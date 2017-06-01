Иприт в бою

Статья о тактическом применении одного из наиболее опасных средств химической войны – иприта. Выявлена специфика применения иприта как боевого отравляющего вещества и показаны особенности его использования в наступательных и оборонительных операциях на заключительном этапе борьбы на Французском фронте Первой мировой войны.Иприт оказался боевым газом, повлиявшим не только на тактику, но и на стратегию противоборствующих сторон. Строго говоря, в химической войне различие между тактикой и стратегией не может быть однозначно установлено группировкой применяемых боевых средств и даже методами их использования – различие, скорее всего, заключается в масштабе использования боевых газов.Вследствие применения немцами иприта в боях на Ипре и у Ньюпорта, англичанам пришлось значительно трансформировать свое оперативное планирование. В конце 1917 г., когда английское командование разработало план наступления, применение немцами ипритных снарядов привело к тому, что британцы были вынуждены оттянуть начало наступления на целых 2 недели, что помогло немцам выиграть драгоценное время, вместе с тем причинив серьезный ущерб войскам противника - потрепав целый ряд боевых единиц, предназначенных для выполнения наступательной операции.Примени в тот момент немцы иприт в значительно большем масштабе, психологические и стратегические результаты противостояния на Французском фронте могли бы оказаться иными.Химическая устойчивость иприта делает его незаменимым в обороне. Любой боевой участок с его помощью на определенное время можно превратить в естественное препятствие. Применение достаточного количества газа может остановить оккупацию местности или затормозить проход через отравленную зону.Во время германского весеннего наступления 1918 г. значительное количество иприта было применено на определенном расстоянии перед рубежами, которых достигли немецкие войска - это позволило немцам под прикрытием химического заграждения организовать новую оборонительную линию.Если рассмотреть способы образования химических заграждений, то существовало несколько вариантов. Во-первых, емкости с ипритом закапывались на определенной глубине в соответствующей полосе - при попытке противника к наступлению они подрывались. Во-вторых, осуществлялось распыление иприта методом пульверизации - с помощью гидропультов, прикрепленных к колесным цистернам. В-третьих, осуществлялась химическая обработка местности с аэропланов. В-четвертых, употреблялись бризантные ипритные артиллерийские снаряды - они доставляли иприт к цели в жидком виде: после разрыва боеприпаса происходило разбрызгивание смертоносного средства. Достаточно было пристрелять обычными боеприпасами соответствующую полосу, и при наступлении противника нанести по ней удар химическими снарядами по методу артиллерийского заградительного огня. Наибольший результат давал смешанный заградительный огонь – химическими боеприпасами вперемешку с обычными фугасными.Здесь вновь стоит вспомнить о выдающихся химических свойствах иприта - продолжительность его действия, причем и при слабых концентрациях, допускала применение для химической стрельбы даже орудий малых калибров (75-77 мм). В итоге, малое количество орудий могло отравить значительную площадь - вследствие медленности испарения химическая начинка всех снарядов, одновременно выпущенных батареей, действовала после разрыва боеприпасов в течение 12-ти и более часов. Применение других (малостойких) газов требовало в несколько раз большего числа орудий - а ведь даже для немцев вопрос экономии артиллерийских мощностей играл немаловажную роль.Иприт действует в течение 2-3 дней даже в самую теплую погоду, а когда холодно и сыро - его функционирование продлевается до 7-10 и более дней в зависимости от понижения температуры, препятствующей парообразованию. В почве он сохраняется еще дольше, делая опасными земляные работы около воронок от химических снарядов - на недели и даже месяцы.Что касается применения иприта как ударного, наступательного средства - то в данном случае присутствовал еще более широкий спектр возможностей. В период Большого наступления (март - июнь 1918 г.) немцы стали применять иприт систематически: перед боями он служил средством морального воздействия и ослабления боевых единиц противника, в процессе боев применялся для нейтрализации сильных опорных пунктов, борьба с которыми могла стоить больших жертв - иприт же вынуждал их гарнизоны к эвакуации.В марте 1918 г. немцы, выпустив иприт на определенных участках фронта (находящихся между участками, которые были выбраны для атаки), этим обеспечили фланги своих ударных группировок – боевой газ вновь решил важнейшую оперативно-тактическую задачу.Британские солдаты – жертвы иприта. 10 апреля 1918 г. Фото: Simon Jones. World War I Gas Warfare Tactics and Equipment. - London, 2007.Первыми немцы обратили внимание и на то, что боевой газ может быть использован в значительных масштабах. Англичане, против которых немцы применяли иприт чаще, чем против французов, перед началом сражений на равнинах Пикардии, испытали это на себе - целые участки фронта были залиты ипритом, и это повлекло за собой не только большие потери британских войск, но и серьезно подорвало их боевой дух.Учитывая то, что иприт, как стойкий газ, удовлетворял требованиям артиллерийской стрельбы из орудий разных калибров, оставаясь ядовитым и в слабых концентрациях, делало его особенно ценным при артиллерийской подготовке наступления. Особое значение он имел для контрбатарейной борьбы, вынуждая артиллерию противника к молчанию.Но, прежде всего, иприт был «врагом тыла». Прифронтовая полоса, дороги, перекрестки, мосты и пр. коммуникации особенно болезненно воспринимали химические удары.В этой связи особое значение приобрели средства защиты от этого боевого газа. Иприт быстро проникал через одежду и обжигал кожу даже при слабых концентрациях. Кроме того, он обладал 50% кумулятивным действием - то есть длительная, но малая концентрация производила на 50% больший токсический эффект, чем действие кратковременной, хотя бы и высокой концентрации. Необходимость создать надежную защиту, заставила союзников принять меры для создания специальной легкой пористой ткани, которая, препятствуя проникновению иприта, была бы достаточно долговечна, прочна и удобна в эксплуатации. Вопрос удалось решить почти перед самым перемирием.Немаловажным был и вопрос о нейтрализации участков фронта, отравленных ипритом. Единственным надежным средством являлась хлорная известь. После обстрела позиций ипритосодержащими снарядами все воронки вначале засыпались этим веществом, а уже после этого землей.Надежным средством становились и все более совершенствующиеся противогазы.В итоге, несмотря на свои выдающиеся свойства, делающие его эффективным оперативно-тактическим оружием, иприт все же мог быть нейтрализован.В конце войны ясным стало одно: химическая дисциплина войск - это лучшее оружие против любого боевого газа.