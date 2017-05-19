США и РФ подготавливают перенос столицы Израиля в Иерусалим
Как сообщает RT , сенаторы Конгресса США предложили признать Иерусалим столицей Израиля вместо Тель-Авива, после чего перенести туда американское посольство.
С данным предложением выступили Дин Хеллер, Линдси Грэм, Тед Круз и Марко Рубио:
— говорится в резолюции.
Как заявил в марте вице-президент США Майк Пенс, Д. Трамп, обещавший в ходе предвыборной гонки способствовать переносу посольства в Иерусалим, обдумывает данный вопрос. 22 мая планируется его визит в Иерусалим.
— поясняет Дин Хеллер.
Сенаторов поддерживает постпред США в ООН Никки Хейли. На этих же позициях стоит Дэвид Фридман, новый посол США в Израиле, которого обозначают как «хорошего адвоката» Трампа.
При этом уже начались закупки оборудования для нового посольства (компрессоров высокого давления для наполнения баллонов и противопожарного оборудования).
Конгресс США принял решение о переносе посольства в Иерусалим еще в 1995 году. Однако Белый дом до текущего момента не дал своего одобрения. В случае получения такового, Америка де-факто признает Иерусалим столицей Израиля.
Напомним, что 6 апреля МИД РФ подтвердил признание за Восточным Иерусалимом статуса "столицы будущего палестинского государства" и одновременно сообщил , что рассматривает "Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль". Израильские власти заявили о намерении изучить данное заявление.
С данным предложением выступили Дин Хеллер, Линдси Грэм, Тед Круз и Марко Рубио:
Соединённые Штаты должны признать Иерусалим нераздельной столицей государства Израиль как де-юре, так и де-факто; и посольство США должно быть перемещено в Иерусалим.
— говорится в резолюции.
Как заявил в марте вице-президент США Майк Пенс, Д. Трамп, обещавший в ходе предвыборной гонки способствовать переносу посольства в Иерусалим, обдумывает данный вопрос. 22 мая планируется его визит в Иерусалим.
После десятилетий разглагольствований президент США всерьёз обдумывает возможность переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Наша резолюция призывает администрацию действовать в соответствии с нашими давними обещаниями. Кроме того, она даёт сигнал нашему сильнейшему и старейшему союзнику на Ближнем Востоке: сенат Соединённых Штатов поддерживает Израиль.
— поясняет Дин Хеллер.
Сенаторов поддерживает постпред США в ООН Никки Хейли. На этих же позициях стоит Дэвид Фридман, новый посол США в Израиле, которого обозначают как «хорошего адвоката» Трампа.
При этом уже начались закупки оборудования для нового посольства (компрессоров высокого давления для наполнения баллонов и противопожарного оборудования).
Конгресс США принял решение о переносе посольства в Иерусалим еще в 1995 году. Однако Белый дом до текущего момента не дал своего одобрения. В случае получения такового, Америка де-факто признает Иерусалим столицей Израиля.
Напомним, что 6 апреля МИД РФ подтвердил признание за Восточным Иерусалимом статуса "столицы будущего палестинского государства" и одновременно сообщил , что рассматривает "Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль". Израильские власти заявили о намерении изучить данное заявление.
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