Бацинет – «собачья морда»

Одним из наиболее интересных шлемов эпохи Средних веков является шлем-бацинет. Как и откуда он появился? Какие у него были предки и «родственники»? Об этом и расскажет вам этот материал.Резная скульптура, изображающая библейскую сцену избиения младенцев. На ней очень наглядно представлены шлемы сервильеры – предшественники бацинетов. Около 1300 г. Антверпен, Бельгия. (Музей Майер ван ден Берг)Одним из весьма распространенных шлемов раннего Средневековья были так называемые «шлемы-кастрюли» или «шлемы-таблетки». Они имели очень простую цилиндрическую форму (с наносником или без него) либо расширялись кверху. Но в любом случае верх у них был плоским или уж совсем, в крайнем случае, иметь слегка коническую форму. Потому-то они и получили такое название, что достаточно было наносник у них отогнуть и получался ковш с рукояткой, то есть типичная для того времени «кастрюля». Такие шлемы были очень удобны, а главное – технологичны в изготовлении. Для них требовалось всего две детали, то есть кузнец мог с легкостью сделать много таких шлемов! Не надо думать, что они полностью вытеснили полусферические и конические шлемы. Нет! Но они были просты, поэтому-то широко и распространились уже в самом начале XIII века.Забавный веревочный сервильер XVвека. Германия. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Простейший шлем сервильер 1250 – 1300 гг. (Музей Армии Франции, Париж)И вот тут-то их улучшение и привело к тому, что на их основе как раз и появился так называемый «большой шлем». Сначала, где-то около 1210 года, к цилиндрической тульи стали прикреплять закрывающую лицо маску и с прорезями для глаз и отверстиями для дыхания. Затем добавился назатыльник и… «большой шлем» был готов! Причем щиток для защиты лица прикрепляли и к коническим, и полусферическим шлемам, но делать их было сложнее, поэтому такого широкого распространения, как «шлемы-ведра» с плоским верхом, они не получили. По сути, это было абсолютное средство защиты, ведь надевался «большой шлем» на голову уже прикрытую, во-первых, простеганным чепцом, а, во-вторых, кольчужным капюшоном на кожаной подкладке. Для лучшей фиксации на голове поверх кольчужного капюшона надевали валик, набитый конским волосом, а позднее, около 1230 – 1240 года, еще один чепец с простеганным валиком и жестким воротником.«Большой шлем» XIV века, использовавшийся на турнирах. Иллюстрация из книги Эммануила Виолле-Ле-Дюка. Хорошо видно, что пространство между носом и передней стенкой шлема очень мало, то есть необходимо большое усилие на вдохе и выдохе, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию предличного пространства.Однако сразу же выяснилось, что в таком шлеме тяжело дышать и у него плохой обзор. То есть, находиться в нем постоянно было просто невозможно. Поэтому, видимо на тот случай, когда «большой шлем» с головы снимался, кто-то придумал покрывать кольчужный капюшон металлическим полусферическим шлемом, плотно прилегавшим к голове. Шлем этот получил название серьвильер. Оказалось, что он очень удобен во всех отношениях.Поскольку до нашего времени ранних «больших шлемов» сохранилось очень мало, большой интерес представляет вот эта эффигия Вильяма де Ланвалей, умершего в 1217 г. и погребенного в Волкерне, церкви св. Марии. Почему его не изобразили с открытым лицом и шлемом, лежащим у него под головой, неизвестно. Возможно, что там и лица-то не было, вернее, от него ничего не осталось, а изображать его «по памяти» посчитали грехом. Как бы там ни было, очевидно, что находиться в таком шлеме было очень тяжело.Шлем сервильер из «Библии Мациевского» 1240 – 1250 гг. (Библиотека Пирпонта Моргана, Нью-Йорк)Считается, что именно он впоследствии и дал начало шлему бацинет, причем вначале они были распространены на континенте: в Германии и во Франции, а в Англии практически не встречались.Исследователь в области геральдики Стефан Слейтер (Слейтер, С. Геральдика. Иллюстрированная энциклопедия. Издание второе, переработанное и дополненное/Пер. И. Жилинской. М.: Эксмо, 2006.), обобщая материалы по «большому шлему» и шлему-бацинету, указывал на их тесную взаимосвязь. По его мнению, плотно прилегающий к голове бацинет был создан именно для того, чтобы его надевали под «большой шлем» таким образом, чтобы рыцари имели для защиты уже целых два слоя кованого железа вместо одного. При этом, когда рыцарь надевал эти два шлема один на другой, то между ними прокладывали специальную стеганую ткань, либо ее функцию выполняла подкладка «большого шлема». Таким образом, речь может идти о еще одном направлении средств защиты головы, а именно – о развитии шлемов-подшлемников, которые в свою очередь превратись в шлемы «внешнего ношения».Шлем бацинет, изображенный на странице «Псалтири Латрелла». На ней изображен Жофферй Латрелл ((1276 – 1345) в полном рыцарском вооружении и в шлеме (скорее всего, медном или позолоченном) бацинет, форма явно такова, что его «большой шлем», который он держит в руках, вполне можно было бы надеть на него сверху.Английский историк Клод Блэр отмечает, что в процессе их развития появилось три формы бацинетов:1. Прежде всего, это небольшой округлый шлем с пластинами по бокам, чтобы защитить уши. Часто его изображали с подвижным забралом; его край опускался ниже подбородка, но иногда закрывал только ту часть лица, которая не была защищена кольчужным капюшоном.2. Высокий конический шлем, дугообразно охватывающий лицо и продолжающийся почти до плеч по бокам и сзади; иногда он оснащался наносником, но чаще – подвижным забралом. Когда забрало бывало снято, а оно выполнялось снимающимся, такой шлем часто было невозможно отличить от «просто шлема» конической формы.Вот вышеописанный бацинет 1375 – 1425 гг. Вес 2268 г. Франция. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)3. Высокий конический шлем с ровной нижней кромкой на уровне чуть выше ушей. Это самый высокий вариант конического шлема, применявшийся с X по XIII вв., хотя от какого шлема он произошел, по мнению Клода Блэра, неизвестно. Старый конический шлем постепенно исчезает (судя по изображениям, в течение второй половины XIII в.), но оба эти вида настолько похожи, что трудно поверить, что они так или иначе между собой не связаны. При этом все указанные шлемы получили еще и кольчужную бармицу, которая могла крепиться к нижней кромке бацинета, а могла и сниматься с него.Вышеописанный бацинет 1325 – 1350 гг. Вес 1064 г. Италия. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)То есть теперь под «большой шлем» помимо чепца и кольчужного капюшона надевался шлем-подшлемник сервильер. Но дело в том, что он очень быстро трансформировался в шлем бацинет, который уже было невозможно носить с «большим шлемом».Кольчужный подшлемник XV – XVI вв. Вес 0.59 кг. (Коллекция Уоллеса)То есть вполне возможно, что «большой шлем» служил для защиты головы и лица во время копейной атаки, где рыцари скакали один подле другого, построившись в «частокол». А вот бацинет носили более или менее постоянно, либо сняв с него забрало (когда оно появилось!), либо подняв его кверху. Правда, наконечник копья при ударе в забрало такого шлема мог легко соскользнуть с его поверхности и зацепить кольчугу на шее. Правда, теперь там было уже два слоя кольчуги: кольчуга капюшона и кольчуга бармицы. Но этого было мало. Поэтому на рыцарских доспехах первой четверти XIV века появляется еще и цельнометаллический стоячий воротник с оплечьем из пластин – бевор, защищающий также и верхнюю часть груди.Бацинет 1375 – 1400 гг. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)«Большой шлем», увенчанный нашлемным украшением, теперь надевали поверх кольчужного капюшона, сервильера или бацинета, в результате чего голова рыцаря, так же, как и тело, оказывалась прикрытой многослойной броней.Еще один пример многослойного бронирования головы – эффигия из Нейштадта на Майне, Германия, изображающая рыцаря фон Рейнека, умершего в 1379 г. На голове у него бацинет без забрала, а рядом показан его «большой шлем», который также вполне можно надеть поверх бацинета.Клод Блэр, всячески стараясь избежать терминологической путаницы, указывал, что в самом начале термин «сервильер» являлся синонимом к слову «бацинет» и таким образом зачастую речь вполне может идти об одном и том же предмете. Его также использовали для обозначения боевой шапочки и подкладки под шлем, причем в одном французском документе 1309 г. предписывается, чтобы каждый бацинет оснащался своим сервильером. То есть получается, что сервильер со временем стали надевать уже и под бацинет, ставший самостоятельным средством защиты!Классический английский бацинет с кольчужным оплечьем 1380 – 1400 гг. из Северной Италии. (Королевский Арсенал, Лидс, Британия)Сам термин «бацинет» в текстах, написанных около 1300 года, встречается довольно редко, но после него он появляется все чаще и чаще и так вплоть до 1450 года, после чего до 1550 года вновь упоминается крайне редко.Германский бацинет 1400 г. Вес 2.37 кг. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Все эти три типа, названные Клодом Блэром, применялись до 1340 – 1350 гг. В течение XIV и в начале XV вв. в Англии кольчужный капюшон без верха, крепившийся к бацинету, обычно называли предличником (aventail), а во Франции camail, хотя оба этих слова иногда использовали в одинаковом смысле в обеих этих странах.Еще один бацинет из Метрополитен-музея в Нью-Йорке. 1420 – 1430 гг. Германия. Вес 2986 г. Обращает на себя внимание прорезь на уровне рта и многочисленные отверстия в конусе забрала.Вид забрала изнутри. Очевидно, что там было достаточно воздуха для дыхания. Вернее, благодаря «собачьей морде» дышать в нем было несколько легче, чем в шлемах с забралом, плотно прижатым к лицу! (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Распространение бацинетов после 1300 г. сделало модным ношение поверх них корон, которые указывали на ранг того или иного рыцаря, и это кроме геральдических изображений на его сюрко, щите и конской попоне. До нашего времени сохранилась одна из таких корон в соборе Св. Станислава в Кракове, которую случайно нашли под деревом в Сандомире. Она состоит из четырех частей всего с четырьмя зубцами в виде «флер-де лис» – геральдической лилии французского королевского дома, каждый из которых был декорирован 65 полудрагоценными камнями.Весьма забавный «облегченный» бацинет из парижского Музея Армии. 1420 – 1430 гг. Вес 1,78 кг.То, что стоимость подобных украшений была исключительно велика, свидетельствует пример с бацинетной короной короля Кастилии, сделанной из золота и украшенной драгоценными камнями. По сообщению хроники 1385 года, она имела стоимость равную 20000 франков.А вот это уже типичный «гранд-бацинет» или «большой бацинет», дополненный защитой шеи. 1400 – 1420 гг. (Музей Армии, Париж)При этом один и тот же вид вооружения получал свои местные названия, которые, умножаясь, порождали иллюзию большого разнообразия, которого на самом деле не было. Например, тот же бацинет англичане называли «череп пса» или «собачья голова», тогда как на континенте бытовало немецкое название «бундхугель» («собачий шлем»), или же «свиное рыло», что лишний раз подчеркивало его необычный внешний вид.Интересно, что многие ранние виды бацинетов получили несколько необычное защитное дополнение, получившее название бреташ. Это был наносник в виде узкой полосы кольчуги с кожаным подбоем, который представлял собой «отросток» бармицы, но при этом когда его поднимали, крепился на крючок в налобной части шлема. Отдельные бреташи были цельнометаллическими, имели форму носа и снабжались отверстиями для дыхания. Благодаря бреташу «большой шлем» никак не мог ударить своего владельца по носу. То есть мог, конечно, но бреташ существенно смягчал этот удар. Такая форма защиты была особенно популярна в Европе, где одним из ее образцов может служить замечательная надгробная плита с фигурой итальянского рыцаря Джерардучио де Джерардини из Тосканы, умершего в 1331 году и погребенного церкви св. Аполлиано Барберино д’Эльза. У него на голове типичный глобулярный бацинет с кольчужной бармицей на фестончатом подбое и кольчужный бреташ, с изнанки на кожаной подкладке.Чрезвычайно интересная конная эффигия Колаччио Бекаделли 1340 г. Церковь св. Николая и св. Доменика, Имола, Эмилия-Романья, Италия. Как видите, на ней он изображен в типичном бацинете, но его «большой шлем», украшенный гербовым изображением окрыленной орлиной лапы, находится у него за спиной. Видно, ему очень нравился его герб, потому что мы видим «лапу» и на голове, и на крупе его копя, и целых две лапы на шлеме!Неизвестный венецианский рыцарь 1375 г. Также с наносником на бацинете. Музей Виктории и Альберта, Британия.Проблема ранних бацинетов состояла еще и в том, что их забрало представляло собой просто маску, подвешенную на петле и, по сути, кроме верхнего края шлема ни на что больше не опиралось! Бацинет 1380 – 1410 гг. Арсенал Хиггинса, Ворчестер, штат Массачусетс.Очень интересное изображение на надгробном брассе (гравированная медная или латунная пластина на каменной надгробной плите), принадлежащее Хьюгу Гастингсу, ум. 1340 г., похоронен в Элсинге, Норфолк, церковь Св.Марии. На нем глобулярный бацинет с забралом, кольчужной бармицей и пластинчатым металлическим нашейником, с которым сам шлем, однако, еще не соединяется.Бацинет оказался наиболее распространенным шлемом среди французских латников в ХIV в. Среди них на первом месте были бацинеты конической формы, а позднее – с округлого вида забралом, имевшим многочисленные отверстия для дыхания. Полужесткий либо совсем жесткий подбородник мог добавляться к бармице, а впоследствии его стали прикреплять непосредственно к бацинету на заклепках.Бацинет с металлическим оплечьем. (Музей Армии, Барселона).«Большой бацинет» 1425 – 1450 гг. Италия. Вес 3.912 кг. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Таким образом, получился «большой бацинет», отличавшийся от классического бацинета лишь наличием цельнокованого бронирования шеи и большим объемом пространства, закрытого забралом. Одновременно шлем-бацинет, имевший забрало в форме «рыла» («собачий шлем»), превратился в наиболее популярное средство защиты для головы в период с 1380 по 1420 гг., а его форму, как отмечает К. Блэр, некоторые авторы стали даже называть «международной». Ну, а с приклепанным к нему предличником и бевором «большой бацинет» оставался в ходу, по мнению, Йена Хита, еще и после 1410 г.«Большой бацинет» XV в. из музея в Дижоне, Франция.Кстати, то, что в любом шлеме с полным прикрытием лица было находиться очень тяжело, наглядно показали еще советские кинематографисты в одном из наших первых «рыцарских» кинофильмов «Черная стрела» (1985), в котором король Ричард III то и дело снимает с головы шлем и передает его своему оруженосцу.