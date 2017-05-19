08:50 19 мая

Украинские активисты открывают охоту на сограждан, продолжающих пользоваться российскими соцсетями

Совет национальной безопасности и обороны Украины заявляет о том, что не собирается наказывать граждан страны, которые предпримут действия по обходу блокировки российских сайтов, включая социальные сети.

«Мы не касаемся контента, и даже если какой-то пользователь, и сейчас уже много рецептов появилось как обойти, пожалуйста, пользуйтесь. Пользователи никоим образом не будут за это караться», - заявил Валентин Петров, занимающий пост руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Украины.

По словам Петрова, украинские пользователи сами должны «правильно подходить к такому вопросу, так как все их персональные данные на таких сайтах находятся на российских серверах». Представитель СНБО отмечает, что украинская власть «проявляет заботу по отношению к гражданам, стараясь оградить их от угрозы их личной безопасности».


РИА Новости приводит заявление Петрова:
Данные, которые передаются российским сервисом, согласно российскому законодательству, хранятся в России, находятся в полном распоряжении и под контролем российской стороны, и у неё есть абсолютный и полный доступ к этим данным. А это персональные данные граждан Украины (...) всё это находится под контролем Федеральной службы безопасности.


Украинские активисты открывают охоту на сограждан, продолжающих пользоваться российскими соцсетями

Коллаж: "Корреспондент"


На этом фоне «активисты» уже объявили о том, что открывают охоту на тех граждан Украины, которые продолжат публикации в российских социальных сетях. Получается, что российские соцсети после блокировки их со стороны Порошенко «активисты» тоже собираются посещать в обход запрета... А иначе каким образом ими будет вестись этот своеобразный мониторинг активности украинских пользователей?


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Комментарии 13

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  1. Березин Александр Сегодня, 06:33
    Когда я слышу про “активистов”, то рука начинает судорожно нащупывать кобуру.
    Березин Александр
    1. 210окв Сегодня, 06:46
      Ущербные лузеры,завистливые халявщики-вот кто,эти "активисты".. yes
      210окв
    2. сибиралт Сегодня, 06:55
      Выродков везде хватает. Дай только им возможность действовать безнаказанно. А в условия украинского недогусадарства это на порядок опаснее.
      сибиралт
      1. Монос Сегодня, 07:48
        А иначе каким образом ими будет вестись этот своеобразный мониторинг активности украинских пользователей?

        Мониторинг им давно известен и привычен smile
        Монос
    3. revnagan Сегодня, 08:25
      Хорошо Вам,у вас есть кобура...А если ещё и не пустая-совсем хорошо.
      revnagan
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:35
    Не актевисты, а стукачи, коим место на осине.
    Изгоняющий либероидов
  3. Dzafdet Сегодня, 06:39
    а я ищу калаш! Всё как в Германии в 1937-м : охота на ведьм в разгаре! am
    Dzafdet
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:54
      Поражаюсь Вашей жизнеспособности. hi
      ВЕРЕСК
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:53
    «активисты» уже объявили о том, что открывают охоту

    Это очевидно те кто участвует в факельных шествиях и с удовольствием вскидывает руку. "Активистов" самих нужно брать на учет, чтобы в час Х качественно провести зачистку.
    rotmistr60
  5. ИмПерц Сегодня, 06:58
    Зато градус в сетях снизился)))
    ИмПерц
  6. Аскар Кидасов Сегодня, 07:28
    http://m.kp.ru/daily/24480/636958/ почитайте эту статью
    Аскар Кидасов
  7. Masya Masya Сегодня, 07:45
    «Мы не касаемся контента, и даже если какой-то пользователь, и сейчас уже много рецептов появилось как обойти, пожалуйста, пользуйтесь. Пользователи никоим образом не будут за это караться»

    вообще то нельзя, но если очень хочется то можно?
    Masya Masya
  8. Altona Сегодня, 07:48
    Сайт то в основном девчуковый, со всяким барахлом для хохмы и флирта. Я про ВК говорю. Какой смысл был его банить. Про Одноклассники тоже самое. У многих на Фейсбуке дубли есть, в Инстаграме можно сообщения писать. Очередная глупость Бухлошенко и Ко.
    Altona
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