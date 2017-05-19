08:50 19 мая

БГ выступил на концерте в Киеве и обнялся с А.Геращенко

Накануне с концертом в украинской столице выступил Борис Гребенщиков, у которого, как выясняется, нет проблем с пересечением украинской границы в отличие, к примеру, от Юлии Самойловой. Причиной такого радушия украинские власти называют то, что БГ не признаёт Крым российским, считая его «оккупированной территорией».

Концерт Гребенщикова прошёл в киевском театре им.Ивана Франко. Киевская аудитория, ради которой, как сообщил сам БГ, он и прибыл на Украину, встречала выступление с восторгом.

Обращает на себя внимание вовсе не сам концерт и даже не попадание Гребенщикова на территорию Украины, а его тёплые встречи с представителями майданных украинских властей. Одна из таких состоялась с нардепом ВРУ, куратором экстремистского сайта «Миротворец» Антоном Геращенко.


БГ выступил на концерте в Киеве и обнялся с А.Геращенко


О встрече Геращенко сообщает на своей странице в Фейсбуке :

Сегодня в Киеве выступил маэстро Борис Гребенщиков.

У него не было никаких проблем с пересечением государственной границы Украины в отличии от Лолиты, Наташи Королёвой, и прочих нюш.
Почему?
Да потому что Борис Гребенщиков уважает Законы Украины, не нарушает государственную границу Украины, и понимает, что Крым это Не Россия!
И потому он ни разу с момента грабительского захвата Крымского полуострова там не был и не собирается туда ехать. Хотя и сочувствует украинцам оказавшимся в западне. Киев тепло и с искренним восторгом встретил Мастера! Многократно сопровождая его выступления овацией стоя. Украинский народ любит и ценит искусство, если оно искренне и не используется против его интересов государством агрессором. Киев и вся Украина всегда рада приветствовать Бориса Гребенщикова и других артистов и музыкантов из России, которые не изменили своим убеждениям и не поддерживают российскую агрессию против нашей Родины.


Как следует из этого заявления, выступление Гребенщикова майданные власти умело превратили в пропагандистскую акцию. Сам БГ не против...


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Комментарии 68

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:43
    "под небом голубым есть город золотой..." вот и ещё один умер...
    андрей юрьевич
    1. Titsen Сегодня, 06:49
      Цитата: андрей юрьевич
      вот и ещё один умер...


      Не пускать этого ПАТРИОТА в Россию!
      Titsen
      1. Kenneth Сегодня, 07:24
        Разделяю ваше возмущение но все же почему не пускать.
        Kenneth
        1. victorsh Сегодня, 07:39
          Согласен.Пускать.Только на афишах это фото публиковать и количество детей убитых этими мразями.Кстати НИКОГДА не понимал БГ хотя закончил муз.школу по классу скрипка
          victorsh
      2. К0щей Сегодня, 08:18
        Titsen, зачем "не пускать"? есть простой и эффективный рецепт: не слушайте, не покупайте, не упоминайте. падение продаж резко отрезвляет таких деятелей.
        К0щей
      3. JBlack Сегодня, 08:30
        Не пускать за что, за то что у него есть смелость иметь отличное от вашего мнение, так у нас пока, назло вам, демократия, хоть ее и травят, но все же, я поддерживаю крымнаш, но уважаю мнение других, если они их мирно и обоснованно поддерживают.
        JBlack
        1. OML Сегодня, 08:37
          Цитата: JBlack
          Не пускать за что, за то что у него есть смелость иметь отличное от вашего мнение, так у нас пока, назло вам, демократия, хоть ее и травят, но все же, я поддерживаю крымнаш, но уважаю мнение других, если они их мирно и обоснованно поддерживают.


          Некоторые разделяют и мнение иуды, и предателей Родины.
          OML
    2. SSR Сегодня, 06:50
      Цитата: андрей юрьевич
      "под небом голубым есть город золотой..." вот и ещё один умер...

      А нефиг было обниматься, вот, заразился и сдох.
      SSR
    3. Jurkovs Сегодня, 06:53
      Это он про Иерусалим пел. А ты про что подумал?
      Jurkovs
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:00
        Цитата: Jurkovs
        Это он про Иерусалим пел. А ты про что подумал?

        что умер... а "гуляют там животные невиданной красы"-это он про кого? lol
        андрей юрьевич
        1. Околоточный Сегодня, 08:22
          Про его жителей... laughing
          Околоточный
    4. ramzes1776 Сегодня, 06:58
      Никогда его не слушал.Я только Любэ и Кино из наших уважаю.
      ramzes1776
      1. Летунъ Сегодня, 07:07
        Тоже никогда этот козлобородый не нравился.
        Летунъ
    5. сибиралт Сегодня, 06:59
      Деньги не пахнут, а душенка смердит. До сих пор понять не могу, чего в этом БГ выдающегося нашли с его козельтоном?
      сибиралт
      1. Alex_59 Сегодня, 07:04
        Цитата: сибиралт
        Деньги не пахнут.
        Не знаю что там с деньгами за концерты, но записи в интернете и все свои альбомы БГ выкладывает бесплатно, в отличии от...
        Alex_59
      2. Sharky Сегодня, 07:14
        Цитата: сибиралт
        Деньги не пахнут, а душенка смердит. До сих пор понять не могу, чего в этом БГ выдающегося нашли с его козельтоном?

        Вообще никогда не понимал, что в его творчестве люди нашли. Может выслать его вместе с Макаревичем в Неньку, пущай там лабают музыку. Хуже не будет. Да и майданные власти обрадуются. Великие музыканты к ним едут на постоянку! laughing
        Sharky
    6. papas-57 Сегодня, 07:06
      Может лучше так - ''под небом голубым есть Боря голубой''.
      papas-57
      1. Uncle Lee Сегодня, 07:13
        Лучше: "Сползает по крыше старик Козлодоев,
        Пронырливый как коростель "....
        Я даже не предполагал, что так автобиографично !
        Uncle Lee
    7. Хагалаз Сегодня, 07:17
      Бывает и "....не друг и не враг, а так...". Не патриот он и не враг - пацифист. А пацифисты они бывают такие тупые! Где то умен не в меру, а где то ума - кот наплакал.
      Хагалаз
      1. perm23 Сегодня, 07:27
        Все просто. Деньги нужны. а ради денег он готов с кем угодно.обниматься.
        perm23
    8. Монос Сегодня, 07:22
      Цитата: андрей юрьевич
      "под небом голубым есть город золотой..."

      Ну может когда-то он и пел про Иерусалим.... Сейчас-то точно поёт про золото. Все эти рокеры-бунтари и рокеры-романтики банальные продажные... кошельки. Ещё и обижаются, когда им их место указывают

      Монос
    9. Злой543 Сегодня, 07:36
      Цитата: андрей юрьевич
      "под небом голубым есть город золотой..." вот и ещё один умер...

      Согласен, песец Козодоеву, опыт Макарки ему пригодится.
      Злой543
    10. aleksfill Сегодня, 07:45
      Эта песня не гнусавого БГ, он лишь исполнитель.
      aleksfill
    11. RussianRoulette Сегодня, 08:42
      Под небом голубым, есть пи...р с бородой!
      БГ, оно и есть БГ, что в жидком, что в твёрдом виде.
      RussianRoulette
  2. хрыч Сегодня, 06:47
    Кто б сомневался, петух революционного развала Союза, поехал кукарекать в разваливающуюся Украину. Когда подобные курицы кудахчут жди беды, скоро конец. Предвестник. Это, как трупные пятна и пролежни для еще живой незалежной.
    хрыч
    1. мармеладный Сегодня, 06:51
      Тальков вообще бы чуб отрастил и давал бы чес у ультрасов-уверен на 300%
      мармеладный
      1. gorgo Сегодня, 07:47
        Цитата: мармеладный
        Тальков вообще бы чуб отрастил и давал бы чес у ультрасов-уверен на 300%

        А вот тут я сииильно сомневаюсь...
        gorgo
  3. 210окв Сегодня, 06:48
    Да и пусть все эти макаревичи и гребенщиковы ездят туда.Просто здесь им нет уже места.Людям пора задуматься-к кому вы ходите на концерты...
    210окв
  4. Ретвизан 8 Сегодня, 06:48
    Ах, ты вша престарелая!
    Ретвизан 8
  5. мармеладный Сегодня, 06:50
    рок-музыку считаю гениальным творением....и русский рок они сделали-за это уважение....а так они к сожалению вечные несогласные и "борцы"...увы....хотят быть не такими как все тут-но перегибают....но их к радости немного..Макаревич(хоть и правду иногда говорит о наших)..теперь этот....
    мармеладный
    1. Злой543 Сегодня, 07:49
      Ну теперь все слушаем Новороссия Рок, там таких гнид фильтруют.
      Злой543
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 06:52
    Ещё один.Макаревич.Чего-то их разводится в последнее время немеряно.
    ВЕРЕСК
  7. ИмПерц Сегодня, 06:54
    Как следует из этого заявления, выступление Гребенщикова майданные власти умело превратили в пропагандистскую акцию. Сам БГ не против...

    Это и напрягает.
    Прикрыть возможность зарабатывать в России, пусть на Украине чёс устраивает.
    З. Ы. Я думал он умнее.
    ИмПерц
  8. Анатоль Клим Сегодня, 06:56
    У старого наркомана совсем мозги усохли
    Анатоль Клим
  9. Lancer Сегодня, 06:57
    Вы бы лучше сами не уподоблялись известно кому.БГ - один из гуру русского рока.Он давно заслужил себе право ездить куда захочет и к кому захочет и не обращать внимания вопящих о "предательстве".
    Lancer
    1. alexleony Сегодня, 07:10
      Унылое блеяние роком назвать нельзя.
      alexleony
      1. Lancer Сегодня, 07:38
        Ну это по-вашему.По моему мнению,у него есть просто шедевры.
        Lancer
    2. perm23 Сегодня, 07:30
      А когда это можно было заслужить право . поливать грязью свою страну . свой народ и обниматься с убийцами.
      perm23
      1. Lancer Сегодня, 07:41
        Где как и кого он поливал?.Да и насчёт объятий - это все очень условно.Брежнев в своё время целовался с людоедами Бокассой и Иди Амином и ничего.
        Lancer
    3. Околоточный Сегодня, 08:25
      Для кого ГУРУ, не подскажите? Его песни надо слушать только под ударной дозой марихуаны.
      Околоточный
      1. Lancer Сегодня, 08:38
        Лично я не употребляю,но у него есть вещи,которые я считаю просто шедеврами.Да и его "Аквариум" - это было настоящим явлением в музыке.
        Lancer
        1. Околоточный Сегодня, 08:43
          Ну не знаю. Шевчук ДДТ Да - УВАЖАЛ, раньше. А "Аквариум". Помню первую пластинку, конверт диска белый фон. БГ изгалялся как мог, по насобирал кучу музыкантов с разными инструментами. Не знаю. На мой взгляд его "творчество" очень депрессивное, выть хочется.
          Околоточный
  10. DPN Сегодня, 06:57
    Случись какая заваруха ,сдадут Россию как СОЮЗ в 1991 году.
    DPN
  11. rotmistr60 Сегодня, 06:58
    Сам БГ не против...

    Когда популярность держится на старом, то приходится самоутверждаться таким образом. За эти годы все отходы повсплывали и стали видны визуально. "Умерла, так умерла".
    rotmistr60
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:02
      Цитата: rotmistr60
      За эти годы все отходы повсплывали и стали видны визуально.

      продукты брожения фекальных масс...
      андрей юрьевич
  12. Шурале Сегодня, 07:00
    Ничего удивительного, зная этого человека вполне можно было от него ожидать чего то подобного. Просто теперь маски сброшены ...
    Шурале
  13. LeftPers Сегодня, 07:04
    Тьфу, гребень опаскудился, еще и с герой щенковым обнялся, теперь сам в дерьме. тьфу на него еще раз.
    LeftPers
  14. samarin1969 Сегодня, 07:05
    Вообще-то в 2015 году Следственный комитет РФ возбудил против Геращенко дело за "публичные призыву к терроризму"...Весь этот "мусор перестройки" можно молча обложить штрафами в размер стоимости гастрольного тура...Не могут без Киева?...Вот пусть там и остаются!...
    samarin1969
  15. Alex_59 Сегодня, 07:07
    Лично мне кажется что БГ в отличии от Макара ведет себя адекватно. Может быть его позиция по Крыму расходится с моей и это печально, но БГ насколько я вижу (может быть я конечно не все вижу) не старается показательно афишировать эту свою позицию, не стремится на каждом углу об этом орать и не борется за имидж "жертвы режима". Тихо, молча, в своей голове - каждый имеет право на свое мнение. Даже в данной публикации нет ни слова по данному вопросу от самого БГ, есть только дешевая агитка от У-властей, но от них ничего иного ожидать и не стоит.
    А в Макаре бесит именно попытка орать на всех углах, намеренно подчеркивать свое отношение к происходящему в У-стране, а не само это отношение, которое может быть каким угодно - это его дело.
    Alex_59
  16. Stas157 Сегодня, 07:12
    Полилось... Да, Гребенщиков никогда не говорил, что Крым принадлежит Украине! Напротив, он сказал, что в Крыму ни разу не видел ни одного Украинца! Сложилась двоякая ситуация. Украинцы орут, Гребенщикова вон с Украины. Россияне орут не пускать Гребенщикова в Россию. Ну что ж, россияне и украинцы друг друга стоят.

    А то что Гребенщиков с Геращенко сфотографировался, так и уважаемый ВВП с Порошенко ручкается, и с Эрдоганом, сбившим наш самолет, обнимается. Но все почему то к этому относятся с удивительным пониманием и терпением.
    Stas157
  17. Вождь краснокожих Сегодня, 07:14
    Порадовало в коментах то, что не нашлось умника наклацавшего на клавиатуре: "... - А кто такой Борис Гребенщиков?!..." Из этого можно сделать вывод, что наша аудитория очистилась от школоты тролевой.
    Вождь краснокожих
    1. Смог Сегодня, 08:46
      Цитата: Вождь краснокожих
      А кто такой Борис Гребенщиков?!

      А я знаю, а я знаю. Это папа Алисы Гребенщиковой!
      Смог
  18. NKVD Сегодня, 07:19
    Ну БГ всем известный гей.А Гей гея видит из далека
    NKVD
  19. Flinky Сегодня, 07:22
    Дедушка старый - ему всё равно.
    Flinky
  20. Аскар Кидасов Сегодня, 07:27
    http://m.kp.ru/daily/24480/636958/ почитайте эту статью
    Аскар Кидасов
  21. санчо Сегодня, 07:29
    он и с саакашвили в одессе братался совсем продался,с потрохами как порядочная б...
    санчо
  22. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:35
    Нужно составить список таких подонков, и офицеально их лишить нашего гражданства, депортировав на в укроину без права возврата -на этом я всегда буду настаивать!!!!
    Изгоняющий либероидов
    1. Чадан Хемчикский Сегодня, 07:53
      Про гребенщикова неизвестно.А у макаревича,розенбаума,ярмольника,альбац,гозмана и пр.
      иудина кровь дает о себе знать.Их высылать надо на историческую родину.
      Чадан Хемчикский
    2. Вождь краснокожих Сегодня, 08:02
      Вы, батенька, чужую идею перехватываете! laughing Сайт "миротворец" создал "обнимашка" с Гребенщиковым еще года три назад!
      Вождь краснокожих
  23. gorgo Сегодня, 07:50
    Цитата: мармеладный
    рок-музыку считаю гениальным творением....и русский рок они сделали-за это уважение....а так они к сожалению вечные несогласные и "борцы"...увы....хотят быть не такими как все тут-но перегибают....но их к радости немного..Макаревич(хоть и правду иногда говорит о наших)..теперь этот....

    А по мне, та русский рок это вообще само по себе явление не здоровое. Рок - это протест жирных буржуа, переслушавших негритянских песен. Ну и при чем тут "русский"?
    gorgo
  24. Altona Сегодня, 07:51
    Цитата: андрей юрьевич
    "под небом голубым есть город золотой..." вот и ещё один умер...

    --------------------------------------
    Жив еще старик этот БГ-Козлодоев, пронырливый как коростель.Ползет сквозь границу БГ-Козлодоев к какой-нибудь хунте в постель.
    Altona
  25. Altona Сегодня, 07:53
    Цитата: gorgo
    Рок - это протест жирных буржуа, переслушавших негритянских песен.

    ---------------------------
    Русские рокеры "протестовали", когда уже по большому счёту это уже было для них не опасно, а остальным был пох.
    Altona
  26. Altona Сегодня, 07:54
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Нужно составить список таких подонков, и офицеально их лишить нашего гражданства, депортировав на в укроину без права возврата -на этом я всегда буду настаивать!!!!

    -----------------------
    Не нужно. Нужно всего лишь перестать ходить на их концерты, чтобы они визжали как Макаревич или Райкин о "притеснениях властей", laughing
    Altona
  27. gorgo Сегодня, 07:55
    Цитата: victorsh
    Кстати НИКОГДА не понимал БГ хотя закончил муз.школу по классу скрипка

    Так именно поэтому и не понимал!
    gorgo
  28. Homer_Junior_Simpson Сегодня, 07:58
    А сколько раз БГ до 2014 года выступал в Крыму? Просто интересно!
    Homer_Junior_Simpson
  29. igorra Сегодня, 08:06
    Очередной пидриот. А как они заливались, когда пели нам о золотых городах и прогнувшихся мирах.
    igorra
  30. oleggun Сегодня, 08:13
    гребенщиков! Прыгни в колодец месте с геращенко
    oleggun
  31. Устин Умаров Сегодня, 08:29
    Так вот ты какой, бунтарский русский рок : родился на црушные бабки для развала союза, а теперь эти полуживые зомби продолжают выполнять вложенную программу по разрушению страны. Не удивлён.
    Устин Умаров
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