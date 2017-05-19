БГ выступил на концерте в Киеве и обнялся с А.Геращенко

Сегодня в Киеве выступил маэстро Борис Гребенщиков.



У него не было никаких проблем с пересечением государственной границы Украины в отличии от Лолиты, Наташи Королёвой, и прочих нюш.

Почему?

Да потому что Борис Гребенщиков уважает Законы Украины, не нарушает государственную границу Украины, и понимает, что Крым это Не Россия!

И потому он ни разу с момента грабительского захвата Крымского полуострова там не был и не собирается туда ехать. Хотя и сочувствует украинцам оказавшимся в западне. Киев тепло и с искренним восторгом встретил Мастера! Многократно сопровождая его выступления овацией стоя. Украинский народ любит и ценит искусство, если оно искренне и не используется против его интересов государством агрессором. Киев и вся Украина всегда рада приветствовать Бориса Гребенщикова и других артистов и музыкантов из России, которые не изменили своим убеждениям и не поддерживают российскую агрессию против нашей Родины.

Накануне с концертом в украинской столице выступил Борис Гребенщиков, у которого, как выясняется, нет проблем с пересечением украинской границы в отличие, к примеру, от Юлии Самойловой. Причиной такого радушия украинские власти называют то, что БГ не признаёт Крым российским, считая его «оккупированной территорией».Концерт Гребенщикова прошёл в киевском театре им.Ивана Франко. Киевская аудитория, ради которой, как сообщил сам БГ, он и прибыл на Украину, встречала выступление с восторгом.Обращает на себя внимание вовсе не сам концерт и даже не попадание Гребенщикова на территорию Украины, а его тёплые встречи с представителями майданных украинских властей. Одна из таких состоялась с нардепом ВРУ, куратором экстремистского сайта «Миротворец» Антоном Геращенко.О встрече Геращенко сообщает на своей странице в Фейсбуке Как следует из этого заявления, выступление Гребенщикова майданные власти умело превратили в пропагандистскую акцию. Сам БГ не против...