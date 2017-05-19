08:44 19 мая

США и РФ подготавливают перенос столицы Израиля в Иерусалим

Как сообщает RT , сенаторы Конгресса США предложили признать Иерусалим столицей Израиля вместо Тель-Авива, после чего перенести туда американское посольство.

С данным предложением выступили Дин Хеллер, Линдси Грэм, Тед Круз и Марко Рубио:

Соединённые Штаты должны признать Иерусалим нераздельной столицей государства Израиль как де-юре, так и де-факто; и посольство США должно быть перемещено в Иерусалим.

— говорится в резолюции.




Как заявил в марте вице-президент США Майк Пенс, Д. Трамп, обещавший в ходе предвыборной гонки способствовать переносу посольства в Иерусалим, обдумывает данный вопрос. 22 мая планируется его визит в Иерусалим.

После десятилетий разглагольствований президент США всерьёз обдумывает возможность переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Наша резолюция призывает администрацию действовать в соответствии с нашими давними обещаниями. Кроме того, она даёт сигнал нашему сильнейшему и старейшему союзнику на Ближнем Востоке: сенат Соединённых Штатов поддерживает Израиль.

— поясняет Дин Хеллер.

Сенаторов поддерживает постпред США в ООН Никки Хейли. На этих же позициях стоит Дэвид Фридман, новый посол США в Израиле, которого обозначают как «хорошего адвоката» Трампа.

При этом уже начались закупки оборудования для нового посольства (компрессоров высокого давления для наполнения баллонов и противопожарного оборудования).

Конгресс США принял решение о переносе посольства в Иерусалим еще в 1995 году. Однако Белый дом до текущего момента не дал своего одобрения. В случае получения такового, Америка де-факто признает Иерусалим столицей Израиля.

Напомним, что 6 апреля МИД РФ подтвердил признание за Восточным Иерусалимом статуса "столицы будущего палестинского государства" и одновременно сообщил , что рассматривает "Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль". Израильские власти заявили о намерении изучить данное заявление.


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Комментарии 45

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  1. aleksfill Сегодня, 05:53
    Что, куда собака - туда и хвост?
    aleksfill
    1. хрыч Сегодня, 07:01
      Цитата: aleksfill
      Что, куда собака - туда и хвост?

      Скорей не хвост, а крайняя плоть laughing Тут сразу возикают мистические образы и астрология. Тель-Авив построен поселенцами с нуля на новом месте, как и сам Израиль. Отчасти это было новое, злое государство, построенное на энтузиазме, решительно действовавшее. Туда была принесена европейская наука и культура. Своего рода - это был прорывной эксперимент. Как говорил Лева Гумилев, пассионарность утухла. Государство добившись результатов стало вальяжное и неповоротливое, пассионариев и патриотов сменили "колбасники" и пр. Как символ этого явления перенос столицы в старый, покрытый старой плесенью город, с гнятущей кармой. Нужно нотальную карту пересчитывать wassat
      хрыч
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 05:56
    Интересно."Без меня меня женили."Израиль,судя по присутствующим на сайте -не собирается столицу менять.Может и ошибаюсь,но стоит оставить Иерусалим таким-каким он есть.Не дело политике таскаться в Богоизбранном городе.Или я чего-то не понимаю?
    ВЕРЕСК
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:02
      Цитата: ВЕРЕСК
      Интересно."Без меня меня женили."Израиль,судя по присутствующим на сайте -не собирается столицу менять.

      собирается...это с его подачи, к америке вопросов не возникнет(кто рискнёт?)
      андрей юрьевич
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:04
        Мнда.Отстал я от фактов в своей тайге.
        ВЕРЕСК
      2. analgin Сегодня, 06:58
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: ВЕРЕСК
        Интересно."Без меня меня женили."Израиль,судя по присутствующим на сайте -не собирается столицу менять.

        собирается...это с его подачи, к америке вопросов не возникнет(кто рискнёт?)

        Российские СМИ в своем репертуаре, а RT как всегда вне конкуренции!
        1. Как США и Россия могут "подготавливать перенос столицы"? Максимум, что они могут - это перенос посольств.
        2. Где прочитать эту новость кроме RT? Правильно, ни где.
        3. 4 сенатора "предложили признать" и "подготавливают перенос столицы" вообще то, разные вещи для всех, но не для RT.
        Напомним, что 6 апреля МИД РФ подтвердил признание за Восточным Иерусалимом статуса "столицы будущего палестинского государства" и одновременно сообщил , что рассматривает "Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль". Израильские власти заявили о намерении изучить данное заявление.

        Оказывается 6 апреля МИД РФ "подтвердил" признание Восточного Иерусалима, а Западный всего лишь "рассматривает". Ох уж это RT и ВО.
        analgin
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:03
      ВЕРЕСК - hi вы ничего не понимаете в колбасных обрезках lol !Израиль-понятие глобальное, это не государство, или отдельный народ, это диагноз отдельной формы человечества, lol среди которых очень много Русскоговорящих! !! laughing Это навсегда, и это неизбежно!!!!
      Изгоняющий либероидов
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:06
        вы ничего не понимаете в колбасных обрезках Я их готовлю с пивом. среди которых очень много Русскоговорящих!Уж это знаю непонаслышке.Это навсегда, и это неизбежно!!!! Как карта ляжет.
        ВЕРЕСК
    3. karish Сегодня, 06:12
      Цитата: ВЕРЕСК
      ."Израиль,судя по присутствующим на сайте -не собирается столицу менять.

      Иерусалим всегда был , есть и будет столицей Израиля и нам абсолютно н важно , признают это или нет.
      Главное что мы признаем.
      karish
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:21
        Да флаг вам в руки,и далее по тексту.А чего он ещё не столица?
        ВЕРЕСК
        1. Lancer Сегодня, 06:30
          Он не ещё,он уже.И давно.То что кто-то этого не хочет признавать,как сказано ниже - его личное горе.
          Lancer
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:32
            Да нам,честно сказать-пофигу,какая у Вас столица.Хоть Лондон.Мы не против.
            ВЕРЕСК
            1. Lancer Сегодня, 06:40
              Вот это правильно.К обоюдному удовлетворению.
              Lancer
      2. Ольгович Сегодня, 06:26
        Цитата: karish
        Иерусалим всегда был , есть и будет столицей Израиля

        [b][/b]
        "Всегда"-смешно...
        Ольгович
        1. Lancer Сегодня, 06:32
          А чего смешного?Более 2000 лет назад точно уже был столицей.Был,правда,перерыв,но мы исправили это недоразумение.
          Lancer
          1. Аскет Сегодня, 06:54
            Цитата: Lancer
            Был,правда,перерыв,но мы исправили это недоразумение.

            пожил бы чуть подольше Теодор Герцль - была бы столицей Израиля Кампала или Гулу или Лира или Найроби. И сразу бы там нашли стоянки и развалины древних украинец...ой! евреев. Историки бы обосновали что именно там было древнее царство Давида еще до египетских времен и Исхода,именно оттуда в Египет евреи и пришли. Именно народы хуту и тутси потерянные древние колена израилевы , И Новый Иерусалим бы построили и не было бы споров ,войн и геноцида и все окрестное население дружно приняло гиюр...И всем было бы хорошо и кошерно
            Аскет
            1. Lancer Сегодня, 08:09
              Этого бы точно не было.Истоическая родина - она одна.А то что победил настоящий сионизм - историческая справедливость.
              Lancer
      3. Аскет Сегодня, 06:35
        Цитата: karish
        Главное что мы признаем.

        Привет,Александр! Давно не видел, снова мышь на акулу поменял?
        bully
        Аскет
        1. karish Сегодня, 06:48
          Цитата: Аскет
          Привет,Александр!

          hi , привет Станислав
          Цитата: Аскет
          Давно не видел, снова мышь на акулу поменял?

          Вспомним былые годы.
          Акула на ВО начинала. hi 5 лет назад.
          karish
      4. Хагалаз Сегодня, 07:44
        Цитата: karish
        Цитата: ВЕРЕСК
        ."Израиль,судя по присутствующим на сайте -не собирается столицу менять.

        ... и нам абсолютно н важно , признают это или нет.
        Главное что мы признаем.

        Золотые слова! Вот и нам в том же духе надо! Донбас, Приднестровье, Ю Осетия с Абхазией, Сирия наконец. Жаль, силенок и духу не всегда хватает.
        Хагалаз
    4. Lancer Сегодня, 06:23
      Израиль,разумеется,ничего не собирался менять.Иерусалим как был столицей Израиля,так ею и останется.А то что кое-кто этого не признавал - это их личное горе.Никто и никак не мешает представителям всех конфессий,для которых этот город является святым,отправлять свои духовные потребности,а власти тщательно следят за сохранностью и безопасностью всех святых мест.Но столица Израиля именно Иерусалим,как бы это кому-то не нравилось.
      Lancer
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 05:59
    Предлагаю столицей Израиля считать как и есть-Вашингтон, а любой другой город типа Иерулисалима -филиалом, или запасной столицей!
    Изгоняющий либероидов
    1. Lancer Сегодня, 06:25
      Можете считать как угодно.Даже можете Нибиру считать летающей столицей Израиля.Мы не расстроимся из-за этого.
      Lancer
    2. starogil Сегодня, 06:28
      А Москву половым ковриком в прихожей, в Белом Доме?
      starogil
      1. Monster_Fat Сегодня, 06:42
        А Москву половым ковриком в прихожей, в Белом Доме?


        Ну, наконец-то, хоть у кого-то хватило смелости, написать правду... winked
        Monster_Fat
        1. karish Сегодня, 06:49
          Цитата: Monster_Fat
          А Москву половым ковриком в прихожей, в Белом Доме?

          Ну, наконец-то, хоть у кого-то хватило смелости, написать правду... winked
          karish
          1. aleksfill Сегодня, 07:25
            — Чем отличается еврейская мама от арабского террориста?
            — С террористом все-таки можно договориться…
            aleksfill
  4. Mavrikiy Сегодня, 06:03
    Соединённые Штаты должны признать Иерусалим нераздельной столицей государства [/b]
    Была такая неделимая столица Берлин и что с ней потом стало?

    [b]6 апреля МИД РФ подтвердил признание за Восточным Иерусалимом статуса "столицы будущего палестинского государства" и одновременно сообщил , что рассматривает "Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль"     Признание РФ Иерусалима "делимым" это совсем другая песня, это не "Путин слил"!
    А заголовке США и РФ - заодно!
    Mavrikiy
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:08
      А заголовке США и РФ - заодно!Это и непонятка.
      ВЕРЕСК
    2. Lancer Сегодня, 06:27
      А что Берлин?Вы не в курсе что он уже четверть века как снова единый?
      Lancer
  5. romandostalo Сегодня, 06:17
    Я видимо тупой. А зачем?
    romandostalo
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:23
      Что зачем fool ?Зачем вы тупой? lol Ну, так заостритесь, и будьте острым!!! drinks
      Изгоняющий либероидов
    2. Lancer Сегодня, 06:35
      Оно,вообще,и так жить вполне можно,но если те кто не признавал признают,то ещё лучше.
      Lancer
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:23
    Как я понял, где посольство Сша там и должна быть столица. Не забыли акцентировать внимание на "неделимая", чтобы Россия со своими предложениями, по их мнению, шла куда подальше. Круто и без согласований с Израилем.
    rotmistr60
  7. sgazeev Сегодня, 06:50
    Если уж мерины переедут,то где их поселят? На западе аль на востоке. drinks
    sgazeev
  8. avg-mgn Сегодня, 06:55
    США и РФ подготавливают перенос столицы Израиля в Иерусалим
    Вынужденно перечитал статью два раза. Громко прозвучавшее в заголовке "РФ" - в тексте не нашел. Придется читать еще раз, не увижу, побегу к к доктору - может ослеп?
    avg-mgn
    1. Lancer Сегодня, 07:08
      Надо было просто дочитать статью до конца.
      Lancer
      1. avg-mgn Сегодня, 07:14
        Действительно, замылил глаза. Спасибо, рассмотрел. Поход к доктору отменяю.
        avg-mgn
  9. Александр С. Сегодня, 07:08
    сша решили признать столицей штата израиль иерусалим.
    Александр С.
  10. Monster_Fat Сегодня, 07:34
    "Вот, что зять-еврей животворящий делает,...." wink
    Monster_Fat
  11. капрал Сегодня, 07:52
    Я не пойму, каким боком Сша и Россия к тому, где евреи захотят сделать столицу??? Это если бы мне жильцы из соседнего подьезда указывали, в какой комнате сделать спальню. fool negative
    капрал
    1. zivXP Сегодня, 08:21
      Значит жильцы из соседнего подъезда родственники. :)
      zivXP
  12. Аскар Кидасов Сегодня, 07:59
    http://m.kp.ru/daily/24480/636958/ почитайте эту статью пожалуйста
    Аскар Кидасов
  13. vladimirvn Сегодня, 08:19
    Иерусалим должен быть городом под управлением международного сообщества, как колыбель христианства, одной из культурных столиц мира.
    vladimirvn
  14. Чадан Хемчикский Сегодня, 08:26
    Все равно,какой должен быть
    Иерусалим.Но.Зачем нужна,ЕАО
    с Биробиджаном ?
    Надо в РФ, подготовить документ
    о ликвидации-переименовании
    ЕАО.Так будет правильно.
    Есть у этих,историческая родина.
    А биробиджан,при чем.
    Чадан Хемчикский
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