Тактические винтовки серии Minerva от Victrix Armaments
В 2017 году известный на весь мир итальянский оружейный холдинг Beretta осуществил важную покупку. Компания приобрела у небольшой итальянской фирмы Officina Meccanica Rottigni оружейный бренд и производственную линию Victrix Armaments. Под этим брендом выпускались высокоточные снайперские винтовки для различных силовых структур, охотников и спортсменов. Наибольший интерес в линейке продуктов компании представляет семейство модульных тактических винтовок Minerva, названных так в честь древнеримской богини мудрости.
Информация о том, что одна из самых именитых оружейных компаний мира расширила ассортимент собственной продукции, появилась еще 15 января 2017 года, когда средства массовой информации сообщили о сделке между Beretta и Officina Meccanica Rottigni. Необходимо отметить, что под приобретенным брендом Victrix Armaments выпускалось три различных линейки оружия: Minerva — тактические винтовки для силовых структур, Lunae — винтовки для охотников и Victoria — оружие, предназначенное для спортивной стрельбы. Также под данным брендом производятся разнообразные оружейные аксессуары. В частности, речь идет о прикладах для высокоточной стрельбы, дульных тормозах, сошках, магазинах и многом другом. Стоит отметить, что вся продукция под брендом Victrix Armaments рассчитана на высокоточную стрельбу, при этом все винтовки выпускались с продольно-скользящим затвором.
Впервые итальянская компания Beretta продемонстрировала винтовки Victrix Armaments, как часть собственного ассортимента, на крупной оружейной выставке SHOT Show 2017, которая по традиции состоялась в Лас-Вегасе во второй половине января 2017 года. В американском представительстве Beretta уже подтвердили, что компания в дальнейшем будет развивать и продавать на международном рынке линейки Minerva и Victoria, которые призваны дополнить уже существующий ассортимент, представленный сериями Tikka и Sako (под этими брендами выпускаются винтовки для высокоточной стрельбы).
Наблюдая за богатым ассортиментом предлагаемых холдингом Beretta решений: от пистолетов, карабинов и охотничьих ружей до пистолетов-пулеметов, штурмовых винтовок и даже гранатометов, не говоря уже о разнообразных оптических прицелах и оружейных аксессуарах, может сложиться впечатление о том, что компания из Брешиа производит все или почти все. Неслучайно компания позиционирует себя миру под девизом «Мир Беретты». Однако если быть откровенным, в области высокоточных и спортивных снайперских винтовок дела у итальянской компании обстоят далеко не самым лучшим образом. Несмотря на то, что ситуацию удалось улучшить покупкой в 2000 году финского производителя Sako, представители компании Beretta всегда мечтали иметь и «домашнего» производителя высокоточного оружия, о котором точно можно было бы сказать: «Сделано в Италии».
К тому же недавние модели под брендом Sako, к которым относится TRG M10, обходятся покупателю в кругленькую сумму, хотя, безусловно, данные винтовки стоят своих денег. При этом за все время своего существования компании Beretta лишь раз удалось создать и довести до принятия на вооружение снайперскую винтовку — Beretta M501. Но и она, начав поступать в войска в 1985 году, не прослужила в итальянской армии и 10 лет, после чего была снята с производства. Итальянские военные отдали предпочтение британскими высокоточными винтовками.
Свободную у себя нишу руководство итальянского оружейного холдинга решило заполнить за счет приобретения небольшого бренда из соседней провинции Бергамо, чьей специализацией является выпуск высокоточных винтовок, предназначенных для стрельбы на дальние дистанции. Как было озвучено на пресс-конференции, которая была посвящен вхождению Victrix Armament в состав группы BDT (Beretta Defense Technologies), в соответствии с соглашением BDT покупает марку и ноу-хау Victrix Armaments при сохранении за ней уже существующего производства.
Стоит отметить, что деятельность Victrix Armaments и Sako не будет пересекаться между собой, так как первая специализируется на оружии крупных калибров, таких как .375 (9,5х72 мм), .408 Cheytac (10,3х77 мм) и даже .50 BMG (12,7х99 мм), которые традиционно малоинтересны для финской компании. По этой причине вхождение в состав холдинга Beretta новой дочерней компании подобного профиля представляется достаточно логичным ходом. Более того, было сохранено и руководство приобретенной фирмы, ее по-прежнему возглавляет директор и основатель Джузеппе Валторта, являющийся помимо всего прочего отличным стрелком и обладателем многочисленных наград в спорте.
Скорее всего, именно линейка высокоточных винтовок Minerva стала главной причиной покупки Victrix Armaments. Сегодня высокоточные винтовки делают многие, но не в Италии. Некоторые шаги в этом же направлении делает сегодня еще одна итальянская оружейная компания Sabatti, но кого-то еще назвать крайне сложно. Стоит отметить, что семейство высокоточных винтовок Minerva получило свое названием в честь древнеримской богини мудрости, которая помимо этого покровительствовала еще и военным. Всего данное семейство высокоточного стрелкового оружия включает четыре унифицированных между собой винтовки, которые получили красивые латинские названия. Друг от друга данные винтовки отличаются в основном длиной ствола, используемыми боеприпасами и рядом несущественных конструкторских деталей, пишет Илья Шайдуров на сайте all4shooters.com .
Все четыре высокоточных винтовки являются магазинными, они построены на основе собственной затворной группы Minerva с поворотным затвором с тремя асимметричными боевыми упорами, выполненными из стали марки AISI 630. Ствол уже традиционно выполнен свободновывешеным, материал используемой стали — AISI 416R. Винтовки оснащены отделяемым трехкамерным дульным тормозом. Как и на остальных высокоточных винтовках, спусковой механизм у них был выполнен регулируемым.
Винтовки оснащены складывающимся прикладом (складывается на левую сторону), с мягкой щекой и богатым набором регулировок. Приклад доступен в двух исполнениях: продвинутом Advanced и простом Arrow. В стандартном варианте цевье винтовок имеет восьмиугольное поперечное сечение и конструкцию каркасного типа, сверху цевье оснащено длинной планкой типа Пикатинни, предназначенной для установки оптического прицела, а также подобными, но короткими планками, расположенными по бокам и снизу. Опционально покупателям доступно цевье с интерфейсом Keymod. Под цевьем находится рукоятка для переноски оружия. Keymod — это универсальный интерфейс, предназначенный для крепления планок стандарта Пикатинни (MIL-STD-1913), данное решение является конкурентом RIS (Rail Integration System). Классический интерфейс RIS предполагает наличие несъемных планок Пикатинни, которые интегрированы в цевье, кронштейны или иные детали стрелкового оружия. В то же время KeyMod позволяет значительно уменьшить массу оружия за счет отказа от неиспользуемых планок Пикатинни.
Рассмотрим более подробно 4 унифицированных между собой винтовки семейства Minerva:
Первая модель Pugio (римский кинжал). Эта винтовка является самой компактной моделью всего семейства. Она предназначена для использования во время полицейских операций и действий в условиях городских боев. Данная модель доступна лишь в одном калибре .308 Win (7,62х51 мм NATO). Винтовка оснащается магазином, рассчитанным на 5 патронов, но к ней есть магазины на 8 патронов (полимер) и на 10 патронов (металл).
Тактико-технические характеристики Pugio:
Калибр: .308 Win.
Патрон: 7,62х51 NATO.
Длина -720/940 мм (сложенный/разложенный приклад).
Длина ствола — 406 мм (16 дюймов).
Масса — 5800 г.
Магазины: на 5 и 10 патронов металлические, на 8 — полимерный.
Вторая модель бренда Victrix Armaments носит название Gladius (короткий римский меч). Данная модель крупнее предыдущей версии. У этой винтовки выросли и общий вес, и длина ствола. При этом данный образец высокоточного стрелкового оружия может быть доступен сразу в трех калибрах: .308 Win, .260 Rem (6,5х55 мм) и 6,5 Creedmoor (6,5х71 мм). Вместимость доступных магазинов осталась той же, что и у модели Pugio. У высокоточной винтовки Gladius есть два исполнения, которые различаются комплектацией: TGT двойного (спортивного и военного) назначения и TCT — для военного применения.
Тактико-технические характеристики Gladius TCT:
Калибр: .308 Win, .260 Rem и 6,5 Creedmoor.
Длина — 900/1125 мм (со стволом 22 дюйма) и 1000/1225 мм (со стволом 26 дюймов).
Длина ствола — 559 мм (22 дюйма) и 660 мм (26 дюймов).
Масса — 6400 — 6700 г (22/26 дюймов).
Магазины: на 5 и 10 патронов металлические, на 8 — полимерный.
Третья модель семейства носит название Scorpio. Вместе с этой винтовкой используются стволы той же длины, что и у винтовки Gladius, однако возрастает калибр. Эта винтовка рассчитана под более мощные патроны .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм), .300 Win Mag (7,62х67 мм, патрон высокой мощности) и .300 Norma Mag. Данная модель винтовки стала габаритнее и тяжелее. При этом у нее также сохранились варианты TGT (военное и спортивное назначение) и TCT (для военного применения).
Тактико-технические характеристики Scorpio TCT:
Калибр: .338 Lapua Magnum, .300 Win Mag и .300 Norma Mag.
Длина — 940/1170 мм (со стволом 22 дюйма) и 1020/1260 мм (со стволом 26 дюймов).
Длина ствола — 559 мм (22 дюйма) и 660 мм (26 дюймов).
Масса — 6700 — 7050 г (22/26 дюймов).
Магазины: на 5 (металлически) и 8 (полимер) патронов.
Самой крупной высокоточной винтовкой в семействе Minerva является модель Tormentum (древнеримское метательное копье или тяжелое орудие). По своим свойствам данная модель ближе всего к современным крупнокалиберным винтовкам, которые очень часто называют антиматериальными. Данные винтовки предназначены для вооруженных сил или сотрудников полиции, также они могут заинтересовать любителей спортивной стрельбы на сверхдальние расстояния. Пользователям винтовка доступна в двух калибрах .375 Cheytac (9,5х77 мм) и .408 Cheytac (10,3х77 мм). При этом есть информация о том, что компания уже работает над созданием новой винтовки под калибр .50 BMG.
Тактико-технические характеристики Tormentum:
Калибр: 375 Cheytac (9,5х77 мм) и .408 Cheytac (10,3х77 мм).
Длина — 1230/1450 (сложенный/разложенный приклад).
Длина ствола — 762 мм (30 дюймов).
Масса — 12 700 г.
Магазины: на 5 (металлически) и 7 (полимер) патронов.
Источники информации:
https://www.all4shooters.com/ru/strelba/ruzhya/Victrix-Armaments-takticheskiye-vintovki-serii-MINERVA/
http://warspot.ru/8076-beretta-rasshiryaet-assortiment
http://www.victrixarmaments.com
Материалы из открытых источников
Информация о том, что одна из самых именитых оружейных компаний мира расширила ассортимент собственной продукции, появилась еще 15 января 2017 года, когда средства массовой информации сообщили о сделке между Beretta и Officina Meccanica Rottigni. Необходимо отметить, что под приобретенным брендом Victrix Armaments выпускалось три различных линейки оружия: Minerva — тактические винтовки для силовых структур, Lunae — винтовки для охотников и Victoria — оружие, предназначенное для спортивной стрельбы. Также под данным брендом производятся разнообразные оружейные аксессуары. В частности, речь идет о прикладах для высокоточной стрельбы, дульных тормозах, сошках, магазинах и многом другом. Стоит отметить, что вся продукция под брендом Victrix Armaments рассчитана на высокоточную стрельбу, при этом все винтовки выпускались с продольно-скользящим затвором.
Впервые итальянская компания Beretta продемонстрировала винтовки Victrix Armaments, как часть собственного ассортимента, на крупной оружейной выставке SHOT Show 2017, которая по традиции состоялась в Лас-Вегасе во второй половине января 2017 года. В американском представительстве Beretta уже подтвердили, что компания в дальнейшем будет развивать и продавать на международном рынке линейки Minerva и Victoria, которые призваны дополнить уже существующий ассортимент, представленный сериями Tikka и Sako (под этими брендами выпускаются винтовки для высокоточной стрельбы).
Наблюдая за богатым ассортиментом предлагаемых холдингом Beretta решений: от пистолетов, карабинов и охотничьих ружей до пистолетов-пулеметов, штурмовых винтовок и даже гранатометов, не говоря уже о разнообразных оптических прицелах и оружейных аксессуарах, может сложиться впечатление о том, что компания из Брешиа производит все или почти все. Неслучайно компания позиционирует себя миру под девизом «Мир Беретты». Однако если быть откровенным, в области высокоточных и спортивных снайперских винтовок дела у итальянской компании обстоят далеко не самым лучшим образом. Несмотря на то, что ситуацию удалось улучшить покупкой в 2000 году финского производителя Sako, представители компании Beretta всегда мечтали иметь и «домашнего» производителя высокоточного оружия, о котором точно можно было бы сказать: «Сделано в Италии».
К тому же недавние модели под брендом Sako, к которым относится TRG M10, обходятся покупателю в кругленькую сумму, хотя, безусловно, данные винтовки стоят своих денег. При этом за все время своего существования компании Beretta лишь раз удалось создать и довести до принятия на вооружение снайперскую винтовку — Beretta M501. Но и она, начав поступать в войска в 1985 году, не прослужила в итальянской армии и 10 лет, после чего была снята с производства. Итальянские военные отдали предпочтение британскими высокоточными винтовками.
Свободную у себя нишу руководство итальянского оружейного холдинга решило заполнить за счет приобретения небольшого бренда из соседней провинции Бергамо, чьей специализацией является выпуск высокоточных винтовок, предназначенных для стрельбы на дальние дистанции. Как было озвучено на пресс-конференции, которая была посвящен вхождению Victrix Armament в состав группы BDT (Beretta Defense Technologies), в соответствии с соглашением BDT покупает марку и ноу-хау Victrix Armaments при сохранении за ней уже существующего производства.
Стоит отметить, что деятельность Victrix Armaments и Sako не будет пересекаться между собой, так как первая специализируется на оружии крупных калибров, таких как .375 (9,5х72 мм), .408 Cheytac (10,3х77 мм) и даже .50 BMG (12,7х99 мм), которые традиционно малоинтересны для финской компании. По этой причине вхождение в состав холдинга Beretta новой дочерней компании подобного профиля представляется достаточно логичным ходом. Более того, было сохранено и руководство приобретенной фирмы, ее по-прежнему возглавляет директор и основатель Джузеппе Валторта, являющийся помимо всего прочего отличным стрелком и обладателем многочисленных наград в спорте.
Скорее всего, именно линейка высокоточных винтовок Minerva стала главной причиной покупки Victrix Armaments. Сегодня высокоточные винтовки делают многие, но не в Италии. Некоторые шаги в этом же направлении делает сегодня еще одна итальянская оружейная компания Sabatti, но кого-то еще назвать крайне сложно. Стоит отметить, что семейство высокоточных винтовок Minerva получило свое названием в честь древнеримской богини мудрости, которая помимо этого покровительствовала еще и военным. Всего данное семейство высокоточного стрелкового оружия включает четыре унифицированных между собой винтовки, которые получили красивые латинские названия. Друг от друга данные винтовки отличаются в основном длиной ствола, используемыми боеприпасами и рядом несущественных конструкторских деталей, пишет Илья Шайдуров на сайте all4shooters.com .
Все четыре высокоточных винтовки являются магазинными, они построены на основе собственной затворной группы Minerva с поворотным затвором с тремя асимметричными боевыми упорами, выполненными из стали марки AISI 630. Ствол уже традиционно выполнен свободновывешеным, материал используемой стали — AISI 416R. Винтовки оснащены отделяемым трехкамерным дульным тормозом. Как и на остальных высокоточных винтовках, спусковой механизм у них был выполнен регулируемым.
Винтовки оснащены складывающимся прикладом (складывается на левую сторону), с мягкой щекой и богатым набором регулировок. Приклад доступен в двух исполнениях: продвинутом Advanced и простом Arrow. В стандартном варианте цевье винтовок имеет восьмиугольное поперечное сечение и конструкцию каркасного типа, сверху цевье оснащено длинной планкой типа Пикатинни, предназначенной для установки оптического прицела, а также подобными, но короткими планками, расположенными по бокам и снизу. Опционально покупателям доступно цевье с интерфейсом Keymod. Под цевьем находится рукоятка для переноски оружия. Keymod — это универсальный интерфейс, предназначенный для крепления планок стандарта Пикатинни (MIL-STD-1913), данное решение является конкурентом RIS (Rail Integration System). Классический интерфейс RIS предполагает наличие несъемных планок Пикатинни, которые интегрированы в цевье, кронштейны или иные детали стрелкового оружия. В то же время KeyMod позволяет значительно уменьшить массу оружия за счет отказа от неиспользуемых планок Пикатинни.
Рассмотрим более подробно 4 унифицированных между собой винтовки семейства Minerva:
Первая модель Pugio (римский кинжал). Эта винтовка является самой компактной моделью всего семейства. Она предназначена для использования во время полицейских операций и действий в условиях городских боев. Данная модель доступна лишь в одном калибре .308 Win (7,62х51 мм NATO). Винтовка оснащается магазином, рассчитанным на 5 патронов, но к ней есть магазины на 8 патронов (полимер) и на 10 патронов (металл).
Pugio, фото: victrixarmaments.com
Тактико-технические характеристики Pugio:
Калибр: .308 Win.
Патрон: 7,62х51 NATO.
Длина -720/940 мм (сложенный/разложенный приклад).
Длина ствола — 406 мм (16 дюймов).
Масса — 5800 г.
Магазины: на 5 и 10 патронов металлические, на 8 — полимерный.
Вторая модель бренда Victrix Armaments носит название Gladius (короткий римский меч). Данная модель крупнее предыдущей версии. У этой винтовки выросли и общий вес, и длина ствола. При этом данный образец высокоточного стрелкового оружия может быть доступен сразу в трех калибрах: .308 Win, .260 Rem (6,5х55 мм) и 6,5 Creedmoor (6,5х71 мм). Вместимость доступных магазинов осталась той же, что и у модели Pugio. У высокоточной винтовки Gladius есть два исполнения, которые различаются комплектацией: TGT двойного (спортивного и военного) назначения и TCT — для военного применения.
Gladius TCT, фото: victrixarmaments.com
Тактико-технические характеристики Gladius TCT:
Калибр: .308 Win, .260 Rem и 6,5 Creedmoor.
Длина — 900/1125 мм (со стволом 22 дюйма) и 1000/1225 мм (со стволом 26 дюймов).
Длина ствола — 559 мм (22 дюйма) и 660 мм (26 дюймов).
Масса — 6400 — 6700 г (22/26 дюймов).
Магазины: на 5 и 10 патронов металлические, на 8 — полимерный.
Третья модель семейства носит название Scorpio. Вместе с этой винтовкой используются стволы той же длины, что и у винтовки Gladius, однако возрастает калибр. Эта винтовка рассчитана под более мощные патроны .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм), .300 Win Mag (7,62х67 мм, патрон высокой мощности) и .300 Norma Mag. Данная модель винтовки стала габаритнее и тяжелее. При этом у нее также сохранились варианты TGT (военное и спортивное назначение) и TCT (для военного применения).
Scorpio TCT, фото: victrixarmaments.com
Тактико-технические характеристики Scorpio TCT:
Калибр: .338 Lapua Magnum, .300 Win Mag и .300 Norma Mag.
Длина — 940/1170 мм (со стволом 22 дюйма) и 1020/1260 мм (со стволом 26 дюймов).
Длина ствола — 559 мм (22 дюйма) и 660 мм (26 дюймов).
Масса — 6700 — 7050 г (22/26 дюймов).
Магазины: на 5 (металлически) и 8 (полимер) патронов.
Самой крупной высокоточной винтовкой в семействе Minerva является модель Tormentum (древнеримское метательное копье или тяжелое орудие). По своим свойствам данная модель ближе всего к современным крупнокалиберным винтовкам, которые очень часто называют антиматериальными. Данные винтовки предназначены для вооруженных сил или сотрудников полиции, также они могут заинтересовать любителей спортивной стрельбы на сверхдальние расстояния. Пользователям винтовка доступна в двух калибрах .375 Cheytac (9,5х77 мм) и .408 Cheytac (10,3х77 мм). При этом есть информация о том, что компания уже работает над созданием новой винтовки под калибр .50 BMG.
Tormentum, фото: victrixarmaments.com
Тактико-технические характеристики Tormentum:
Калибр: 375 Cheytac (9,5х77 мм) и .408 Cheytac (10,3х77 мм).
Длина — 1230/1450 (сложенный/разложенный приклад).
Длина ствола — 762 мм (30 дюймов).
Масса — 12 700 г.
Магазины: на 5 (металлически) и 7 (полимер) патронов.
Источники информации:
https://www.all4shooters.com/ru/strelba/ruzhya/Victrix-Armaments-takticheskiye-vintovki-serii-MINERVA/
http://warspot.ru/8076-beretta-rasshiryaet-assortiment
http://www.victrixarmaments.com
Материалы из открытых источников
Автор: Юферев Сергей
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