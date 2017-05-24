Китай и Гражданская война в России

Парадоксально, но для Китая участие в Первой мировой войне на стороне Антанты и влияние на события Гражданской войны в России оказались двумя сторонами одной медали. Одним выстрелом китайцы «убивали двух зайцев».Участие в мировой войне выразилось для Китая в отправке к границе войск, которые должны были приостановить продвижение большевистских частей (считалось что большевистское правительство возглавлялось германской агентурой, и соответственно большевистская Россия считалась германским сателлитом) в пограничной с Китаем области.Уже к 6-му февраля 1918 г. к границе было выдвинуто 2 эскадрона кавалерии и 1 батальон монгольской пехоты – для того чтобы остановить продвижение «большевиков и германских военнопленных».Когда 18-го июня 1918 г. чешские войска одержали победу в Иркутске, для охраны Маймачена выдвинулось 600 человек китайских и монгольских солдат. 6-го июля для защиты восточных и западных форпостов Китая были посланы 1 эскадрон кавалерии и монгольские войска.20-го июля 1918 г. 20 китайских кавалеристов взяли в плен 7 австрийцев-военнопленных, доставленных и интернированных в Верхнеудинске. Когда в тот же день в Маймачене большевики арестовали 10 русских влиятельных граждан, их отбила китайская рота, выдвинутая для их спасения.Активные действия китайских пограничных подразделений продолжались. Так, 15-го августа 1918 г. в Кудалинь были посланы два эскадрона кавалерии и 3 батальона монгольских солдат для ведения боя с приближающимися к границе большевиками и австро-венгерскими военнопленными. Несколько человек было убито. В тот же день для обороны от большевиков Верхнеудинска был послан эскадрон кавалерии.1-го сентября 1918 г. 3 роты китайских солдат и 300 монголов во взаимодействии с чехами захватили в Троицко-Савске большевистского начальника, а 2 тыс. австро-германских военнопленных были интернированы в чехословацком лагере. Было конфисковано и передано чешским частям 40 пулеметов, 6 орудий, 2 тыс. винтовок, порох и лошади.В бою 12-го сентября в Монголии был уничтожен большевистский отряд из Троицко-Савска, а 2 роты китайских и 400 монгольских солдат преследовали большевиков на протяжении свыше 20-ти км.А 13-го октября 1918 г., по просьбе Японии для деятельности по розыску большевиков был выдвинут эскадрон китайской кавалерии.Всего в окрестностях Кяхты действовало около 3 тыс. китайских и 1 тыс. монгольских солдат.Когда союзники решили оказать помощь чехословакам, отправив войска во Владивосток, китайское правительство также решило принять в этом участие. 23-го июля вопрос об отправке войск во Владивосток был окончательно решен, а 25-го августа была опубликована декларация китайского правительства о причинах, побудивших его послать свои войска во Владивосток.В нем отмечалось, что в России произошла смута, которой воспользовались центральные державы. Германские и австрийские пленные в Сибири восстали и препятствуют чешским войскам продвигаться на Восток. Китайское правительство идет навстречу предложению американского правительства и посылает свои войска для совместных действий с союзниками. Декларировалось, что китайские войска будут уважать территориальную целостность и суверенитет России и не будут вмешиваться в российскую внутреннюю политику. После выполнении возложенных на них задач китайские войска будут полностью выведены из пределов России.График переброски китайских войск во Владивосток выглядел следующим образом:18-го августа 1918 г. - 600 человек 1-го батальона 33-го полка 9-й пехотной дивизии и 20 жандармов; 19-го августа 1918 г. - 600 человек из состава 2-го батальона 33-го полка той же дивизии, около 100 человек пулеметной роты, около 150 человек обозной роты; 20-го августа 1918 г. - взвод обозной роты 9-й дивизии, около 150 человек саперной роты, полуэскадрон кавалерии; 21-го августа 1918 г. - 2-я батарея 1-го артиллерийского дивизиона 9-й дивизии (150 человек), 2-й эскадрон 1-го кавалерийского дивизиона (150 человек); 22-го августа 1918 г. - 2-й обозный полуэскадрон 33-го пехотного полка 9-й дивизии, 12 жандармов, 200 рабочих [Попов-Татив Н. М. К истории Гражданской войны в России // Военная мысль и революция. – 1923. – сентябрь-октябрь. - С. 113].1918-й год характеризовался непрерывным потоком секретных займов, предоставляемых Японией Китаю под самыми разнообразными предлогами. Общая их сумма превышала 240 миллионов йен. В значительной мере эти средства шли на обеспечение действий в районе Кяхты 4 тыс. человек китайско-монгольских войск, а также 1,5 тыс. китайских солдат и офицеров во Владивостоке.Было подписано и секретное соглашение о поставке Японией Китаю оружия, для чего 28-го ноября был заключен специальный заем в 20 миллионов йен.В результате последовавших политических пертурбаций ситуация изменилась. Во взаимодействии с японцами в целях создания Великой Монголии активно трудился атаман Г. М. Семенов. Несмотря на отрицательное отношение монголов к японо-семеновской затее, она послужила поводом к вмешательству со стороны Китая.18-го июля 1919 г. генерал Сюй Шу-чжэн назначается комиссаром обороны северо-западной границы и принимает меры к увеличению численности китайских войск в Урге до 4 тыс. человек. В октябре он лично прибывает в Монголию и путем угроз и взяток добивается того, что 16-го ноября того же года монголы как бы добровольно отказываются от автономии, а ко 2-му декабря монгольские войска были разоружены и распущены.В ноябре 1919 г. китайским правительством было аннулировано русско-китайско-монгольское соглашение от 25-го мая 1915 г., а в январе 1920 г. русско-китайское соглашение о хулунбуирском округе Северной Маньчжурии.Упразднение автономии Монголии явилось неприятным сюрпризом для Японии. Вскоре обстановка еще раз изменяется. 28-го июля 1920 г. бюро пограничной обороны упраздняется, а его войска включаются в состав регулярной армии Китая. Генерал Сюй Шу-чжэн отзывается из Монголии.К этому времени изменяется и соотношение сил в пределах Монголии. Отсутствие такта со стороны китайской администрации и ее насилия вызывают недовольство со стороны монголов и побуждают последних оказать поддержку белогвардейским отрядам Р. Ф. Унгерна, напавшим в октябре 1920 г. на Ургу, которая и была взята им 4-го февраля 1921 г. Остатки китайских войск были уничтожены.На этом прямое или косвенное участие китайских вооруженных формирований в Гражданской войне в России завершилось.Действиями китайских войск не могла быть довольна Антанта, т. к. ожидавшаяся их переброска на европейский театр военных действий не состоялась. Военные действия китайцев против Советской России не могли нанести последней существенного вреда, но не могли содействовать и установлению дружественных отношений.Китайские солдаты 1920 г.Китайские солдаты. Владивосток. Осень 1918 г.