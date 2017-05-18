22:47 18 мая

США перебросят в Великобританию стратегические бомбардировщики

США намерены в июне направить в Великобританию несколько стратегических бомбардировщиков, сообщает Washington Examiner со ссылкой на заявление главы командования глобальных ударов ВВС США генерала Робина Рэнда, передает РИА Новости .

В следующем месяце наши бомбардировщики отправятся на базу Фэрфорд в Великобритании и проведут там несколько недель, тренируясь и демонстрируя наше присутствие
— сказал Рэнд.

США перебросят в Великобританию стратегические бомбардировщики



О технике какого типа идет речь, генерал не уточнил.

Washington Examiner отмечает, что в распоряжении командования глобальных ударов находятся такие самолеты, как B-2 Spirit, B-1 и B-52. Все они способны нести ядерное оружие.

В апреле ВВС США перебросили в Эстонию истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 для участия в тренировочных полетах. К 2020 году самолеты этого типа планируется развернуть в Европе на постоянной основе.

Использованы фотографии: http://newsline.by/
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Комментарии 22

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  1. zivXP Сегодня, 21:08
    Все больше стягивают сил к нашей стороне.
    zivXP
    1. рич Сегодня, 21:17
      На то и НАТО, чтобы на их базах тренироваться. Пока нет развертывания там стратегических бомбардировщиков США на постоянной основе разговор ни о чем. Наши "лебеди" аналогично Венесуэлу посещали
      рич
      1. bouncyhunter Сегодня, 21:25
        Всё ты верно пишешь , Дима . Вот только есть такая народная поговорка : "Нет ничего более постоянного , чем временное" . Вот когда матрасные бомберы благополучно улетят за лужу - тогда и я скажу :
        Цитата: рич
        разговор ни о чем.
        bouncyhunter
        1. МПК105 Сегодня, 21:27
          Дим,я с Пашей согласен сейчас...Правильно он сказал...
          МПК105
        2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 21:30
          Ага!!! lol Вот и Паша drinks Готов к войне? belay По всему ведать придется нам еще пороха нюхнуть !! soldier
          Изгоняющий либероидов
          1. bouncyhunter Сегодня, 21:33
            Витальевич , привет ! drinks
            Цитата: Изгоняющий либероидов
            Готов к войне?

            Солдат всегда здоров , солдат на всё готов и пыль - как из ковров ! soldier
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 21:45
              Отдохнуть бы солдату , да враги не дают.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 21:52
                Отдыхать будем после Нашей Победы ! bully
                bouncyhunter
          2. рич Сегодня, 21:35
            Приветствую, Сергей. Давненько Вас не было. Где пропадали?
            рич
          3. vorobey Сегодня, 22:30
            Цитата: Изгоняющий либероидов
            Ага!!! lol Вот и Паша drinks Готов к войне? belay По всему ведать придется нам еще пороха нюхнуть !! soldier


            порох не дерьмо... притягивает.. я вон зарекся оружие в руки брать с 2001.. и то... понюхать, помазать.. только за этим и берут меня с собой.. laughing а шо касается залетных... это сделано в целях безопасности.. ну есть же разница в штатах им падать и терять запчасти или где то в другом месте.. их даже сбивать порой ненадо.. request
            vorobey
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 21:22
      Цитата: zivXP
      Все больше стягивают сил к нашей стороне.

      Как всегда..Помнится наши стратеги в Венесуэле посадку дружественную производили! Здесь должен быть выход один ,они к нам на границы , мы у них размещаем..Карибский кризис надеюсь янки не забыли? Но я уверен будет что то другое с нашей стороны и очень неожиданный "сюрприз" в последний момент!
      ОТДЕЛ
      1. vorobey Сегодня, 22:36
        Цитата: ОТДЕЛ
        Но я уверен будет что то другое с нашей стороны и очень неожиданный "сюрприз" в последний момент!


        а що таки танковые туры в европу уже отменили?

        видимо да.. теперь вежливые туристы в комках от юдашеина в тренде... вежливо посетили Крым, вежливо приехали в Сирию.. вспомнился анекдот про вежливого лося... чпок - добрый вечер!
        vorobey
  2. Кент0001 Сегодня, 21:12
    В- 52 хорошо сбивается со времён Вьетнама....думаю и остальные особых проблем не составят...если че....
    Кент0001
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 21:31
    С каждым днем человечество все ближе к массовому самоубийству. ...
    Изгоняющий либероидов
  4. sabakina Сегодня, 21:34
    в Великобритании и проведут там несколько недель, тренируясь и демонстрируя наше присутствие

    Послезавтра война? Пусть. Мне лично нас рать, но мне жалко тех, о которых говорил т.С. Ковпак: " Как я буду делить его на проценты, когда он с дивчиной под вербою на стоял?"
    sabakina
  5. da Vinci Сегодня, 21:36
    А что будет, если ТУ 160 сядет на аэродром под Смоленском выбить половички? wink
    da Vinci
  6. Старый26 Сегодня, 21:38
    Цитата: Кент0001
    В- 52 хорошо сбивается со времён Вьетнама....думаю и остальные особых проблем не составят...если че....

    Хорошо? За все время войны, а это примерно 10 лет американцы потеряли всего 31 бомбардировщик В-52. Это была очень нелегкая цель. За сбитие вьетнамцы давали звания Героя. Первый вьетнамский космонавт Фам Туанг получил звание Героя Вьетнама именно за то, что сбил В-52
    Старый26
    1. sabakina Сегодня, 21:45
      Может покажите кадры хроники, где В-52 бомбит с высоты 20 км?
      sabakina
    2. Аскет Сегодня, 22:06
      Цитата: Старый26
      Хорошо? За все время войны, а это примерно 10 лет американцы потеряли всего 31 бомбардировщик В-52.

      С июня 1965 г. по ноябрь 1972 г. ни один В-52 не был сбит, но в катастрофах САК потеряли в Индокитае восемь "крепостей". А вот после 1972 когда они приступили к бомбежке Ханоя и Хайфона сразу пошли потери от ЗРК С-75
      За время декабрьских налетов САК США потеряло по вьетнамским данным 34 В-52, по американским - 15 (еще четыре машины были оставлены своими экипажами вне пределов Северного Вьетнама, а девять получили повреждения, но были отремонтированы после возвращения на базы), Советская военная энциклопедия издания 1978 г. говорит о 23 сбитых над районом Ханоя и Хайфона стратегических бомбардировщика; американцы, кроме того, не включили в список боевых потерь четыре самолета, которые экипажи покинули из-за полученных повреждений над Таиландом и Лаосом, 27 человек из экипажей этих бомбардировщиков были спасены. В целом же людские потери САК составили 29 убитых, четверо погибло при катастрофе В-52 в У-Тапао (кстати - это тоже "не боевая" потеря, хотя о причине катастрофе догадаться не сложно - повреждения от огня средств ПВО), 33 члена экипажа В-52 попало в плен, после того, как они покинули в небе Вьетнама подбитые машины.

      За одиннадцать ночей бомбардировщики В-52 совершили 729 боевых вылетов по 34 целям, сбросив в общей сложности примерно 85 000 бомб суммарной массой примерно 20 000 т. В операции приняли участие примерно треть всех бомбардировщиков САК США. Американские "стратеги" недаром называли "Лейнбэкер II" "одиннадцатидневной войной". Жертвы среди мирного населения оцениваются в 1318 человек убитыми и 1260 ранеными, было повреждено 1600 сооружений, хранилища для нефтепродуктов суммарной емкостью 11,36 млн. л, выведено из строя десять аэродромов и 80% электростанций ДРВ.

      B-52 над Вьетнамом
      Аскет
  7. Старый26 Сегодня, 21:59
    Цитата: sabakina
    Может покажите кадры хроники, где В-52 бомбит с высоты 20 км?

    А что, такое было?
    Старый26
  8. Старый26 Сегодня, 22:29
    Цитата: Аскет
    С июня 1965 г. по ноябрь 1972 г. ни один В-52 не был сбит, но в катастрофах САК потеряли в Индокитае восемь "крепостей". А вот после 1972 когда они приступили к бомбежке Ханоя и Хайфона сразу пошли потери от ЗРК С-75

    Я не стал акцентировать причины потерь. Просто камрад Кент0001 написал, что В- 52 хорошо сбивается со времён Вьетнама
    Увы, нет. Общее количество потерянных - вы сами цифры привели. Если посмотреть общие потери авиации американцев, то % потерь В-52 вообще мизерный. Поэтому говорить, что хорошо сбивались - все же нельзя. Если посмотреть количество самолето вылетов тех же В-52, назвать В-52 "хорошо сбиваемым" честно говоря не поворачивается язык
    Старый26
    1. vorobey Сегодня, 22:45
      Цитата: Старый26
      Если посмотреть количество самолето вылетов тех же В-52


      против кого... из бура на верблюде да на полном скаку.. тяжко его свалить согласен... проанализируйте не общее число самолетовылетов а именно потери, где при каких обстоятельствах .. воробей в турбину не считается.. нам вообще побоку крепость или молния.. laughing
      vorobey
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