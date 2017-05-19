Украинские активисты открывают охоту на сограждан, продолжающих пользоваться российскими соцсетями

Данные, которые передаются российским сервисом, согласно российскому законодательству, хранятся в России, находятся в полном распоряжении и под контролем российской стороны, и у неё есть абсолютный и полный доступ к этим данным. А это персональные данные граждан Украины (...) всё это находится под контролем Федеральной службы безопасности.

Коллаж: "Корреспондент"