08:45 19 мая

1-я кавалерийская в Восточной Пруссии летом-осенью 1914 года. Часть 1

В состав 1-й кавалерийской дивизии русской императорской армии входили старые прославленные полки: 1-й лейб-драгунский Московский императора Петра Великого, 1-й уланский Санкт-Петербургский генерал-фельдмаршала князя Меншикова (1-я бригада), 1-й Сумский гусарский генерала Сеславина и 1-й Донской казачий генералиссимуса князя Суворова (2-я бригада) полки, а также 1-й конно-артиллерийский дивизион.

Возглавлял соединение один из лучших военачальников русской армии эпохи мировой войны – генерал-лейтенант В. И. Ромейко-Гурко (Гурко). Интересен тот факт, что многие передовые русские генералы Первой мировой войны (А. А. Брусилов, П. А. Плеве, В. И. Гурко) были кавалеристами. Помимо других обстоятельств, служба в мобильных войсках, обладавших повышенной оперативной подвижностью, накладывала отпечаток на кругозор, образ мышления и стиль руководства указанных генералов.

В. И. Гурко 3 три года возглавлял дивизию, в мирное время расквартированную в Москве и ее окрестностях и очень лестно о ней отзывался [Гурко В. И. Война и революция в России. Мемуары командующего Западным фронтом 1914 – 1917. М., 2007. С. 32]. В дивизии царил подъем, и вместо 2-х суток, даваемых на проведение мобилизации, соединение было готово к походу через 24 часа.



В. И. Гурко.

1-я кавалерийская сосредоточилось в г. Сувалки, войдя в состав 1-й армии Северо-Западного фронта. Причем фактически дивизия была включена в войсковую группу - В. И. Гурко в оперативном отношении подчинялась и 5-я стрелковая бригада, также находящаяся в Сувалках.

Дивизия активно участвовала в Восточно-Прусской операции 4 августа - 1 сентября 1914 г., действуя на левом фланге оперативного объединения.


Дислокация отряда В. И. Гурко к началу Восточно-Прусской операции

1-я армии должна была оперировать в направлении Владиславов-Сувалки - наступать на Инстербург – Ангербург, обходя с севера линию Мазурских озер. Необходимо было как можно глубже охватить левый фланг немцев на р. Ангерапп, где предполагались главные силы германской 8-й армии, отрезав их от Кенигсберга. Первые действия армии П. - Г. К. фон Ренненкампфа включали в себя кавалерийские поиски и разведки боем. Происходили боестолкновения, осуществлялись разведывательные действия, портились линии связи противника.

Осуществляли разведывательные действия и части 1-й дивизии.
Одной из ее первых боевых операций была высылка 3-х эскадронов (по эскадрону от каждого армейского кавалерийского полка) и казачьей сотни на территорию Восточной Пруссии для проведения разведки [Там же. С. 35]. Причем, решалась комплексная задача - выполняя ответственную функцию обеспечения левого фланга армии, дивизия регулярно осуществляла разведывательные действия.

Сигналом для первых операций дивизии послужило то обстоятельство, что: «Генерал Гурко получил от Штаба Армии сводку о неприятеле, согласно которой 1-й Германский корпус подошел к границе» [Сумские гусары 1651 – 1951. Буэнос-Айрес, 1954. С. 172].

Первый бой частей 1-й кавалерийской дивизии произошел у Маркграбова. У города наблюдалась концентрация германских войск. Получив 31 июля приказ командования армией осуществить поиск у Маркграбова, В. И. Гурко решил привлечь к выполнению задачи вверенный ему отряд полностью. План генерала заключался в охвате Маркграбова с флангов конницей, в то время как пехота (20-й стрелковый полк с артиллерийской батареей) будет атаковать город с фронта. Исследователь деятельности конницы 1-й армии в период Восточно-Прусской операции В. Рогвольд следующим образом охарактеризовал замысел начальника 1-й кавалерийской дивизии: «Для наступления на г. Маркграбова был предпринят довольно сложный маневр, видно желание не только взять город, но захватить бывшие там немецкие войска, для чего центральная конная группа направляется в тыл Маркграбова» [Рогвольд В. Конница 1-й армии в Восточной Пруссии (август-сентябрь 1914 г.). М., 1926. С. 44]. В приказе своим частям генерал особое внимание уделял налаживанию и поддержанию связи между подразделениями, а также проблеме обеспечения флангов отряда [Сборник документов мировой империалистической войны на Русском фронте (1914—1917 гг.). Восточно-Прусская операция. М., 1939. С. 152-154]. Противостояли частям В. И. Гурко германские 44-й пехотный, 147-й егерский, 10-й конно-егерские полки и ландверные части с артиллерией.

Но тактической внезапности достигнуть не удалось: местные жители, поджигая скирды соломы и амбары, клубами дыма показывали направление движения колонн русских войск. Таким образом указывалось не только точное направление, но и скорость их передвижения. Причем сигналы были видны с огромных расстояний. А затем, при приближении русских кавалеристов, наблюдались исчезающие вдали велосипедисты [Гурко В. И. Указ. соч. С. 39].

Проведя получасовой бой, русские овладели Маркграбовым. Участник событий, офицер Сумского гусарского полка, вспоминал: «Завязался оживленный стрелковый бой… С наблюдательного пункта было видно, как к Маркграбово подошел поезд. Очевидно, к немцам подошло подкрепление, так как огонь с их стороны значительно усилился. 4-й эскадрон снова пытался продвинуться вперед, но огонь противника вновь принудил его остановиться. Выехавший в цепь верхом командир эскадрона ротмистр Лазарев был убит… К усиливающемуся огню немецкой пехоты присоединился огонь их батареи» [Сумские гусары. С. 176].

Из городских окон велась винтовочная стрельба, вели огонь и пулеметы. В атакующих уланских цепях появился и комдив. Как он позднее отмечал: «…на солдат присутствие начальника в непосредственной близости от них производит сильное впечатление», тем более на передовой [Гурко В. И. Указ. соч. С. 43].

В городе русскими было захвачено большое количество германской корреспонденции, оказавшейся очень полезной армейскому командованию с разведывательной точки зрения. Соответственно, бой у Маркграбова можно охарактеризовать как «разведку боем», и в этой части конница свою задачу выполнила.

Исследователь Восточно-Прусской операции И. И. Вацетис отмечал: «Было выяснено присутствие в районе Гольдап - Ковален - Маркграбово частей полков 2-й немецкой дивизии и 10-го конно-егерского полка, составлявшего конницу 2-й пехотной дивизии, и частей 4-го ландверного полка. Столь обстоятельные сведения, полученные от генерала Гурко, должны были показать штабу 1-й русской армии, что 1-й германский корпус разбросан на огромном фронте в двух группах: в районе Сталупенена - 1-я дивизия, в районе Гольдап - 2-я дивизия» [Вацетис И. И. Операции на восточной границе Германии в 1914 г. Ч. 1. Восточно-прусская операция. М., 1929. С. 62].

В бою 1 августа 1914 г. у Маркграбова 1-я кавалерийская потеряла 2 офицеров и 4 рядовых убитыми; 4 офицеров и 21 рядового ранеными; 5-я стрелковая бригада - 1 офицера и 7 нижних чинов убитыми, 40 нижних чинов ранеными [Рогвольд В. Усиленная разведка Маркграбова 14/1 августа 1914 г. М., 1926. С. 29].

Этот бой – боевое крещение 1-й кавалерийской дивизии, являвшейся отличным боевым соединением в течение всей войны.

Убежденный в том, что лучшая оборона – наступление, В. И. Гурко задачу своего отряда по обеспечению левого фланга армии видел в активных действиях. 4 августа его части атаковали у дер. Ковален. Германцы были сбиты с позиций и отошли. Результатом боя стало получение разведывательной информации – было вскрыто присутствие 44-го пехотного и 4-го гренадерского полков противника – т. е. 2-й пехотной дивизии. Цель, поставленная отряду В. И. Гурко, была достигнута: деревни Бабкен и Ковален заняты, железная дорога и шоссе Гольдап - Маркграбов перерезаны, фланг 4-го армейского корпуса надежно прикрыт.

5 - 6 августа кавалеристы осуществляли разведку и порчу железнодорожных путей.

Нанеся поражение противнику в Гумбинненском бою 7 августа, 1-я армия увлеклась осадой Кенигсберга, а ее левый фланг в лице 1-й кавалерийской дивизии должен был войти в соприкосновение со 2-й армией А. В. Самсонова. В целом, в период 5 - 8 августа «южная группа конницы поставленную ей задачу выполнила, фланг армии прикрывала, за отходом немцев (после Гумбиннена – А.О.) следила, сведения об этом отходе дала, но неприятеля не преследовала» [Рогвольд В. Конница 1-й армии в Восточной Пруссии…С. 77]. Последнее неудивительно – коннице вменялось в обязанность прикрытие фланга армии.

Отряд продолжал оперировать на фланге армии, и В. И. Гурко запросил армейское командование - может ли он действовать более активно? И двинулся к г. Ангербург. 10 августа 1-я кавалерийская заняла город (продвинувшись за день на 30 км), но целеуказания командующего армией сыграли негативную роль, так как направили В. И. Гурко не к западу, а к северо-западу от г. Ангербург. 11 августа, двигаясь на г. Инстенбург, части дивизии прошли за день 20 км, постепенно уклоняясь к востоку. В этот день, стремясь наладить «локтевую связь» с правофланговыми войсками самсоновской армии, командование 1-й армии дало отряду новую задачу.

На него была возложена не только задача установить связь со 2-й армией, указывалось также на необходимость осуществления разведки на 60-километровом фронте. Дивизия постоянно выделяла разъезды в составе 12 солдат под командованием офицеров либо из 6 солдат, руководимых унтер-офицерами. Разъезды вели разведку, обычно в течение 48 часов, иногда удаляясь от полков более чем на 30 км [Литтауэр В. Русские гусары. Мемуары офицера императорской кавалерии 1911 – 1920. М., 2006. С. 141].

12 августа кавалеристы, продвинувшись за день на 25 км, заняли г. Норденбург. 13 августа, пройдя 35 км, вышли к железнодорожному узлу Коршен – он был взят 14 августа (общие потери отряда - 19 человек).

В. И. Гурко 15 августа зафиксировал отход немцев, перебрасывавших свои главные силы против войск 2-й армии, и доложил об этом факте командованию 1-й армии. Он отметил, что уже второй день немцы, несмотря на наличие пехоты и превосходство сил, ведут оборонительные бои, «как бы прикрывая отступление….» [Телеграмма генерал-адьютанту Ренненкампфу от 15 августа. См. Рогвольд В. Конница 1-й армии в Восточной Пруссии… С. 177]. В этот же день: «8 час. 30 мин. вечера 14-го по шоссе с севера на Бишофштейн проследовало 32 автомобиля с пехотой, не менее 12 орудий. Наблюдатель предполагает дальнейшее движение автомобилей на Рессель» [Сборник документов…С. 224]. Командующий армией использовал полученную от В. И. Гурко информацию в донесении командованию фронтом, отметив, что 14 августа в районе Подлехен-Глаубитен у отряда был бой с германской группой, состоящей и трех родов оружия, вероятно «прикрывающих движение войсковой колонны, направляющейся с севера к западу. … В бою захвачено два пленных 109-го и 119-го полков, подобраны погоны 151-го пех.[отного] полка и 19-го уланского» [Там же. С. 226]. Тем не менее, П. Г.-К. Ренненкампф вновь в поставленной 16 августа задаче неверно информировал комдива.

Неверное целеуказание принесло свои плоды – лишь 17 августа части В. И. Гурко начали готовиться к движению в правильном направлении – на г. Алленштейн. Успешно осуществить более чем 50-километровый бросок кавалерийской дивизии помогли фактор внезапности и тщательная подготовка марш-броска. Причем в период проведения этого рейда осуществлялась порча железнодорожных путей. 18 августа конница подошла к Алленштейну, но вступать в контакт было уже не с кем.

Усталость конского состава не позволила частям дивизии вступить в бой с превосходящими силами противника, и она двигалась, избегая схваток. Лишь Сумский гусарский полк, находящийся в арьергарде, выдержал стрелковый и артиллерийский огонь противника. Когда авангардные части германской пехоты вышли из леса и двинулись к гусарам, они прекратили огонь – уже рассматривая сумцев как военнопленных. Пару минут стояла тишина. Затем вперед выехал В. И. Гурко и скомандовал как на параде – конница рысью, а затем галопом, уходила из германского тыла. Опешившие немцы открыли запоздалый огонь, от которого понесли незначительные потери арьергардные части [Литтауэр В. Указ. соч. С. 159-160].

По свидетельству очевидца, известный личной храбростью В. И. Гурко всегда находил «самые горячие точки» [Там же. С. 161].

Рейд 1-й кавалерийской к Алленштейну проводился в тяжелых тактических условиях. Русским частям предстояло пройти мимо германской кавалерии, которая утром 18 августа находилась у дер. Лаутерн - в непосредственном соприкосновении с отрядом В. И. Гурко. Это удалось блестяще выполнить. Когда же выявились численное преимущество противника и бесперспективность дальнейшего боя, В. И. Гурко оперативно вывел свои части из-под двустороннего удара и, дав им короткий отдых, быстро отошел назад, изменив направление движения на более северное - чтобы избежать по возможности столкновения своих усталых эскадронов с германской кавалерией, старавшейся закрыть ему дорогу к своим [Рогвольд В. Конница 1-й армии в Восточной Пруссии. С. 107].









русская конница в Восточной Пруссии. Рисунки фронтовика.


русские кавалеристы.

Окончание следует
Автор: Олейников Алексей


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Комментарии 4

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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
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  1. parusnik Сегодня, 07:23
    Военный историк А. А. Керсновский совершенно справедливо считал генерала Гурко лучшим из командующих армиями в кампании 1916 года: "Из командовавших армиями на первое место следует поставить генерала Гурко. К сожалению, он явился на Волынь слишком поздно. Волевой, энергичный и умный начальник, он много требовал от войск и командиров, но много и давал им взамен. Его приказы и наставления — краткие, ясные, проникнутые наступательным духом, ставили войска в наилучшее положение при сложившейся исключительно тяжелой и невыгодной для наступления обстановке. Возглавь Гурко Луцкий прорыв, трудно сказать, где остановились бы победоносные полки 8-й армии, и остановились бы они вообще". 21 июля 1917 г. он был арестован за переписку с бывшим императором Николаем II и по постановлению Временного правительства находился в заключении в течение месяца в Трубецком бастионе Петропавловской крепости; был освобождён по амнистии, объявленной Временным правительством 4 марта 1917 года. 8 сентября ему было объявлено о высылке за границу. Когда выяснилось, что его высылка через Финляндию невозможна, был вторично арестован,спустя неделю ему было позволено покинуть Россию через Архангельск при содействии британских властей. 14 октября уволен со службы. Прибыл в Англию 15 октября 1917 года,впоследствии жил в Италии, активно участвуя в деятельности эмигрантского сообщества. В последний период жизни в Василии Иосифовиче проснулся талант писателя-мемуариста. Он писал в журнале "Часовой", являлся автором мемуаров. Скончался в Риме.
    parusnik
  2. Curious Сегодня, 07:39
    "Летняя кампания (август и первая половина сентября по
    новому стилю) 1914 г. в Восточной Пруссии полна глубочай­
    шего интереса и является одним из поучительнейших событий
    военной истории не только последнего времени, но и всего
    периода после 1815 г...
    ...в общем предполагалось уничтожить неприятеля, не дав ему
    отойти ни к Висле ни к Кенигсберг. Превосходство в силах
    давало основание ожидать, что цель будет достигнута;
    в худшем случае, если бы немцы заблаговременно отсту­
    пили,, вся Пруссия до линии р. Вислы оказалась бы в руках
    русских, что сильно изменило бы обстановку на всем театре
    войны в их пользу.
    Русские, несмотря на свое численное превосходство, не
    только не уничтожили немецкую армию, а, наоборот, сами
    потерпели поражение к 31/18 авг. 2-я рус. армия была раз­
    бита и частью взята в плен, к 18/5 сент. 1-я—с большими
    потерями отброшена к р. Неман. Немецкие войска заняли
    значительную часть Сувалкской губернии, подошли к Осовцу,
    заняли Хоржеле и Млаву.
    Причин, приведших к такому результату, было много:
    несогласованность в действиях русских войск, плохое руко­
    водство ими, предвзятые идеи при выполнении отдельных
    частей операции, неумение начальников быстро ориентиро­
    ваться и принимать решения, малая способность к маневри­
    рованию, медленность движений, превосходство немцев в тя­
    желой артиллерии, плохое устройство тыла, плохая осве­
    домленность о неприятеле и многое другое, что выясняется
    при подробном изучении кампании."
    Рогвольд В. Конница 1-й армии в Восточной Пруссии: (Авг.-сент. 1914 г.) / В.Рогвольд; Штаб РККА. Упр. по исслед. и использованию опыта войн. — Л.;М.: Изд. Воен. тип. ГУРККА, 1926., стр 3-4.
    Для желающих последовать совету автора книги и подробно изучить вопрос - http://militera.lib.ru/h/rogvold_v01/index.html
    Curious
  3. Ольгович Сегодня, 08:39
    многие передовые русские генералы Первой мировой войны (А. А. Брусилов, П. А. Плеве, В. И. Гурко)

    Гурко, Плеве-да , действительно герои и передовые генералы.
    Брусилов, автор Ковельской "мясорубки", во многом остановившей Луцкий прорыв, таковым не является, имхо.
    Ольгович
  4. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:41
    Статье плюс, а её автору--моя искренняя благодарность за проделанный труд! hi О действиях 1-й кавалерийской дивизии мне приходилось читать ранее в сборнике воспоминаний офицеров армейской кавалерии "Русская кавалерия в Первой Мировой войне.", изданном в 2015 году под редакцией доктора исторических наук Сергея Владимировича Волкова. Но в сборнике может быть отражено лишь видение боя со стороны его непосредственного участника, а картины действий всей дивизии, как оперативного соединения, такие воспоминания конечно же дать не могут. Так что статья, как и всегда по-настоящему интересная и познавательная.
    ПоручикТетеринъ
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