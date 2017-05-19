США и РФ подготавливают перенос столицы Израиля в Иерусалим

Соединённые Штаты должны признать Иерусалим нераздельной столицей государства Израиль как де-юре, так и де-факто; и посольство США должно быть перемещено в Иерусалим.

После десятилетий разглагольствований президент США всерьёз обдумывает возможность переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Наша резолюция призывает администрацию действовать в соответствии с нашими давними обещаниями. Кроме того, она даёт сигнал нашему сильнейшему и старейшему союзнику на Ближнем Востоке: сенат Соединённых Штатов поддерживает Израиль.