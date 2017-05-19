Украинские активисты открывают охоту на сограждан, продолжающих пользоваться российскими соцсетями
Совет национальной безопасности и обороны Украины заявляет о том, что не собирается наказывать граждан страны, которые предпримут действия по обходу блокировки российских сайтов, включая социальные сети.
«Мы не касаемся контента, и даже если какой-то пользователь, и сейчас уже много рецептов появилось как обойти, пожалуйста, пользуйтесь. Пользователи никоим образом не будут за это караться», - заявил Валентин Петров, занимающий пост руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Украины.
По словам Петрова, украинские пользователи сами должны «правильно подходить к такому вопросу, так как все их персональные данные на таких сайтах находятся на российских серверах». Представитель СНБО отмечает, что украинская власть «проявляет заботу по отношению к гражданам, стараясь оградить их от угрозы их личной безопасности».
РИА Новости приводит заявление Петрова:
На этом фоне «активисты» уже объявили о том, что открывают охоту на тех граждан Украины, которые продолжат публикации в российских социальных сетях. Получается, что российские соцсети после блокировки их со стороны Порошенко «активисты» тоже собираются посещать в обход запрета... А иначе каким образом ими будет вестись этот своеобразный мониторинг активности украинских пользователей?
«Мы не касаемся контента, и даже если какой-то пользователь, и сейчас уже много рецептов появилось как обойти, пожалуйста, пользуйтесь. Пользователи никоим образом не будут за это караться», - заявил Валентин Петров, занимающий пост руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Украины.
По словам Петрова, украинские пользователи сами должны «правильно подходить к такому вопросу, так как все их персональные данные на таких сайтах находятся на российских серверах». Представитель СНБО отмечает, что украинская власть «проявляет заботу по отношению к гражданам, стараясь оградить их от угрозы их личной безопасности».
РИА Новости приводит заявление Петрова:
Данные, которые передаются российским сервисом, согласно российскому законодательству, хранятся в России, находятся в полном распоряжении и под контролем российской стороны, и у неё есть абсолютный и полный доступ к этим данным. А это персональные данные граждан Украины (...) всё это находится под контролем Федеральной службы безопасности.
Коллаж: "Корреспондент"
На этом фоне «активисты» уже объявили о том, что открывают охоту на тех граждан Украины, которые продолжат публикации в российских социальных сетях. Получается, что российские соцсети после блокировки их со стороны Порошенко «активисты» тоже собираются посещать в обход запрета... А иначе каким образом ими будет вестись этот своеобразный мониторинг активности украинских пользователей?
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