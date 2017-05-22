ПВО Исламской Республики Иран (часть 2)

Схема размещения КП ПВО на территории ИРИ

Схема расположения ЗРК средней и большой дальности на территории ИРИ по состоянию на 2012 год

Спутниковый снимок Google Earth: КП ПВО в районе Khavar Shahr

ЗРК Mersad

ЗУР Sayyad

Спутниковый снимок Google Earth: позиция иранского ЗРК HQ-2J неподалёку от ВМБ Бендер-Аббас

ЗРК Raad

Иранская ЗУР В-880Э на пусковой установке ПУ 5П72ВЭ

Спутниковый снимок Google Earth: стационарная позиция С-200ВЭ под Эсфаханом

Спутниковый снимок Google Earth: С-300ПМУ-2 в районе Khavar Shahr

Спутниковый снимок Google Earth: С-300ПМУ-2 на южной окраине Тегерана

Все стратегически важные военно-промышленные объекты Ирана, портовые города на побережье Персидского залива, научно-исследовательские центры, включая центр ядерных исследований в Эсфахане, сегодня прикрываются недавно поставленными российскими ЗРК С-300ПМУ-2 «Фаворит» в составе 4-х дивизионов. Дивизионы оптимально распределены для защиты воздушного пространства над Бендер-Аббасом, Буширом, Эсфаханом и Тегераном.

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