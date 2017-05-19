Когда агрессия называется «защитой»…

Уж не в Зазеркалье ли мы живем «благодаря» США? Где еще так перепутаны понятия? Оказывается, удар иностранного государства по позициям проправительственных сил чужой страны на ее собственной территории – это… защита. Именно так называет Вашингтон очередной акт агрессии в отношении Сирии.То, что произошло вечером 18 мая в районе Ат-Танфа на юге Сирийской Арабской Республики, вблизи границы с Иорданией – это. И это – не считая действий американцев, якобы направленных на борьбу с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), в результате которых гибнут мирные жители.Первый удар по Сирийской армии был нанесен США в провинции Дейр-эз-Зор 17 сентября 2016 года, после чего силы ИГИЛ сразу же пошли в наступление. Погибли и получили ранения десятки военнослужащих САР. Вашингтон списал это на ошибку и даже сквозь зубы пробормотал невнятные сожаления.Второй удар – это «Томагавки», выпущенные по авиабазе Шайрат в провинции Хомс в ночь на 7 апреля 2017 года. Это уже никакая не случайность, а якобы месть за применение химоружия в населенном пункте Хан Шейхун провинции Идлеб. Стоит ли напоминать, что никаких доказательств причастности Сирийской армии к инциденту в Хан-Шейхуне так до сих пор и нет?И вот теперь США третий раз нанесли удары по силам, сражающимся на стороне законной сирийской власти. «Коалиция», возглавляемая Вашингтоном, утверждает, что удар по колонне бронетехники был ответом на наступление на «». Нанесен «после неоднократных требований отступить, которые остались без реакции». Более того – оказывается, проявлено воистину иезуитское благородство – сначала самолеты «коалиции» совершили «демонстративный пролет и дали предупредительные выстрелы».Представители Вашингтона также говорят, что не знают, были ли в этой колонне военнослужащие Сирийской армии. В то время как антисирийская «оппозиция» заявляет, что в колонне, разбомбленной США, находились сирийские военные и бойцы-добровольцы.Переводя всю эту казуистику на нормальный язык, получаем следующую картину: сирийская армия вместе с отрядами ополченцев проводила военную операцию против террористов. Внезапно оказалось, что это – «хорошие террористы». То есть – те, которые пользуются поддержкой Вашингтона. Тогда. Нет ничего удивительного в том, что подобному нахальному требованию сирийцы не подчинились. В ответ последовалМинистр обороны США Джим Мэтисс заявил: «…». Он добавил, что «коалиция» состоит «» (видимо, имея в виду боевиков из так называемой «умеренной оппозиции»). «», - резюмировал министр.Этому нападению предшествовали информационные и политические атаки на международной арене. Сначала, в дополнение ко всем обвинениям в адрес Сирии, было добавлено еще одно, столь же чудовищное, сколь бездоказательное. Как, впрочем, и остальные обвинения.Американский госдепартамент опубликовал очередной «доклад о преступлениях Башара Асада», в котором содержится утверждение, будто бы в тюрьме в Седнайе (провинция Дамаск) сирийские власти устроили крематорий, где сжигают тела казненных. В связи с этим из Вашингтона вновь прозвучали призывы к России и Ирану «».Поскольку очевидно, что к данным призывам, основанным на бездоказательных утверждениях, в Москве и Тегеране вряд ли кто прислушается, - в Вашингтоне решили действовать. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях в отношении союзников Сирии. Согласно этому проекту, президент США должен внести в санкционные списки лиц, которые сотрудничают с сирийскими властями. Этим лицам будет запрещено получать американские визы и иметь какие-либо деловые отношения с гражданами США, а их активы будут арестованы.И,. Разработчики законопроекта считают именно эти страны союзниками Сирии. И именно к этим странам адресован призыв прекратить поддержку Дамаска в связи с новыми обвинениями.МИД САР дал официальный ответ на эти инсинуации, заявив, что они «». Более того, «».Да, действительно, доклад Госдепа был опубликован аккурат во время очередных переговоров между Дамаском и «оппозицией». Теперь еще – и акт прямой агрессии США в отношении колонны проправительственных сил.К Вашингтону присоединились его европейские союзники. Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Москву и Тегеран «» и «». Конечно же, в документе содержатся спекуляции тяжелой гуманитарной ситуацией.Все это мало способствует реальному урегулированию конфликта. Напротив,. Террористы разных оттенков, со своей стороны, и рады продолжать убийства.И вот самая последняя весть – в городе Дараа в результате террористического обстрела две ракеты попали по городскому парку в районе Аль-Кашеф. Погибли, по меньшей мере, пять детей. Более десяти человек были ранены. Но вряд ли по этим людям кто-то будет сожалеть в Вашингтоне и в Европе.