы сударь гениальный стратег и политик. У вас либо война с половиной мира, либо сидение в углу без права голоса. Хорошо наверное когда все так просто, да? Жаль, что это только в вашей голове.
          Mareco
      2. тополь на киев Сегодня, 20:56
        Предлагаю молчать,коль сил нет. А если вякнул,то доказывал делом.
        А вот с делом у Путина проблемы. Я не говорю про Сирию и Украину, хватает российских примеров---например теракты,тот же Беслан! Все знают,что саудиты спонсоры террористов,куча доказательств и ни одного ответа. Только громкие заявления про удары по странам,поддерживающтм терроризм.
        Пусть учится у США и Израиля и не позорит страну
        тополь на киев
        1. Владимирец Сегодня, 20:59
          Цитата: тополь на киев
          Предлагаю молчать,коль сил нет. А если вякнул,то доказывал делом.

          Напомните, Путин обещал сбивать американские самолеты, наносящие удары по проправительственным силам?
          Владимирец
      3. Караул73 Сегодня, 20:57
        Ну дык, сирийцы же собьют.
        Караул73
      4. Zdishek Сегодня, 21:46
        А что мешает ПВО Сирии сбить самолёт агрессоров???
        Zdishek
        1. Қарабас Сегодня, 22:13
          Цитата: Zdishek
          А что мешает ПВО Сирии сбить самолёт агрессоров???

          Чувство самосохранения))) В том числе в смысле самосохранения как страны
          Қарабас
    2. aiden Сегодня, 22:17
      идя вечером домой, вы видете как 5-6 вооруженных гопников зажали парня в угол. ваши действия? Народ смотрит и бездействует, а иногда даже провоцирует Они очевидны, вызов полиции или убраться по дальше. А Россия смогла вклиниться в эту гопоту, а защитить Асада и Сирию. Так что ваш вывод ни о чем.
      aiden
  5. BlackMokona Сегодня, 20:49
    Ждём очередного "последнего Китайского предупреждения" от нашего МИД.
    BlackMokona
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:55
      Запаситесь составом попкорна -может быть и дождетесь предупреждения от МИДа, если попкорна хватит -или терпения. ..
      Изгоняющий либероидов
  6. Квагер Сегодня, 20:50
    Новый акт агрессии под надуманным предлогом.
    Квагер
  7. razved Сегодня, 20:53
    А ничего так получается: создали бандформирования вооружили, подготовили, отправили свергать правительство, а когда правительство решило защищаться, еще бомбят его войска на его же территории. И все как будто так и должно быть. Вот если ЭТО не агрессия, тогда что?
    razved
    1. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 21:09
      Нет , это называется бьют и плакать не велят.
      А вообще , просто надо сильнее быть , подлее, жесточе, с многоуровневой моралью и зашкаливающим цинизмом--- на нашей планете только такие и выживают , со времён первобытности ни черта не изменилось.
      Впрочем , это все банальности, тем не менее власти Федерации понемногу и этому научатся , уже многое из вышеперечисленного списка хорошо умеют. Как двусмысленно в своё время заявил Песков " Мы уже окончили школу демократии-- нечего нас поучать))) "
      Разбомбили , случайно конечно, турецких военных с некоторым числом жертв с их стороны---- ну так , я думаю ( уверен ) и этих штатовских подопечных разбомбят ( баш на баш, стесняться нечего).
      ,
      За Родину , мать вашу ))
      1. Қарабас Сегодня, 21:32
        Цитата: За Родину , мать вашу ))
        тем не менее власти Федерации понемногу и этому научатся

        Надеюсь, что нет и что никогда Россия этому не научится. Иначае от нее отвернутся все. Хай "США и компания" ведут себя как шакалы, они не понимают, что в истоии это останется как бы они не пытались после себя обелить.
        Қарабас
        1. Zdishek Сегодня, 22:08
          От нас отвернулись после того как в начале 2000-х мы сдали всех кого только могли. Теперь каждый знает, что можно кинуть и ничего в ответ не будет. Ну на крайний случай в Высокий суд Лондона подадут))))
          Zdishek
  8. olimpiada15 Сегодня, 20:55
    Коалиция не скрывает свой цели-она воююет не с ИГ, она воюет с государством Сирия. Их цель-уничтожить государственность: нет президента, нет армии-нет и государства.
    olimpiada15
  9. тополь на киев Сегодня, 21:00
    Хорошо путину было с Обамой работать--оба любили больше говорить,чем делать.
    А Трамп человек дела. И если уж сказал,то выполняет.
    тополь на киев
    1. zivXP Сегодня, 21:06
      Ага, «Если я чего решил, ТО выпью обязательно!»
      zivXP
    2. AleksPol Сегодня, 21:47
      Послушайте клён вы наш кудрявый на Киев . А ЖИЗНИ СВЫШЕ 140 МЛ . За которые отвечает наш В.Г. вам не о чём не говорят , Или прокукарекать , что я самый крутой сидя на диванчике , очень просто . Пад....а возьми оружие и езжай на Донбасс если здоровье позволяет . А если нет то сиди и помалкивай в тряпочку и сопельки жуй . На кону жизни миллионов людей , а он тут демагогию про крутость разводит . Представь , как будешь гореть в атомном огне ты и твои близкие , у.....д
      AleksPol
  10. samarin1969 Сегодня, 21:01
    Как то вяло пока освещают событие...может быть ошибочная информация?
    samarin1969
    1. sabakina Сегодня, 21:06
      Цитата: samarin1969
      Как то вяло пока освещают событие...может быть ошибочная информация?

      Что значит вяло? Для бурной реакции Вам нужен ядерный гриб?
      sabakina
      1. samarin1969 Сегодня, 21:15
        Цитата: sabakina
        Цитата: samarin1969
        Как то вяло пока освещают событие...может быть ошибочная информация?

        Что значит вяло? Для бурной реакции Вам нужен ядерный гриб?


        Причем тут "бабабум"?...Большинство информагенств молчат...
        samarin1969
    2. donavi49 Сегодня, 21:56
      Сетком официально потвердил с намеком - полезут еще, получат больше.

      Прилетело по иракцам Kata'ib al-Imam Ali. Вот они накануне.
      donavi49
      1. samarin1969 Сегодня, 22:22
        "Большой привет" от США иракским шиитам штурмующим Мосул. ...
        samarin1969
  11. sabakina Сегодня, 21:01
    ВВС США нанесли удар по проправительственным отрядам в Сирии после того, как они предприняли действия против проамериканских сил.

    Я понимаю, что в их вооружённых группировках сам чёрт ногу сломит, но что то делать надо! am
    sabakina
  12. 0255 Сегодня, 21:01
    Ну вот, с "нашим" Трампом политика США ничем и не изменилась.
    0255
    1. тополь на киев Сегодня, 21:24
      Изменилась --место балабольства дела. Пусть антироссийские,но дела,а не голословные заявления.
      тополь на киев
  13. Комментарий был удален.
  14. Рабинович_007 Сегодня, 21:26
    Террористов надо уничтожать.
    Рабинович_007
    1. sabakina Сегодня, 21:40
      Цитата: Рабинович_007
      Террористов надо уничтожать.

      Что с людьми делает Белоруссия! А ведь до приезда в Белоруссию, Рабинович не помышлял о суициде!
      sabakina
      1. Рабинович_007 Сегодня, 22:13
        Я был в Беларуси
        hi
        Рабинович_007
    2. Zdishek Сегодня, 22:21
      Отлично! Есть ДВА ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ государства сша и израиль))) может их уничтожить и мир по всему миру наступит???
      Zdishek
  15. тополь на киев Сегодня, 21:30
    И не мечтайте---ничего мы не сделаем. Да и что может сделать страна,верхушка которой плотно сидит на финансовом крючке госдепа??? Любое серьёзное столкновение и все наши компании и госкорпорации останутся без денег,а вождь и его друзья сразу станут нищими,у которых все конфискуют быстро и без лишнего шума. Если уж честно,то нам пока просто позволяют играть роль вершителей мировой политики. А по факту..............
    тополь на киев
  16. avros Сегодня, 21:36
    Возглавляемая США коалиция нанесла удар по колонне правительственных сил в Сирии-на каком основании???.Завтра Россия разнесёт в пух и прах бандеровские ВСУ с теми же аргументами.Прецедентное право однако,что делать???
    avros
    1. Одиссей Сегодня, 21:48
      Цитата: avros
      Возглавляемая США коалиция нанесла удар по колонне правительственных сил в Сирии-на каком основании???

      А ни на каком. "Ты виноват лишь в том,что хочется мне кушать".
      Цитата: avros
      .Завтра Россия разнесёт в пух и прах бандеровские ВСУ с теми же аргументами.Прецедентное право однако,что делать???

      Что позволено Юпитеру,то не позволено быку.
      Одиссей
    2. Қарабас Сегодня, 21:52
      Цитата: avros
      Возглавляемая США коалиция нанесла удар по колонне правительственных сил в Сирии-на каком основании???

      По праву сильного.
      Қарабас
    3. grm Сегодня, 22:10
      Цитата: avros
      Возглавляемая США коалиция нанесла удар по колонне правительственных сил в Сирии-на каком основании???.


      https://lenta.ru/news/2017/05/18/bylodelo/

      Коалиция во главе с США подтвердила факт нанесения удара по отряду сирийской правительственной армии в районе населенного пункта Ат-Танф в пределах установленной зоны деэскалации. Об этом в четверг, 18 мая, сообщается на сайте объединенного командования операции «Непоколебимая решимость».

      «Силы коалиции нанесли удар по проправительственным силам в пределах установленной зоны деэскалации в районе Ат-Танфа. Обстрел был совершен после демонстративного пролета истребителей и серии предупредительных выстрелов. Войска коалиции действуют в районе Ат-Танфа на протяжении многих месяцев, обучая и консультируя проверенных партнеров, участвующих в борьбе против ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации)».

      Как заявил агентству РИА Новости источник в Пентагоне, командующий на земле посчитал, что эти силы представляют угрозу силам коалиции.


      Силы Асада полезли куда не следовало.
      grm
  17. Kenneth Сегодня, 21:44
    Скатились две великие державы. Осуществляют поддержку с воздуха вражду ющим бандам.
    Kenneth
  18. Одиссей Сегодня, 21:45
    Ну никто особо и не сомневался,что США/Израилю придется не по вкусу частичное замирение Северного фронта и достижение хоть и хрупких но договоренностей между протурецкими боевиками и Асадом.
    И они будут делать все возможное чтобы подлить бензина в огонь войны.Тут в ход пошли и заявления Израильского деятеля о том,что Асада нужно убить,и прямые бомбежки американской авиации,и новые обвинения в адрес законного правительства,ну.и.т.д.
    Конкретно по этому эпизоду-цель не дать возможность Сирийским войскам перекрыть важный участок Иорданской границы.
    Одиссей
    1. grm Сегодня, 22:19
      Цитата: Одиссей
      Ну никто особо и не сомневался,что США/Израилю придется не по вкусу частичное замирение


      США не по вкусу, когда Асад вместо ИГИЛ занимается военной оппозицией.
      А Израилю ,видимо, нужно не допустить создания баз «Хизбаллы» и Ирана у границы с Иорданией.


      Цитата: Одиссей
      Тут в ход пошли и заявления Израильского деятеля о том,что Асада нужно убить


      Это в Израиле было для внутреннего потребления, одним из членов партии, так как в Израиле попахивает выборами. Сказал это грозный министр жилищного строительства Израиля Йоав Галант . Он бывший военный и является силовиком в одной из коалиционных партий (не главной коалиционной партии) и поэтому иногда постреливает из него воинственные заявления для улучшения позиции партии . Но его слова не имеют ни реального веса, ни не несут никакого реального смысла.


      Цитата: Одиссей
      и прямые бомбежки американской авиации,и новые обвинения в адрес законного правительства,ну.и.т.д.


      Ну бомбили в общем то, что надо было.
      А законность правительства под вопросом уже давно.


      Цитата: Одиссей
      Конкретно по этому эпизоду-цель не дать возможность Сирийским войскам перекрыть важный участок Иорданской границы.


      Зачем они лезут к военной оппозиции? Не надо туда лезть - пускай лучше Асад с ИГИЛ борется- больше толку будет и заодно не будет отхватывать от коалиции США.
      grm
  19. Fonmeg Сегодня, 22:04
    И что там, в таком случае делают наши войска, какой смысл такого количества передовой и современной техники? Зачем тогда тратятся деньги налогоплательщиков, если коалиционные силы позволяют себе гулять по Сирии как по своему заднему двору и диктовать правительственным и проправительственным силам направление стрельбы? Сколько уже самодержец будет думать что делать?
    Fonmeg
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